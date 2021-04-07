УКР
"ЄС" вимагає пояснень від глави Нацполіції Клименка щодо стеження за депутатом Київради Кононенко. ДОКУМЕНТ

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" направили звернення голові Національної поліції України Ігорю Клименку, в якому вимагають надати інформацію про підстави незаконного стеження за депутатом Київради, генералом СБУ Віктором Кононенком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"У період з 25 по 30 березня 2021 року депутатом Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність" Кононенком В.І. було зафіксовано візуальне спостереження, яке він розцінив як підготовку замаху на його життя. При встановленні осіб, котрі здійснювали спостереження, один з них пред’явив посвідчення співробітника Національної поліції України", – йдеться у депутатському зверненні.

Народні депутати вимагають від керівництва Нацполіції надати відповіді на запитання:

  • Чи здійснювалось Національною поліцією України стосовно депутата Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність" Кононенка В.І. оперативні, оперативно-розшукові, слідчі чи інші (у тому числі візуальне спостереження) заходи.
  • Якщо так, то що стало підставою їх проведення.
  • Якщо ні, то яких заходів ужито Національною поліцією України для встановлення особи (осіб), котрі з використанням (можливо, підроблених) документів співробітників Національної поліції України здійснюють незаконне стеження.

Нагадаємо, раніше у фракції "ЄС" заявили про стеження за депутатом Київради Кононенком.

Читайте також: Автомобіль, що стежив за депутатом Київради "ЄС", раніше "засвітився" на акції проплачених "тітушок", - Погребиський

ЄС вимагає пояснень від глави Нацполіції Клименка щодо стеження за депутатом Київради Кононенко 01

