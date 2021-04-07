У середньому лікування пацієнта з COVID-19 у гострий критичний період коштує до 20 тис. грн на добу, - лікарка Матолінець

Лікування пацієнта з коронавірусом у критичний період хвороби може коштувати десятки тисяч гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УНІАН розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Наталія Матолінець.

За її словами, протокол лікування COVID-19 коригується з урахуванням нових штамів коронавірусу. Однак база залишається тією ж.

"Зараз ми застосовуємо, той, який переглядали взимку. Це найновіший, який більш акцентує увагу на триваліше введення антикоагулянтів (речовин, що перешкоджають зсіданню крові) до місяця і більше часу, використання імуномоделюючих препаратів, плазми, проведення діагностики на різних етапах – приєднана чи відсутня бактеріальна інфекція", - повідомила лікарка.

За словами медика, час перебування пацієнтів на ШВЛ збільшився від двох і більше тижнів до місяця. Це потрібно для того, щоб стабілізувати легеневу функцію. Раніше пацієнта вдавалося стабілізувати за три-п’ять днів.

"Зараз ми вже більше забезпечені медикаментами, ніж на початку пандемії. У середньому лікування пацієнта в гострий критичний період обходиться до 20 тисяч гривень на добу. Це вводяться седативні препарати, антибіотик, для розрідження крові та стимулятори імунітету", - пояснила Матолінець.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Він додав, що у зв'язку з цим існує загроза нового жорсткого локдауну.

Також дивіться: Постковідний синдром може тривати понад 12 тижнів, - експерт МОЗ Дубров. ВIДЕО

На сьогодні 11 регіонів України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Однак загальнонаціональний локдаун поки не запроваджується.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що "британський" штам коронавірусу "тероризує" Україну. За словами міністра, "британський" штам більш заразний, більш "молодий", з високим відсотком ускладнень і важкою клінічною картиною.

Як повідомлялося раніше, 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявили в Україні станом на 7 квітня 2021 року. В Україні зафіксована найвища смертність від COVID-19 за добу - померли 481 особа.

Згідно з даними Worldometers, за добовим приростом хворих Україна розташовується на 7-му місці у світі і на 1-му в Європі.