Новини
Дружина судді-втікача Чауса про розгляд справи Корбана: Була серйозна вказівка. У нього не було виходу. З того моменту наше життя стало іншим

Дружина українського судді-втікача Миколи Чауса Світлана заявила, що їхнє життя змінилося після розгляду справи Геннадія Корбана.

Як розповіла вона в інтерв'ю виданню "Страна", всі проблеми почалися з того часу, коли Чаус розглядав справу бізнесмена Геннадія Корбана, передає Цензор.НЕТ.

"Тоді до мого чоловіка прийшли, стукнули кулаком по столу і сказали розглянути цю справу, інакше вилетить. З ким він там зустрічався, я не знаю ... Мій чоловік розглянув справу Корбана (і відправив його під варту. - Ред.). З того моменту наше життя стало ... іншим, скажімо так", - зазначила Світлана Чаус.

За її словами, родина почала помічати, що за їхнім будинком постійно стежать.

"До чоловіка на роботу приходили люди з грошовими пропозиціями, він говорив мені, що неодноразово їх всіх посилав. Про те, що за ним стежить НАБУ і глава НАБУ Артем Ситник, мій чоловік не знав. Але про те, що за моїм чоловіком стежить НАБУ, швидше за все, знало його начальство. Спеціально на нього нацькували НАБУ, щоб підставити", - стверджує дружина.

Разом з тим, у дружини Чауса в соцмережі запитали: "Подивіться як Ваш чоловік судив Корбана, після операції, в смертельному стані без свідомості. Тоді Вам добре було? Чи забули?".

На це вона відповіла: "Ні, не забула! Було страшно і боляче, що в нашій державі не дотриманий захист прав і свобод кожної людини! Я зі сльозами просила, щоб мій чоловік відмовився від цієї справи. Йому все це було теж непросто. Але, мабуть, була серйозна вказівка. Я так розумію, у нього не було виходу ... Іншого пояснення немає".

Також вона заявила, що її чоловіка проти його волі вивезли в Молдову: щось підсипали і вивезли з України на чартерному літаку.

"Коли він отямився, він тільки через кілька днів зрозумів, що він не в Україні. Хоча ні про який закордон мови не було. Тобто його вивезли без його згоди. Потім у когочь він запитав і з'ясував, що він у Кишиневі", - додала дружина.

Пізніше вона з дітьми також переїхала в Молдову.

"У мене вид на проживання, я тут живу офіційно, як і діти. А ось мій чоловік зі своїми друзями це питання вирішити не зміг. Він живе без документів, в очікуванні, що йому дозволять повернутися. До 2019 року ми навіть писнути не могли. І думати не могли про це", - сказала жінка.

За її словами, теперішнє викрадення Чауса сталося, коли він повіз дитину на тренування.

"Він був з охоронцем. 12 година дня, людне місце, спортивний зал, діти якраз вийшли з тренування. Дитина відстала, чоловік з охоронцем йшли до машини. Стояв білий автобус, з нього вискакує шість чоловік в темному одязі, в масках, що закривають обличчя. Троє кидають мого чоловіка в автобус, ще троє - охоронця. Це викрадення. При чому охоронця навіть побили: йому закрили плівкою очі, рот і викинули в канаву, він знепритомнів. А коли отямився, поруч нікого не було. Він прийшов додому через дві години. Тоді він все це і розповів", - зазначила Світлана.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

