Із загиблим на Донбасі воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Шпаком попрощаються завтра в Чернігові

Завтра, 8 квітня, у місті Чернігів о 10.00 у Кафедральному соборі святої великомучениці Катерини розпочнеться церемонія прощання з Володимиром Віталійовичем Шпаком, 1984 року народження, старшим лейтенантом, командиром протитанкового взводу роти вогневої підтримки 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 6 квітня близько 10.55 в районі селища Невельське Ясинуватського району Донецької області від смертельних поранень, що дістав під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ.

Похорон загиблого військовослужбовця відбудеться об 11.30 на Алеї героїв учасників ООС (АТО) міського кладовища Яцево. Про це йдеться на офіційному сайті Чернігівської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У день поховання чернігівця Шпака Володимира Віталійовича, старшого лейтенанта Збройних Сил України, померлого під час виконання військового обов’язку у зоні проведення операції об’єднаних сил, для вшанування його пам'яті та пам’яті військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, мирних жителів на сході України, у місті Чернігові 8 квітня оголошений День жалоби.

На знак скорботи за загиблим буде приспущений Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста. Також у цей день діятиме заборона звучання розважальної музики на ринках, у інших закладах та в громадському транспорті.

Командир протитанкового взводу роти вогневої підтримки 58 ОМПБр старший лейтенант Шпак Володимир Віталійович народився 13 березня 1984 року. У 2006 році закінчив Чернігівський державний інститут економіки. У 2018 році підписав контракт зі Збройними силами України. Його смерть настала 6 квітня 2021 року внаслідок поранення отриманого під час обстрілу позицій Збройних Сил України незаконними збройними формуваннями у районі проведення операції об'єднаних сил на сході України.

Церемонія прощання та відспівування за померлим відбудеться 8 квітня о 10.00 год. у Катерининській церкві. Ховатимуть загиблого старшого лейтенанта Шпака Володимира Віталійовича на кладовищі "Яцево" об 11:30 год.", - зазначається у повідомленні.