У подвійному громадянстві сьогодні немає нічого страшного, але чиновники мати його не зможуть, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, які обмеження в частині подвійного громадянства очікують українських чиновників.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.
Данілов пояснив, що зміни настануть після розробки і прийняття законопроєкту про подвійне громадянство.
"Це стосуватиметься всіх. Якщо ви маєте друге громадянство або якісь інші документи іншої держави, ми як держава маємо про це знати. Нічого страшного в цьому немає, хоча нашою Конституцією заборонено мати громадянство іншої країни . Але Конституція ухвалювалася в 1996 році – сучасний світ зовсім інший. Сьогодні у подвійному громадянстві немає нічого страшного. Просто ми маємо про це знати", - сказав Данілов.
Чиновники, за його словами, повинні будуть відмовитися від другого громадянства і залишитися громадянами тільки України. А спецперевірку для допуску до певних документів щодо людей, в яких було громадянство інших країн, будуть проводити більш пильно.
"Якщо ви – бізнесмен, інший паспорт допомагає вам у бізнесі – будь ласка, ми не поліцейська держава, ми не маємо вам це забороняти. Але зважайте на те, що виникнуть питання щодо того, де ви сплачуєте податки і чи перебуваєте на території країни передбачені законом 183 дні", - зазначив Данілов.
Секретар РНБО вважає, що Україна повинна дати можливість отримати своє громадянство людям з Канади та інших країн, але не з Росії.
"Що стосується країни-агресора, ми не можемо сьогодні допустити подвійного громадянства в цьому випадку - щоб вони, наприклад, мали вплив на наш політикум", - зазначив Данілов.
И эти уроды просятся в НАТО
Мммм... дебилы сами и одыбиливают окружающих.
Ну, до прикладу, за те що у Ігорьвалерієвича потрійне громадянсьво, його повинні позбавити українського і депортувати з країни.
Стаття 19. Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави.
Тим самим віддати у "лапи" американського правосуддя.
https://censor.net/ru/comments/locate/3258275/01921464-f479-726e-8134-4e5279262fb3
на первом месте удобство для бизнесменов-олигархов-барыг...
проблема в том, что Закон бывает не всегда удобен, для тех кто хитрож*п...и хитросделан..
Это неправильно.
Нужно так: Кто имеет или имел второе гражданство не имеет права быть чиновником, депутатом на всех уровнях и даже президентом!
Никакое отказаться - не катит!
То ли боты, то ли невероятно ограниченные невежественные люди, не знающего современного мира.