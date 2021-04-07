УКР
У зв'язку з похолоданням завершення опалювального сезону відкладається до 10 квітня, - Кличко

У зв'язку з тим, що в столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода, місто змушене трохи перенести завершення опалювального сезону. На кілька днів. Зокрема, за прогнозами синоптиків, у середу вночі температура опуститься до -1 градуса. Можливий сніг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.

"Відключення тепла в Києві розпочнуть із 10 квітня", - написав він.

Також Кличко нагадав, що будь-яка будинкова громада може і раніше відключитися від опалення: "Таке рішення мають ухвалити збори мешканців і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії".

"Соціальні об’єкти – особливо лікарні - відключатимуть тільки за заявками керівників закладів. У садочках та школах тепло вже відключають, з огляду на дистанційне навчання", - додав мер.

Київ (20049) Кличко Віталій (3554) опалювальний сезон (1774)
+3
Єдине цікаве з цієї "новини", це котик ,що гріється на радіаторі !!!)))
07.04.2021 12:46 Відповісти
+3
Ура, лафа продовжується.В связи с похолоданием завершение отопительного сезона откладывается до 10 апреля, - Кличко - Цензор.НЕТ 804
07.04.2021 12:54 Відповісти
+1
перевожу:
топить нихера не будем, да вам и не надо и так тепло.
но, платить вы будете ПО ПОЛНОЙ! еще минимум месяц.
07.04.2021 12:44 Відповісти
перевожу:
топить нихера не будем, да вам и не надо и так тепло.
но, платить вы будете ПО ПОЛНОЙ! еще минимум месяц.
07.04.2021 12:44 Відповісти
У тебя не топят? Наверное не платишь.
07.04.2021 12:47 Відповісти
иди нафиг со своими тыпильными предположениями.
тебе только на кофейной гуще гадать.
07.04.2021 13:09 Відповісти
А чего тогда стонешь, что "топить нихера не будем, да вам и не надо и так тепло."?
07.04.2021 13:26 Відповісти
где вы увидел "стоны" - опять твои тыпильные предположения?
я всего лишь констатирую ФАКТ.
07.04.2021 13:29 Відповісти
Какой факт? У тебя не топят? На какой улице живёшь?
07.04.2021 13:35 Відповісти
с какой целью интересуешься - хочешь подьехать и поремонтировать?
07.04.2021 13:40 Відповісти
Так отопление повреждено или просто перестали подавать теплоноситель? Или это тоже тяжелый вопрос?
07.04.2021 13:47 Відповісти
для тебя все "тяжелый вопрос".
и опять тупые предположения.
ни разу ты не угадал - заканчивай гадать.
07.04.2021 13:55 Відповісти
Я интересуюсь, а ты виляешь, как девка балованная. Значит писдун.
07.04.2021 14:02 Відповісти
а я тебе уже спрашивал: "с какой целью интересуешься?"
07.04.2021 14:04 Відповісти
А с какой целью ты тут сопли рапускаешь, что у тебя не топят, но деньги ты за отопление платишь?
07.04.2021 14:09 Відповісти
я тебе уже три раза сказал:
пошел нафиг со своими тупыми предположениями.
и ты ни разу не угадал и продолжаешь тупо гадать.
до тебя не доходит с третьего раза - ты тупее гаишников, которым по два раза надо анекдоты рассказывать?
07.04.2021 14:16 Відповісти
Лох, тебе пора платить за отопление. 2 раза в месяц.
07.04.2021 14:42 Відповісти
какой настырный тыпил, да еще и с четвертого раза не понимает простых слов.
то же "не лох"? по уровню развития вы очень похожи.
07.04.2021 14:46 Відповісти
Если ты в Киеве,то должен знать а)в городе топят б)в городе холодно,,и без отопления мы бы померзли в)если не в Киеве,то нехер писать о том,что тебя не касается.
07.04.2021 13:29 Відповісти
а если у тебя было бы хотя бы пять грамм МОЗГОВ, то ты бы знал, что такое "советская вертикальная разводка отопления".
07.04.2021 13:32 Відповісти
У меня такая и всё нормально. Батареи тёплые. А ты по ходу писдун-провокатор. Верю-не верю.
07.04.2021 14:01 Відповісти
Зеленой сопле своей "верь-неверь".
А мне на твой "глубокий внутренний мир" наплевать.
07.04.2021 14:17 Відповісти
Єдине цікаве з цієї "новини", це котик ,що гріється на радіаторі !!!)))
07.04.2021 12:46 Відповісти
Не долго ему осталось...
07.04.2021 12:48 Відповісти
Ура, лафа продовжується.В связи с похолоданием завершение отопительного сезона откладывается до 10 апреля, - Кличко - Цензор.НЕТ 804
07.04.2021 12:54 Відповісти
У меня отключили отопление 5-го апреля и включать никто не собирается !
Виталик , разберись 😀
07.04.2021 12:56 Відповісти
Это по какой улице отключили? Напоминаю: Кличко - мэр Киева.
07.04.2021 13:28 Відповісти
а в Днепре с 1-го вырубили... холодина собачья!
В связи с похолоданием завершение отопительного сезона откладывается до 10 апреля, - Кличко - Цензор.НЕТ 3552

..
07.04.2021 12:56 Відповісти
А у мене в будинку +25 зараз....
07.04.2021 12:57 Відповісти
 
 