У зв'язку з похолоданням завершення опалювального сезону відкладається до 10 квітня, - Кличко

У зв'язку з тим, що в столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода, місто змушене трохи перенести завершення опалювального сезону. На кілька днів. Зокрема, за прогнозами синоптиків, у середу вночі температура опуститься до -1 градуса. Можливий сніг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.

"Відключення тепла в Києві розпочнуть із 10 квітня", - написав він.



Також Кличко нагадав, що будь-яка будинкова громада може і раніше відключитися від опалення: "Таке рішення мають ухвалити збори мешканців і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії".



"Соціальні об’єкти – особливо лікарні - відключатимуть тільки за заявками керівників закладів. У садочках та школах тепло вже відключають, з огляду на дистанційне навчання", - додав мер.

