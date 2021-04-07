УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8299 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи ЖКГ
2 274 11

НКРЕКП зобов'язала постачальників ввести річні тарифи на газ для населення з 1 травня

НКРЕКП зобов'язала постачальників ввести річні тарифи на газ для населення з 1 травня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову, якою запроваджуються річні тарифи на газ із 1 травня 2021 року.

Рішення було прийнято на засіданні регулятора 7 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як передає кореспондент, рішення було ухвалено на засіданні регулятора 7 квітня.

"З 1 травня буде введена річна ціна за замовчуванням, її отримають усі споживачі. Це позбавить ринок турбулентності. Ціна буде одна", - сказав голова нацкомісії Валерій Тарасюк.

Річний тариф діятиме з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

"Протягом місяця, що ми обговорювали це питання, ми пересвідчилися, що рішення дуже правильне. Ми обговорили і врахували всі зауваження", - зазначив Тарасюк.

Усі постачальники, які постачають газ для населення або мають такий намір, будуть зобов'язані у період до 25 квітня 2021 року довести до всіх побутових споживачів інформацію про ціни, що діятимуть протягом цього періоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні варто утриматися від повернення до контролю над цінами на газ і вирішити проблему дисбалансу в електроенергетиці, - МВФ

У період дії річного контракту ціну можна буде змінювати лише у бік зменшення. Збільшувати ціну в порівнянні з тою, яка буде встановлена станом на 25 квітня, неможливо.

Разом із тим, постачальник зможе пропонувати будь-які інші продукти для споживачів. Окрім того, споживачі можуть змінювати постачальника.

"Якщо споживач, прорахувавши своє споживання, буде вважати за потрібне змінити річний продукт, у нього будуть усі права й можливості", - зазначили в регуляторі.

У ході засідання НКРЕКП голова ГК "Нафтогаз України" Максим Рабінович також запропонував повідомляти споживача про зміну тарифного плану тим самим способом, яким постачальник подав відповідну заяву. Це дасть змогу зменшити кількість письмових повідомлень. Нацкомісія врахувала цю пропозицію.

Згідно з документом, оприлюдненим на сайті комісії, всі постачальники, які мають намір постачати газ побутовим споживачам, зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на своїх вебсайтах ціну на природний газ, яка буде діяти протягом року, інформує РБК-Україна.

Базова річна пропозиція буде діяти з 1 травня по 30 квітня наступного року. Постачальник не має права протягом періоду збільшувати ціну природного газу.

Крім базової річної пропозиції, постачальник має право пропонувати інші комерційні пропозиції, умови яких можуть відрізнятися від ціни та обов’язкових умов базової річної пропозиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП схвалила запровадження річного тарифу на газ

Якщо побутовий споживач бажає змінити умови шляхом обрання іншої комерційної пропозиції постачальника, він повинен подати нову заяву-приєднання.

У разі зміни споживачем базової річної пропозиції постачальника на іншу комерційну пропозицію цього постачальника або зміни постачальника протягом строку дії однієї базової річної пропозиції (з 1 травня по 30 квітня), такий постачальник має право відмовити повторно постачати споживачу природний газ в рамках базової річної пропозиції у поточному році (з 1 травня по 30 квітня).

Автор: 

газ (10602) НКРЕКП (1831) Тарифи на газ (1066)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
НКРЭКУ обязала поставщиков ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая - Цензор.НЕТ 470
показати весь коментар
07.04.2021 13:18 Відповісти
+7
Зеля зробив лохів разом. НКРЭКУ обязала поставщиков ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая - Цензор.НЕТ 8442
показати весь коментар
07.04.2021 13:26 Відповісти
+6
в годовую цену будут изначально заложены все риски увеличения закупочных цен, а в случае полного форс-мажора ее еще и отменить смогут. чет я никакого позитива в этом не вижу.
показати весь коментар
07.04.2021 13:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НКРЭКУ обязала поставщиков ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая - Цензор.НЕТ 470
показати весь коментар
07.04.2021 13:18 Відповісти
НКРЭКУ обязала поставщиков ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая - Цензор.НЕТ 4654
показати весь коментар
07.04.2021 13:18 Відповісти
Зеля зробив лохів разом. НКРЭКУ обязала поставщиков ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая - Цензор.НЕТ 8442
показати весь коментар
07.04.2021 13:26 Відповісти
лохи сами себе зробили
показати весь коментар
07.04.2021 15:40 Відповісти
в годовую цену будут изначально заложены все риски увеличения закупочных цен, а в случае полного форс-мажора ее еще и отменить смогут. чет я никакого позитива в этом не вижу.
показати весь коментар
07.04.2021 13:25 Відповісти
В течение месяца, мы обсуждали этот вопрос, мы убедились, что решение очень правильное. Мы обсудили и учли все замечания", - отметил Тарасюк.- где(кто поставщик), можно купить потребителям Украины газ украинской добычи , который стоит намного дешевле того,который предлагает прорасейская прокладка НКРЭКУ???
показати весь коментар
07.04.2021 13:45 Відповісти
як це понять "Вместе с тем, потребитель сможет предлагать любые другие продукты для потребителей. Кроме того, потребители могут менять поставщика."
показати весь коментар
07.04.2021 14:21 Відповісти
І в який раз нас дурять щоб збагатити олігархів
показати весь коментар
07.04.2021 14:24 Відповісти
Всё это ЯВНО проллобировано барыгами !
Ясно же, что изначально цену выставят космическую ! И что это за "любые другие продукты для потребителей " - очередной мухлёж - как и это : "поставщик имеет право отказать повторно поставлять покупателю природный газ в рамках базового годового предложения в текущем году (с 1 мая по 30 апреля)"!!!
показати весь коментар
07.04.2021 14:27 Відповісти
Вот теперь самое время выписать себе миллионные премии за такой тяжкий труд! Барыги из НКРЕУ давно стремились помочь себе любимым материально - хочется новую машинку!
показати весь коментар
07.04.2021 14:29 Відповісти
Якщо ви платили 8.99 плюс доставка 2.72 за газ тільки зимою,то тепер після рішення НКРЕКП ви цю суму можете платити кожний місяць.Одним словом покращення.
показати весь коментар
07.04.2021 14:42 Відповісти
 
 