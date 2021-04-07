Деякі європейські лідери були скептично налаштовані щодо санкцій проти РФ, - дипломат Фрід

Американський дипломат, колишній координатор санкційної політики Держдепу Деніел Фрід розповів, що не всі європейські країни були готові до введення санкцій проти Росії після окупації Криму та агресії на сході України.

Про це він заявив в інтерв'ю "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

"Було кілька європейських лідерів, скептично налаштованих щодо санкцій. Країни, які підтримали санкції, - це Велика Британія, Німеччина, Польща, звичайно ж, країни Балтії та Скандинавії. Франція приєдналася до консенсусу, і Італія теж була частиною цієї групи. Ця група була настільки сильною, що країни, які сумнівалися, та й італійці, які на початку скептично ставилися, не могли порушити консенсус. Ми, американці, прислухалися до Європи, тому і було досягнуто згоди щодо санкцій. У цьому і було моє завдання: укласти кращу угоду не через диктатуру, а через діалог з Європою", - сказав дипломат.

За його словами, санкції проти РФ були введені після того, як російські війська вторглися в Україну, і, цілком ймовірно, через них Москва переглянула свої плани щодо захоплення деяких українських областей.

"Швидше за все, вони переконали Путіна відступити від його найбільш агресивної задумки. Якщо пам'ятаєте, він заявляв про 40% української території, про так звану "Новоросію", але він відступив від цього плану, - зазначив Фрід. - Але санкції не мали належного впливу на вихід Росії з цієї території, Путін досі тримає Крим".

На питання, чи є санкції, після введення яких Росія капітулює, Фрід відповів: "Як експерт в галузі санкцій можу сказати, що ніколи не можна передбачити, що якась санкція може змусити вашого опонента капітулювати. Якщо так чинити - то ви жертва нетерплячості і жадібності. Санкції можуть чинити тиск на країну, і цей тиск може посилюватися весь час ... Але ви не можете очікувати, що санкції змусять країну просто здатися - це нереально. Це не означає, що санкції самі по собі не приносять користі. Вони повинні бути частиною загальної стратегії з тиску на агресора. Санкції не можуть бути єдиним інструментом. Вони працюють у поєднанні з іншими інструментами".

Він переконаний, що в разі, якщо Путін відновить військовий наступ на Україну, США введуть додаткові санкції.

"Путін повинен зрозуміти, що ми серйозно налаштовані, і ми можемо зробити боляче", - підкреслив дипломат.