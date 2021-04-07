УКР
Степанов про вакцинацію проти коронавірусу всіх охочих до кінця 2021 року: Це цілком імовірно, потужності медсистеми готові до такого завдання

Степанов про вакцинацію проти коронавірусу всіх охочих до кінця 2021 року: Це цілком імовірно, потужності медсистеми готові до такого завдання

Для закупівлі вакцин проти коронавірусу необхідно додатково виділити Міністерству охорони здоров'я 6,5 млрд грн.

Про це сьогодні на засідання Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Указом президента України від 3 квітня 2021 року нам доручено розробити Національний план вакцинопрофілактики коронавірусу і також поставлено ​​чітку мету - вакцинувати більшу частину населення України до кінця 2021 року. Принаймні надати доступ усім громадянам до отримання вакцини проти коронавірусу. Ми вважаємо, що це повністю можливо виконати, потужності нашої медсистеми повністю готові до виконання такого завдання", - зазначив Степанов.

"На сьогодні у нас є контракти на поставки 24 млн доз вакцин", - зазначив Степанов. Крім цього, за словами Степанова, ще 8 млн доз вакцини Україна отримає через глобальний механізм COVAX. Таким чином, загалом Україна може розраховувати на 32 млн доз вакцин.

Крім цього Степанов звернувся до Мінфіну з проханням виділити додатково 6,5 млрд грн на закупівлю вакцини проти коронавірусу.

"Коли формувався бюджет на 2021 рік, ми пропонували цифру 15,1 млрд грн (на закупівлю вакцин. - Ред.), отримали 4 млрд грн. І чітко визначили: за потреби відразу ж будуть знайдені відповідні кошти і переказані на додаткові дози вакцин. На сьогодні ця необхідність орієнтовно становить приблизно 6,5 млрд грн", - сказав він.

