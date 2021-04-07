УКР
У подвійному громадянстві сьогодні немає нічого страшного, але чиновники мати його не зможуть, - Данілов

У подвійному громадянстві сьогодні немає нічого страшного, але чиновники мати його не зможуть, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, які обмеження в частині подвійного громадянства очікують українських чиновників.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

Данілов пояснив, що зміни настануть після розробки і прийняття законопроєкту про подвійне громадянство.

"Це стосуватиметься всіх. Якщо ви маєте друге громадянство або якісь інші документи іншої держави, ми як держава маємо про це знати. Нічого страшного в цьому немає, хоча нашою Конституцією заборонено мати громадянство іншої країни . Але Конституція ухвалювалася в 1996 році – сучасний світ зовсім інший. Сьогодні у подвійному громадянстві немає нічого страшного. Просто ми маємо про це знати", - сказав Данілов.

Чиновники, за його словами, повинні будуть відмовитися від другого громадянства і залишитися громадянами тільки України. А спецперевірку для допуску до певних документів щодо людей, в яких було громадянство інших країн, будуть проводити більш пильно.

"Якщо ви – бізнесмен, інший паспорт допомагає вам у бізнесі – будь ласка, ми не поліцейська держава, ми не маємо вам це забороняти. Але зважайте на те, що виникнуть питання щодо того, де ви сплачуєте податки і чи перебуваєте на території країни передбачені законом 183 дні", - зазначив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людям з громадянством країни-агресора потрібно заборонити брати участь у виборчому процесі: нехай позбудуться паспорта РФ - і обираються, і голосують, - "слуга народу" Дунда

Секретар РНБО вважає, що Україна повинна дати можливість отримати своє громадянство людям з Канади та інших країн, але не з Росії.

"Що стосується країни-агресора, ми не можемо сьогодні допустити подвійного громадянства в цьому випадку - щоб вони, наприклад, мали вплив на наш політикум", - зазначив Данілов.

Данілов Олексій (1259) законопроєкт (3696) подвійне громадянство (156)
+35
И это рассуждает типа Секретарь СНБО ! Он сам сколько имеет?
07.04.2021 16:24 Відповісти
+23
Т.е. закон нарушать можно
07.04.2021 16:24 Відповісти
+23
Нельзя вводить двойное гражданство, а того кто его имеет лишить украинского.
07.04.2021 16:24 Відповісти
И даже зеленский?
07.04.2021 16:23 Відповісти
И это рассуждает типа Секретарь СНБО ! Он сам сколько имеет?
07.04.2021 16:24 Відповісти
Пока ситуация с точность, до НАОБОРОТ!
07.04.2021 17:22 Відповісти
Т.е. закон нарушать можно
07.04.2021 16:24 Відповісти
Вот и я о том-же. Должностное лицо не видит ничего страшного в нарушении закона.
07.04.2021 16:38 Відповісти
Порушення законів і є головний закон для зебілів, пора це вже зрозуміти! Вони все роблять для повернення України під педірашку! Поки ми не повернемо Пороха, у нас погане майбутнє
07.04.2021 16:50 Відповісти
И сколько человек, да чего уж, хоть одного уволил за двойное гражданство супергерой коррупции порох? Ну чтоб посчитать сколько раз по 5 лет ему нужно?
07.04.2021 17:02 Відповісти
Хотя бы одного? Без проблем. ".... Президент Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины члена парламента депутата Андрея Артеменко, сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы...." Вообще-то только в 2018 году Порошенко лишил украинского гражданства 5,6 тыс человек. Дальше можешь сам разбираться кого и за что.
07.04.2021 17:40 Відповісти
а при овоще и порохе политики не имели по несколько паспортов? прям только сейчас стала эта проблема?
07.04.2021 17:30 Відповісти
При Порохе секретарь СНБО не заявлял свои гражданам что не видит ничего страшного в прямом нарушении закона. Или Данилов -- это тетя Маша с рынка, которая может лепить что угодно?
07.04.2021 17:47 Відповісти
конституцию
07.04.2021 18:02 Відповісти
Нельзя вводить двойное гражданство, а того кто его имеет лишить украинского.
07.04.2021 16:24 Відповісти
Похоже двойное гражданство для братушек вопрос уже решенный... збл блд...
07.04.2021 16:25 Відповісти
все подгоняется под тех, кто в ордло получил паспорт с курицей
07.04.2021 16:26 Відповісти
Не только. Ещё и под иностранных резидентов, желающих прикупить украинский чернозем... Таким образом иуда зеленский одновременно ублажит своего единоверца Нетаньяху в земельном вопросе, и партнёра по кинобизнесу ***** в донбасской киностудии
07.04.2021 16:49 Відповісти
Немає вже тих чорноземів, про які Ви мрієте.
07.04.2021 18:09 Відповісти
А жене главы СБУ!!! можно двойное гражданство?
И эти уроды просятся в НАТО
07.04.2021 16:27 Відповісти
Думка секретаря РНБО цікава, а що говорить основний закон України?
07.04.2021 16:28 Відповісти
Основний закон каже, що за таку думку діючий секретар СНБО не може займати посади вище звичайного двірника, а не ту посаду, яку він займає на теперішній час.
07.04.2021 17:20 Відповісти
двойное гражданство продолжение торговли чёрноземами...
07.04.2021 16:28 Відповісти
прочитайте о чем идет речь, о гражданах Украины изначально, а не об иностранцах получивших здесь паспорт. не могу сейчас найти точную копию законопроэкта, она была еще примерно в августе 2020 года, вечером как найду скину вам ссылку.
07.04.2021 17:34 Відповісти
тобто к местным рабиновичам с кремлёвскими чы тель-авивскими аусвайсами у вас никаких вопросов?
07.04.2021 19:03 Відповісти
В стране война, а тупоголовым зебилам двойное гражданство. Вам что тварям Донбасса мало, хотите еще другие военные конфликты?!
07.04.2021 16:28 Відповісти
можно сразу дать второе гражданство ЗакВО ерефии
07.04.2021 16:28 Відповісти
Сначала зелень вводит закон о продаже земли только украинцам и украинским компаниям. Потом вводит двойное гражданство. А так как у украинцев денег на покупку земли нет, не трудно догадаться в чьих руках она окажется

