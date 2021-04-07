Летальність підвищилася, надходить молодь з 80-90% ураження легень, - лікар львівської лікарні Матолінець про підступність "британського" штаму

Новий, "британський" штам коронавірусу найбільше уражає молодь і людей працездатного віку. Летальність від COVID-19 серед цих категорій пацієнтів підвищилася.

Про це розповіла завідувачка відділенням анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Наталія Матолінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас є різні пацієнти, але дійсно, британський штам найбільше вражає молодь, людей працездатного віку. На сьогодні у нас наймолодша пацієнтка - 22 роки. Це дівчина, у якої виявлений цукровий діабет та тяжка пневмонія, вона на штучній вентиляції легень, боремося за її життя. Найстаршому нашому пацієнтові у реанімації 89 років. Тобто є різна вікова категорія, але найбільше поступає пацієнтів у віці від 46 до 53-60 років", - розповіла лікар.

За її словами, ці люди ходять на роботу і зазвичай просто не звертають увагу на тривожні симптоми - температуру, ломоту, нежить.

Також читайте: Медикам при 25 тис. хворих на коронавірус за добу доведеться сортувати хворих, - професор Дубров

"От вони ходять-ходять… Самі потім кажуть, мовляв, та я випивав щодня по 3 грами парацетамолу, бо піднімалась температура. А потім в один момент зранку прокидаються (9-12 доба) і вже таблетка не допомагає. Їх привозять каретою швидкої допомоги, а там 80-90% ураження легень", - розповідає Матолінець.

За словами лікаря, її медустанови вже навіть не бере пацієнтів з ураженням легень менше 70%, адже хворих з тотальним ураженням стало занадто багато.

"Раніше, під час другої хвилі, ми працювали з пацієнтами з ураженням 40-50%, але то були люди старшого віку. А зараз молодь і 80-90% ураження ...", - пояснила вона.

За словами медика, летальність серед пацієнтів на стаціонарі дуже висока.

Дивіться також: Постковідний синдром може тривати понад 12 тижнів, - експерт МОЗ Дубров. ВIДЕО

"Можливо, в цифрах так, як було і в минулому році влітку, але тоді вмирали пацієнти категорії 80+, а тепер 50+, це дуже страшно. Якщо в цифрах, то в нашій лікарні з 55 пацієнтів у реанімації за добу вмирає в середньому 3-5 осіб", - повідомила Матолінець.