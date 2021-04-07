УКР
Нам вдасться перемогти коронавірус в Україні до кінця 2021 року. Упевнений, - Степанов

До кінця поточного року Україні вдасться повністю перемогти коронавірусну хворобу.

Про це сьогодні під час засідання Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що нам вдасться переконати 70% дорослого населення України прийти в пункти щеплень і зробити вакцинацію. Ми маємо розуміти, що у нас буде кілька вакцин одночасно. Крім закликів до вакцинації, потрібно стримувати маніпуляції щодо того, який препарат кращий. Ми всі з цим зіткнулися ... у країні розгорнуто "антивакцинальну вакханалію". Я впевнений, що нам вдасться це подолати, переконати і повністю перемогти коронавірусну хворобу в нашій країні до кінця 2021 року", - заявив Степанов.

Також читайте: Степанов про вакцинацію проти коронавірусу всіх охочих до кінця 2021 року: Це цілком імовірно, потужності медсистеми готові до такого завдання

Степанов також зазначив, що проєкт національного плану вакцинації розроблений і буде направлений на узгодження.

"Його буде винесено на розгляд на найближчому засіданні Кабміну", - уточнив Степанов.

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
+23
07.04.2021 14:07 Відповісти
+23
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов - Цензор.НЕТ 5267
07.04.2021 14:18 Відповісти
+21
Идиот
07.04.2021 14:07 Відповісти
Идиот
07.04.2021 14:07 Відповісти
Еще и в модной куртке !
07.04.2021 14:14 Відповісти
к модной куртке надо ещё очки и микрофон вот такие : К концу 2021 ! Победим ВСЁ !!!
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов - Цензор.НЕТ 5782
07.04.2021 14:19 Відповісти
Если Степанова вакцинируют и он сдохнет до конца года, то нам много что удастся.
07.04.2021 14:28 Відповісти
там не только он должен коньки откинуть, их много, вот если все, тогда будет шанс
07.04.2021 14:35 Відповісти
Ідіоти - ті, хто привів до влади оцих, але так і не має змоги купити собі пальто, як У Степанова. Сам Степанов - не ідіот. Ідіоти не ходять у такій дорогі одежі.
07.04.2021 14:15 Відповісти
А ще рік тому казали в уряді заявляли, що пік захворювань перейдуть в кінці квітня (того року), а побороти - зможуть до кінця того ж року...
07.04.2021 16:36 Відповісти
07.04.2021 14:07 Відповісти
Ковід буде переможен--"Надо просто перестать болеть!" !!!!))))
07.04.2021 14:15 Відповісти
это не тот Степанов, который говорил, что в Украине можно делать, хренадцать миллионов прививок от ковид19 в месяц, а по факту делают 15 000 в день? Если тот, то модную куртку этому господину!
07.04.2021 14:27 Відповісти
https://twitter.com/Margo1370

