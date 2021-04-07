УКР
СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова - затриманого на хабарі для його рідного брата Павла Вовка

У Службі зовнішньої розвідки України діє нульова толерантність до корупції. Затриманий під час одержання хабаря заступник начальника управління СЗР Юрій Зонтов відсторонений від виконання службових обов'язків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки України.

"Щодо інформації у ЗМІ про причетність співробітника СЗРУ до корупції. Служба зовнішньої розвідки України сприяє НАБУ у розслідуванні щодо причетності співробітника Служби до корупційних проявів. За попередніми результатами власного розслідування, його затримання не пов’язано з діяльністю на посаді в СЗРУ", - підкреслюється в повідомленні.

"Наголошуємо, що на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов'язків у розвідувальному органі", - йдеться далі.

Також читайте: Луценко про затримання брата Вовка Зонтова зі $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК: Респект НАБУ! Для справ такого масштабу Бюро і створювалося

Крім цього, підкреслюється, що в Службі діє нульова толерантність до корупції.

"Наша принципова позиція - безкомпромісність і відкритість у боротьбі з її проявами", - додали в СЗРУ.

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

НАБУ (5436) хабар (4776) затримання (4365) СЗР Служба зовнішньої розвідки (154) Вовк Павло (300) Зонтов Юрій (27)
Топ коментарі
+51
а Это шеф Зонтова - начальник начальник службы внешней разведки Украины - протеже ваЗЕлина....чтоб вы понимали)) наверное ооочень кристально честный человек, как и его подчиненный)
Фигурант отстранен, - СВР о задержании Зонтова при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК - Цензор.НЕТ 4881
показати весь коментар
07.04.2021 15:12 Відповісти
+26
Вы знаете , но тут больше удивляет профессионализм начальника внешней разведки!!! Разведки *** !!! .. как говорят - ни спистить - ни посторожить не могут ...
показати весь коментар
07.04.2021 15:19 Відповісти
+24
Не связано с должностью? Должность у него єто его "криша". Интерессно сколько он прослужил,что так поднялся и какое звание?
показати весь коментар
07.04.2021 15:12 Відповісти
а осел может и дальше устраивать вояжи по шейхам и призывать вкладывать в страну где брат из разведки берет взятку для брата судьи....шейхи любят кальяны, но без кокса как осел обожает. Они на такое в здравом уме не пойдут
показати весь коментар
07.04.2021 16:05 Відповісти
Т.е. в руководстве СВР ни ку кого в мозгах не наблюдается диссонанса в том, что их работники прекрасно справляются с должностными обязанностями, получает грамоты и, к примеру, медали за отвагу, но в тоже время в миру являются отпетыми криминальными элементами.
Я правильно понимаю руководство СВР?
показати весь коментар
07.04.2021 16:23 Відповісти
Нам в разведке такие не нужны, спалился на первой делюге.
показати весь коментар
07.04.2021 16:27 Відповісти
що вони можуть "розвідувати", нещасні, коли навіть таких уродів у себе під носом не можуть виявити... Тьху!
показати весь коментар
07.04.2021 16:48 Відповісти
кто с них поменял фамилию?
показати весь коментар
07.04.2021 16:48 Відповісти
Ты заходи, если ШО.
показати весь коментар
07.04.2021 16:52 Відповісти
Ты тоже поменял фамилию?
показати весь коментар
07.04.2021 17:04 Відповісти
А що це в нас за служба зовнішньої розвідки така, їх начальник займається корупцією під носом у всього відомства і ніхто нічого ні-ні? Так напрошується один вивід- вони там всі такі,як можна вести війну з такими пі...ми? Куди не ступи, скрізь смердить гнилим бидлом,що вони зробили з держави?
показати весь коментар
07.04.2021 17:04 Відповісти
А зачем , судя по всему там все такие
показати весь коментар
07.04.2021 17:06 Відповісти
Расстрел урода...
показати весь коментар
07.04.2021 17:08 Відповісти
Я які такі "послуги" може вказувати СВР що такі валізи несуть?
показати весь коментар
07.04.2021 18:04 Відповісти
Службе внешней разведки Украины в Украине нет, раз замначальника управления СВР, занимается предпринимательской деятельностью которая гос.служащим запрещена, и его просто отстраняют от обязанностей которые он никогда и не выполнял как замначальника управления-смысл его оставлять на этой должности?, собственная внутрення безопастность СВР наверное вообще как обычно не вкурсе.

