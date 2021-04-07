УКР
Я особисто здав у НАБУ кількох хабародавців: перший мені $5 млн намагався дати, другий - $800 тис., третій - $100 тис., - глава ФДМ Сенниченко

Я особисто здав у НАБУ кількох хабародавців: перший мені $5 млн намагався дати, другий - $800 тис., третій - $100 тис., - глава ФДМ Сенниченко

Проти глави Фонду держмайна Дмитра Сенниченко відкрито кілька кримінальних проваджень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ГОРДОН" заявив сам глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Він розповів, що за півтора року на посаді йому не раз надходили погрози.

"Захищаємося. У нас є, скажімо так, контрметоди. Кількох хабародавців я особисто здав у НАБУ, вони вже під судом. Перший мені $5 млн хабаря намагався дати, другий - $800 тис., третій - $100 тис." - додав Сенниченко.

Водночас глава ФДМ заявив, що стосовно нього відкрито кілька кримінальних проваджень.

"Просто вони часто порушуються за фактом, а не конкретно проти мене. Знаю, що відкрито кілька кримінальних проваджень за заявою народних депутатів. Вони через суд змушували правоохоронців розпочати справу. Наприклад, п'ять кримінальних справ проти мене відкрито за "дешевий продаж готелю "Дніпро". Правоохоронні органи зобов'язані відкрити справу, все зібрати, всіх допитати і далі, як зазвичай, закрити у зв'язку з відсутністю складу злочину. Справи накопичуються, множаться, перетворюються на снігову кулю. Це, до речі, теж один з методів завантажити нас безглуздою роботою, щоб ми весь час оборонялися, а не рухалися вперед", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФДМ готовий знайти ефективного інвестора для збиткових підприємств, що перебувають в управлінні органів влади, - Сенниченко

"У 2020-му ми отримали на приватизацію ніби 420 компаній. Рішення Кабміну, Мінекономіки, Міненерго, Міністерства сільського господарства передати до Фонду держмайна державне підприємство таке-то. Ми їх взяли теками: назва підприємства, прізвище директора, якісь показники ... лосі 191 директора розшукуємо з поліцією. Держпідприємство не здає звітність, директор зник. Ще 90 держпідприємств нам передали вже у стадії банкрутства і ліквідації. Наступні 60 - це підприємства, у яких комерційні й податкові борги в рази перевищують вартість їхніх активів. І лише 20 переданих підприємств якось, ледве-ледве, живуть, і то ми їх рятуємо щодня", - розповів Сенниченко про перебіг приватизації в Україні.

"У кожному з активів, про які ми говоримо, є своє коріння. Пущені вони доволі давно і дуже різноманітними людьми, багато з яких цілком небезпечні. Вони будуть робити все, щоб ви не вивели "їхні" держактиви на приватизацію. Але лише спільні зусилля допоможуть це подолати. Коли президент підтримує, Верховна Рада голосує за необхідні закони, Кабмін ухвалює потрібні рішення, а Фонд держмайна технічно все організовує ... Загалом, коли всі разом - і не таке виходить. ... коли всі впираються в одну точку, тоді все виходить. А якби тільки Фонд держмайна цим займався, я б смикався, упирався, але нічого не домігся б. Хоча ми і так у постійній боротьбі. Протидія тому, що ми робимо, в рази перевищує наші зусилля і можливості. У нас зараз 1800 судових справ", - підсумував він.

Автор: 

хабар (4776) ФДМУ (1631) Сенниченко Дмитро (127)
+7
У него наверное такие доходы, что мараться об такие "взятки", это тоже самое, что мелочь по карманам тырить
07.04.2021 14:31 Відповісти
+6
Герой, - 5 миллионов баксов предлагали и не взял.
Даже более геройский чем брат ермака
07.04.2021 14:31 Відповісти
+6
божечки, та він же ж святий!
07.04.2021 14:35 Відповісти
Цену себе набивает...ишь ты, от 5 лямов баксов он отказался
07.04.2021 14:35 Відповісти
ты бы канешно не удержался
07.04.2021 14:45 Відповісти
вам не угодиш - береш плохой,не береш тоже плохой, шо за людишки.?
07.04.2021 18:03 Відповісти
ну сдал... и шо? они сидят?? или нашли более рискового?
07.04.2021 14:37 Відповісти
Да ты прямо патриот, герой! С экономической позиции ты или падаешь в спросе , или цена на тебя снижается по причине того, что ты берешь больше взяток но мелкими купюрами. Чем меньше сумма взятки для тебя - тем меньше риск того, что ты кого-то сдашь. Закон рынка. Ты бы молчал, а то в цугундер попадешь.
07.04.2021 14:37 Відповісти
угу... и через неделю они же несли эти же взятки другому чиновнику.
07.04.2021 14:38 Відповісти
Остальных 97 человек он уже не сдавал, а молча брал или просил добавки.
07.04.2021 14:39 Відповісти
Нищеброды, такую мелочь предлагали. К слову, а свой % от тех, кого он "сдал" ему выплатили? Говнобородько ведь обещал % тем, кто сдаст.
07.04.2021 14:39 Відповісти
Хто б мені 5 000 000$ запропонував...
07.04.2021 14:49 Відповісти
Рассказывает такие "ужасы". Семенченко активно проталкивает приватизацию гос. предприятий. Говорит, что они рассадник коррупции.
Власть это тоже рассадник коррупции. Может не выбирать президента, парламент, а все это распродать? И распродать другие должности, в том числе главы госимущества? Таможню,... суды распродать.
показати весь коментар
07.04.2021 14:54 Відповісти
наковідували

наковідували
07.04.2021 15:02 Відповісти
Як на мене, то це дійсно герой. Не кожен на таке годен.
07.04.2021 15:13 Відповісти
Власть это тоже рассадник коррупции. Может не выбирать президента, парламент, а все это распродать? И распродать другие должности, в том числе главы госимущества? Таможню,... суды распродать. Будет частная собственность на все это.
07.04.2021 15:22 Відповісти
Це він дає такий натяк,що менше п"яти мільйонів не бере,а хто дає - тих здає...
07.04.2021 17:15 Відповісти
значит скоро с окна выскочит
07.04.2021 18:05 Відповісти
Пусть расскажет, кого конкретно он сдал в Набу. По лицу видно, что врёт. Ни одного не сдал.
08.04.2021 01:50 Відповісти
я думаю имея 50грн если б мне дали такие взятки я б даже гитлеровцам сдался..шоб пиво и сосиски давали...
08.04.2021 23:42 Відповісти
Если он сдал взяточника, который вечером принес ему 5 лямов, значит утром ему занесли 6 лямов и он их взял.
16.11.2021 23:36 Відповісти
Пусть не "свистит" по поводу своей честности. Такой-же взяточник как и все во власти. Получит указание из ОП или ВР или КМ и побежит выполнять аж вприпрыжку. Конечно сдаст любого взяточника - ведь дело на контроле на самом "верху", так и теплое место потерять можно. и Вообще, лучше взять 10 взяток по 100 тыш., чем одну в 1 лям. И спокойней и незаметно и деньги те-же.
16.11.2021 23:39 Відповісти
 
 