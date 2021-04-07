Захворюваність і смертність від COVID-19 зростає. Херсонщина впритул наближається до "пікових навантажень", - головний санлікар області Ромаскевич

Ситуація з коронавірусом у Херсонській області погіршується, регіон наближається до пікових навантажень із захворюваності і госпіталізацій.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

"Протягом останніх годин стрімко погіршується епідемічна ситуація із захворюванності на COVID-19. Зростає кількість інфікованих, хворіють діти, хворіють вагітні, зростає рівень госпіталізації, зростає смертність.... Причин такої ситуації багато - це і циркуляція нових більш заразних штамів, міграція населення (останні 2 тижні весь Миколаїв знаходиться на наших ТРЦ та розважальних закладах), юридична неможливість (внаслідок знаходження у жовтій зоні карантинних обмеженнь) впровадження обов'язкових для виконання обмежувальних рішень обласної ТЕБ та НС, повне або часткове невиконання наших рекомендацій з боку органів місцевого самоврядування. Але головна - це невиконання простих протиепідемічних заходів - соціального дистанціювання, використання засобів індивідуального захисту, уникнення місць скупчення людей...", - написав він.

Ромаскевич підкреслив, що така безвідповідальна поведінка ставить під загрозу життя і здоров'я всього населення.

"Ми впритул наближаємося до так званих "пікових навантажень" і за рівнем захворюваності, і за рівнем госпіталізації! Попереду кілька тижнів важких випробувань!" - додав головний санлікар Херсонщини.