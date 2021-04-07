СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова - затриманого на хабарі для його рідного брата Павла Вовка

У Службі зовнішньої розвідки України діє нульова толерантність до корупції. Затриманий під час одержання хабаря заступник начальника управління СЗР Юрій Зонтов відсторонений від виконання службових обов'язків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки України.

"Щодо інформації у ЗМІ про причетність співробітника СЗРУ до корупції. Служба зовнішньої розвідки України сприяє НАБУ у розслідуванні щодо причетності співробітника Служби до корупційних проявів. За попередніми результатами власного розслідування, його затримання не пов’язано з діяльністю на посаді в СЗРУ", - підкреслюється в повідомленні.

"Наголошуємо, що на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов'язків у розвідувальному органі", - йдеться далі.

Крім цього, підкреслюється, що в Службі діє нульова толерантність до корупції.

"Наша принципова позиція - безкомпромісність і відкритість у боротьбі з її проявами", - додали в СЗРУ.

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.