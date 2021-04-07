УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10233 відвідувача онлайн
Новини
2 451 40

Людям з громадянством країни-агресора потрібно заборонити брати участь у виборчому процесі: нехай позбудуться паспорта РФ - і обираються, і голосують, - "слуга народу" Дунда

Людям з громадянством країни-агресора потрібно заборонити брати участь у виборчому процесі: нехай позбудуться паспорта РФ - і обираються, і голосують, -

Українцям з діаспори західних країн потрібно дозволити обиратися депутатами - вони здатні передати нам досвід своїх країн.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю "слуга народу", один з авторів законопроєкту про подвійне громадянство Олег Дунда.

"Саме російське громадянство для нас сьогодні – проблема, бо у нас на кордоні є держава-агресор. Якщо ти – держпосадовець і маєш російський паспорт, то наш північний сусід може тиснути на тебе. Ти ж його не отримав просто так. Скоріш за все, у тебе там родичі або майно", - заявив він.

"Громадяни, які мають російське громадянство, так чи інакше прив’язані до Росії. А тут якраз спрацьовує пропаганда. Буквально кілька днів тому головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов заявив: "Ми розуміємо, що в ОРДЛО є чимало людей із російськими паспортами, тому хочемо їх "вкинути" в простір України, бо знаємо, як вони будуть голосувати". Ось такий тиск. Нам потрібно його позбутися. У нашому законопроєкті запропоновано цим людям не брати участь у виборчому процесі. Таким чином ми їх "знімаємо з гачка", бо тоді Росія дасть їм спокій…- Нехай позбудуться російського паспорту й обираються та голосують. Ніхто ж не заважає!" - закликав "слуга народу"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дунда закликає Зеленського перевірити нардепів на наявність громадянства РФ: "Під куполом таких депутатів достатньо"

"У Конституції України та Конвенції з прав людини є додатковий абзац: якщо свобода слова заважає нацбезпеці, вона має бути обмежена. Так само і у питанні подвійного громадянства. Ми фактично у воєнному стані. Тому маємо право забезпечувати свою національну безпеку. Якщо ти хочеш голосувати, повинен зробити так, щоб росіяни не мали змоги тиснути на тебе. Це перше. Другий момент, чому ми хочемо вирішити питання іноземного громадянства. Коли почали дивитися законодавство, виявилося, що у нас записано: якщо державний посадовець має паспорт іншої країни, він (увага) може бути звільнений. Тобто на розсуд керівництва. Може, звільнять, а, може, й ні. Як це так?! Він обов’язково повинен бути звільнений! З іншого боку, у нас є представники діаспори (наприклад, канадської чи французької), які б хотіли брати участь у суспільному житті України. Чому ми не можемо їх залучати до роботи у депутатському корпусі? На що можуть вплинути ці дві-три людини?! Але вони здатні передати нам досвід своїх країн. Ми можемо їм дозволити обиратися й бути депутатами, але за умови, що вони повинні стати на облік та показати, які у них є паспорти. Тоді українці самі будуть думати", - пояснив Дунда.

З повним текстом інтерв'ю "слуги народу" Олега Дунда: ""У нас мільйони громадян із російськими паспортами, а ми робимо вигляд, що все нормально. Держава офіційно не знає, хто, де і які громадянства має" можна ознайомитися тут.

Автор: 

вибори (6739) громадянство (1093) росія (67333) подвійне громадянство (154) Дунда Олег (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Правильное предложение
показати весь коментар
07.04.2021 15:27 Відповісти
+9
Треба взагалі заборонити антиукраїнську риторику.
І активно пропагувати мову.
показати весь коментар
07.04.2021 15:36 Відповісти
+7
А какая разница есть паспорт или нет? Главное что человекк кусок руского говна
показати весь коментар
07.04.2021 15:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильное предложение
показати весь коментар
07.04.2021 15:27 Відповісти
А какая разница есть паспорт или нет? Главное что человекк кусок руского говна
показати весь коментар
07.04.2021 15:31 Відповісти
ага, и даже больше. обладание хоть однажды парашным пачпортом делает его обладателя куском гамна до конца его паршивых дней, в не зависимости, избавился тот от него или нет.
показати весь коментар
07.04.2021 15:36 Відповісти
А скіьки пашпортів у у Зєля благоносца?
показати весь коментар
07.04.2021 15:52 Відповісти
Ти там зовсім кукукнувся. Громадянин (бувший) України, викинув свій паспорт, дав присягу кацапам, а тепер він викине кацапський паспорт, а ми йому пробачимо і він зможе знову голосувати. Ти зебіл, таких як ти теж потрібно позбавляти громадянства назавжди без можливості відновити в правах.
показати весь коментар
07.04.2021 15:54 Відповісти
Ты читать не умеешь просто

