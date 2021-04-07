Україні після закінчення війни на Донбасі доведеться дуже ґрунтовно зайнятися екологічними загрозами, - Резніков

Екологічна ситуація на окупованій частині Донецької та Луганської областей катастрофічна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Текстам" заявив віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Чим нам справді доведеться дуже ґрунтовно займатися після війни – це екологічними загрозами. На сьогодні ми не знаємо реального стану затоплених шахт на цих територіях. Ми знаємо, що там є шахта "Юнком", де міститься об’єкт "Кліваж", на якому у 70-х роках минулого століття був здійснений ядерний підземний вибух", - зазначив віцепрем'єр.

За словами Резнікова, окупанти перестали відкачувати воду і сьогодні цей об'єкт затоплений.

"Відповідно – радіація потрапляє у воду, підіймається до шару питної води. І потече скоро в Азов, а звідти у Чорне море. Така загроза є. Ми б’ємо у всі набати на міжнародному рівні. Але знову ж таки, росіяни та їхні підлеглі не пропускають моніторингову місію МАГАТЕ, не дають можливості приїхати і перевірити рівень загрози. А це свідчить лише про одне – масштаб загрози катастрофічний. Бо якби вони були переконані, що це неправда, то допустили б відповідну місію, яка б встановила факт відсутності таких загроз", - підкреслив віцепрем'єр.