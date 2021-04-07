Летальність підвищилася, надходить молодь з 80-90% ураження легень, - лікар львівської лікарні Матолінець про підступність "британського" штаму
Новий, "британський" штам коронавірусу найбільше уражає молодь і людей працездатного віку. Летальність від COVID-19 серед цих категорій пацієнтів підвищилася.
Про це розповіла завідувачка відділенням анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Наталія Матолінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У нас є різні пацієнти, але дійсно, британський штам найбільше вражає молодь, людей працездатного віку. На сьогодні у нас наймолодша пацієнтка - 22 роки. Це дівчина, у якої виявлений цукровий діабет та тяжка пневмонія, вона на штучній вентиляції легень, боремося за її життя. Найстаршому нашому пацієнтові у реанімації 89 років. Тобто є різна вікова категорія, але найбільше поступає пацієнтів у віці від 46 до 53-60 років", - розповіла лікар.
За її словами, ці люди ходять на роботу і зазвичай просто не звертають увагу на тривожні симптоми - температуру, ломоту, нежить.
"От вони ходять-ходять… Самі потім кажуть, мовляв, та я випивав щодня по 3 грами парацетамолу, бо піднімалась температура. А потім в один момент зранку прокидаються (9-12 доба) і вже таблетка не допомагає. Їх привозять каретою швидкої допомоги, а там 80-90% ураження легень", - розповідає Матолінець.
За словами лікаря, її медустанови вже навіть не бере пацієнтів з ураженням легень менше 70%, адже хворих з тотальним ураженням стало занадто багато.
"Раніше, під час другої хвилі, ми працювали з пацієнтами з ураженням 40-50%, але то були люди старшого віку. А зараз молодь і 80-90% ураження ...", - пояснила вона.
За словами медика, летальність серед пацієнтів на стаціонарі дуже висока.
"Можливо, в цифрах так, як було і в минулому році влітку, але тоді вмирали пацієнти категорії 80+, а тепер 50+, це дуже страшно. Якщо в цифрах, то в нашій лікарні з 55 пацієнтів у реанімації за добу вмирає в середньому 3-5 осіб", - повідомила Матолінець.
А пульксометр показывает насыщение кислородом крови.
Если ниже 95% - стоит проконсультироваться.
Норма ЕМПИН 95-98%.
..Людство ШУКАЄ Істину .... ( з І-нет )...ДОСЛІВНО , -
"Китайська біологічна лабораторія в Ухані належить компанії GlaxoSmithKline, яка (абсолютно випадково) належить компанії Pfizer, в якій (абсолютно випадково) виробляє вакцину проти вірусу, який відбувається з біологічної лабораторії в Ухані, а останню фінансує доктор Фаучи(Зовсім випадково), який робить їй рекламу. GlaxoSmithKline (за випадковим збігом) управляється компанією Black Rock Finances, яка (абсолютно випадково) управляє фінансами Open Foundation Company (фонд Джорджа Сороса), який (за випадковим збігом) обслуговує французьку страхову компанію AXA. Так уже склалося, що Соросу належить німецька компанія Winterthur, яка (абсолютно випадково) побудувала китайську лабораторію в Ухані, і була куплена німецькою страховою компанією Allianz, її акціонером (за випадковим збігом) є Vanguard,який (абсолютно випадково) є акціонером Black Rock, який (за випадковим збігом) управляє центральними банками і розпоряджається приблизно третю глобального інвестиційного капіталу. Black Rock також (абсолютно випадково) є головним акціонером компанії MICROSOFT, яка належить Біллу Гейтсу, який (за випадковим збігом) є акціонером компанії Pfizer, яка (як ви звичайно пам'ятаєте - продає цю чудодійну вакцину) в даний час (зовсім випадково) є першим із спонсорів ВООЗ. Тепер вам напевно набагато зрозуміліше, як мертва кажан, продана на ринку в Китаї заразила цілу планету. (С)
Люди от незнания пьют всякую гадость дорогостоящую, которая им скорее всего навредит в дальнейшем! Это не медицина, а шарлатанство! Бардак полнейший!
Есть какой то один, у которого вроде было небольшое доказанное влияние на вирусы, но, по моему, его недавно опять под сомнение поставили.
Чёткой процедуры нет. Только иммунитет.
Нешановні врачі і шановні лікарі: закликайте усіх громадян не збивати бездумно температуру ради комфортності. Температура 39 для більшості не є небезпечною взагалі. Раніше з усіма простудами (а вони були викликані вірусами і мікробами) так і чинили: відчув нежить - попарився в суху і вже нежить зникла. Нема сауни - є піч добре прогріта, заліз, вкрився кожухом - на ранок здоровий.
