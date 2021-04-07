СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова - затриманого на хабарі для його рідного брата Павла Вовка
У Службі зовнішньої розвідки України діє нульова толерантність до корупції. Затриманий під час одержання хабаря заступник начальника управління СЗР Юрій Зонтов відсторонений від виконання службових обов'язків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки України.
"Щодо інформації у ЗМІ про причетність співробітника СЗРУ до корупції. Служба зовнішньої розвідки України сприяє НАБУ у розслідуванні щодо причетності співробітника Служби до корупційних проявів. За попередніми результатами власного розслідування, його затримання не пов’язано з діяльністю на посаді в СЗРУ", - підкреслюється в повідомленні.
"Наголошуємо, що на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов'язків у розвідувальному органі", - йдеться далі.
Крім цього, підкреслюється, що в Службі діє нульова толерантність до корупції.
"Наша принципова позиція - безкомпромісність і відкритість у боротьбі з її проявами", - додали в СЗРУ.
Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.
7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.
Я правильно понимаю руководство СВР?
НАБУ надо поднять документы в СВР выполнял ли какие-то Зонтов обязанности за которые он получал зарплату из бюджета, там можно и на вторую статью ему насобирать.
А Службу внешней разведки Украины можно разгонять, и Украина не заметит их отсутствие-это зборище бездельников и взяточников-доказательство замначуправления Зонтов, разве что налогоплательщикам меньше платить придется на их содержание.
Ну да, ну да... Верим! Раньше это разглядеть ну никак нельзя было!
Ездил он на работу на метро или на стареньком Ланосе?
Костюмы носил из обычного магазина или от Бриони?
Жрал в столовке или в ресторанах?
Жил в хрущевке или пафосном новострое-скотоприемнике?
Отдыхал у бабушки на огороде или на Канарах? и т. д.---это такой СЛОЖНЫЙ анализ для разведки)))
Цікаво виходить. Затриманий сьогодні брат одіозного судді Вовка Юрій Зонтов виявився заступником начальника управління зовнішньої розвідки України.
Вилучено 3.7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів та інші грошові одиниці. Тобто частину з цих коштів отримав саме Зонтов. Ще раз: один з керівників Служби зовнішньої розвідки!
Керує цею службою Валерій Кондратюк - людина ОП, а за деякими даними напряму Єрмака.
Питання: невже в СЗР не знали про та чим займається один з керівників? Невже сам голова СЗР Кондратюк не знав про це? Якщо не знали, то це кричуща некомпетентність та демонстрація того хто керує такими важливими для країни відомствами.
Тобто понад рік часу всі закривали на це очі. На те хто конкретно прикривав ОАСК та Вовка.
Думаю НАБУ треба перевірити й інших можливих дійових осіб, адже маємо питання не просто корупції, маємо питання національної безпеки країни.