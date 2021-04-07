УКР
Міністр закордонних справ Польщі Рау їде з офіційним візитом до України. На порядку денному - загострення на Донбасі, - МЗС

8 квітня міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Міністри проведуть переговори з усього спектру питань стратегічного партнерства України та Польщі, обговорять подальшу взаємодію в політичній, безпековій та культурній сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що керівники зовнішньополітичних відомств приділять особливу увагу останнім дестабілізуючим діям Росії, серед яких загострення безпекової ситуації на сході України та в тимчасово окупованому Криму, стягування російських військ до кордонів України, зростання інтенсивності російської пропаганди.

"Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау обговорять питання співробітництва України та Польщі в рамках міжнародних організацій і регіональних форматів, у тому числі Люблінського трикутника", - додали у зовнішньополітичному відомстві.

МЗС (4247) Польща (8762) Кулеба Дмитро (3605) Рау Збіґнев (105)
+5
07.04.2021 15:02 Відповісти
+2
07.04.2021 16:25 Відповісти
+1
Вот меня удивляет. Всему миру до обострения дело есть, а Зеле - нет...
07.04.2021 14:53 Відповісти
Вот меня удивляет. Всему миру до обострения дело есть, а Зеле - нет...
07.04.2021 14:53 Відповісти
07.04.2021 15:02 Відповісти
07.04.2021 16:24 Відповісти
"опять штабной, прислали лучше б водки.." лучше вместо министра иностр. дел прислали сотню огнемётов..
07.04.2021 14:56 Відповісти
будуть говорить чи тгк у Варшаву перенесуть.
07.04.2021 15:00 Відповісти
Опасность заключается в том, что власти России могут подумать, будто цена новой атаки уже оплачена. Тем более, что Москва привыкла к экономическим потерям из-за предыдущих санкций. Россия уже отвергла отношения с ЕС, что глава МИД Сергей Лавров подтвердил унизительным поведением с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем во время визита в Москву.
В конце концов, с приходом Байдена в Белый дом у Запада появился новый шанс действовать как одно целое. Настало хорошее время для того, чтобы показать России, что для нее все может стать еще хуже. Нужно пригрозить санкциями, которые нанесут более мощный удар по российскому аппарату власти и основе экономики, чем предыдущие.
Сдерживание - это не только военный инструмент, но и форма политической коммуникации. То, что Германия и Франция сейчас призывают "обе стороны" воздержаться от эскалации, вряд ли прозвучит как серьезное предупреждение для Москвы. Если Россия атакует Украину, конечно же, "Северному потоку-2" наступит конец. Хотя бы это должно быть понятным.
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2021/4/7/417704/
07.04.2021 15:00 Відповісти
Думаю, русские понимают также, что с нападением придет конец всем их пророссийским силам в Украине, как и мечтам про адин нарот и империю с Украиной.
07.04.2021 15:07 Відповісти
Почему вы так думаете? Рашка уже напала и никаким прокацапским силам никакой конец не пришёл. Даже наоборот.
07.04.2021 16:04 Відповісти
Pay привези нам Рау Pal
07.04.2021 15:04 Відповісти
наверное будет помощь от Польши комбатантами...
07.04.2021 15:07 Відповісти
Исторически так всегда было, что после Украины и стран балтийского региона обычно наступала очередь поляков. Поляки не дураки. В их же интересах, чтоб ТВД оставался подальше от них.
07.04.2021 16:06 Відповісти
Надо не в Украину ехать с официальным визитом, а в Катар. Бубочка там.
07.04.2021 15:27 Відповісти
Мож он к Пороху приехал. Нахрен ему Зеля?
07.04.2021 16:06 Відповісти
07.04.2021 16:25 Відповісти
Увидев в ленте прикреплённое к данной новости фото министра поначалу показалось, шо редактор Цензора по ошибке вставил фото Берии. Ей Богу .
07.04.2021 16:13 Відповісти
Полякам треба схаменутися і припинити згадувати скільки українці вбили поляків або навпаки бо коли схаменуться побачать расєйський кордон на равіруській і згадають що колись були сакральними землями расєйської імперії...
07.04.2021 16:15 Відповісти
 
 