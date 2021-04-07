УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5926 відвідувачів онлайн
Новини
35 265 307

Народний депутат України Ківа: "Якби у світі проводилася Олімпіада для повій, Україна завжди б посідала всі призові місця"

Народний депутат України Ківа:

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа в грубій формі висловився про Україну.

Відповідний коментар Ківа залишив під постом у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби у світі проводилася Олімпіада для повій, Україна завжди б посідала всі призові місця, і тоді український гімн грав би нескінченно", - йдеться в коментарі.

Коментар був залишений під його ж постом, в якому Ківа згадав недавній інцидент з громадянками України, яких затримали в ОАЕ.

Також читайте: Дочка Ківи виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді як єдиний кандидат. ВIДЕО

Нагадаємо, поліція Дубая 3 квітня затримала групу осіб за порушення норм суспільної моралі, серед яких, за попередньою інформацією, було одинадцять громадянок України. Жінки були заарештовані за позування оголеними на балконі висотної будівлі в курортному районі Дубая. Пізніше виявилося, що серед затриманих - не 11, а 12 громадянок України. Їх відвідав український консул.

Народний депутат України Ківа: Якби у світі проводилася Олімпіада для повій, Україна завжди б посідала всі призові місця 01

Автор: 

Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (495)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+87
Це воно про себе чи що?
показати весь коментар
07.04.2021 12:30 Відповісти
+76
Нардеп ОПЗЖ Кива: "Если бы в мире проводилась Олимпиада для шлюх, Украина всегда бы занимала все призовые места" - Цензор.НЕТ 726
показати весь коментар
07.04.2021 12:34 Відповісти
+45
А особенно политических. И значки ОПЗЖ стали бы официальным знаком этой олимпиады...
показати весь коментар
07.04.2021 12:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
суходрочь тебе ли о этом рассуждать.
показати весь коментар
07.04.2021 20:25 Відповісти
Не знаю як в світі,а в Україні Ківа може претендувати на звання справжнього дебіла,закріплене за ним пожиттєво.
показати весь коментар
07.04.2021 23:38 Відповісти
Согласен. Кива на 1-м месте, Шарий - на 2-м, Дубинский на 3-м
показати весь коментар
08.04.2021 11:51 Відповісти
А якби провели таку олімпіаду для дебілів, Ківа би забрав усі медалі.
показати весь коментар
08.04.2021 11:56 Відповісти
сказал социалист с трипером головы
показати весь коментар
08.04.2021 23:39 Відповісти
какой нарид,такой и наридный депутат!сами выбрали!
показати весь коментар
24.05.2021 09:18 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 