https://twitter.com/Margo1370 Margo @Margo1370
У колеги дружина з донькою потрапили в лікарню з ковідом. Він ходив на роботу, потім теж захворів, переносить легко. Але встиг заразити 3-х людей, одна через тиждень померла (47 років), одна під киснем в реанімації, інша в тяжкому стані вдома. Заразили сім'ї.
Сьогодні ще у однієї позитивний тест - відчувала симптоми з суботи-неділі, пила парацетамол, ходила на роботу і переконувала себе, що з нею все ок, бо з наступного понеділка в неї оплачена поїздка. Всі три з мого кабінету. Ну не писдець?!
07.04.2021 14:26 Відповісти
не факт, что он (коллега) всех тех людей заразил, заразиться можно где угодно...
07.04.2021 14:29 Відповісти
Ти що не віриш упоротим?!
07.04.2021 14:41 Відповісти
горохову кашу ще рано варити..)) може і проскочиш ))
07.04.2021 14:53 Відповісти
а чому б і ні?
все до того йде
ги
07.04.2021 14:07 Відповісти
Вот верю ему. Ни разу не солгал)))))))))
07.04.2021 14:08 Відповісти
дык.. помним-помним:
"мы чемпионы мира по борьбе с ковид".. и
" в марте-апреле 2020 перегоним сша по количеству вакцинированных в сутки" - прошлые сказки от вовки и степанова))
07.04.2021 14:08 Відповісти
а по факту - сейчас даже мобильные тест-бригады на ковид ОТМЕНИЛИ в городах...
07.04.2021 14:09 Відповісти
Им удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года - переукладкой асфальта на деньги КОВИД-фонда
07.04.2021 14:14 Відповісти
логично - всех, кто болен, закатать в асфальт, кто не вакцинировался - туда же, опять же - нет людей, можно на вакцине съэкономить
показати весь коментар
07.04.2021 14:38 Відповісти
Так головний блазень вже все визначив наперед...
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов - Цензор.НЕТ 8567
07.04.2021 14:30 Відповісти
От ******* в нас курвів, що ******* як дихають
07.04.2021 14:08 Відповісти
совок не истребим
07.04.2021 14:38 Відповісти
Главное купить к курточке, штанишки, как Попандопало.
07.04.2021 14:10 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3518101.html Ну вот кто бы сомневался? "Договор" с "Пфайзер", о котором вчера кричал клоун, оказался РАМОЧНЫМ

Интересно смотреть, как окружение Зеленского беззастенчиво пользуется некомпетентностью своего руководителя.

"Договор с Pfizer" заключенный, по словам Зеленского при личном участии Ермака, на самом деле - всего лишь меморандум о намерениях с весьма туманными перспективами реализации.
Таких "меморандумов" у Pfizer'а - десятка три.
Операционный отдел компании Pfizer согласовал меморандум намерений для подписания контракта с Украиной на поставку вакцины производства копании Pfizer в течении четвертого квартала 2021 года.
Основное условие меморандума - сроки его выполнения привязаны к срокам выполнения контракта с правительством США, и могут быть сдвинуты в случае увеличения объемов заказа от США.
tZE inform
____________________
Если простыми словами, то РАМОЧНЫЙ договор, или МЕМОРАНДУМ - это когда мы с кем-то договорились о том, что В БУДУЩЕМ подпишем уже НАСТОЯЩИЙ, КОНКРЕТНЫЙ Договор.
Часто в рамочнике используют расплывчатые или двусмысленные формулировки, дающие возможность той или иной стороне увильнуть от исполнения обязанностей.
Вот, собственно, и конец радостным воплям ЗЕбилов, которые вчера на жопу падали от гордости, что их избранники, ЗЕлёная банда, наконец-то что-то подписала.

Многие страны Европы уже вакцинировали половину населения, а Украина не привила и 0,5% - и это при том, что ЗЕлёная падаль прошлым летом, с пафосом, https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429 говорила вот такое:

Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов - Цензор.НЕТ 2121
07.04.2021 14:10 Відповісти
це все було зрозуміло ще до того як його обрали на найвищу посаду в країні ,тому яка вже різниця хто там в уряді Зе ...все буде жо..
07.04.2021 14:18 Відповісти
Долбо...у нужно постоянно, при каждой возможности указывать, что он долбо.... Может быть тогда он хотя бы задумается над своими умственными способностями, знаниями и активностью.
07.04.2021 14:53 Відповісти
вы думаете, что те, кому этот треш адресован понимает, что такое меморандум? договор о намерениях? та они и не слышали таких страшных юридических терминов, им главное, что голобородько рулит
07.04.2021 14:41 Відповісти
+100500!
Пусть учатся! Вместе со своим голобородькой. Никто еще не отменял "век живи -- век учись".
07.04.2021 14:48 Відповісти
Год назад зебилы вещали, что они "мастера спорта по борьбе с короновирусом". Сейчас Украина входит в топ евро стран по колличеству новых случаев и лидер по смертности. Вобщем, зебилы - мастера по уничтожению украинцев при помощи короновируса.
07.04.2021 14:11 Відповісти
какая разница в какой дисцЫплине быть первым? Главное быть чемпионом
07.04.2021 14:19 Відповісти
Как это по-СНовски!
07.04.2021 14:49 Відповісти
чему в Трускавце научили за 3 недели, по тому и "мастера" там же много кто вообще первый раз учиться пошел
07.04.2021 14:42 Відповісти
Ну разве что если каждого в теплое пальто завернуть...
07.04.2021 14:11 Відповісти
деревянное?
07.04.2021 14:43 Відповісти
Шо бабло на розпил закінчиться?
07.04.2021 14:11 Відповісти
Ещё одна Ванга нашлась !
07.04.2021 14:11 Відповісти
"Как победить коронавирус в отдельно взятой стране"