+25
Петя, динь-динь.
07.04.2021 13:01 Відповісти
+25
Жіночка і слова не сказала про хабарі і бабло закопане в банках !
Аяяяй , як несправедливо обійшлися із ії муженьком - хабарником !
07.04.2021 13:10 Відповісти
+22
Мне это напоминает сказуку о распятом мальчике )) Подсыпали и вывезли на чартерном самолете против воли и он бедный все никак не мог возвратится в Украину ))) Автобусы каждый день ходят из Кишинева в Украину!!
07.04.2021 13:04 Відповісти
Петя, динь-динь.
07.04.2021 13:01 Відповісти
Згадайте,який дєрзкій був пєтушиний угол за узурпатора Порошенка і як жалюгідно вони вскукарєкують при зєлупі.
07.04.2021 13:05 Відповісти
і буде золотий дощ зебанатам виборцям Лоха, і будуть вони його глотати і особливо омивати очі. Так Лох ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/451550?
Дружина судді-втікача Чауса про розгляд справи Корбана: Була серйозна вказівка. У нього не було виходу. З того моменту наше життя стало іншим - Цензор.НЕТ 8846 Дружина судді-втікача Чауса про розгляд справи Корбана: Була серйозна вказівка. У нього не було виходу. З того моменту наше життя стало іншим - Цензор.НЕТ 1057
07.04.2021 13:31 Відповісти
а, що ти там зебанат прокукарікало?
07.04.2021 18:18 Відповісти
п.с..
какая красивая сказка от жены судья.. "заставили.. выкрали.. не пущали в Украину, а он так рвался, так рвался..."))
И вот - наконец-то - вовка вислюк выкрал (!) экс-судью чтобы было легче отмазываться от своих преступлений и Вагнергейта.. тут и жОнка судьи пригодилась со слезливыми рассказали про "прЫступления прошлого рЫжима" - запущена очередная сказка про распятого маЛчика .... самага чеснага судью
07.04.2021 13:46 Відповісти
Ви ще забули, що Порох насрав у штани чесномусудді і напхав у кишені 150 000 баксів, які суддя взяв і поховав у трилітрових банках на території, де стоїть його облуплена мазанка.
07.04.2021 14:34 Відповісти
Какой-такой "вагнергейт"? Вы о чем?
07.04.2021 15:03 Відповісти
Огидний , це по тобі дзинькають !
07.04.2021 13:12 Відповісти
Уймись. Я - не Петя.
07.04.2021 13:23 Відповісти
ти пєтушок
07.04.2021 18:19 Відповісти
Нет. А ты мужа себе ищешь? Это не ко мне.
07.04.2021 18:36 Відповісти
що ти там прокукарікало, говори нормальною мовою, а не своїм пєтушарскім
07.04.2021 20:52 Відповісти
А взятку его тоже Петя заставил взять?
07.04.2021 13:31 Відповісти
Так порохоботи попереджали суддю і будь кого не робити ганьби. Чи вони помилялися тоді, чи помиляються зараз
07.04.2021 14:01 Відповісти
Думаю Зебот , Беня динь динь. Сей час они с Корбаном горшки побили.
07.04.2021 17:41 Відповісти
Ничего не побили. Имитация.
07.04.2021 18:38 Відповісти
Это у тебя в левом ухе динь-динь. Дон-дон - симптом того, что не все нормально в правом ухе. Ну а бум-бум - это голова. Но не огорчайся, пока еще не все потеряно, еще можно подлечиться. Когда дойдет до бум-бум, вот тогда...ну ладно, надеюсь до этого не дойдет.
показати весь коментар
Уже нажрался? Не рано ли?
07.04.2021 17:55 Відповісти
Ну звенит-то у тебя в голове
07.04.2021 18:00 Відповісти
Это не колокол, это дура. А когда звонит дура, ничего не происходит
07.04.2021 18:41 Відповісти
Точно нализался. Бросай. Это вредно для здоровья.
07.04.2021 18:47 Відповісти
Вот тут я согласен. Употреблять это вредно, позеленеешь. А зеленый змий, как мы видим по происходящему, вреден во всех смыслах
07.04.2021 19:02 Відповісти
Коля все життя жив по принципу "Чего изволите?" В кінці-кінців "потрапив між жорна"... "Хто йому дохтор?"...
07.04.2021 13:02 Відповісти
Так это Карбонат похитил Чауса?
07.04.2021 13:02 Відповісти
Так его оказывается дважды похищали.
07.04.2021 13:29 Відповісти
Элементарно. Вывез с карстовыми водами в виде гидрокарбоната, а потом осадил при нагревании, отфильтровал и высушил.
07.04.2021 13:53 Відповісти
Несчастненький, честненький судьишко. Которого подставили. А такое бывает?
07.04.2021 13:03 Відповісти
Заступник глави Офісу президента міг допомагати судді-хабарнику Чаусу переховуватися від слідства - «Слідство.Інфо».

Заступник голови Офісу президент Андрій Смирнов, який раніше працював адвокатом, міг у 2016 році допомагати переховуватися від слідства колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу, якого звинувачують у хабарі в 150 тисяч доларів і який втік до Молдови.

