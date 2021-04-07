Україна хоче отримати від МВФ додатково понад $2,7 млрд, - глава НБУ Шевченко

Україна пропорційно своїй квоті у Міжнародному валютному фонді може отримати понад $2,7 млрд у доларовому еквіваленті в межах нової ініціативи Фонду про додаткову емісію спеціальних прав запозичення (СПЗ), повідомив глава НБУ Кирило Шевченко.

"Ми сподіваємося, що Україна зможе отримати додаткове фінансування в межах цієї ініціативи ... Минулого разу Фонд здійснював подібну операцію в 2009 році. Це була реакція на кризу. Така ініціатива МВФ для України може стати позитивним чинником", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, більш точна цифра залежатиме від курсу валют, що входять до кошику СПЗ.

Шевченко зазначив, що мета цієї нової ініціативи, анонсованої МВФ, - забезпечити додаткову ліквідність світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів Фонду, а її оголошений загальний обсяг - $650 млрд.

Глава Нацбанку уточнив, що це питання буде обговорюватися на весняних зборах, які розпочалися, однак для реалізації цієї ініціативи необхідне затвердження спочатку Виконавчою радою МВФ, а потім Радою керуючих.