Міністр закордонних справ Польщі Рау їде з офіційним візитом до України. На порядку денному - загострення на Донбасі, - МЗС
8 квітня міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Міністри проведуть переговори з усього спектру питань стратегічного партнерства України та Польщі, обговорять подальшу взаємодію в політичній, безпековій та культурній сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що керівники зовнішньополітичних відомств приділять особливу увагу останнім дестабілізуючим діям Росії, серед яких загострення безпекової ситуації на сході України та в тимчасово окупованому Криму, стягування російських військ до кордонів України, зростання інтенсивності російської пропаганди.
"Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау обговорять питання співробітництва України та Польщі в рамках міжнародних організацій і регіональних форматів, у тому числі Люблінського трикутника", - додали у зовнішньополітичному відомстві.
В конце концов, с приходом Байдена в Белый дом у Запада появился новый шанс действовать как одно целое. Настало хорошее время для того, чтобы показать России, что для нее все может стать еще хуже. Нужно пригрозить санкциями, которые нанесут более мощный удар по российскому аппарату власти и основе экономики, чем предыдущие.
Сдерживание - это не только военный инструмент, но и форма политической коммуникации. То, что Германия и Франция сейчас призывают "обе стороны" воздержаться от эскалации, вряд ли прозвучит как серьезное предупреждение для Москвы. Если Россия атакует Украину, конечно же, "Северному потоку-2" наступит конец. Хотя бы это должно быть понятным.
