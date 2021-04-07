У подвійному громадянстві сьогодні немає нічого страшного, але чиновники мати його не зможуть, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, які обмеження в частині подвійного громадянства очікують українських чиновників.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

Данілов пояснив, що зміни настануть після розробки і прийняття законопроєкту про подвійне громадянство.

"Це стосуватиметься всіх. Якщо ви маєте друге громадянство або якісь інші документи іншої держави, ми як держава маємо про це знати. Нічого страшного в цьому немає, хоча нашою Конституцією заборонено мати громадянство іншої країни . Але Конституція ухвалювалася в 1996 році – сучасний світ зовсім інший. Сьогодні у подвійному громадянстві немає нічого страшного. Просто ми маємо про це знати", - сказав Данілов.

Чиновники, за його словами, повинні будуть відмовитися від другого громадянства і залишитися громадянами тільки України. А спецперевірку для допуску до певних документів щодо людей, в яких було громадянство інших країн, будуть проводити більш пильно.

"Якщо ви – бізнесмен, інший паспорт допомагає вам у бізнесі – будь ласка, ми не поліцейська держава, ми не маємо вам це забороняти. Але зважайте на те, що виникнуть питання щодо того, де ви сплачуєте податки і чи перебуваєте на території країни передбачені законом 183 дні", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що Україна повинна дати можливість отримати своє громадянство людям з Канади та інших країн, але не з Росії.

"Що стосується країни-агресора, ми не можемо сьогодні допустити подвійного громадянства в цьому випадку - щоб вони, наприклад, мали вплив на наш політикум", - зазначив Данілов.