Степанов.2021 г
07.04.2021 14:12 Відповісти
почему-то власть имущие уверены, что если они будут нести любую ахинею, то это нормально, пипл схавает ...
07.04.2021 14:12 Відповісти
БРЭХЛО.
07.04.2021 14:12 Відповісти
Ще один пабідун.
07.04.2021 14:14 Відповісти
надеется на коллективный иммунитет, скорее всего !
(ибо судя по этой возне нам больше надеяться не на что)))
07.04.2021 14:21 Відповісти
Неоправданный и ничем не обоснованный оптимизм. Если миру и Украине в том числе несказанно повезет, то есть надежда что это все как то устаканится к весне-лету 2023 года., а то и к 2024.
07.04.2021 14:14 Відповісти
Дебил???
07.04.2021 14:14 Відповісти
стіпанов громадянин ізраїля щоб так пісдєть?
07.04.2021 14:15 Відповісти
Я возьму и ево победю
07.04.2021 14:15 Відповісти
Судя по Степанову и зелохторату "вова мы в тебя верим" идиотизм нам победить не удастся никогда...
07.04.2021 14:16 Відповісти
так купил курстку или нет?
если отдал з/п учителя за столько там лет за одежду, то неуд. шо эти учителя подумают - ну раз целый министр имеет наглость и натхнення на такое, то вирус - профанация
сами обосрались и сами обвинили шо это мол все население не верит в вирус
07.04.2021 14:16 Відповісти
Конец эпохи бедности-это мы уже прошли.
Теперь-конец короновирусу.
Какой еще "конец" нам продемонстрируют?
07.04.2021 14:16 Відповісти
"...лучше ужасный конец , чем ужас без конца !" , с такими темпами так и получится!!((
07.04.2021 21:19 Відповісти
07.04.2021 14:18 Відповісти
Он - НЕ ИДИОТ.
(у него и курточка уже есть и пальтишко и много чего еще)
Идиоты те, кто ему и прочей зелени ВЕРИТ.
07.04.2021 14:19 Відповісти
зуб даешь? )))
07.04.2021 14:19 Відповісти
32 )))))
07.04.2021 14:45 Відповісти
Я даже боюсь представить какого мнения он о 73% электората, если несет подобную дичь. По ходу дела, вас, голосующих по приколу, уже даже за людей способных мыслить, не считают.
07.04.2021 14:19 Відповісти
а разве не логично? нормальный здравомыслящий человек на такое и не глянул бы
07.04.2021 14:46 Відповісти
тю! а как же "мыфсеумрём"?!
07.04.2021 14:20 Відповісти
да нет,степашка...после поступления в декабре пары десятков миллионов вакцины еще нужен период времени,когда после вакцинации появится иммунитет...и пока выздоровеют те,кто попал в больницу.так шо пару месяцев 2022 придется прихватить...
07.04.2021 14:21 Відповісти
и это еще оптимистично - получение вакцины в декабре
07.04.2021 14:47 Відповісти
Пару десятков вакцин надо сразу делить на 2, ибо для хорошего иммунитета вакцинируют 2 раза с перерывом опр. длительности.
07.04.2021 19:20 Відповісти
Для Степанова период борьбы с вирусом измеряется количеством модных курток!
Короче, как в мультике, когда удава измеряли попугаями.....
07.04.2021 14:22 Відповісти
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов - Цензор.НЕТ 4262
07.04.2021 14:22 Відповісти
ВОЗ утверждает же, что это не возможно. Может Степанова нужно туда, пусть научит как.
07.04.2021 14:23 Відповісти
Дай Бог нашему теляти волка поймать.
07.04.2021 14:23 Відповісти
Поймать ? Вы откуда, Анна?
07.04.2021 14:40 Відповісти
Шо ти несеш, Стєпашка? Чи ти вчадів у своєму пальтішкі?
07.04.2021 14:24 Відповісти
