Деякі європейські лідери були скептично налаштовані щодо санкцій проти РФ, - дипломат Фрід

Американський дипломат, колишній координатор санкційної політики Держдепу Деніел Фрід розповів, що не всі європейські країни були готові до введення санкцій проти Росії після окупації Криму та агресії на сході України.

Про це він заявив в інтерв'ю "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

"Було кілька європейських лідерів, скептично налаштованих щодо санкцій. Країни, які підтримали санкції, - це Велика Британія, Німеччина, Польща, звичайно ж, країни Балтії та Скандинавії. Франція приєдналася до консенсусу, і Італія теж була частиною цієї групи. Ця група була настільки сильною, що країни, які сумнівалися, та й італійці, які на початку скептично ставилися, не могли порушити консенсус. Ми, американці, прислухалися до Європи, тому і було досягнуто згоди щодо санкцій. У цьому і було моє завдання: укласти кращу угоду не через диктатуру, а через діалог з Європою", - сказав дипломат.

За його словами, санкції проти РФ були введені після того, як російські війська вторглися в Україну, і, цілком ймовірно, через них Москва переглянула свої плани щодо захоплення деяких українських областей.

Також читайте: Кремль "глибоко шкодує" про нові санкції Києва: "Ми розірвемо взагалі все, що є. Це погано"

"Швидше за все, вони переконали Путіна відступити від його найбільш агресивної задумки. Якщо пам'ятаєте, він заявляв про 40% української території, про так звану "Новоросію", але він відступив від цього плану, - зазначив Фрід. - Але санкції не мали належного впливу на вихід Росії з цієї території, Путін досі тримає Крим".

На питання, чи є санкції, після введення яких Росія капітулює, Фрід відповів: "Як експерт в галузі санкцій можу сказати, що ніколи не можна передбачити, що якась санкція може змусити вашого опонента капітулювати. Якщо так чинити - то ви жертва нетерплячості і жадібності. Санкції можуть чинити тиск на країну, і цей тиск може посилюватися весь час ... Але ви не можете очікувати, що санкції змусять країну просто здатися - це нереально. Це не означає, що санкції самі по собі не приносять користі. Вони повинні бути частиною загальної стратегії з тиску на агресора. Санкції не можуть бути єдиним інструментом. Вони працюють у поєднанні з іншими інструментами".

Він переконаний, що в разі, якщо Путін відновить військовий наступ на Україну, США введуть додаткові санкції.

"Путін повинен зрозуміти, що ми серйозно налаштовані, і ми можемо зробити боляче", - підкреслив дипломат.

окупація (6827) росія (67319) санкції (12585) США (24117)
+5
Это Венгрия и Италия ( как то странно тут она не пошла в рашен русле), Австрия, возможно братушки болгары и братья во Христе греки, чешский президент Земан пожалуй и все рашен лобби на данный момент.
07.04.2021 14:32 Відповісти
+4
Далі скепсис, завдяки бездіяльності влади блазнів, тільки наростатиме...
07.04.2021 14:25 Відповісти
+4
В 1938 году премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен в Германии увидел добрые глаза Гитлера и отдал гитлеру Чехословакию, которая по вооружению была на 2 месте в Европе по вооружению но при этом придерживалась приказа своего президента Эмил Гаха "нистрилять" по немцам, что-бы не обидеть честные глаза Гитлера и германская армия вошла и оккупировала Чехословакию практически без какого-либо сопротивления.
После этого Германия напала на Польшу и началась 2-Мировая война.
Видимо история ничему не учит.
07.04.2021 15:03 Відповісти
07.04.2021 14:25 Відповісти
макрон ...которому ***** дом труба шатал протестами
07.04.2021 14:27 Відповісти
саркозі тоді був
07.04.2021 14:38 Відповісти
Некоторые европейские лидеры были скептически настроены относительно санкций против РФ, - дипломат Фрид - Цензор.НЕТ 9451
07.04.2021 14:27 Відповісти
https://twitter.com/Jose_Pinoche

https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет @Jose_Pinoche

https://twitter.com/Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche



Секретный план доставляет.

Некоторые европейские лидеры были скептически настроены относительно санкций против РФ, - дипломат Фрид - Цензор.НЕТ 2657
07.04.2021 14:29 Відповісти
07.04.2021 14:32 Відповісти
Сербов позабыли упомянуть...
07.04.2021 15:51 Відповісти
Сербии до ЕС как до Китая.. С скорее примут в Хедерацию. Поэтому они не в считаются.
07.04.2021 20:07 Відповісти
Ну у них всё таки официальный статус кандидата в члены ЕС .
Хотя они и без этого воду мутят.
07.04.2021 20:25 Відповісти
Да уж.. это ЕС еще одного открытого " путинского коня" впускают в свой лагерь.
07.04.2021 20:27 Відповісти
МАДЬЯРЫ всегда на стороне сильного и агрессивного - украинською -УГОРци - мигрирующие угры
07.04.2021 14:40 Відповісти
Все санкции снизили ВВП РФ аж на 0,2%
МВФ оценил ущерб российской экономике от санкций: Санкции замедляли российскую экономику в среднем на 0,2% ежегодно с 2014 по 2018 год. http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D4946E0804D3
а нам 12 лет!!!!! втирали, что санкции вернут Ю Осетию, Крым, вернут Донбасс, свергнут тирана, уничтожат монстра, принесут мир, навсегда отобьют охоту оккупировать, развалят империю...
Крым - это НЕ 0,2% ВВП! это чуть-чуть больше + экономия 5-8 млрд дол валюты ежегодно, и это НЕ 0,2% импорта! Анексия Крыма - ОЧЕНЬ экономически выгодная операция! Увеличилась зона рубля + нахаляву досталось много миллиардов гривен + имущество на 100 млрд дол.
Контрсанкции увеличили с.х производство почти в 2 раза! это в 30 раз больше чем 0,2% ВВП
Санкции - отличная отмазка для московской власти, теперь грабёж колоний можно списать на санкции: это проклятые пиндосы делают вас нищими, а не налоги и поборы Москвы. Итого: эти санкции помогли режиму путина.
Падает уровень жизни - это НЕ путин виноват, это проклятые пиндосы.
07.04.2021 14:45 Відповісти
07.04.2021 15:03 Відповісти
сделать больно санкциями? вы гарантировали целостность в Будапеште. Где ф-35 в небе?
07.04.2021 15:11 Відповісти
Путин заткнулся о "новороссии" сразу же после сбитого Боинга 777 рейса MH 17.
Заткнулся и не шевелился.
07.04.2021 15:29 Відповісти
 
 