07.04.21 15:25 Людям с гражданством страны-агрессора нужно запретить участвовать в избирательном процессе: пусть избавятся от паспорта РФ, - "слуга народа" Дунда
показати весь коментар
07.04.2021 15:58 Відповісти
А голову йому теж викинути? Він прийняв присягу іншої держави, держави окупанта. Все позбавлення всіх прав і крапка. Так що читати я вмію, а ти все ж таки зебіл
показати весь коментар
07.04.2021 17:14 Відповісти
ого, сколько Слуг урода не смогут из-за этого проголосовать. Жена Баканова не даст соврать
показати весь коментар
07.04.2021 15:28 Відповісти
А вони лише цього і очікують.....
показати весь коментар
07.04.2021 15:30 Відповісти
Натяк на Андрушку Єрмака, агента ФСБ, дружбана Вови ЗЕбіла
показати весь коментар
07.04.2021 15:32 Відповісти
Голосуй, не голосуй все равно получишь....
показати весь коментар
07.04.2021 15:33 Відповісти
Це НЕ так! Виборче Право це головне право Громадянина в будь якій країні Світу ! І тому надати його людині з іноземним паспортом = громадянством , це злочин проти України !Не можна сидіти на двох унітазах одночасно ... Громадянин повинен вирішувати самостійно бути чи не бути, жити чи ні саме в Україні! І якщо ні , то я б і ГРОМАДЯНСТВА ПОЗБАВЛЯЛА , бо це не є Справжні Громадяни Держави , а так споживачі! І тому це єдина твереза думка від провладної сили....
показати весь коментар
07.04.2021 19:43 Відповісти
Валентина? Как там в цивилизации где у граждан двойное гражданство, отнимают ли право голоса?
показати весь коментар
07.04.2021 19:50 Відповісти
Наконец-то хоть кто-то из этого цирка что-то озвучил по этому поводу. Сомнемаюсь, что у них получится - там половина этих большевиков с руцким паспортом скорее всего, судя по тому, что в стране сворится.
показати весь коментар
07.04.2021 15:34 Відповісти
Сейчас это все бесполезно. За годы оккупации в Украину завезли огромное количество кацапов и наличие паспорта никак не делает человека украинцем.
показати весь коментар
07.04.2021 15:35 Відповісти
Пожизненно запретить избираться и голосовать им!
показати весь коментар
07.04.2021 15:36 Відповісти
Треба взагалі заборонити антиукраїнську риторику.
І активно пропагувати мову.
показати весь коментар
07.04.2021 15:36 Відповісти
Ага! А кто ж тогда за вату будет голосовать?
показати весь коментар
07.04.2021 15:37 Відповісти
Ніхто, бо вже не буде кому.
показати весь коментар
07.04.2021 15:50 Відповісти
золотые слова..., только вот кто этот законопроект проголосует..., в раде товарищей с книжечкой про 2-х головую курицу - дохренища...
показати весь коментар
07.04.2021 15:38 Відповісти
Як на мене, то це перший притомний "Слуга", слова якого не викликають відразу. І його пропозиції дуже цікаві.Та чи сприйме їх навіжена більшість?!!
показати весь коментар
07.04.2021 15:43 Відповісти
Мало ! Вспомним , как в США поступили с японцами в 1942 году, хотя там были
и граждане США.
показати весь коментар
07.04.2021 15:43 Відповісти
Пишу с 2014 года , что с паспортами Власова не надо пускать в Украину вообще , разрешать им работать или покупать недвижимостей. С те кто живет в Украине с паспортом Власова всех депортировать на Воркуту
показати весь коментар
07.04.2021 15:43 Відповісти
как же всё просто в зелёном курятнике...скинул аусвайс и ты уже не петушара,ты теперь предендент на смотрящего..
показати весь коментар
07.04.2021 15:45 Відповісти
"Когда начали смотреть законодательство, оказалось, что у нас записано: если государственный чиновник имеет паспорт другой страны, он (внимание) может быть уволен. То есть на усмотрение руководства. Может, уволят, а может, и нет."

