Народний депутат України Ківа: "Якби у світі проводилася Олімпіада для повій, Україна завжди б посідала всі призові місця"

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа в грубій формі висловився про Україну.

Відповідний коментар Ківа залишив під постом у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби у світі проводилася Олімпіада для повій, Україна завжди б посідала всі призові місця, і тоді український гімн грав би нескінченно", - йдеться в коментарі.

Коментар був залишений під його ж постом, в якому Ківа згадав недавній інцидент з громадянками України, яких затримали в ОАЕ.

Нагадаємо, поліція Дубая 3 квітня затримала групу осіб за порушення норм суспільної моралі, серед яких, за попередньою інформацією, було одинадцять громадянок України. Жінки були заарештовані за позування оголеними на балконі висотної будівлі в курортному районі Дубая. Пізніше виявилося, що серед затриманих - не 11, а 12 громадянок України. Їх відвідав український консул.