+6
07.04.2021 13:51 Відповісти
+4
Як воно вже остогидло, це брехло!
07.04.2021 13:53 Відповісти
+4
для справки:
для того, что бы "вакцинировать большую часть населения к концу 2021 года",
необходимо уже с мая вакцинировать по 100'000 людей ежедневно (без выходных и праздников).
простая математика за 5 класс.
07.04.2021 14:02 Відповісти
07.04.2021 13:51 Відповісти
Может степанову на новую курточку не хватает
07.04.2021 14:11 Відповісти
Украинцы не будут вакцинироваться, потому что сейчас эпидемии нет, вся статистика - брехня. Да и сама вакцина - не вакцина, так как привитые в ЕС должны соблюдать карантин как и непривитые и им сказали что никакой гарантии у них нет. Вакцина - не вакцина, а жижа,где наколочен состав для уничтожения человека. Все по плану мирового правительства и эти планы никто не скрывает, они постоянно о них говорят. А Степанову - гореть в аду ярким пламенем.
07.04.2021 14:24 Відповісти
О, так знач с нами всё будет ок, будем титульной нацЫей на планете, ведь у нас забили на вакцЫну
показати весь коментар
07.04.2021 14:28 Відповісти
А чего ты себя в украинцам тулишь? Ты не украинец, судя по твоим брехливым и ботовским комментам ты ольгинец, из Кацапии и не п---ди тут.
07.04.2021 14:30 Відповісти
Ковидидиоты - они такие забавные. Всё в мире делается, чтобы сделать им хуже или вообще уничтожить. Движущая сила цивилизации
PS С другой стороны, ведьм уже не сжигают на кострах, и то хорошо
07.04.2021 14:55 Відповісти
Сатана, а ты уже привилось? Или только за бабло тут брешешь?Так и рыскает по комментам о вакцинации. Сколько тебе платят, ущерба? Степашка отстегивает на курточку?
07.04.2021 16:32 Відповісти
Я бы привился, но никто не даёт. Придется, видно, ехать в другую страну, где прививают всех желающих.
PS И да, курточка у Степашки потому, что вакцинация провалена. Или вакцины, или курточка. Понятное дело, что курточка Степашке ближе к телу. Ты что ты тут деньгами Степашки не расшвыривайся, и так не хватает.
PPS Антипрививочники тоже люди забавные. Как там, наночипы уже наши в вакцине, или они настолько мелкие, что и в электронный микроскоп не видать? Ах да, вы же не верите картинке с экрана электронного микроскопа, это подделка, сделанная лично Биллом Гейтсом...
07.04.2021 16:42 Відповісти
Да скорее прививайся. Билл Гетс тебе наколотил хорошего шмурдяка, долго не протянешь и не будешь на ботстве зарабатівать.
07.04.2021 17:53 Відповісти
Возможны варианты. К примеру, есть вероятность того, что я уколюсь и не заболею, а ты будешь задыхаться дома без кислородного концентратора. С другой стороны, гипоксия в первую очередь опасна для головного мозга, а если его нет, то и вправду вроде как опасность заболеть сильно преувеличена.
07.04.2021 20:43 Відповісти
Больное, ты сначала узнало бы статистику смертей от вакцинации и от короны , а потом плело бы тут свой бред.
07.04.2021 22:43 Відповісти
Статистика известна, в зависимости от страны смертность от короны составляет 2-8%. В Украине официально в районе 2.8%, но, поскольку Украину никак нельзя отнести к стране с развитой медициной, наверняка данные по смертности у нас сильно занижены. Данные по смертным случаям от вакцинации также известны, в США от Pfizer и Moderna на 100 миллионов вакцинированных приходится в районе 300 смертей, т.е. смертность составляет 0.0003%, или, говоря простым языком, примерно в 1000 раз меньше, чем умереть собственно от вируса. Несколько хуже данные из Бразилии, где, кстати, колют вакцину AstraZeneca, как у нас. Там смертность от вакцинации в районе 0.0008%, что фактически в три раза выше, чем в США. Но все эти цифры вполне сравнимы со смертностью от обычной вакцины от гриппа, которой ежегодно колют около миллиарда человек.
Более того, если бы мы жили в какой-нибудь Японии, у нас и предмета обсуждения "колоться или не колоться" вообще в принципе не стояло бы, там, конечно, можно отказаться от вакцинации, но только человек автоматом становится изгоем, его выгоняют с работы, с наемной квартиры, остается только бомжевать в картонной коробке под мостом. Потому что раз человек не понимает социальной ответственности в своих поступках перед обществом, общество может тоже отреагировать соответствующим образом. В данном случае я не про корону, а вообще, про вакцинацию в принципе.
08.04.2021 02:53 Відповісти
Дай Бог тебе пропасть в эти 0,003% смертей от вакцинации. Прививайся быстрее, скотина.
08.04.2021 08:23 Відповісти
Ок, но тогда, чтобы быть справедливым и милосердным, пожалуй пожелаю я тебе попасть в те 2.8% которые умрут невакцинированными. А я подожду, когда мне будет доступен Pfizer и таки завакцинируюсь. Меня вероятность 0.0003% вполне устраивает, я под нож хирурга ложился с вероятностью 10% не вернуться, так что меня не особо пугает каких-то три десятитысячных.
08.04.2021 17:15 Відповісти
Дохни.
11.04.2021 16:55 Відповісти