Про це https://www.slidstvo.info/news/zastupnyk-golovy-ofisu-prezydenta-mig-dopomagaty-suddi-chausu-perehovuvatysya-vid-slidstva/ повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на власні джерела та судовий документ, який з'явився у розпорядженні редакції.
https://hromadske.ua/posts/zastupnik-glavi-ofisu-prezidenta-mig-dopomagati-suddi-habarniku-chausu-perehovuvatisya-vid-slidstva-slidstvoinfo
07.04.2021 13:04 Відповісти
Мне это напоминает сказуку о распятом мальчике )) Подсыпали и вывезли на чартерном самолете против воли и он бедный все никак не мог возвратится в Украину ))) Автобусы каждый день ходят из Кишинева в Украину!!
07.04.2021 13:04 Відповісти
Если те кто вывез наполегливо не рекомендовал возвращаться в страну, чтоб не поломать их планы, в т.ч. и автобусом.
07.04.2021 13:09 Відповісти
Более того. Чаус просил у Молдовы политического убежища.
Что, от сильного желания вернуться в Украину?
07.04.2021 14:52 Відповісти
Без Бєні тут не обійшлось.
07.04.2021 13:05 Відповісти
Ой, щас расплачусь! Бедный, бедны йорик, тфу, чаус!
07.04.2021 13:06 Відповісти
ой ой прям плакать можно а подать в оставку а написать заяву про погрозы и примус вынести неправосудное решение слабо ..да да слабо потому что порядочных там в судьях нема 1 % даже те кто остался по инерции дорабатывают и надеются что только посодют а не повесят с заведенными за руки наручниками как у же не раз было первая взятка она такая приятная как и то что закапывают тебя также впервой раз и последний а ты не воруй не бери взяток суди по совести и закону.... не можешь.... есть разделении морали совести чести и закона...так покинь посаду..... в конце то концов житие дороже.. а нет... и не жалко даже если Чаусу отрежут язык вместе с головой...
07.04.2021 13:06 Відповісти
пошли оффигительные истории
07.04.2021 13:07 Відповісти
Какая душещипательная история)
07.04.2021 13:07 Відповісти
Жіночка і слова не сказала про хабарі і бабло закопане в банках !
Аяяяй , як несправедливо обійшлися із ії муженьком - хабарником !
07.04.2021 13:10 Відповісти
Порошенко підкинув. А потім мішок на голову і в Кишиньов.
Чаус просто потєрпів за те що був дуже чесний.
07.04.2021 13:17 Відповісти
Единственный в Украине честный судья!
07.04.2021 13:12 Відповісти
Вже єдиний в Молдові, втіче до Московії, буде єдиний на росії...
07.04.2021 13:36 Відповісти
Читаю и плачу вот просто навзрыд.... Бедненький, и так жил гадко, а тут еще Корбан с наружкой и баблом... Жесть
07.04.2021 13:12 Відповісти
а как здоровье Корбана? Крепко он тогда болел
07.04.2021 13:13 Відповісти
Казки для лохів.
07.04.2021 13:13 Відповісти
Да, он вообще не хотел быть судьей, но его заставили, и брать деньги тоже заставили.
Почему раньше молчала?
А вы не спрашивали...
07.04.2021 13:15 Відповісти
Такая душещипательная история.... Последний раз такое читал в 70х гг. Дочка Берии рассказывала, какой папа был хороший семьянин.....
07.04.2021 13:16 Відповісти
В 70-х фамилия Берии была под запретом.
07.04.2021 13:33 Відповісти
погнали сказки венского леса...
07.04.2021 13:17 Відповісти
Зато ,когда банди...ой "жертва" гена корбан цирк устраивал в суде, все патриЁтичные граждане за него топили,а Чаус был утютю-нехороший
07.04.2021 13:17 Відповісти
Что бы провернуть такую операцию на грани международного скандала трёхлитровая банка с долларами явно не достаточная мотивация. Очевидно идёт охота на большую рыбу, а Чаус здесь лишь наживка. Скоро эта большая рыба сама заявит о себе, начав бить хвостом и широко открывая рот про очередные провокации агентов кремля.)))
07.04.2021 13:18 Відповісти
Так вже скавчить немов пес, що отримав добрячого копняка!)))
07.04.2021 13:46 Відповісти
А деньги в закопанной банке он, тяжело работая, собирал для помощи больным детям. Когда ее тоняли, эту банку, жизнь утратила смысл и нам пришлось бежать в другую страну.
07.04.2021 13:19 Відповісти
Дик щоб посадить Корбана, там особливо і вказівок не треба було ніяких - достатньо було діяти по закону... Корбан - це все-таки не Ріффмастер, там є за що!
07.04.2021 13:22 Відповісти
І тому я в цей брєд не вірю! Ну хіба йому просто натякнули, що не варто Корбана за хабаря випускати...
07.04.2021 13:23 Відповісти
Не выпускать за взятки это уже беспредел и этнические чистки.
07.04.2021 13:32 Відповісти
абрыдались все.
07.04.2021 13:24 Відповісти
Дружина судді-втікача Чауса про розгляд справи Корбана: Була серйозна вказівка. У нього не було виходу. З того моменту наше життя стало іншим - Цензор.НЕТ 3012
07.04.2021 13:24 Відповісти
"Молдавская пленница"
07.04.2021 13:30 Відповісти
Тяжелая работа у судей: люди с автоматами заставляют брать деньги. Жены им говорят: "Не берите!" А им деваться некуда, бедным, приходиться тариться баблом.
07.04.2021 13:30 Відповісти
і закатувати в банки та закопувати
07.04.2021 13:47 Відповісти
...Шобы жены не узнали...
07.04.2021 13:51 Відповісти
Сивочолий п"ять років ліпив під себе прокурорсько-суддівську систему з "замазаних" упирів, але, сподіваюь, що ці упирі його й поховають...
07.04.2021 13:36 Відповісти
Так это он этого судью украл?
07.04.2021 13:39 Відповісти
Хоронить не цивилизованно, а вот годков 7 с конфискацией, могут обеспечить.
07.04.2021 13:51 Відповісти
Мразота
07.04.2021 13:40 Відповісти
От же ж зеленая плесень! Еще в 2016 году пыталась оказывать давление на честных судей!
А вот Петр Алексеевич только с нечестными боролся. Диамантовых прокуроров помните?! А взятку в поллимона баксов лично Сытнику от районных (!) судьев Днепра! Вот это были дела! Или...?
Да - и никакого короновируса при Гетьмане не было.
07.04.2021 13:42 Відповісти
Брал судья Чаус взятку в размере $150 тыс. или не брал?
07.04.2021 13:44 Відповісти
Схватили его, мешок на голову, в самолет и в Кишинев. Пришлось остаться. Ну натерпелись конечно - всего две машины было и дом только 150 метров. Бедовали одним словом. Только началось что-то с возвращением в Украину проясняться, а тут раз и опять похитили - боюсь как бы в Таиланд не вывезли.
07.04.2021 13:44 Відповісти
Нелегкая судьба у судьи Чауса - прослезился и простил
07.04.2021 13:51 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/pohishenie-specoperaciya-ili-spasenie-chto-izvestno-ob-ischeznovenii-ukrainskogo-eks-sudi-chausa-v-moldove Похищение, спецоперация или спасение? Что известно об исчезновении украинского экс-судьи Чауса в Молдове
07.04.2021 13:53 Відповісти
О, вылететь с работы это да ,смерти подобно ! Как же без взяток жить потом семье судьи ?
07.04.2021 14:05 Відповісти
Ну скажем, как вариант, могли быть угрозы жизни ему и членам его семьи.
Как потом жить? Ну сначала мог "заболеть", а потом уйти по собственному и стать адвокатом. Вертеться надо конечно больше, но с его-то связями в судах, с голода не помер бы.