От *** борцуны с коронавирусом все не угомонятся !!! Наши поздравления Зеленскому и Ко... Вы долго шли к этому ! Мы таки обогнали всю Европу ! Украина на первом месте в Европе по приросту заболеваемости. По рекордах в росте тарифов, цен и инфляции тоже... (с)
07.04.2021 14:29 Відповісти
Нам вдасться перемогти коронавірус в Україні до кінця 2021 року. Упевнений, - Степанов - Цензор.НЕТ 6651
07.04.2021 14:32 Відповісти
...пипцц..., с такими степановыми подрался как - то незаметно, зато " какие" рекорды!!!!
07.04.2021 21:25 Відповісти
Почти в каждого человека в жизни наступает такой момент, когда он вдруг чувствует, что ему как-будто швырнули в лицо мокрую грязную половою тряпку…
Но это оказывается еще полбеды…
После этого можно пойти хорошенько отмыться, забыть все и жить дальше…
Но вот когда из тебя большими ржавыми щипцами, по маленьким частичкам, по-живому вытягивают душу - это уже беда… И спасения после такого уже может и не быть…
Степашка , может хватит ?
07.04.2021 14:30 Відповісти
И Степанов станет миллиардером.
07.04.2021 14:31 Відповісти
Кто сумеет выздороветь тот не умрет
Так и победим. Только на хрена нам ты, Степашка?
07.04.2021 14:36 Відповісти
ну а кто куртку будет носить?
07.04.2021 14:43 Відповісти
ну на куртку он себе "заработал". Опять же,, нам от его лапсердака ни холодно ни жарко
07.04.2021 14:50 Відповісти
"Нам вдасться перемогти коронавірус в Україні до кінця 2021 року. Упевнений, - Степанов"- звичайно зразу після того як народ візьме владу у свої руки! А зелених випердків засудять.
07.04.2021 14:44 Відповісти
Штам короновірусу змінився,а нас будуть вакцинувати від першої різновидності його розвитку.Поясніть людям доцільність такої вакцинації.
07.04.2021 14:51 Відповісти
Вирологи как-то объясняли, что вакцины (речь о Пфайцере, Модерна и Астразенека) действуют и против новых штаммов. Жаль, что я ничего в этом не понимаю, учёные настаивают на эффективности прививок, остаётся верить их словам.
07.04.2021 19:30 Відповісти
От мене цікавить, якби всі ті кошти, які пішли на велике будівництво направили на створення вакцини, то була би в нас власна вакцина. Чи в нас є ті хто освоюють кошти, а науковці вже закінчилися?
07.04.2021 14:52 Відповісти
Язык твой - враг твой.
07.04.2021 15:17 Відповісти
Степанов назначенный Порошенко профан и не в курсе, что Владимир Александрович ещё год назад назвал Украину чемпионом мира в борьбе с коронавирусом.
07.04.2021 15:28 Відповісти
глянеш на його морду - і точно - віриш!
07.04.2021 15:40 Відповісти
вот у меня немного сомнений накопилось за время прочтения сего опуса....
ВООЗ говорит что дай бог в 22-23гг можно будет локализовать угрозу от ковид, наш министр обещает побороть ковид до конца текущего года... правда он не говорит как и почему у нас нет вакцины... Степанов вообще не говорит о реалиях, этот торговец собственной уверенностью всегда говорит о каком то будущем и как там будет хорошо...