В двойном гражданстве сегодня нет ничего страшного, но чиновники иметь его не смогут, – Данилов - Цензор.НЕТ 5264
07.04.2021 16:29 Відповісти
двойное конечно запрещено, а вот тройное в самый раз, беня не даст скиздеть.
07.04.2021 16:30 Відповісти
До цього моменту Данілов говорив раціональні речі.
07.04.2021 16:31 Відповісти
бо тут мабуть і шкурний інтерес має (я про другий чи більше паспорт)
07.04.2021 16:41 Відповісти
Та ну нах! Бандит з лугандона.
07.04.2021 16:48 Відповісти
Подвійне громадянство може бути лише для етнічних українців. Цікаво подивитися на реакцію...
07.04.2021 16:35 Відповісти
На чию реакцію ?
08.04.2021 03:41 Відповісти
Вчера у тебя 3 паспорта, завтра ты чиновник, а послезавтра опять 3 паспорта.
Мммм... дебилы сами и одыбиливают окружающих.
07.04.2021 16:36 Відповісти
З вакцинацією все гаразд, на фротні тиша, можна і про подвійне громадянство побазікати.
Ну, до прикладу, за те що у Ігорьвалерієвича потрійне громадянсьво, його повинні позбавити українського і депортувати з країни.
Стаття 19. Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави.
Тим самим віддати у "лапи" американського правосуддя.