Не оправдываю Чауса, но прекрасно понимаю, в какой стране живем.
07.04.2021 14:23 Відповісти
Якщо усе свідоме життя хабарював і мухлював, то потім чого дивуватися, що приходять ті, у кого на гачку і вимагають безплатний мухльож?
07.04.2021 14:14 Відповісти
честь ?
07.04.2021 14:15 Відповісти
Ніхто не дає відомостей, де насправді зараз знаходиться оцей Чаус.
І д'Єрмак мовчить https://censor.net/ru/photo_news/3257968/v_seti_obnarodovali_dokumenty_predpolagaemyh_pohititeleyi_sudibegletsa_chausa_dokument... Це - невипадково.
07.04.2021 14:25 Відповісти
Ти вже "напряму" посилаєшся на "віцепрезидента", бо "**********" - "ноль без палички"?...
07.04.2021 15:21 Відповісти
Шося я не зрозумів - Чауса переслідують за його рішення стосовно Корбана?
Того самого, що підкупав виборців на дільниці?
07.04.2021 14:44 Відповісти
Сценарий ей случайно не Михо писал? Ну хотя.......... у нас и не такое прокатывало для лохов, у кого вместо головы телевизор.
07.04.2021 14:48 Відповісти
і життя з того часу змінилося...з трьохлітрових балонів перейшли на однолітрові...
07.04.2021 14:51 Відповісти
В последние дни на Страна.юа и, что удивительно, на Цензоре, много жены Чауса
07.04.2021 14:53 Відповісти
Жена Чауса еще та сказочница. Врет везде и не краснеет.
А вот это:
ему (охраннику) закрыли пленкой глаза, рот и выкинули в канаву, он потерял сознание.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Охранник, здоровый бугай, потерял сознание от того, что ему пленкой закрыли глаза и рот?

