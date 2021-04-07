Міністр закордонних справ Польщі Рау їде з офіційним візитом до України. На порядку денному - загострення на Донбасі, - МЗС

8 квітня міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Міністри проведуть переговори з усього спектру питань стратегічного партнерства України та Польщі, обговорять подальшу взаємодію в політичній, безпековій та культурній сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що керівники зовнішньополітичних відомств приділять особливу увагу останнім дестабілізуючим діям Росії, серед яких загострення безпекової ситуації на сході України та в тимчасово окупованому Криму, стягування російських військ до кордонів України, зростання інтенсивності російської пропаганди.

"Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау обговорять питання співробітництва України та Польщі в рамках міжнародних організацій і регіональних форматів, у тому числі Люблінського трикутника", - додали у зовнішньополітичному відомстві.

