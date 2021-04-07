Дружина судді-втікача Чауса про розгляд справи Корбана: Була серйозна вказівка. У нього не було виходу. З того моменту наше життя стало іншим
Дружина українського судді-втікача Миколи Чауса Світлана заявила, що їхнє життя змінилося після розгляду справи Геннадія Корбана.
Як розповіла вона в інтерв'ю виданню "Страна", всі проблеми почалися з того часу, коли Чаус розглядав справу бізнесмена Геннадія Корбана, передає Цензор.НЕТ.
"Тоді до мого чоловіка прийшли, стукнули кулаком по столу і сказали розглянути цю справу, інакше вилетить. З ким він там зустрічався, я не знаю ... Мій чоловік розглянув справу Корбана (і відправив його під варту. - Ред.). З того моменту наше життя стало ... іншим, скажімо так", - зазначила Світлана Чаус.
За її словами, родина почала помічати, що за їхнім будинком постійно стежать.
"До чоловіка на роботу приходили люди з грошовими пропозиціями, він говорив мені, що неодноразово їх всіх посилав. Про те, що за ним стежить НАБУ і глава НАБУ Артем Ситник, мій чоловік не знав. Але про те, що за моїм чоловіком стежить НАБУ, швидше за все, знало його начальство. Спеціально на нього нацькували НАБУ, щоб підставити", - стверджує дружина.
Разом з тим, у дружини Чауса в соцмережі запитали: "Подивіться як Ваш чоловік судив Корбана, після операції, в смертельному стані без свідомості. Тоді Вам добре було? Чи забули?".
На це вона відповіла: "Ні, не забула! Було страшно і боляче, що в нашій державі не дотриманий захист прав і свобод кожної людини! Я зі сльозами просила, щоб мій чоловік відмовився від цієї справи. Йому все це було теж непросто. Але, мабуть, була серйозна вказівка. Я так розумію, у нього не було виходу ... Іншого пояснення немає".
Також вона заявила, що її чоловіка проти його волі вивезли в Молдову: щось підсипали і вивезли з України на чартерному літаку.
"Коли він отямився, він тільки через кілька днів зрозумів, що він не в Україні. Хоча ні про який закордон мови не було. Тобто його вивезли без його згоди. Потім у когочь він запитав і з'ясував, що він у Кишиневі", - додала дружина.
Пізніше вона з дітьми також переїхала в Молдову.
"У мене вид на проживання, я тут живу офіційно, як і діти. А ось мій чоловік зі своїми друзями це питання вирішити не зміг. Він живе без документів, в очікуванні, що йому дозволять повернутися. До 2019 року ми навіть писнути не могли. І думати не могли про це", - сказала жінка.
За її словами, теперішнє викрадення Чауса сталося, коли він повіз дитину на тренування.
"Він був з охоронцем. 12 година дня, людне місце, спортивний зал, діти якраз вийшли з тренування. Дитина відстала, чоловік з охоронцем йшли до машини. Стояв білий автобус, з нього вискакує шість чоловік в темному одязі, в масках, що закривають обличчя. Троє кидають мого чоловіка в автобус, ще троє - охоронця. Це викрадення. При чому охоронця навіть побили: йому закрили плівкою очі, рот і викинули в канаву, він знепритомнів. А коли отямився, поруч нікого не було. Він прийшов додому через дві години. Тоді він все це і розповів", - зазначила Світлана.
Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.
4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
какая красивая сказка от жены судья.. "заставили.. выкрали.. не пущали в Украину, а он так рвался, так рвался..."))
И вот - наконец-то - вовка вислюк выкрал (!) экс-судью чтобы было легче отмазываться от своих преступлений и Вагнергейта.. тут и жОнка судьи пригодилась со слезливыми рассказали про "прЫступления прошлого рЫжима" - запущена очередная сказка про
распятого маЛчика.... самага чеснага судью
Заступник голови Офісу президент Андрій Смирнов, який раніше працював адвокатом, міг у 2016 році допомагати переховуватися від слідства колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу, якого звинувачують у хабарі в 150 тисяч доларів і який втік до Молдови.
Про це https://www.slidstvo.info/news/zastupnyk-golovy-ofisu-prezydenta-mig-dopomagaty-suddi-chausu-perehovuvatysya-vid-slidstva/ повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на власні джерела та судовий документ, який з'явився у розпорядженні редакції.
https://hromadske.ua/posts/zastupnik-glavi-ofisu-prezidenta-mig-dopomagati-suddi-habarniku-chausu-perehovuvatisya-vid-slidstva-slidstvoinfo
Что, от сильного желания вернуться в Украину?
Аяяяй , як несправедливо обійшлися із ії муженьком - хабарником !
Чаус просто потєрпів за те що був дуже чесний.
Почему раньше молчала?
А вы не спрашивали...
А вот Петр Алексеевич только с нечестными боролся. Диамантовых прокуроров помните?! А взятку в поллимона баксов лично Сытнику от районных (!) судьев Днепра! Вот это были дела! Или...?
Да - и никакого короновируса при Гетьмане не было.
Как потом жить? Ну сначала мог "заболеть", а потом уйти по собственному и стать адвокатом. Вертеться надо конечно больше, но с его-то связями в судах, с голода не помер бы.
Не оправдываю Чауса, но прекрасно понимаю, в какой стране живем.
І д'Єрмак мовчить https://censor.net/ru/photo_news/3257968/v_seti_obnarodovali_dokumenty_predpolagaemyh_pohititeleyi_sudibegletsa_chausa_dokument... Це - невипадково.
Того самого, що підкупав виборців на дільниці?
А вот это:
ему (охраннику) закрыли пленкой глаза, рот и выкинули в канаву, он потерял сознание.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Охранник, здоровый бугай, потерял сознание от того, что ему пленкой закрыли глаза и рот?
Источник: https://censor.net/ru/n3258207
Про це http://tema.in.ua/article/13736.html у своїй статті написав журналіст Олег Єльцов з посиланням на інформацію джерел з ОПУ.
Він нагадав, що Андрій Смірнов, який наразі претендує на крісло генерального прокурора, був замішаний у втечі Чауса у Молдову.
"У цій справі Смірнов згадується як людина, що безпосередньо відповідала за переховування Чауса напередодні втечі в Молдову. Цікаво, що на запитання колег зі "Слідства інфо", чи відповідає це дійсності, чи перевозив Смірнов суддю-хабарника спочатку на територію ЖК "Альпійський", потім в готель "Салют", а звідти - на летовище "Київ" Смірнов відмовився відповідати, направивши журналістів до НАБУ, яке веде справу. Що ж, документ НАБУ все це підтверджує", - пише журналіст.
За його словами, якщо участь Смірнова у сприянні втечі хабарника буде доведена, це стане кінцем його державної кар'єри.
"За відомостями поінформованих джерел насувається чергова зміна очільника Генеральної прокуратури України. Кандидатура нового генерального - Смірнов. Ну тепер второпали? Смірнову потрібний тотальний контроль за Чаусом. Проблема полягала в тому, що невдовзі той міг оскаржити в суді відмову у наданні йому політичного притулку й тоді в екссудді розв'язався б язик. Він багато може розповісти про участь у своїй втечі потенційного генпрокурора України. До того ж викрасти на території чужої держави українського громадянина без особливого статусу не так обурливо, як викрасти біженця, яким він міг стати будь-якої миті. Тому викрадачі поспішали", - зазначив Єльцов.
Як повідомляють його джерела, рішення було ухвалено керівництвом Офісу президента. Самого президента на тому зібранні не було, але йому повідомили про рішення руками українських спецслужб викрасти суддю з Молдови.
І цей інцидент може нанівець зіпсувати міжнародні відносини України з Молдовою. Очевидно, Україну звинуватять в порушенні суверенітету республіки Молдова, що може надовго зіпсувати відносини між двома країнами.
"Це просто вищий пілотаж з введення міжнародної політики країни у штопор. В той час, коли Україна перебуває в стані неоголошеної війни з російським агресором, протягом кількох місяців через зраду, непрофесіоналізм й безвідповідальність найвищого керівництва держави ми встигли вляпатися у дві провальні спецоперації на території двох сусідніх країн, із якими до цього мали доволі теплі стосунки: вагнерівський провал у Білорусі й чаусівська ганьба в Молдові.
У Зеленського влізли в черговий міжнародний скандал, переслідуючи геть не державницькі, а шкурні інтереси. Історія з кримінальною справою проти Байдена нічому не навчила кухарок з Банкової. Діючи як ведмідь в посудній лавці, вони руйнують відносини, які будувалися десятиріччями до приходу Зеленського", - підсумував журналіст.