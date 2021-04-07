УКР
Україна хоче отримати від МВФ додатково понад $2,7 млрд, - глава НБУ Шевченко

Україна пропорційно своїй квоті у Міжнародному валютному фонді може отримати понад $2,7 млрд у доларовому еквіваленті в межах нової ініціативи Фонду про додаткову емісію спеціальних прав запозичення (СПЗ), повідомив глава НБУ Кирило Шевченко.

"Ми сподіваємося, що Україна зможе отримати додаткове фінансування в межах цієї ініціативи ... Минулого разу Фонд здійснював подібну операцію в 2009 році. Це була реакція на кризу. Така ініціатива МВФ для України може стати позитивним чинником", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, більш точна цифра залежатиме від курсу валют, що входять до кошику СПЗ.

Також читайте: В Україні можуть створити фінансовий суд: нині це обговорюється з МВФ, - глава НБУ Шевченко

Шевченко зазначив, що мета цієї нової ініціативи, анонсованої МВФ, - забезпечити додаткову ліквідність світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів Фонду, а її оголошений загальний обсяг - $650 млрд.

Глава Нацбанку уточнив, що це питання буде обговорюватися на весняних зборах, які розпочалися, однак для реалізації цієї ініціативи необхідне затвердження спочатку Виконавчою радою МВФ, а потім Радою керуючих.

кредит (3942) МВФ (3097) НБУ (10623) Шевченко Кирило (226)
у судей и разведчиков видать деньги закончились которые можно распилить!! НЕ ДАВАЙТЕ я как гражданин Украины прошу не давать все равно распилят!
07.04.2021 12:28 Відповісти
А у судьи Вовка и его братана ЗОНТОВА он их не хочет получить???
Там , думаю, наберется такая сумма!!!
07.04.2021 12:26 Відповісти
не надо ничего получать, по нычкам пройдитесь по офшорам по банковским ячейкам, твари не поймут куда уже ныкать и в чем хранить в евро или слитках золота в самой стране денег как грязи и мы сами создадим свой УКРВФ и будем занимать африканским странам и северным кореям на рис и гречку.
07.04.2021 12:36 Відповісти
только есть нюанс..... это надо отдавать будет, али как?
и да - отдавать - как? если дефицит бюджета - там хоть под 1% кредит на 1000 лет бери - а толку?
07.04.2021 12:28 Відповісти
что то не понятно, ведь рапортует что постоянно перевиполняет поступление в буджет, тоесть появляеться непредвиденные средства, к чему хочет дополнительные финансы.
07.04.2021 12:30 Відповісти
не надо ничего получать, по нычкам пройдитесь по офшорам по банковским ячейкам, твари не поймут куда уже ныкать и в чем хранить в евро или слитках золота в самой стране денег как грязи и мы сами создадим свой УКРВФ и будем занимать африканским странам и северным кореям на рис и гречку.
07.04.2021 12:36 Відповісти
"Украина хочет получить от МВФ дополнительно более $2,7 млрд, - глава НБУ Шевченко" - если потрусить за ноги наших олигархов, то больше чем $2,7 млрд выпадет.
07.04.2021 12:49 Відповісти
Страна после правления Зели 100лет с кредиторами будет рассчитываться.
07.04.2021 12:51 Відповісти
Неа.
07.04.2021 12:58 Відповісти
Так это Украина хочет, или все-таки хотят иностранные воры, временно проживающие в Украине?
07.04.2021 13:04 Відповісти
Ну мало ли, кто что хочет.

Глава НБУ Шевченко, например, хочет, чтобы Коломойский его в свою империю взял.

А МВФ не хочет, чтобы НБУ возглавлял человек Коломойского.
07.04.2021 13:09 Відповісти
А навіщо вам МВФ ?Попросіть у Ахметова.
07.04.2021 14:21 Відповісти
Ахметов дал бы под 20% годовых.
07.04.2021 14:45 Відповісти
Хочет - но не может. Это признак импотенции.
07.04.2021 16:56 Відповісти
 
 