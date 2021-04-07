УКР
У середньому лікування пацієнта з COVID-19 у гострий критичний період коштує до 20 тис. грн на добу, - лікарка Матолінець

Лікування пацієнта з коронавірусом у критичний період хвороби може коштувати десятки тисяч гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УНІАН розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Наталія Матолінець.

За її словами, протокол лікування COVID-19 коригується з урахуванням нових штамів коронавірусу. Однак база залишається тією ж.

"Зараз ми застосовуємо, той, який переглядали взимку. Це найновіший, який більш акцентує увагу на триваліше введення антикоагулянтів (речовин, що перешкоджають зсіданню крові) до місяця і більше часу, використання імуномоделюючих препаратів, плазми, проведення діагностики на різних етапах – приєднана чи відсутня бактеріальна інфекція", - повідомила лікарка.

За словами медика, час перебування пацієнтів на ШВЛ збільшився від двох і більше тижнів до місяця. Це потрібно для того, щоб стабілізувати легеневу функцію. Раніше пацієнта вдавалося стабілізувати за три-п’ять днів.

"Зараз ми вже більше забезпечені медикаментами, ніж на початку пандемії. У середньому лікування пацієнта в гострий критичний період обходиться до 20 тисяч гривень на добу. Це вводяться седативні препарати, антибіотик, для розрідження крові та стимулятори імунітету", - пояснила Матолінець.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Він додав, що у зв'язку з цим існує загроза нового жорсткого локдауну.

Також дивіться: Постковідний синдром може тривати понад 12 тижнів, - експерт МОЗ Дубров. ВIДЕО

На сьогодні 11 регіонів України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Однак загальнонаціональний локдаун поки не запроваджується.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що "британський" штам коронавірусу "тероризує" Україну. За словами міністра, "британський" штам більш заразний, більш "молодий", з високим відсотком ускладнень і важкою клінічною картиною.

Як повідомлялося раніше, 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявили в Україні станом на 7 квітня 2021 року. В Україні зафіксована найвища смертність від COVID-19 за добу - померли 481 особа.

Згідно з даними Worldometers, за добовим приростом хворих Україна розташовується на 7-му місці у світі і на 1-му в Європі.

Это как? Сам Зеленский сказал что лечение бесплатное и это подтвердил министр!!! Интересно кто лжет - люди которые лечились или лжец, лицымер, подлец и просто пид#рас Зеленский???
07.04.2021 13:53
Таки да. Плюс\минус. Лечение всей семьи нам влетело в очень хорошую копеечку.
07.04.2021 13:51
А зеленский и не врет ниразу. Он лечился бесплатно, за наш с вами счот
07.04.2021 14:06
Таки да. Плюс\минус. Лечение всей семьи нам влетело в очень хорошую копеечку.
07.04.2021 13:51
А зеленский и не врет ниразу. Он лечился бесплатно, за наш с вами счот
07.04.2021 14:06
два этажа под это счастье в больничке выделили...
07.04.2021 14:16
лечим мы конечно бесплатно (за бюджет)... если вас НЕ интересует результат!
а получить оплату одной халтурной работы два раза - мечта любого нашего дохтора.
07.04.2021 14:09
Дело не в докторах. К ним у нас абсолютно никаких вопросов. Мне их даже жаль. Лечить тяжелых ковидных -- это далеко-далеко не подарок. Пришлось подбирать лекарства, а это стоит денег. Причем каждому сугубо индивидуально. У нас дома был маленький аптечный склад Плюс оксинезаторы и прочая требухень.
показати весь коментар
07.04.2021 14:24
оксинезаторы ??? Это ваше личное изобретение?



07.04.2021 15:45
Это так еще называется кислородный концентратор. Я вам Америку открыл?
показати весь коментар
Это вы у Мендель учились "украинскому русскому".
показати весь коментар
Нет, это медицинский термин "оксинезация". Чтобы не говорить каждый раз "оксигенотерапия". И аппарат поэтому так медики и называют. Если я вам открыл Америку, то звиняйте
показати весь коментар
Дайте пож. ссылочку где такой термин встречается.
показати весь коментар
А дефибриллятор-шокером?
показати весь коментар
Электрокардиограф-сердцометр???
показати весь коментар
Ага, и напряжение разряда измеряют напряжеметром. Как врачи назвали, так и передал.
показати весь коментар
дешевле уколоться, чем болеть этой заразой
показати весь коментар
Главное чтобы помогло и деньги не были потрачены напрасно. Мы своих родителей 80+ с большущим трудом, но вытянули. А много знакомых своих родных не смогли, не смотря на потраченные дурные средства.
показати весь коментар
врачи - самые циничные "предприниматели":
конские наценки на все товары и услуги.
никогда никаких гарантий не дают.
и никогда за свою неправильную или неудачную работу денег не возвращают.
показати весь коментар
Заткнись, убогое. Прийди на работу в ковид реанимацию, хотя бы санитаром. Один месяц. Изменишь мнение, если сознание присутствует.
показати весь коментар
сам ты - убогое, видел я тех санитаров:
без 100 гривен, ни утку не поменяют, ни простыню не поправят.
помирать будешь в муках, они и не моргнут глазом без оплаты.
показати весь коментар
Так прийди, ущербный, и развей сомнения взглядом изнутри.
показати весь коментар
зачем нырять в выгребную яму, что бы понять, что навоз воняет?
показати весь коментар
Выздоравливай.
показати весь коментар
Выныривай.
показати весь коментар
Ясно. Неизлечимый случай. Do not resuscitate.
показати весь коментар
Понятное дело!
У наших же медиков, если не заплатить, то и простой насморк резко становится "неизлечимым случаем".
показати весь коментар
Плати! Козыряй!
показати весь коментар
Таки да. Мы превратили дом в клинику и крутились всей семьей. Благо средства и возможности были. Я насмотрелся у тяжелых форм ковида такого, что мне искренне стало жаль врачей.
показати весь коментар
Більшість лікарів і до епідемії прийшли заробляти. Не тринди
показати весь коментар
ти ба, ці падлюки лікарі хотять ще й пристойну платню мати за свою нелюдську працю....

зараз у ковідних лікарів праця дійсно нелюдська та, головне, небезпечна для життя.
памятаймо !!!!
показати весь коментар
Біовен присутній в цьому прайсі? 10000грн флакон. Потрібно 2\сут. А НМ гепарін, а\б, розхідники..
показати весь коментар
списываете вы столько, а лечатся люди за свои кровные..
показати весь коментар
Українське шаріте поцінах
показати весь коментар
безкоштовно тільки котята родяться
показати весь коментар
Та птахи цвірінькають.
показати весь коментар
Почистити двері - 2 млн.

Провести жабі інтернет в літак - 40 млн.
показати весь коментар
