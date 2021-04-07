Другий етап медреформи у 2020 році не було реалізовано в повному обсязі через COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Перший рік епідемії COVID-19 продемонстрував недоліки, допущені під час планування реформи системи охорони здоров'я, але їх вдалося виправити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"У рік, що збігся з COVID-19, ми опинилися в ситуації, коли проявилося все, що було не допрацьовано в медреформі: були складнощі з фінансуванням, з обмеженнями через COVID-19, через карантин. З іншого боку, ми виправили в системі ті недоліки, які були", - зазначив парламентарій.

За його словами, епідемія показала прорахунки фінансування інфекційних лікарень, тому що інфекційні лікарні не можуть фінансуватися за пролікований випадок.

"Сьогодні цей недолік було виправлено, й інфекційні стаціонари через НСЗУ фінансуються коректно. Передбачати такі речі, доки вони не сталися, було неможливо", - сказав він.

Радуцький зазначив, що "епідемію ніхто не міг передбачати".

"Я кажу про виправлення помилок, а не про критику медреформи. Епідемія розкрила всі ці недоліки, які ускладнювали імплементацію медреформи, але, з іншого боку, наразі ми маємо реальну надію на те, що другий етап буде завершений і так само, як і перший, буде корисний системі", - підсумував він.