Все мы умрем, рано или поздно. Ты, похоже, просто лопнешь от злости с вероятностью 97.2%
11.04.2021 17:50 Відповісти
Иди иди лесом, ботяра.
11.04.2021 19:47 Відповісти
Вот кто бы тут про ботов говорил. Бот, который не пропускает ни одной темы про коронавирус со своими маразматическими комментариями. Кроме тебя разве что австралийцы так отмечаются, да и тех давно не видно, похоже что забанили.
12.04.2021 01:45 Відповісти
В данном случае я наблюдаю хорошо известный специалистам эффект, когда обычный слабообразованный человек плохо оперирует малыми и сверхмалыми вероятностями. Это примерно такой же случай, как достаточно большое количество людей боится летать самолетом и вместо этого едет машиной или поездом. Хотя статистика утверждает, что вероятность погибнуть в авиакатастрофе примерно в 10 тысяч раз меньше, чем в автокатастрофе.
08.04.2021 03:00 Відповісти
Тварь пропагандистская, а что ты скажешь про неоднократніе заявления зарубежных специалистов в медицине, что вакцинация от Ковид приводит к тромбозу и десятки людей уже погибли именно от поствакцинальных тромбозов. в том числе и в Украине погибла 40 летняя военнослужащая на второй день после прививки,хотя была абсолютно здоровая, поэтому ее и привили. А? Сатана, скажи нам свои брехливые доводы и манипуляции? В аду тебе, суке, гореть.
показати весь коментар
08.04.2021 08:21 Відповісти
Ты плохо читаешь. Не десятки погибли, уже сотни. О ужас, ужас. А ещё за одну только прошлую неделю в автокатастрофах в Украине погибли 68 человек и трое доездились в маршрутках. Тоже были здоровые и умирать не собирались. О ужас, ужас. Ты уже отказалась от автотранспорта и ходишь только пешком? Хотя нет, пешком ходить тоже опасно, пешеходов тоже насмерть сбивают. Нельзя тебе выходить на улицу.
08.04.2021 17:10 Відповісти
Одно дело умереть от болезни, другое здоровым от вакцины. Ни один психически вменяемый ни у нас , ни за границей не прививается. Невменяемые привились и зачастую начинают заболевать короной в скором времени, это те, кто пережил саму прививку. И те, кто привились не имеют никаких привилегий ни в карантине , ни в путешествиях.
11.04.2021 16:59 Відповісти
Антипрививочники, они такие забавные. Как пациенты дурдома, которые тоже убеждены, что это только они нормальные, а весь остальной мир сошел с ума.
PS Можешь изойти пеной и кататься по полу в конвульсиях, но уже укололи 726 миллионов доз вакцин, четверть из них - в США. Можно, конечно, показать пальцем на Пакистан и Индонезию, и сказать, а вон, суммарно больше чем из миллиарда человек укололось всего 2 миллиона, но я почему-то хочу, чтобы Украина больше походила на США, чем на Пакистан
11.04.2021 17:48 Відповісти
А какие забавные прививочники, это что-то, сами не прививаются , а других агитируют, рвут ж-пу за вакцинацию, пропагндируют за хорошее бабло. Сам прививайся, чмо.
11.04.2021 19:46 Відповісти
Я бы привился, да только в порядке живой очереди у нас в стране прививка мне грозит где-то в 2026-2027-м году. Так что спор у нас больше теоретический, всё равно нам вакцина не светит в Украине. Так что я не пойму, за что ты тут так *опу рвешь, кроме как за деньги не могу придумать ни одной причины. А за деньги, понятное дело, любой дурью можно заниматься, лишь бы платили.
12.04.2021 01:48 Відповісти
Что же ты так Украину не любишь? Зеленский и до 2050 года президент?
07.04.2021 15:13 Відповісти
Зверніть увагу - усі бажаючі, т.е. без примусу. То нашо тоді вводити ковидні паспорти?
07.04.2021 13:52 Відповісти
так и тут степанов БРЕШЕТ)) вакцин - в лучшем, идеальном, случаи - 18 млн.доз..
По две вакцины на людину.. Минус 20-30% от количества вакцин, которые выкинут (а сейчас и до 90% выбрасывают - не хотят индийским шмурдяком вакцинироваться)
Итого - возможности для 9 млн.чел.. в лучшем случаи..
а Если захотят вакцинироваться хотя бы 20 млн.. да пфайзером?)) и НЕ через зомбоящик))
07.04.2021 13:59 Відповісти
больше того.. вакцинироваться нужно КАЖДЫЕ полгода..
А значит для ЖЕЛАЮЩИХ (групп риска и тп.) в количестве 15-20 млн.чел (хотя бы половину населения!) нужно до конца года минимум 60-80 млн.доз. вакцин.
А если 30 млн. чел? тогда цифры в 100-120 млн.доз.. до конца 2021 года.
Хотя зебилов можно через зомбоящик вакцинировать))
07.04.2021 14:04 Відповісти
Як воно вже остогидло, це брехло!
07.04.2021 13:53 Відповісти
Насчет "больницы пустые" - сейчас этот номер не проходит. Можно врать сколько угодно по теме, которую тяжело проверить глазками, или что тяжело проверить "житейским опытом". Но зайти в ближайшую больницу и ужаснуться может любой желающий. Лучше рассказывай про наночипы в вакцине и вышки 5G. Это будет звучать убедительнее.
07.04.2021 15:00 Відповісти
Не знаю, где там твой город, в Костроме или Нижневилюйске, а в Киеве уже неделю назад люди лежали в коридорах, я забирал родственницу, видел собственными глазами. Так что свои сказки оставь для "Тысячи и одной ночи".
