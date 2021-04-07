Проситимемо колег по НАТО надати Україні план дій щодо членства в альянсі, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ) в альянсі, після реалізації якого країна могла б стати членом організації.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на пресконференції в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо незабаром звернутися до колег з листом, щоб ще раз розглянути можливість надання ПДЧ Україні", - сказав Ландсбергіс.

"Я переконаний, що НАТО міг би повторити свою пропозицію щодо надання плану дій щодо членства Україні, і це питання ми якраз почали узгоджувати з колегами з Балтійських держав", - додав глава МЗС.

За його словами, це стало б "сильним сигналом для Росії про те, що Україна обирає трансатлантичний напрям, і це отримало відгук серед країн НАТО".

Раніше міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс під час телефонної розмови з українським колегою Андрієм Тараном заявив, що країни Балтії розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО.