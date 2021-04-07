Дружина судді-втікача Чауса про розгляд справи Корбана: Була серйозна вказівка. У нього не було виходу. З того моменту наше життя стало іншим

Дружина українського судді-втікача Миколи Чауса Світлана заявила, що їхнє життя змінилося після розгляду справи Геннадія Корбана.

Як розповіла вона в інтерв'ю виданню "Страна", всі проблеми почалися з того часу, коли Чаус розглядав справу бізнесмена Геннадія Корбана, передає Цензор.НЕТ.

"Тоді до мого чоловіка прийшли, стукнули кулаком по столу і сказали розглянути цю справу, інакше вилетить. З ким він там зустрічався, я не знаю ... Мій чоловік розглянув справу Корбана (і відправив його під варту. - Ред.). З того моменту наше життя стало ... іншим, скажімо так", - зазначила Світлана Чаус.

За її словами, родина почала помічати, що за їхнім будинком постійно стежать.

"До чоловіка на роботу приходили люди з грошовими пропозиціями, він говорив мені, що неодноразово їх всіх посилав. Про те, що за ним стежить НАБУ і глава НАБУ Артем Ситник, мій чоловік не знав. Але про те, що за моїм чоловіком стежить НАБУ, швидше за все, знало його начальство. Спеціально на нього нацькували НАБУ, щоб підставити", - стверджує дружина.

Разом з тим, у дружини Чауса в соцмережі запитали: "Подивіться як Ваш чоловік судив Корбана, після операції, в смертельному стані без свідомості. Тоді Вам добре було? Чи забули?".

На це вона відповіла: "Ні, не забула! Було страшно і боляче, що в нашій державі не дотриманий захист прав і свобод кожної людини! Я зі сльозами просила, щоб мій чоловік відмовився від цієї справи. Йому все це було теж непросто. Але, мабуть, була серйозна вказівка. Я так розумію, у нього не було виходу ... Іншого пояснення немає".

Також вона заявила, що її чоловіка проти його волі вивезли в Молдову: щось підсипали і вивезли з України на чартерному літаку.

"Коли він отямився, він тільки через кілька днів зрозумів, що він не в Україні. Хоча ні про який закордон мови не було. Тобто його вивезли без його згоди. Потім у когочь він запитав і з'ясував, що він у Кишиневі", - додала дружина.

Пізніше вона з дітьми також переїхала в Молдову.

"У мене вид на проживання, я тут живу офіційно, як і діти. А ось мій чоловік зі своїми друзями це питання вирішити не зміг. Він живе без документів, в очікуванні, що йому дозволять повернутися. До 2019 року ми навіть писнути не могли. І думати не могли про це", - сказала жінка.

За її словами, теперішнє викрадення Чауса сталося, коли він повіз дитину на тренування.

"Він був з охоронцем. 12 година дня, людне місце, спортивний зал, діти якраз вийшли з тренування. Дитина відстала, чоловік з охоронцем йшли до машини. Стояв білий автобус, з нього вискакує шість чоловік в темному одязі, в масках, що закривають обличчя. Троє кидають мого чоловіка в автобус, ще троє - охоронця. Це викрадення. При чому охоронця навіть побили: йому закрили плівкою очі, рот і викинули в канаву, він знепритомнів. А коли отямився, поруч нікого не було. Він прийшов додому через дві години. Тоді він все це і розповів", - зазначила Світлана.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.