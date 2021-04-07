НКРЕКП зобов'язала постачальників ввести річні тарифи на газ для населення з 1 травня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову, якою запроваджуються річні тарифи на газ із 1 травня 2021 року.

Рішення було прийнято на засіданні регулятора 7 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 1 травня буде введена річна ціна за замовчуванням, її отримають усі споживачі. Це позбавить ринок турбулентності. Ціна буде одна", - сказав голова нацкомісії Валерій Тарасюк.

Річний тариф діятиме з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

"Протягом місяця, що ми обговорювали це питання, ми пересвідчилися, що рішення дуже правильне. Ми обговорили і врахували всі зауваження", - зазначив Тарасюк.

Усі постачальники, які постачають газ для населення або мають такий намір, будуть зобов'язані у період до 25 квітня 2021 року довести до всіх побутових споживачів інформацію про ціни, що діятимуть протягом цього періоду.

У період дії річного контракту ціну можна буде змінювати лише у бік зменшення. Збільшувати ціну в порівнянні з тою, яка буде встановлена станом на 25 квітня, неможливо.

Разом із тим, постачальник зможе пропонувати будь-які інші продукти для споживачів. Окрім того, споживачі можуть змінювати постачальника.

"Якщо споживач, прорахувавши своє споживання, буде вважати за потрібне змінити річний продукт, у нього будуть усі права й можливості", - зазначили в регуляторі.

У ході засідання НКРЕКП голова ГК "Нафтогаз України" Максим Рабінович також запропонував повідомляти споживача про зміну тарифного плану тим самим способом, яким постачальник подав відповідну заяву. Це дасть змогу зменшити кількість письмових повідомлень. Нацкомісія врахувала цю пропозицію.

Згідно з документом, оприлюдненим на сайті комісії, всі постачальники, які мають намір постачати газ побутовим споживачам, зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на своїх вебсайтах ціну на природний газ, яка буде діяти протягом року, інформує РБК-Україна.

Базова річна пропозиція буде діяти з 1 травня по 30 квітня наступного року. Постачальник не має права протягом періоду збільшувати ціну природного газу.

Крім базової річної пропозиції, постачальник має право пропонувати інші комерційні пропозиції, умови яких можуть відрізнятися від ціни та обов’язкових умов базової річної пропозиції.

Якщо побутовий споживач бажає змінити умови шляхом обрання іншої комерційної пропозиції постачальника, він повинен подати нову заяву-приєднання.

У разі зміни споживачем базової річної пропозиції постачальника на іншу комерційну пропозицію цього постачальника або зміни постачальника протягом строку дії однієї базової річної пропозиції (з 1 травня по 30 квітня), такий постачальник має право відмовити повторно постачати споживачу природний газ в рамках базової річної пропозиції у поточному році (з 1 травня по 30 квітня).