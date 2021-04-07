Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков
Збройні сили РФ біля кордонів України нікому не загрожують і будуть перебувати там стільки, скільки буде визнано доцільним керівництвом Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.
"Ще раз повторюю те, що я вже говорив неодноразово - Росія нікому не загрожувала і не загрожує, ні для кого не становить загрози. Російські Збройні Сили перебувають там на території Російської Федерації, де це визнано необхідним і доцільним", - сказав Пєсков.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, як довго може перебувати угруповання російських військ поблизу з Україною, Пєсков заявив: "Так довго, наскільки це, знову ж, буде визнано доцільним нашим військовим керівництвом і Верховним головнокомандувачем".
Відповідаючи ще на одне уточнювальне запитання, чи російські війська передислоковані поблизу кордонів з Україною на постійній основі або на якийсь термін, Пєсков сказав: "Я не можу вам точно сказати, я не володію цією інформацією про плани щодо дислокації та передислокації наших військ".
А во внутреннем сопротивлении украинцев -- безрезультатном, в основном...
...токо не кажите, шо я Историю Украины оклеветал: "Не поверю я." *)
Теперь им точно не видать Северного потока-2 и Украине дадут деньги и оружие. Этими действиями Россия только хуже сделала сама себе, и плюс получит ещё жестче санкции.
Це скільки той його вояж триває ?
Що воно там ще не набалакалося ?