07.04.2021 16:35 Відповісти
Номерное, болезное, ты будешь рассказывать мне про свою неимоверную крутость? Какой юзер зарегистрирован раньше, https://censor.net/ua/user/401376 или https://censor.net/ua/user/311474?
А писать кому хочу и что хочу, я буду и без твоего разрешения Так что обтекай.
Но,как я уже тебе писал, когда врешь, ври хотя бы так, чтобы проверить нельзя было. Иначе выглядишь жалкой.
07.04.2021 20:39 Відповісти
в ваши брехни уже наверное даже зебилы не верят...шо вы за боты тупые такие
07.04.2021 15:57 Відповісти
да да, на степашку работаю)
сходи в больничку, сними видосик про пустые палаты и про никаких ковидников) заодно пообщешся со всеми этими "не больными", раскажешь им что это все не правда и они не задыхаются без кислородных концентраторов)
уверен у вас на мокшандии такой же звиздец с эим делом...горите в аду ***** за то что играете на смертях людей в попытке заработать свои 100 рублей
07.04.2021 16:38 Відповісти
И насчет мокшандии. Ты даже не удосужился почитать мои комментарии хотя бы за неделю, чтобы определиться что я пишу про кого, как, а прибежал сюда по распоряжению Степашки, никого не знаешь, нападаешь на людей, гадишь, так делают хейтеры и олигофрены. Так что иди отсюда и не позорься.
07.04.2021 17:58 Відповісти
может и пол помыть тебе?
у нас в стране конечно есть небольшой % обделенных интеллектом, которые не верят в реальность вируса до сих пор, но в сети в основном это ваши кремлевские наративы изрыгаются, потому еще раз предлагаю идти собирать мох, валежник или чем вы там на мокшандии обычно заняты
08.04.2021 10:35 Відповісти
фашисты сраные, мордор он и есть мордор
07.04.2021 16:39 Відповісти
калькулячтор візьміть в руки, і переконаєтесь, що Степанов бреше.
З такими Степановими і Зеленськими - нам ще років п'ять боротися з https://censor.net/ru/tag/9099/covid19/news/page/1; чомусь не те що математики, а й лікарі це порахували. Зокрема - Голубовська про це стверджує.
07.04.2021 14:01 Відповісти
Переболеют все так.
07.04.2021 14:03 Відповісти
і не по одному разу, якщо з такими темпами вакцинації. Проблема полягає в тому, щоб здобути колективний імунітет, як при грипу. Якщо навіть хтось захворіє грипом - то в багатьох оточуючих є імунітет, і заражається максимум один з десяти.
07.04.2021 14:08 Відповісти
Возможно всё, но мечты степашки не сбудуцца. И денех МВФ не даст.
07.04.2021 14:02 Відповісти
для справки:
для того, что бы "вакцинировать большую часть населения к концу 2021 года",
необходимо уже с мая вакцинировать по 100'000 людей ежедневно (без выходных и праздников).
простая математика за 5 класс.
07.04.2021 14:02 Відповісти
увеличить в 2 раза.. бо иммунитет всего на 6 месчяцев и с августа нужно повторно проходить
а значит нужно минимум по 200 тыс в сутки вакцинировать
07.04.2021 14:05 Відповісти
Израиль вакцинировал уже более половины населения, США более трети, а Украина только 300 с чем-то тыс. , ну и по суточному приросту заболевших ковидом Украина на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе Степанов о вакцинации от коронавируса всех желающих до конца 2021 года: Это полностью возможно, мощности медсистемы готовы к такой задаче - Цензор.НЕТ 2144https://censor.net/ru/n3258118
07.04.2021 14:05 Відповісти
Так а желающих,не много .
07.04.2021 14:07 Відповісти
и все дальше и дальше свет в конце туннеля
07.04.2021 14:20 Відповісти
Чому до сих пір помириють лікарі??
07.04.2021 14:21 Відповісти
Та ты про эти контракты уже год чешешь. Сроки какие?) Не того дохтора смертью назвали.
07.04.2021 14:26 Відповісти
А он НЕ ЗАБЫЛ, что вакцинировать БЕСПЛАТНО нужно ПОСТОЯННО, пока не появится лекарство от короны, а не только в 2021 ?
Но вакцинировать КАЧЕСТВЕНОЙ вакциной, а не шмурдяками !!!
07.04.2021 14:38 Відповісти
Да хотя бы раз пусть собъют эпидемию коллективным иммунитетом. Всё равно там никто во власти не думает, что будет через год, у всех горизонт планирования - завтра, максимум - послезавтра.
07.04.2021 15:04 Відповісти
Я уже запутался. Сколько доз вакцин будет на самом деле и сколько доз шмурдяка из Индии и Китая?
И самое главное, где и кому будут давать вакцину и кому шмурдяк?
07.04.2021 15:09 Відповісти
Дык это смотря скока дожинет до конца года
07.04.2021 15:41 Відповісти
я так понимаю с вакциной совсем жопа раз так много степанова в новостях с обещаниями вот вот всех вакцинировать
и каждый раз немного разные цифры... и самое главное обещание все сделать, но позже! а вот дать ответ на вопрос "где вакцина?" не получается...ну что ж ты будешь делать...
п.с. кстати заметил любопытное... у нас почему то количество привитых в день +- равно количеству зараженных и так ежедневно... короче нам и статистику по больным походу рисуют уже на коленке
07.04.2021 16:06 Відповісти
 
 