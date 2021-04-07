УКР
Новини
916 14

Другий етап медреформи у 2020 році не було реалізовано в повному обсязі через COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Другий етап медреформи у 2020 році не було реалізовано в повному обсязі через COVID-19, -

Перший рік епідемії COVID-19 продемонстрував недоліки, допущені під час планування реформи системи охорони здоров'я, але їх вдалося виправити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"У рік, що збігся з COVID-19, ми опинилися в ситуації, коли проявилося все, що було не допрацьовано в медреформі: були складнощі з фінансуванням, з обмеженнями через COVID-19, через карантин. З іншого боку, ми виправили в системі ті недоліки, які були", - зазначив парламентарій.

За його словами, епідемія показала прорахунки фінансування інфекційних лікарень, тому що інфекційні лікарні не можуть фінансуватися за пролікований випадок.

"Сьогодні цей недолік було виправлено, й інфекційні стаціонари через НСЗУ фінансуються коректно. Передбачати такі речі, доки вони не сталися, було неможливо", - сказав він.

Радуцький зазначив, що "епідемію ніхто не міг передбачати".

"Я кажу про виправлення помилок, а не про критику медреформи. Епідемія розкрила всі ці недоліки, які ускладнювали імплементацію медреформи, але, з іншого боку, наразі ми маємо реальну надію на те, що другий етап буде завершений і так само, як і перший, буде корисний системі", - підсумував він.

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (285) медреформа (129) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+5
ага, наковідували і хочуть ще


Второй этап медреформы в 2020 году не был реализован в полном объеме из-за COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7230
показати весь коментар
07.04.2021 15:03 Відповісти
+5
А може, як казав Остап Бендер: "Аппарат съел все деньги..."
Второй этап медреформы в 2020 году не был реализован в полном объеме из-за COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 2722
показати весь коментар
07.04.2021 15:08 Відповісти
+1
те саме ковід виявив в освіті.
показати весь коментар
07.04.2021 15:08 Відповісти
Сусанин радуцкий мамина дурачина...какой второй этап геноцида ты шо ермолочное серьезно вам уже свербит в 5 точке быстрее повиснуть как лямпочки на фонарных столбах???!!
показати весь коментар
07.04.2021 15:28 Відповісти
да нет, ковид тут не при чем. Просто у вас обе руки левые и обе растут из жопы
показати весь коментар
07.04.2021 15:09 Відповісти
А зачем "второй этап"? Ведь и так дохнут. Перестанут дохнуть - введем второй. Реформаторы не спят!
показати весь коментар
07.04.2021 15:23 Відповісти
Слуга постійно хтось чи щось заважає працювати для України й українців.
Та ніхто й ніщо не завадить слугам працювати на власне збагачення.
показати весь коментар
07.04.2021 15:34 Відповісти
Какая разница, главное что не Супрун! Правда, Зенераты?
показати весь коментар
07.04.2021 15:55 Відповісти
Я шото пропустил? А когда ЗЕленые обизяны провели первый?

Развалили то, что успела сделать Супрун, и снова запустили в бюджет фармакомафию Богатыревой - это да.
Но на этом ЗЕ-реформаторство в медицине и закончилось.
показати весь коментар
07.04.2021 16:00 Відповісти
Чувак! Зелений Вова, в тіні рейтингу якого ти особисто приперся до влади, минулого року гундосив, що то "неправильна" реформа. Ви там і між собою узгодити що верзти не можете?
показати весь коментар
07.04.2021 16:22 Відповісти
После того, как Богатырева опять *в игре*, о продолжении мед.реформы можно даже и не думать...
показати весь коментар
07.04.2021 19:45 Відповісти
Тату годи торгувать бо вже сдачу ничим давать.
показати весь коментар
07.04.2021 20:15 Відповісти
 
 