Людям з громадянством країни-агресора потрібно заборонити брати участь у виборчому процесі: нехай позбудуться паспорта РФ - і обираються, і голосують, - "слуга народу" Дунда

Українцям з діаспори західних країн потрібно дозволити обиратися депутатами - вони здатні передати нам досвід своїх країн.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю "слуга народу", один з авторів законопроєкту про подвійне громадянство Олег Дунда.

"Саме російське громадянство для нас сьогодні – проблема, бо у нас на кордоні є держава-агресор. Якщо ти – держпосадовець і маєш російський паспорт, то наш північний сусід може тиснути на тебе. Ти ж його не отримав просто так. Скоріш за все, у тебе там родичі або майно", - заявив він.

"Громадяни, які мають російське громадянство, так чи інакше прив’язані до Росії. А тут якраз спрацьовує пропаганда. Буквально кілька днів тому головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов заявив: "Ми розуміємо, що в ОРДЛО є чимало людей із російськими паспортами, тому хочемо їх "вкинути" в простір України, бо знаємо, як вони будуть голосувати". Ось такий тиск. Нам потрібно його позбутися. У нашому законопроєкті запропоновано цим людям не брати участь у виборчому процесі. Таким чином ми їх "знімаємо з гачка", бо тоді Росія дасть їм спокій…- Нехай позбудуться російського паспорту й обираються та голосують. Ніхто ж не заважає!" - закликав "слуга народу"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дунда закликає Зеленського перевірити нардепів на наявність громадянства РФ: "Під куполом таких депутатів достатньо"

"У Конституції України та Конвенції з прав людини є додатковий абзац: якщо свобода слова заважає нацбезпеці, вона має бути обмежена. Так само і у питанні подвійного громадянства. Ми фактично у воєнному стані. Тому маємо право забезпечувати свою національну безпеку. Якщо ти хочеш голосувати, повинен зробити так, щоб росіяни не мали змоги тиснути на тебе. Це перше. Другий момент, чому ми хочемо вирішити питання іноземного громадянства. Коли почали дивитися законодавство, виявилося, що у нас записано: якщо державний посадовець має паспорт іншої країни, він (увага) може бути звільнений. Тобто на розсуд керівництва. Може, звільнять, а, може, й ні. Як це так?! Він обов’язково повинен бути звільнений! З іншого боку, у нас є представники діаспори (наприклад, канадської чи французької), які б хотіли брати участь у суспільному житті України. Чому ми не можемо їх залучати до роботи у депутатському корпусі? На що можуть вплинути ці дві-три людини?! Але вони здатні передати нам досвід своїх країн. Ми можемо їм дозволити обиратися й бути депутатами, але за умови, що вони повинні стати на облік та показати, які у них є паспорти. Тоді українці самі будуть думати", - пояснив Дунда.

З повним текстом інтерв'ю "слуги народу" Олега Дунда: ""У нас мільйони громадян із російськими паспортами, а ми робимо вигляд, що все нормально. Держава офіційно не знає, хто, де і які громадянства має" можна ознайомитися тут.