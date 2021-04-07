УКР
ПЛР-тест або самоізоляція: Кабмін зрівняв умови в'їзду іноземців, що проживають в Україні, з вимогами для українців

ПЛР-тест або самоізоляція: Кабмін зрівняв умови в'їзду іноземців, що проживають в Україні, з вимогами для українців

Кабінет Міністрів зрівняв умови в'їзду для іноземців та осіб без громадянства, які проживають в Україні, з умовами для громадян України: наявність негативного ПЛР-тесту, проведеного не більше ніж за 72 години до поїздки, а також проходження самоізоляції чи обсервації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідність зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року уряд затвердив на засіданні в середу.

Крім цього, Кабмін скасував необхідність наявності негативного ПЛР-тесту для іноземців та осіб без громадянства віком до 12 років, а також дозволив перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності у них негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19, проведеного не більше ніж за 72 години до дня поїздки (раніше ПЛР-тестування необхідно було проводити за 48 годин).