https://censor.net/ru/comments/locate/3258275/01921464-f479-726e-8134-4e5279262fb3
07.04.2021 16:36 Відповісти
Любопытно... А ведь идет война с рашкой. Неужели это такой большой секрет, что в Украине из всех иностранных паспортов самое бОльшее количество именно паспортов рф?
07.04.2021 16:38 Відповісти
Мабуть тому це питання постійно спускається на тормозах.
07.04.2021 18:11 Відповісти
да, еще 2-ое гражданство страны агрессора у судей, сбушников, нацгвардии, гбр, свр, набу, прокурорских и пр и пр...
07.04.2021 16:40 Відповісти
Яке подвійне громадянство може бути під час війни? А у нас пів ради ворогів і шпигунів у всіх сферах керівництва державою.
07.04.2021 16:40 Відповісти
Не дуріть народ. Як це чиновники будуть виходити з другого громадянства? Як будете перевіряти це? Як будете призначати, не знаючи про друге громадянство? Просто прийміть рішення - НІЯКОГО ДРУГОГО!
07.04.2021 16:40 Відповісти
Для цього виписують законодавчі норми - приймають закони. Упорядковують ...
07.04.2021 18:12 Відповісти
законность, мораль и принципы отодвинуты на второй план
на первом месте удобство для бизнесменов-олигархов-барыг...
проблема в том, что Закон бывает не всегда удобен, для тех кто хитрож*п...и хитросделан..
07.04.2021 16:45 Відповісти
а если у них не двойное, а тройное, как у Игорь Валерьича?))
07.04.2021 16:46 Відповісти
с тройным прямая дорога до корыта, гои потерпят им не привыкать. как раз момент хороший грабить и грабить.
07.04.2021 16:51 Відповісти
У подвійному громадянстві сьогодні немає нічого страшного, але чиновники мати його не зможуть, - Данілов - Цензор.НЕТ 2176
07.04.2021 16:49 Відповісти
Хоть в конце статьи Данилов согласился с тем, что второе роSSийское гражданство это страшно. И не только в бытность *****, но и в дальнейшем. Ведь быть имперцем,- это на роSSии так модно!
07.04.2021 16:51 Відповісти
Чиновники, по его словам, должны будут отказаться от второго гражданства и остаться гражданами только Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3258275
Это неправильно.
Нужно так: Кто имеет или имел второе гражданство не имеет права быть чиновником, депутатом на всех уровнях и даже президентом!
Никакое отказаться - не катит!
07.04.2021 16:52 Відповісти
Ага, нічого страшного. Тільки іноземці за копійки придбають Українські паспорти і дистанційно скуплять тут землю. Особливо які-небудь канадці, типу "справжні патріоти". Я вважаю, усе має бути просто: отримав друге громадянство - здай Український паспорт.
07.04.2021 16:53 Відповісти
У подвійному громадянстві сьогодні немає нічого страшного, але чиновники мати його не зможуть, - Данілов - Цензор.НЕТ 2512
07.04.2021 16:53 Відповісти
У мене вже не має ніяких сумнівів, що при владі окупанти, вороги українському народу. Плюють на конституцію, це реальні вороги.
07.04.2021 16:54 Відповісти
Можливо все ж таки, з врахуванням фактів, а саме 100000+ паспортів Угорщини в Закарпатті, сотні тисяч на донбасі потрібно зробити ЛИШЕ 1 громаднство, автоматичну втрату громадянства Украіні в разі набуття громадянства іншоі держави. Хоче громадянин іншоі держави проживати в Украіні - покажи офіційний дохід. нема на кордон і додому.
07.04.2021 16:54 Відповісти
Вони знищують нашу державність, вони знищують нашу країну!
07.04.2021 16:55 Відповісти
как это не смогут ? шо ты несешь - шкура !!??
07.04.2021 16:58 Відповісти
А когда лугандон снова станет Донецкой и Луганской областями, все носители кура-мутантных пачпАртов пусть сделают выбор, они за "белых" или за "красных". И если они не могут жить без роSSии, то так тому и быть,- ПОПУТНОГО ВЕТРА ИМ НАВСТРЕЧУ!!! Допускать проживания рядом собой неадекватного противника, пусть и идеологического, это не только риск, но и нелепая беспечность.
07.04.2021 17:01 Відповісти
За два года при власти зелёная саранча принимала и принимает только решения, которые вредят Украине....
07.04.2021 17:17 Відповісти
Очевидно, що ніякого подвійного громадянства бути не повинно. А за порушення конституції в цьому питанні має бути встановлена відповідальність (дати певний термін, щоб людина визначилася, а потім позбавити громадянства). Єдине, що можна зробити, це щоб етнічні українці могли мати документ, що давав би їм можливість вільно приїзджати, жити та вести бізнес, за виключенням голосування на виборах.
07.04.2021 17:27 Відповісти
Т.е. по закону гражданин Украины не может быть гражданином другой страны, и в случае получения гражданства другой страны он должен быть лишен гражданства Украины , а секретутка этого шапито заявляет, что в нарушении закона ничего страшного. Б.дь, зебилы кого вы навыбирали?
07.04.2021 17:28 Відповісти
07.04.2021 17:29 Відповісти
"какаяразніца" в дії. Зєлайно.
07.04.2021 17:44 Відповісти
В комментариях, как и обычно, дурдом.
То ли боты, то ли невероятно ограниченные невежественные люди, не знающего современного мира.
07.04.2021 17:52 Відповісти
" ... пусть лучше этот мир прогнется под нас ..."
07.04.2021 18:14 Відповісти
бред. Єто значит, что с двойньім гражданством человек не может стать чиновником. а если захочет, то придется отказьіваться или скрьівать второе? Нашо цей головний біль?
07.04.2021 17:58 Відповісти
Щоб не іти у чиновники.
07.04.2021 18:15 Відповісти
шо за бред
07.04.2021 18:01 Відповісти
Подвійне громадянство раз і назавжди має бути заборонене в Україні! Нас оточують такі сусіди які чомусь дуже ласі до нашої землі і прагнуть захопити нашу землю "гібридними методами" через демократичні інститути. Звідси, будь який громадянин України який отримав громадянство іншої країни має автоматично втрачати громадянство України і отримувати "посвідку на право проживання". Такі особи - не громадяни України (приживалки, пята колона, космополіти і колаборанти) - не мають права обирати владу в Україні і займати будь які державні посади. Крапка.
07.04.2021 18:08 Відповісти
Лица с иным гражданством кроме Украины должны АВТОМАТИЧЕСКИ лишаться любой земельной собственности.
07.04.2021 19:05 Відповісти
И вообще любой собственности. И также не должны иметь изибартельного права и быть избранными.
07.04.2021 19:06 Відповісти
А можно владельцев иностранных паспортов обязать платить налоги по всем паспортам и тем самым увеличить поступления в бюджет.
07.04.2021 20:00 Відповісти
Подвійне "громадянство" це страшно, особливо якщо воно належить до РФ - країни -ворога! Це злочин проти України, бо це є поводом для РФ прийти "захищати" своїх мерзотників ! Крім того це говорить про те що людина не є Справжнім Громадянином Країни ! Тому не тільки Виборчого права , а й Громадянства треба позбавляти ! Людина повинна самостійно зробити свій вибір Громадянином якої країни вона хоче бути !
07.04.2021 20:20 Відповісти
07.04.2021 20:21 Відповісти
А якщо раптом війна з Угорщиною? В якій армії будуть воювати закарпатські власники мадярських паспортів?
08.04.2021 08:39 Відповісти
 
 