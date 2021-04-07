Нам вдасться перемогти коронавірус в Україні до кінця 2021 року. Упевнений, - Степанов

До кінця поточного року Україні вдасться повністю перемогти коронавірусну хворобу.

Про це сьогодні під час засідання Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що нам вдасться переконати 70% дорослого населення України прийти в пункти щеплень і зробити вакцинацію. Ми маємо розуміти, що у нас буде кілька вакцин одночасно. Крім закликів до вакцинації, потрібно стримувати маніпуляції щодо того, який препарат кращий. Ми всі з цим зіткнулися ... у країні розгорнуто "антивакцинальну вакханалію". Я впевнений, що нам вдасться це подолати, переконати і повністю перемогти коронавірусну хворобу в нашій країні до кінця 2021 року", - заявив Степанов.

Також читайте: Степанов про вакцинацію проти коронавірусу всіх охочих до кінця 2021 року: Це цілком імовірно, потужності медсистеми готові до такого завдання

Степанов також зазначив, що проєкт національного плану вакцинації розроблений і буде направлений на узгодження.

"Його буде винесено на розгляд на найближчому засіданні Кабміну", - уточнив Степанов.