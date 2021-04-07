УКР
Новини Трагедія в Одесі
7 340 34

За скандальною ініціативою щодо встановлення пам'ятного знака на Куликовому полі в Одесі стоїть нардеп з "ОПЗЖ" Скорик, - Гордієнко

За скандальною ініціативою щодо встановлення пам'ятного знака на Куликовому полі в Одесі стоїть нардеп з

До провокації в Одеському райраді, в ході якої депутати підтримали рішення про встановлення пам'ятного знака на Куликовому полі в Одесі, стоїть "ОПЗЖ" в особі нардепа Миколи Скорика.

Про це написав у  Facebookвідомий одеський громадський працівник Марк Гордієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Глава одеського РДБ заявив, що партія Шарія в райраді - це "сателіти ОПЗЖ". Один з таких Олександр Черноіваненко, який виступив в сесійній залі зі скандальним зверненням, за яке одноголосно проголосували всі фракції, крім відсутньої "Європейської Солідарності".

"Під кінець сесії одеської райради, в розділі "різне", виходить шарієць і починає читати довгий текст, який починається, що мовляв:"ми засуджуємо акт вандалізму над пам'ятником Героям Небесної Сотні, потім всяка вода, а в кінці головне, треба "увічнити пам'ять спалених одеситів 2 травня іменною табличкою", - зазначає активіст.

"Барвіненко, як глава ради, ставить на голосування це невиразне, на перший погляд, бурмотіння, плюс подає сигнал, що треба підтримати. Ну всі і підтримали", - підкреслює він.

Читайте також: Одеський ветеран МВС і депутат райради від "Партії Шарія" Чорноіваненко поширює російську пропаганду

"Для Скорика, схема зрозуміла і приємна: якщо треба щось виконати, але самим соромно або страшно, значить треба когось підгодувати і приручити, кого не шкода, і хто такий тупий, що навіть пишається роллю цапа-відбувайла ... Звідси, від ОПЗЖ, у депутата-шарійця і гроші на юристів і на "серйозну силу" ... Але Скорик, як навчений гірким досвідом "як шукати коридор" в Одесі, виставляє лохів, яких нікому не шкода, а вата зробить їх пам'ятником і табличкою, якщо що ... ", - додав Гордієнко.

Потім Барвіненко заявив про те, що депутати проголосували за інше звернення, де не було нічого про пам'ятний знак, але ситуація вийшла з-під контролю. Інцидент миттєво придбав загальнонаціональний резонанс і викликав хвилю обурення патріотично налаштованої громадськості.

Автор: 

Одеса (5601) пожежа (4409) Скорик (31) табличка (2) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (495)
Топ коментарі
+17
Памятник точно нужен, но только :

1) ПОсле полной победы Украины и возвращения Крыма
2). Памятник должен напоминать о событиях, как легковрные граждане Украины стали жертвами спецслужб агрессора. Сначала спецслужбы РФ использовали несчастых для инспирации пропроссийских протестов , а потом и вовсе сожгли заживо, чтобы поднять бунт пятой колоны в Украине.
Но походу рассиане просчитались и сами же идиоты до смерти запугали пятую колону, чем помогли соврать собственнюу же операцию НовоСосия.

Вот на такой памятник я согласен))
07.04.2021 16:04 Відповісти
+15
У когось були сумніви?
Вата любить увіковічувати власні злочини.
07.04.2021 16:09 Відповісти
+13
За скандальной инициативой по установке памятного знака на Куликовом поле в Одессе стоит нардеп из "ОПЗЖ" Скорик, - Гордиенко - Цензор.НЕТ 3406
07.04.2021 16:24 Відповісти
потойбіччя зачекалось...
07.04.2021 15:56 Відповісти
бузина біля вікна сидить
07.04.2021 17:14 Відповісти
Может Скорика тоже нужно поджарить на 2-е мая?
07.04.2021 15:58 Відповісти
да нет Коля тот еще ублюдок агент ФСБ был завербован в начале 2000 годов когда работал Министром финансов Автономного правительства Крыма.. ярый путиноид любитель параши его в бочку с бетоном и у Черное море ему самое там и место...
07.04.2021 16:46 Відповісти
Тоже неплохой вариант. Надо просчитать, что дешевле обойдется, бочка и бетон или 5 литров бензина. Неверное шашлык из Скорика дешевле обойдеся
07.04.2021 17:04 Відповісти
Мама в цього Скорика - одна з засновниць Руху... А зараз - цілковито за синком
07.04.2021 15:58 Відповісти
пінопласту.
07.04.2021 16:33 Відповісти
У когось були сумніви?
Вата любить увіковічувати власні злочини.
07.04.2021 16:09 Відповісти
Памятаю з дитинства, бабуся-сусідка собачку держала, називала його таким іменем, як це прізвище. Прото собачка був хороший, меткий такий.
07.04.2021 16:20 Відповісти
За скандальной инициативой по установке памятного знака на Куликовом поле в Одессе стоит нардеп из "ОПЗЖ" Скорик, - Гордиенко - Цензор.НЕТ 3406
07.04.2021 16:24 Відповісти
ЗАЖИДДЯ.
07.04.2021 18:44 Відповісти
А чем отличается горсовет от дома профсоюзов?... А Стерненко сидит за то что торбил этих...
07.04.2021 16:25 Відповісти
Скорик должен сидеть в тюрьме за организацию побоища в Одессе в 14 году завезенными им с приднестровья утырками ! Но оно откупилось и теперь за деньги рашистов продолжает свое черное дело ! Бывшая девочка леонида климова теперь важный опзжешный пи..р !
07.04.2021 16:29 Відповісти
Из 48 погибших, только 26 родились в Украине, остальные заезжие.
07.04.2021 16:29 Відповісти
Чого дивуватися...
За скандальною ініціативою щодо встановлення пам'ятного знака на Куликовому полі в Одесі стоїть нардеп з "ОПЗЖ" Скорик, - Гордієнко - Цензор.НЕТ 6722
07.04.2021 16:36 Відповісти
непокаране зло повертається.
07.04.2021 16:49 Відповісти
а че нормальная такая тема....памятный знак в виде двухголовой хорошо прожаренной курки гриль на трезубе....
07.04.2021 16:50 Відповісти
Чем быстрее Скорык почувствует возможность построения пам'ятника себе, тем меньше у него будет желания строить пам'ятники адептам рюзъге миръа.
07.04.2021 16:55 Відповісти
ашорохтабличка "в цьому будинку жив скорик, який поїхав грати в карти до верби "
07.04.2021 17:07 Відповісти
Нахер он нужен?
07.04.2021 18:18 Відповісти
Саме словосполучення "Куліковоє полє в Одессє" вже є свинособачим...
07.04.2021 18:43 Відповісти
Так за чем остановка? Приволоките большой булыжник и поставьте на него этого скорика, выкрашенного серебрянкой. И хай стоит пока не скиснет.
07.04.2021 20:04 Відповісти
Я за памятник!За скандальною ініціативою щодо встановлення пам'ятного знака на Куликовому полі в Одесі стоїть нардеп з "ОПЗЖ" Скорик, - Гордієнко - Цензор.НЕТ 5078
Такой чёрный, печальный...
07.04.2021 23:08 Відповісти
и надпись: шашлык из ваты по-одесски
08.04.2021 01:06 Відповісти
 
 