За скандальною ініціативою щодо встановлення пам'ятного знака на Куликовому полі в Одесі стоїть нардеп з "ОПЗЖ" Скорик, - Гордієнко

До провокації в Одеському райраді, в ході якої депутати підтримали рішення про встановлення пам'ятного знака на Куликовому полі в Одесі, стоїть "ОПЗЖ" в особі нардепа Миколи Скорика.

Про це написав у Facebookвідомий одеський громадський працівник Марк Гордієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Глава одеського РДБ заявив, що партія Шарія в райраді - це "сателіти ОПЗЖ". Один з таких Олександр Черноіваненко, який виступив в сесійній залі зі скандальним зверненням, за яке одноголосно проголосували всі фракції, крім відсутньої "Європейської Солідарності".

"Під кінець сесії одеської райради, в розділі "різне", виходить шарієць і починає читати довгий текст, який починається, що мовляв:"ми засуджуємо акт вандалізму над пам'ятником Героям Небесної Сотні, потім всяка вода, а в кінці головне, треба "увічнити пам'ять спалених одеситів 2 травня іменною табличкою", - зазначає активіст.

"Барвіненко, як глава ради, ставить на голосування це невиразне, на перший погляд, бурмотіння, плюс подає сигнал, що треба підтримати. Ну всі і підтримали", - підкреслює він.

"Для Скорика, схема зрозуміла і приємна: якщо треба щось виконати, але самим соромно або страшно, значить треба когось підгодувати і приручити, кого не шкода, і хто такий тупий, що навіть пишається роллю цапа-відбувайла ... Звідси, від ОПЗЖ, у депутата-шарійця і гроші на юристів і на "серйозну силу" ... Але Скорик, як навчений гірким досвідом "як шукати коридор" в Одесі, виставляє лохів, яких нікому не шкода, а вата зробить їх пам'ятником і табличкою, якщо що ... ", - додав Гордієнко.

Потім Барвіненко заявив про те, що депутати проголосували за інше звернення, де не було нічого про пам'ятний знак, але ситуація вийшла з-під контролю. Інцидент миттєво придбав загальнонаціональний резонанс і викликав хвилю обурення патріотично налаштованої громадськості.