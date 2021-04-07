Проситимемо колег по НАТО надати Україні план дій щодо членства в альянсі, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ) в альянсі, після реалізації якого країна могла б стати членом організації.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на пресконференції в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми маємо незабаром звернутися до колег з листом, щоб ще раз розглянути можливість надання ПДЧ Україні", - сказав Ландсбергіс.
"Я переконаний, що НАТО міг би повторити свою пропозицію щодо надання плану дій щодо членства Україні, і це питання ми якраз почали узгоджувати з колегами з Балтійських держав", - додав глава МЗС.
За його словами, це стало б "сильним сигналом для Росії про те, що Україна обирає трансатлантичний напрям, і це отримало відгук серед країн НАТО".
Раніше міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс під час телефонної розмови з українським колегою Андрієм Тараном заявив, що країни Балтії розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО.
Глава военной разведки Швеции: россия стягивает войска и оружие в Калининград
Дякуємо вам, Браття!
Ačiū tau, broliai!
Об этом в комментарии https://ghall.com.ua/2021/04/07/european-values-nato-neobhodimo-razvernut-podrazdeleniya-i-nachat-*******-ucheniya-v-ukraine/ Guildhall заявил старший аналитик чешского аналитического центра European Values Давид Стулик.
«Сегодня, в условиях непростой политической ситуации для Путина внутри РФ, ему нужна война, чтобы отвлечь внимание населения от домашних вызовов и сплотить население вокруг себя. В текущей ситуации Запад не может ограничиться санкциями, ведь Путин по сути готов пойти «ва-банк», напугать его может только угроза реальной войны, которая ему не по силам, ведь колоссальные потери будут иметь негативные для Путина последствия в российском обществе. Такой сценарий, если быстрая военная кампания против Украины не выйдет, обернется против Путина», - заявил аналитик.
«Наилучшим, но маловероятным, инструментом Запада в текущей ситуации является военный. Необходимо отправить военные подразделение армий стран НАТО в центральную и восточную часть Украины в рамках учений. Было бы оптимально, чтобы эти подразделения физически остались в Украине до начала российских учений «Запад-2021». Такой щит и западное общественное мнение будут иметь влияние на Путина», - подытожил Давид Стулик.
В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями
Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.
«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.
Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.