Температура, особливо низька і довгочасна - дуже важливий сигнал про якусь інфекцію чи запалення. Тож лікар має розібраттися в причинах довготривалої 37,5.
Хворий появляється у лікаря, коли притисло, що нема сили терпіти.
Медична система сама корумпована, це визнають всі.
К обеду мы побили собственный рекорд по отправкам НП . К трем часам дня в машине для отправки НП уже стояли 20 аппаратов. Сколько их там окажется к вечеру - я даже не предполагаю. Писать https://www.facebook.com/Heorhii.Harkusha?__cft__[0]=AZW2e7HB8bsk0dLza7Wtzcp_RkKjbc6awUlH0t9lEFNDpbd9j2nF1rjCTv7wzp5UE-rR0UV54xOhjLucq-Y_VSD_1t1jkjCtxmrR2tS-rOhZa6ebgWaYo9Fd8Pp1Mhn7ncG43SA2hqE4SyKcArhIW4eV&__tn__=-]K-R Георгий Гарькуша каждую неделю, что мы опять потратили все бонусы от НП, мне уже стыдно.
Сколько выдали в Киеве - буду понимать вечером. Но цифры улетают куда-то в космос.
Где-то среди этих концентраторов четыре штуки, купленные сотрудниками
https://www.facebook.com/Sisense/?__cft__[0]=AZW2e7HB8bsk0dLza7Wtzcp_RkKjbc6awUlH0t9lEFNDpbd9j2nF1rjCTv7wzp5UE-rR0UV54xOhjLucq-Y_VSD_1t1jkjCtxmrR2tS-rOhZa6ebgWaYo9Fd8Pp1Mhn7ncG43SA2hqE4SyKcArhIW4eV&__tn__=kK-R Sisense , которые собрали деньги и перечислили их в Фонд. Я не успела их даже поблагодарить.
Где-то среди них один, который привезла девушка, пожелавшая остаться неизвестной.
Где-то там очередная партия "в долг".
Несемся. Со страшной скоростью несемся. Берегите себя. Я не знаю как. Просто попытайтесь не оказаться среди тех, чьи фамилии на желтых стикерах на корпусе концентратора.
И помогайте, если остались силы. Наши на исходе.
Рахунок UA223206490000026007052620401
отримувач БО "БФ"СВОЇ"
Код ЄДРПОУ: 39293651
Я не знаю что там в стране, а у нас - режим, близкий к военному.
Поэтому запомните простые правила:
-Помогаем только тем, у кого нет других вариантов.
- Помогаем только если есть возможность.
Не работает:
- Я от...
- Я сам волонтер
- Доктор обещал
- Я заплачу сколько скажете
- Про вас столько всего говорили
- Я вам денег перечислял, мне надо...
- Я не хочу в больницу, мне дома лучше
Простите. Вокруг ад. Спасём кого сможем. Остальных можем только оплакать. Это если сами живы останемся.
У меня от этой пандоистерии несколько вопросов
Против украинцев ведётся биологическая война?( Почему не расследуются случаи как вирус в результате мутаций УСИЛИВАЕТСЯ,причем ПОГОЛОВНО,хотя на практике вирусы в результате мутаций СЛАБЕЮТ!
В страну ЗАВОЗЯТ штамы,что бы поддерживать истерию? Цель?
Конечно если руководители СВР заняты "обустройством" сейфов с взятками то ответы на эти вопросы мы не получим. Но тенденция когда НЕ имея в стране лабораторий и персонала по КОВИТ главный по покупке "фармы" Степандон ЗАГОДЯ, как провидец,озвучивает что ковид приобретет более агрессивную форму и будут болеть дети до десяти лет( и откуда он это знает,кто это исследовал,если таких шрамов в природе нет или есть?). Почему то такое"предвидение"не кажется странным" тем органам,которые отвечают за безопасность украинцев( конечно если таковые есть в Украине). Мне очень странно видеть только что обнаруженный штамм и уже иметь ПОЛНУЮ информацию об его вреде( на ком,когда,как испытано,кем исследовано,да на это нужно ГОДЫ,а тут ДНИ) Разве не странно или все помешались от истерии? А если кто то озвучивает как должен вести себя НОВЫЙ,НЕ исследованный штамм и он ТАК себя проявляет то я рассуждаю что меня ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО убивают,а эту истерию целенаправленно РАЗЖИГАЮТ. Цель?