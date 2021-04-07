УКР
Новини Окуповані території
1 324 15

Україні після закінчення війни на Донбасі доведеться дуже ґрунтовно зайнятися екологічними загрозами, - Резніков

Екологічна ситуація на окупованій частині Донецької та Луганської областей катастрофічна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Текстам" заявив віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Чим нам справді доведеться дуже ґрунтовно займатися після війни – це екологічними загрозами. На сьогодні ми не знаємо реального стану затоплених шахт на цих територіях. Ми знаємо, що там є шахта "Юнком", де міститься об’єкт "Кліваж", на якому у 70-х роках минулого століття був здійснений ядерний підземний вибух", - зазначив віцепрем'єр.

За словами Резнікова, окупанти перестали відкачувати воду і сьогодні цей об'єкт затоплений.

"Відповідно – радіація потрапляє у воду, підіймається до шару питної води. І потече скоро в Азов, а звідти у Чорне море. Така загроза є. Ми б’ємо у всі набати на міжнародному рівні. Але знову ж таки, росіяни та їхні підлеглі не пропускають моніторингову місію МАГАТЕ, не дають можливості приїхати і перевірити рівень загрози. А це свідчить лише про одне – масштаб загрози катастрофічний. Бо якби вони були переконані, що це неправда, то допустили б відповідну місію, яка б встановила факт відсутності таких загроз", - підкреслив віцепрем'єр.

Автор: 

окупація (6828) шахта (708) екологія (1376) Донбас (22363) Резніков Олексій (1451)
Топ коментарі
+5
Та на домбасе всегда будет жопа, так что предлагаю после деокупации пусть там все остается как было
07.04.2021 15:54 Відповісти
+4
Всё гавно на Бамбасе будут убирать бамбасяне своими ручками. В следующий раз будут думать головами, а не жопами.
Жить потом отправят в Ху...ию, паспорт Украины надо будет ещё заработать.
07.04.2021 15:57 Відповісти
+4
"после окончания войны"... шо он имел ввиду???
07.04.2021 15:59 Відповісти
Та на домбасе всегда будет жопа, так что предлагаю после деокупации пусть там все остается как было
07.04.2021 15:54 Відповісти
Зробити там полігон для НАТО. Щоб парочка натівських танкових дивізій там весь час шороху робила і натівські літачки над ними кружляли... Красота!
07.04.2021 16:51 Відповісти
Спочатку треба вирішити "Біологічну" загрозу: самоліквідація носіїв вірусу "Рузькій Мір";
07.04.2021 16:57 Відповісти
Всё гавно на Бамбасе будут убирать бамбасяне своими ручками. В следующий раз будут думать головами, а не жопами.
Жить потом отправят в Ху...ию, паспорт Украины надо будет ещё заработать.
07.04.2021 15:57 Відповісти
Уж очень сомневаюсь, что это будут делать бамбасяне. Они кормильцы всей страны и не панское дело за собой дерьмо убирать.
07.04.2021 16:10 Відповісти
"после окончания войны"... шо он имел ввиду???
07.04.2021 15:59 Відповісти
Он явно шото знает чего нам обывателям знать не положено )
07.04.2021 16:01 Відповісти
Хорошее выступление было юмористов "кроликов": поговорим об экологии: річки зникають, дерева всихають, нема вже де повісити, або втопити москаля
07.04.2021 16:08 Відповісти
За чий рахунок?
Порошенко стверджував, що за рахунок виплати репарацій мокшанськими загарбниками.
Що Бубочка каже? "Мудрий" нарід зі своєї кишені заплатить, чи як?
07.04.2021 16:13 Відповісти
С таким говнокомандующим, который сейчас в Украине, есть велика вероятность войти в "молодые республики" на правах анексированных территории. А резников рассказывает про какое-то освобождение. При зеленом говне никакого освобождения не будет, тут главное, еще не ******** земель.
07.04.2021 16:27 Відповісти
А когда "окрнчание" будет Гезников не сказал?
07.04.2021 16:29 Відповісти
А що, трупи кацапів і колаборантів такі токсичні?
07.04.2021 16:38 Відповісти
не, то на самом деле очень неплохое удобрение, но то, чем они срут - очень плохо для экологии
07.04.2021 17:06 Відповісти
Тоді їм прийдеться жити у лайні ще не одне десятиріччя
07.04.2021 16:45 Відповісти
А у нас шо.... война только на Даунбассе? Крым резник уже не считает?
07.04.2021 16:45 Відповісти
 
 