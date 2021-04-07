УКР
Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков

Збройні сили РФ біля кордонів України нікому не загрожують і будуть перебувати там стільки, скільки буде визнано доцільним керівництвом Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Ще раз повторюю те, що я вже говорив неодноразово - Росія нікому не загрожувала і не загрожує, ні для кого не становить загрози. Російські Збройні Сили перебувають там на території Російської Федерації, де це визнано необхідним і доцільним", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, як довго може перебувати угруповання російських військ поблизу з Україною, Пєсков заявив: "Так довго, наскільки це, знову ж, буде визнано доцільним нашим військовим керівництвом і Верховним головнокомандувачем".

Відповідаючи ще на одне уточнювальне запитання, чи російські війська передислоковані поблизу кордонів з Україною на постійній основі або на якийсь термін, Пєсков сказав: "Я не можу вам точно сказати, я не володію цією інформацією про плани щодо дислокації та передислокації наших військ".

Також читайте: Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна

армія рф (18528) Пєсков Дмитро (1738) росія (67333)
+42
Війська для того і створені, а особливо російські, щоб нікому не загрожувати. Чому ж не вірити представнику братьскої держави, жодного разу не поміченому у брехні

07.04.2021 15:37 Відповісти
+26
Как по -- Путински :

Более десяти миллионов немцев живут в государствах, расположенных возле наших границ...Нет сомнений, что политическое отделение от Германии не должно привести к
лишению их прав,точнее, основного права на самоопределение. Для мировой державы нестерпимо осознавать,что братья , поддерживающие ее, подвергаются жесточайшим преследованиям и мучениям за свое стремление быть вместе с нацией , разделить ее судьбу. В интересы Германии входит защита этих немцев, которые живут у наших границ,
но не могут самостоятельно отстоять свою политическую и духовную свободу" / Гитлер /

07.04.2021 15:41 Відповісти
+19
Это не войска, это удобрение для украинских черноземов!!

07.04.2021 15:39 Відповісти
Сразу видно , что откосил от армии, ))) На учениях живут в палатках, всё необходимое для жизнеобеспечения тоже есть . Зимовать никто не собирается , всё решится максимум за 2 недели , деградировать даже не успеешь, потому что на учениях пуляют по мишеням , а потом обслуживают технику , вояка , мля

07.04.2021 18:25 Відповісти
Вас тупорылых поведут в Украину воевать, а в это время Кадыров с чеченами захватят Кремль 😆. И будете вы ещё 300 лет под каблуком татаро-чеченским. Учи историю и делай выводы 🤓

07.04.2021 17:28 Відповісти
Сколько войска РФ будут находится - це якою мовою, щось не второпаю - навіщо тут зворотна форма дієслова замість потрібної неозначеної?.. Косаби вже забувають ту мову, якої ми їх колись навчили, замість їхньої тодішньої тюркської говірки.

07.04.2021 17:52 Відповісти
Песков сказал: "Я не могу вам точно сказать, я не обладаю этой информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск". А шо это за херов секретарь, шо ни х.я не знает???Источник: https://censor.net/ru/n3258261

07.04.2021 18:15 Відповісти
Его начальник говорил, что он пургу нормально умеет гнать и поэтому всегда гонит

07.04.2021 18:45 Відповісти
иными словами: Письков не знает сколько у ***** тараканов в голове

08.04.2021 00:42 Відповісти
ПУТИН *****,

07.04.2021 18:19 Відповісти
ла-ла-ла-ла-ла-ла

08.04.2021 00:43 Відповісти
вруну а тем более убийце верить нельзя, знаем плавали

07.04.2021 18:23 Відповісти
"Какая отвратительная рожа! (с)

07.04.2021 18:33 Відповісти
от саме х...у крашенки і накрутять....

07.04.2021 18:59 Відповісти
Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5288

07.04.2021 19:08 Відповісти
Тиха украинская ночь, а сало надо перепрятать.

07.04.2021 20:08 Відповісти
гандон путин!

07.04.2021 20:45 Відповісти
Учитывая, шо российские войска всегда стояли -- то на границах, то внутри Украины -- дело не в Путине.
А во внутреннем сопротивлении украинцев -- безрезультатном, в основном...
...токо не кажите, шо я Историю Украины оклеветал: "Не поверю я." *)

07.04.2021 20:54 Відповісти
Ну и нахрена тогда ты это высрало?

07.04.2021 21:19 Відповісти
...шо б тебя покормить...*)

07.04.2021 21:20 Відповісти
Науй вы эту рожу мерзкую тут показываете. А статья должна называться так, Сколько войска РФ будут находится возле границ с Украиной, решает Путин-ХУ@ЛО, - Песков

07.04.2021 22:04 Відповісти
Будуть перебувати до того часу, поки кілька томагавків не прилетять...

07.04.2021 22:12 Відповісти
Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5015

07.04.2021 22:34 Відповісти
где то возле границ с Украиной
Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8313

07.04.2021 23:32 Відповісти
Ну пусть уже нападают, сколько уже можно тянуть, это будет последнее что они сделают в своей жизни.

08.04.2021 00:40 Відповісти
а я всегда говорил: война на Донбассе прекратится лишь тогда,когда ***** отправиться в ад!

08.04.2021 00:46 Відповісти
Своими действиями Россия заставляет ещё больше поддерживать Украину странам НАТО.
Теперь им точно не видать Северного потока-2 и Украине дадут деньги и оружие. Этими действиями Россия только хуже сделала сама себе, и плюс получит ещё жестче санкции.

08.04.2021 00:48 Відповісти
Если бы полномаштабная война была между Россией и США и без атомного оружия, то США их бы размазали пух и прах даже без особых потерь.

08.04.2021 00:55 Відповісти
в москалів абсолютно ВСЕ вирішує пукін! Недокраїна рабів.

08.04.2021 00:58 Відповісти
Так путлер же недееспособен ввиду шизофрении. Что он может решать?

08.04.2021 03:50 Відповісти
А тля вертатися в Україну збирається ?
Це скільки той його вояж триває ?
Що воно там ще не набалакалося ?

08.04.2021 04:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 