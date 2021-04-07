Степанов про вакцинацію проти коронавірусу всіх охочих до кінця 2021 року: Це цілком імовірно, потужності медсистеми готові до такого завдання

Для закупівлі вакцин проти коронавірусу необхідно додатково виділити Міністерству охорони здоров'я 6,5 млрд грн.

Про це сьогодні на засідання Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Указом президента України від 3 квітня 2021 року нам доручено розробити Національний план вакцинопрофілактики коронавірусу і також поставлено ​​чітку мету - вакцинувати більшу частину населення України до кінця 2021 року. Принаймні надати доступ усім громадянам до отримання вакцини проти коронавірусу. Ми вважаємо, що це повністю можливо виконати, потужності нашої медсистеми повністю готові до виконання такого завдання", - зазначив Степанов.

"На сьогодні у нас є контракти на поставки 24 млн доз вакцин", - зазначив Степанов. Крім цього, за словами Степанова, ще 8 млн доз вакцини Україна отримає через глобальний механізм COVAX. Таким чином, загалом Україна може розраховувати на 32 млн доз вакцин.

Крім цього Степанов звернувся до Мінфіну з проханням виділити додатково 6,5 млрд грн на закупівлю вакцини проти коронавірусу.

"Коли формувався бюджет на 2021 рік, ми пропонували цифру 15,1 млрд грн (на закупівлю вакцин. - Ред.), отримали 4 млрд грн. І чітко визначили: за потреби відразу ж будуть знайдені відповідні кошти і переказані на додаткові дози вакцин. На сьогодні ця необхідність орієнтовно становить приблизно 6,5 млрд грн", - сказав він.