НАБУ надо поднять документы в СВР выполнял ли какие-то Зонтов обязанности за которые он получал зарплату из бюджета, там можно и на вторую статью ему насобирать.

А Службу внешней разведки Украины можно разгонять, и Украина не заметит их отсутствие-это зборище бездельников и взяточников-доказательство замначуправления Зонтов, разве что налогоплательщикам меньше платить придется на их содержание.
показати весь коментар
07.04.2021 18:31 Відповісти
"действует нулевая толерантность к коррупции". Источник: https://censor.net/ru/n3258251
Ну да, ну да... Верим! Раньше это разглядеть ну никак нельзя было!
Ездил он на работу на метро или на стареньком Ланосе?
Костюмы носил из обычного магазина или от Бриони?
Жрал в столовке или в ресторанах?
Жил в хрущевке или пафосном новострое-скотоприемнике?
Отдыхал у бабушки на огороде или на Канарах? и т. д.---это такой СЛОЖНЫЙ анализ для разведки)))
показати весь коментар
07.04.2021 19:18 Відповісти
Он не высовывался, штирлиц) жил как все: бентли, особняки и т.п.))) как тут вычислить его?))))
показати весь коментар
07.04.2021 19:42 Відповісти
Отстранить от должности человека когда он сидит в СМЗО - это действительно принципиальная позиция. Мы в шоке от такой принципиальности, наверное много смелости для этого потребовалось.
показати весь коментар
07.04.2021 19:19 Відповісти
Це вже не ідіотизм---це маразм.
показати весь коментар
07.04.2021 19:29 Відповісти
Так 73% за. Это же прикольно.
показати весь коментар
07.04.2021 20:01 Відповісти
Який це орган? Ту "розвідку" треба повністю розформувати.
показати весь коментар
07.04.2021 20:51 Відповісти
Адвокат-зам главы внешней разведки! Того,кто его назначил, необходимо уволить немедленно
показати весь коментар
07.04.2021 22:35 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVu6mY1OEKZFa51ffFP-mjpiJtdpgdmrxLZpCA6wD0pcuPqAHfa9OFQYGHJvv2eApAwx3AkEJAze-YbVYMFd0UJh1HOD8hQcCz6ZLjhhs43cX10mBKb6XaQH21AVMPzZ_s&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 3 ч. ·

Цікаво виходить. Затриманий сьогодні брат одіозного судді Вовка Юрій Зонтов виявився заступником начальника управління зовнішньої розвідки України.

Вилучено 3.7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів та інші грошові одиниці. Тобто частину з цих коштів отримав саме Зонтов. Ще раз: один з керівників Служби зовнішньої розвідки!

Керує цею службою Валерій Кондратюк - людина ОП, а за деякими даними напряму Єрмака.

Питання: невже в СЗР не знали про та чим займається один з керівників? Невже сам голова СЗР Кондратюк не знав про це? Якщо не знали, то це кричуща некомпетентність та демонстрація того хто керує такими важливими для країни відомствами.

Тобто понад рік часу всі закривали на це очі. На те хто конкретно прикривав ОАСК та Вовка.
Думаю НАБУ треба перевірити й інших можливих дійових осіб, адже маємо питання не просто корупції, маємо питання національної безпеки країни.
показати весь коментар
07.04.2021 23:05 Відповісти
треба переглянути майновий стан всіх суддів, правоохоронців, перевіряючих осіб та їм подібних. Якщо майно набагато дорожче, ніж легальні доходи - все конфіскувати на користь держави, а винного посадити до тюрми.
показати весь коментар
08.04.2021 09:13 Відповісти
это как - коррупция добралась до службы внешней разведки Украины?
показати весь коментар
09.04.2021 07:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 