вот зачем они так врут нагло?...в эти слова поверят только домохозяйки и то не все... неужели рейтинг Зе превыше жизней граждан? тут читаешь Зе нас обнадежил тем что подписан контракт на 10 млн пфайзера, читаешь дальше уже вроде не контракт а меморандум намерений и может быть, подчеркиваю, может быть в четвертом квартале сего года они прибудут в Украину, но пафоса жешь!!!!! даже если они завтра прибудут к нам это 5 млн граждан можно привить, если организовать таки вакцинацию МАССОВОЮ, а не по 10-15 тыс в день в 40-милионной стране...бред короче...пис_дуны они наглые... очень надеюсь после смены власти в 2024 вся эта банда не убежит в ростов, вернее не успеет, а сядет на пожизненно за вот такую "борьбу с ковид" только ротом на камеру
07.04.2021 15:51 Відповісти
Как услышу про смену власти в 2024 -- уже неважно, какая тема обсуждается --начинаю злиться. Чего ждать-то? Пока уменьшат количество населения до необходимого кому-то числа? Пока наконец-то наворуются до тошноты и перестанут? Пока до людей дойдёт, что их последовательно превращают в стадо баранов и в озлоблении перебьют друг друга? Пока "старшие братья" и " добрые соседи" не объединятся, окрепнут и навалятся всей ордой? Чего ждёте? Под лежачий камень вода не течёт!!!
07.04.2021 19:46 Відповісти
идти на гос переворот не согласны многие в том числе и я... мы же демократическая страна...да, граждане в большинстве жестоко ошиблись с выбором в 2019, но так случилось, надеюсь на след выборах ошибку исправят, а этим деятелям оценку дадут правоохранительные органы
08.04.2021 10:39 Відповісти
Смену руководства страны (опять-таки демократическим путём) без кровопролития, без стрельбы и взрывов я госпереворотом не считаю. Если человек или группа людей не справляются с работой - их надо заменить другими, более способными, только и всего. Требование уйти в отставку неспособного правительства и новые выборы -- что вы в этом видите революционного или насильственного? В Италии частично сменился состав правительства пару месяцев назад и сейчас новый премьерминистр - вы что-то слышали о недавнем госперевороте в Италии ? Всё тихо и цивилизованно, решили, что другой человек руководил бы лучше - и заменили без проблем. Почему в Украине на место неспособного к гос. управлению человека (и его неудачную команду) нельзя переизбрать более подходящих?
11.04.2021 22:58 Відповісти
потому что те кто на должности сейчас не готовы ее оставить не при каких обстоятельствах
12.04.2021 10:02 Відповісти
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, ставлю на спор свой диплом хирурга(он мне и так нах не нужен).
07.04.2021 16:46 Відповісти
Подъем в 6 часов утра
7 часов утра: разгон облаков, установление хорошей погоды
С 8 утра до 10 - подвиг
07.04.2021 18:05 Відповісти
В кінці 23-го воно скаже що штамів забагато... ну це вже на зоні і не в куртці, а в куфайці, а скоріш за все промовчить
07.04.2021 18:58 Відповісти
Желаю, чтобы ты был пророком.
07.04.2021 19:50 Відповісти
!. По данным Государственной службы статистики Украины, оценочная численность наличного населения Украины на 1 января 2020 года (без учёта Крыма и Севастополя) составила 41 902 416 человек,

70% от этого = 29331691
2. до конца года - 9 месяцев = 274 дня
3. 29331691 делим на 274 получаем 107049 прививок в день
07.04.2021 20:03 Відповісти
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов ----- А НАМ?
07.04.2021 20:19 Відповісти
Вооо.....каков орьол!!!....и прям уверен!!! Ай малядец!
07.04.2021 21:11 Відповісти
 
 