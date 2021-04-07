Я особисто здав у НАБУ кількох хабародавців: перший мені $5 млн намагався дати, другий - $800 тис., третій - $100 тис., - глава ФДМ Сенниченко

Проти глави Фонду держмайна Дмитра Сенниченко відкрито кілька кримінальних проваджень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ГОРДОН" заявив сам глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Він розповів, що за півтора року на посаді йому не раз надходили погрози.

"Захищаємося. У нас є, скажімо так, контрметоди. Кількох хабародавців я особисто здав у НАБУ, вони вже під судом. Перший мені $5 млн хабаря намагався дати, другий - $800 тис., третій - $100 тис." - додав Сенниченко.

Водночас глава ФДМ заявив, що стосовно нього відкрито кілька кримінальних проваджень.

"Просто вони часто порушуються за фактом, а не конкретно проти мене. Знаю, що відкрито кілька кримінальних проваджень за заявою народних депутатів. Вони через суд змушували правоохоронців розпочати справу. Наприклад, п'ять кримінальних справ проти мене відкрито за "дешевий продаж готелю "Дніпро". Правоохоронні органи зобов'язані відкрити справу, все зібрати, всіх допитати і далі, як зазвичай, закрити у зв'язку з відсутністю складу злочину. Справи накопичуються, множаться, перетворюються на снігову кулю. Це, до речі, теж один з методів завантажити нас безглуздою роботою, щоб ми весь час оборонялися, а не рухалися вперед", - пояснив він.

"У 2020-му ми отримали на приватизацію ніби 420 компаній. Рішення Кабміну, Мінекономіки, Міненерго, Міністерства сільського господарства передати до Фонду держмайна державне підприємство таке-то. Ми їх взяли теками: назва підприємства, прізвище директора, якісь показники ... лосі 191 директора розшукуємо з поліцією. Держпідприємство не здає звітність, директор зник. Ще 90 держпідприємств нам передали вже у стадії банкрутства і ліквідації. Наступні 60 - це підприємства, у яких комерційні й податкові борги в рази перевищують вартість їхніх активів. І лише 20 переданих підприємств якось, ледве-ледве, живуть, і то ми їх рятуємо щодня", - розповів Сенниченко про перебіг приватизації в Україні.

"У кожному з активів, про які ми говоримо, є своє коріння. Пущені вони доволі давно і дуже різноманітними людьми, багато з яких цілком небезпечні. Вони будуть робити все, щоб ви не вивели "їхні" держактиви на приватизацію. Але лише спільні зусилля допоможуть це подолати. Коли президент підтримує, Верховна Рада голосує за необхідні закони, Кабмін ухвалює потрібні рішення, а Фонд держмайна технічно все організовує ... Загалом, коли всі разом - і не таке виходить. ... коли всі впираються в одну точку, тоді все виходить. А якби тільки Фонд держмайна цим займався, я б смикався, упирався, але нічого не домігся б. Хоча ми і так у постійній боротьбі. Протидія тому, що ми робимо, в рази перевищує наші зусилля і можливості. У нас зараз 1800 судових справ", - підсумував він.