Такой бардак только в Украине и бывает, поэтому Украина и украинцы в глубокой попе.
показати весь коментар
07.04.2021 15:48 Відповісти
А шо, мені подобається такий Дунда...
А прикацапленним гнидам та кацапам вже слід готуватися до від"їзду "враднієібєня", тобо "дамойкбєрьоскам", тому, що проблема вже озвучена і вона колись буде вірішена.
показати весь коментар
07.04.2021 15:49 Відповісти
И сколько, очкарик, таких казачков среди вашей фракции?
Хоть это вы выяснить в состоянии?
показати весь коментар
07.04.2021 15:51 Відповісти
У нас весь ОП, ГП, половина суддів, прокурорів, нардепів, держ.службовців з рускими паспортами. Пята колона котра на руках занесе московскі танки на хрещатик.
показати весь коментар
07.04.2021 15:54 Відповісти
Когда начали смотреть законодательство, оказалось, что у нас записано: если государственный чиновник имеет паспорт другой страны, он (внимание) может быть уволен. То есть на усмотрение руководства. Может, уволят, а может, и нет. Как это так ?! Он обязательно должен быть уволен!Источник: https://censor.net/ru/n3258257

"Ага, и мы тут же, чтоб исправить это, подали законопроект и проголосовали его без проблем, ведь у нас монобольшинство" - что-то я не нашел там такой фразы...
показати весь коментар
07.04.2021 15:56 Відповісти
Дунда сам с паспортом России, но он думает. что об єтом никто не узнает. 100 % Верховной Рады составляю такие демагоги. Кто у нас контролирует у кого есть паспорт Московии? А паспорт Израиля, Беларуси, Румынии или Польши?
показати весь коментар
07.04.2021 16:02 Відповісти
Усіх кацапОВ депорувати на рф-скалєнвставанную!
показати весь коментар
07.04.2021 16:07 Відповісти
Людям із-за парєбріка взагалі треба заборонити лізти до влади, не дивлячись є в них український паспорт чи намає. Арахамія і Новинський мають українські паспорти і все одно в них залишається кацапська гниль.
показати весь коментар
07.04.2021 16:13 Відповісти
СБУ надо бы давно создать базу данных всех тех кто получил гражданство рф. Ну и ВР внести изменения в Конституцию касательно тех кто имеет гражданство страны агрессора Лишать таких гражданства Украины. Иначе 5 колонна будет постоянным индикатором заворушек в Украине.
показати весь коментар
07.04.2021 16:28 Відповісти
А дружина Баканова вже відмовилась від паспорта РФ?
показати весь коментар
07.04.2021 17:07 Відповісти
Дунда - это голова! Не чемберлен, но тоже шибко умный.)))
показати весь коментар
07.04.2021 17:59 Відповісти
Такой закон принят быть не может. Это дурь. Остальные с двойным и тройным гражданством как? Или они все любят Украину???
Примите что участвовать в избирательном процесе может только гражданин Украины без другого гражданства. Введите уголовную ответствееность за сокрытие, неуведомление о ином гражданстве. Вместо этого вы апаратиками игральными заняты. один лишь каломойша напилял на 1 госпредприятии 500 млн. грн. Вы же не видите этого.
показати весь коментар
07.04.2021 18:57 Відповісти
Забрать украинский и коленом под зад в страну дураков.
показати весь коментар
07.04.2021 20:11 Відповісти
Людям з будь яким іншим громадянством потрібно заборонити обиратися чи займати державні посади
показати весь коментар
07.04.2021 20:47 Відповісти
Что за крики? Так по закону люди с другим гражданством это иностранцы и они не имеют право ни избираться, ни голосовать.
показати весь коментар
07.04.2021 22:46 Відповісти
 
 