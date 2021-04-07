Нам вдасться перемогти коронавірус в Україні до кінця 2021 року. Упевнений, - Степанов
До кінця поточного року Україні вдасться повністю перемогти коронавірусну хворобу.
Про це сьогодні під час засідання Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Я впевнений, що нам вдасться переконати 70% дорослого населення України прийти в пункти щеплень і зробити вакцинацію. Ми маємо розуміти, що у нас буде кілька вакцин одночасно. Крім закликів до вакцинації, потрібно стримувати маніпуляції щодо того, який препарат кращий. Ми всі з цим зіткнулися ... у країні розгорнуто "антивакцинальну вакханалію". Я впевнений, що нам вдасться це подолати, переконати і повністю перемогти коронавірусну хворобу в нашій країні до кінця 2021 року", - заявив Степанов.
Степанов також зазначив, що проєкт національного плану вакцинації розроблений і буде направлений на узгодження.
"Його буде винесено на розгляд на найближчому засіданні Кабміну", - уточнив Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/Margo1370 Margo @Margo1370
У колеги дружина з донькою потрапили в лікарню з ковідом. Він ходив на роботу, потім теж захворів, переносить легко. Але встиг заразити 3-х людей, одна через тиждень померла (47 років), одна під киснем в реанімації, інша в тяжкому стані вдома. Заразили сім'ї.
Сьогодні ще у однієї позитивний тест - відчувала симптоми з суботи-неділі, пила парацетамол, ходила на роботу і переконувала себе, що з нею все ок, бо з наступного понеділка в неї оплачена поїздка. Всі три з мого кабінету. Ну не писдець?!
все до того йде
ги
"мы чемпионы мира по борьбе с ковид".. и
" в марте-апреле 2020 перегоним сша по количеству вакцинированных в сутки" - прошлые сказки от вовки и степанова))
Интересно смотреть, как окружение Зеленского беззастенчиво пользуется некомпетентностью своего руководителя.
"Договор с Pfizer" заключенный, по словам Зеленского при личном участии Ермака, на самом деле - всего лишь меморандум о намерениях с весьма туманными перспективами реализации.
Таких "меморандумов" у Pfizer'а - десятка три.
Операционный отдел компании Pfizer согласовал меморандум намерений для подписания контракта с Украиной на поставку вакцины производства копании Pfizer в течении четвертого квартала 2021 года.
Основное условие меморандума - сроки его выполнения привязаны к срокам выполнения контракта с правительством США, и могут быть сдвинуты в случае увеличения объемов заказа от США.
tZE inform
____________________
Если простыми словами, то РАМОЧНЫЙ договор, или МЕМОРАНДУМ - это когда мы с кем-то договорились о том, что В БУДУЩЕМ подпишем уже НАСТОЯЩИЙ, КОНКРЕТНЫЙ Договор.
Часто в рамочнике используют расплывчатые или двусмысленные формулировки, дающие возможность той или иной стороне увильнуть от исполнения обязанностей.
Вот, собственно, и конец радостным воплям ЗЕбилов, которые вчера на жопу падали от гордости, что их избранники, ЗЕлёная банда, наконец-то что-то подписала.
Многие страны Европы уже вакцинировали половину населения, а Украина не привила и 0,5% - и это при том, что ЗЕлёная падаль прошлым летом, с пафосом, https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429 говорила вот такое:
Пусть учатся! Вместе со своим голобородькой. Никто еще не отменял "век живи -- век учись".
Степанов.2021 г
(ибо судя по этой возне нам больше надеяться не на что)))
если отдал з/п учителя за столько там лет за одежду, то неуд. шо эти учителя подумают - ну раз целый министр имеет наглость и натхнення на такое, то вирус - профанация
сами обосрались и сами обвинили шо это мол все население не верит в вирус
Теперь-конец короновирусу.
Какой еще "конец" нам продемонстрируют?
(у него и курточка уже есть и пальтишко и много чего еще)
Идиоты те, кто ему и прочей зелени ВЕРИТ.
Короче, как в мультике, когда удава измеряли попугаями.....
Но это оказывается еще полбеды…
После этого можно пойти хорошенько отмыться, забыть все и жить дальше…
Но вот когда из тебя большими ржавыми щипцами, по маленьким частичкам, по-живому вытягивают душу - это уже беда… И спасения после такого уже может и не быть…
Степашка , может хватит ?
Так и победим. Только на хрена нам ты, Степашка?
ВООЗ говорит что дай бог в 22-23гг можно будет локализовать угрозу от ковид, наш министр обещает побороть ковид до конца текущего года... правда он не говорит как и почему у нас нет вакцины... Степанов вообще не говорит о реалиях, этот торговец собственной уверенностью всегда говорит о каком то будущем и как там будет хорошо...
вот зачем они так врут нагло?...в эти слова поверят только домохозяйки и то не все... неужели рейтинг Зе превыше жизней граждан? тут читаешь Зе нас обнадежил тем что подписан контракт на 10 млн пфайзера, читаешь дальше уже вроде не контракт а меморандум намерений и может быть, подчеркиваю, может быть в четвертом квартале сего года они прибудут в Украину, но пафоса жешь!!!!! даже если они завтра прибудут к нам это 5 млн граждан можно привить, если организовать таки вакцинацию МАССОВОЮ, а не по 10-15 тыс в день в 40-милионной стране...бред короче...пис_дуны они наглые... очень надеюсь после смены власти в 2024 вся эта банда не убежит в ростов, вернее не успеет, а сядет на пожизненно за вот такую "борьбу с ковид" только ротом на камеру
7 часов утра: разгон облаков, установление хорошей погоды
С 8 утра до 10 - подвиг
70% от этого = 29331691
2. до конца года - 9 месяцев = 274 дня
3. 29331691 делим на 274 получаем 107049 прививок в день