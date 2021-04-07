УКР
Новини
Проситимемо колег по НАТО надати Україні план дій щодо членства в альянсі, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ) в альянсі, після реалізації якого країна могла б стати членом організації.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на пресконференції в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо незабаром звернутися до колег з листом, щоб ще раз розглянути можливість надання ПДЧ Україні", - сказав Ландсбергіс.

"Я переконаний, що НАТО міг би повторити свою пропозицію щодо надання плану дій щодо членства Україні, і це питання ми якраз почали узгоджувати з колегами з Балтійських держав", - додав глава МЗС.

За його словами, це стало б "сильним сигналом для Росії про те, що Україна обирає трансатлантичний напрям, і це отримало відгук серед країн НАТО".

Також читайте: США підтримують Україну, але рішення про вступ у НАТО ухвалить сам Альянс, - Білий дім

Раніше міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс під час телефонної розмови з українським колегою Андрієм Тараном заявив, що країни Балтії розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО.

Автор: 

Литва (2517) НАТО (6726) ПДЧ (102) членство в НАТО (1766) Ландсбергіс Габріелюс (215)
Топ коментарі
+7
Литва - справжній союзник України.
Дякуємо вам, Браття!

Ačiū tau, broliai!
07.04.2021 13:11 Відповісти
+5
Помогайте братья, и вам Бог поможет!
07.04.2021 12:54 Відповісти
+5
Будем просить коллег по НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе, - глава МИД Литвы Ландсбергис - Цензор.НЕТ 3486

...
...
07.04.2021 13:01 Відповісти
07.04.2021 12:54 Відповісти
Шльондр Люська Абдристович вже не знає яку дірку підставити..
Будем просить коллег по НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе, - глава МИД Литвы Ландсбергис - Цензор.НЕТ 3799
07.04.2021 12:55 Відповісти
Нарешті почали потихеньку конкретизувати курс в НАТО, а не лише займатись балачками на публіку типу "Україна прагне... Україну підтримують... бла-бла-бла".
07.04.2021 12:58 Відповісти
Те,що маятник схилився в інший бік-може бути ілюзією! Ми маємо президента не стійкого і схильного до брехні,вітреного і по вуха залежного! Також вплив фільму про вагнер-має вплив-я б не стверджував,що він налюднів-швидше за все він це робить з переляку.
07.04.2021 13:02 Відповісти
Це і є ілюзія, гра на публіку і як доказовий факт: українська влада, за два роки так і не призначила представника в НАТО. Тобто, всі ці заяви українських політиків-вистава.
07.04.2021 13:22 Відповісти
Ага, ага- а кіно буде?
07.04.2021 13:49 Відповісти
Дякую, щиро, від усього серця.
07.04.2021 12:59 Відповісти
07.04.2021 13:01 Відповісти
http://rusjev.net/2021/04/07/glava-*******-razvedki-shveczii-rossiya-styagivaet-vojska-i-oruzhie-v-kaliningrad/ А тем временем фарашисты...
Глава военной разведки Швеции: россия стягивает войска и оружие в Калининград
07.04.2021 13:01 Відповісти
Аридёиься из этой области озеро делаиь
07.04.2021 17:13 Відповісти
Будем просить коллег по НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе, - глава МИД Литвы Ландсбергис - Цензор.НЕТ 6021
07.04.2021 13:07 Відповісти
07.04.2021 13:11 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7-%D1%8F%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%89%D0%BE-22-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F-1941-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B9-%D0%BE%D0%B1-%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8E-%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Мине ще кілька років і москальські історики остаточно з'ясують, що 22 червня 1941 року за підтримки США, Туреччини й Об'єднаної Европи, на Московію віроломно напала Україна.
07.04.2021 13:13 Відповісти
В условиях эскалации со стороны Российской Федерации и угрозы полномасштабной военной кампании, армии стран НАТО должны разместить подразделения в Украине в рамках учений в целях сдерживания России.
Об этом в комментарии https://ghall.com.ua/2021/04/07/european-values-nato-neobhodimo-razvernut-podrazdeleniya-i-nachat-*******-ucheniya-v-ukraine/ Guildhall заявил старший аналитик чешского аналитического центра European Values Давид Стулик.
«Сегодня, в условиях непростой политической ситуации для Путина внутри РФ, ему нужна война, чтобы отвлечь внимание населения от домашних вызовов и сплотить население вокруг себя. В текущей ситуации Запад не может ограничиться санкциями, ведь Путин по сути готов пойти «ва-банк», напугать его может только угроза реальной войны, которая ему не по силам, ведь колоссальные потери будут иметь негативные для Путина последствия в российском обществе. Такой сценарий, если быстрая военная кампания против Украины не выйдет, обернется против Путина», - заявил аналитик.
«Наилучшим, но маловероятным, инструментом Запада в текущей ситуации является военный. Необходимо отправить военные подразделение армий стран НАТО в центральную и восточную часть Украины в рамках учений. Было бы оптимально, чтобы эти подразделения физически остались в Украине до начала российских учений «Запад-2021». Такой щит и западное общественное мнение будут иметь влияние на Путина», - подытожил Давид Стулик.
07.04.2021 13:17 Відповісти
_Да, так можно было бы предотвратить (отсрочить?) Третью Всемирную. Потомки нынешних жителей Запада проклянут сегодняшних и вчерашних политиков Запада за безответственность, за то что не убили путлера этак в 2008. Если выживут, конечно.
07.04.2021 13:28 Відповісти
порядочно!
07.04.2021 13:34 Відповісти
Ландсбергис - молодец!
07.04.2021 14:04 Відповісти
Хорошо, конечно, но чтобы Германия, Франция, Италия, Австрия, Чехия да Венгрия отказались от российских тридцати серебряников - это выше их сил.
07.04.2021 16:17 Відповісти
читаем что ответили в ФРГ , читайте немецкие сми

В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями

Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.

«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.
07.04.2021 19:02 Відповісти
 
 