Источник: https://censor.net/ru/n3258207
07.04.2021 14:56 Відповісти
Сейчас расплачусь от умиления и жалости к бедному судейке, он всего лишь хотел баблишка в баночку подкопить, а злые завистники его украли и транзитом через оккупированный Крым отвезли в Молдову, где он и его семейка живут перебиваясь с хлеба на воду. Еще бы ***** номер карточки дала для сбора пожертвований бедолашным.
07.04.2021 15:26 Відповісти
Да кто ж ему мешал просто уволиться? Жалко біло теплое местечко? А теперь стенают. Не жалко.
07.04.2021 15:43 Відповісти
Шел, споткнулся, упал, очнулся - Кишинев!
07.04.2021 16:09 Відповісти
як корбан з бєнционом рейдерили підприємства, то здоров'я було норм, а взяли за сраку так і захворів, ні я розумію, стрес і таке інше, але кщо народ не вкурсі, то вину він уклав угоду зі слідством, вину визнав, і зараз зі здоров'м все норм.
07.04.2021 18:22 Відповісти
Так за что его преследуют? За то что он Корбана судил или за то что он его отпустил? Не надо рассказывать, что за взятки. Все судьи взяточники и спокойно живут?
07.04.2021 18:48 Відповісти
Дурепа тупорила...
07.04.2021 19:03 Відповісти
я щас заплАчу....кристально честного человека...заставили! оболгали! унизили! ыыыыы.....
07.04.2021 19:44 Відповісти
До викрадення у Молдові українського судді Миколи Чауса причетний заступник керівника Офісу президента України Андрій Смірнов.
Про це http://tema.in.ua/article/13736.html у своїй статті написав журналіст Олег Єльцов з посиланням на інформацію джерел з ОПУ.
Він нагадав, що Андрій Смірнов, який наразі претендує на крісло генерального прокурора, був замішаний у втечі Чауса у Молдову.
"У цій справі Смірнов згадується як людина, що безпосередньо відповідала за переховування Чауса напередодні втечі в Молдову. Цікаво, що на запитання колег зі "Слідства інфо", чи відповідає це дійсності, чи перевозив Смірнов суддю-хабарника спочатку на територію ЖК "Альпійський", потім в готель "Салют", а звідти - на летовище "Київ" Смірнов відмовився відповідати, направивши журналістів до НАБУ, яке веде справу. Що ж, документ НАБУ все це підтверджує", - пише журналіст.
За його словами, якщо участь Смірнова у сприянні втечі хабарника буде доведена, це стане кінцем його державної кар'єри.
"За відомостями поінформованих джерел насувається чергова зміна очільника Генеральної прокуратури України. Кандидатура нового генерального - Смірнов. Ну тепер второпали? Смірнову потрібний тотальний контроль за Чаусом. Проблема полягала в тому, що невдовзі той міг оскаржити в суді відмову у наданні йому політичного притулку й тоді в екссудді розв'язався б язик. Він багато може розповісти про участь у своїй втечі потенційного генпрокурора України. До того ж викрасти на території чужої держави українського громадянина без особливого статусу не так обурливо, як викрасти біженця, яким він міг стати будь-якої миті. Тому викрадачі поспішали", - зазначив Єльцов.
Як повідомляють його джерела, рішення було ухвалено керівництвом Офісу президента. Самого президента на тому зібранні не було, але йому повідомили про рішення руками українських спецслужб викрасти суддю з Молдови.
І цей інцидент може нанівець зіпсувати міжнародні відносини України з Молдовою. Очевидно, Україну звинуватять в порушенні суверенітету республіки Молдова, що може надовго зіпсувати відносини між двома країнами.
"Це просто вищий пілотаж з введення міжнародної політики країни у штопор. В той час, коли Україна перебуває в стані неоголошеної війни з російським агресором, протягом кількох місяців через зраду, непрофесіоналізм й безвідповідальність найвищого керівництва держави ми встигли вляпатися у дві провальні спецоперації на території двох сусідніх країн, із якими до цього мали доволі теплі стосунки: вагнерівський провал у Білорусі й чаусівська ганьба в Молдові.
У Зеленського влізли в черговий міжнародний скандал, переслідуючи геть не державницькі, а шкурні інтереси. Історія з кримінальною справою проти Байдена нічому не навчила кухарок з Банкової. Діючи як ведмідь в посудній лавці, вони руйнують відносини, які будувалися десятиріччями до приходу Зеленського", - підсумував журналіст.
07.04.2021 20:12 Відповісти
 
 