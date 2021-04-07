"Слуга народу" Дунда про виключення Дубінського: Не треба було робити "мильну оперу". Хіба було незрозуміло, чим все закінчиться?

Нардеп Олександр Дубінський повинен був сам вийти з фракції і партії "Слуга народу" після введення санкцій США.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю "слуга народу" Олег Дунда, коментуючи виключення нардепа Олександра Дубінського зі "Слуги народу".

За його словами у Дубінського ще залишився якийсь вплив у партосередку в Київській області, яку він раніше очолював, але "він весь час звужується".

"Це помилкова думка вважати депутатів, обраних до Верховної Ради або облради, якимись іграшками і нерозумними людьми. Повірте, кожен думає про своє майбутнє. Тому, якщо обиралися від "Слуги народу", прислухатимуться до партії і йтимуть у межах її лінії. Навіть ті, хто нібито наближений до Дубінського. Іншого не буде, як би не складалася ситуація з ним чи ще кимось", - пояснив Дунда.

Читайте також: Дубінський поводиться як кинута наречена, копирсається в спідній білизні. Це весняна депресія через важкі життєві обставини, - Арахамія

Він також зазначив, що підтримував рішення про виключення Дубінського зі "СН": "Це правильна позиція. По-перше, я не думаю, що Дубінський - шпигун, як про це говорили. Але якщо вже склалася така ситуація, то потрібно згадати, що Америка - це наш стратегічний партнер. Тому треба думати не про себе, а про відносини між нашими країнами. Якщо ти став у них на шляху, то повинен самостійно зробити крок назад. Вийти з фракції, сказавши: "Це питання важливе для України, а я не готовий ставити власні інтереси вище державних, тому відступаю". Це була б позиція державного діяча. Не треба було робити, умовно кажучи, "мильну оперу". З облорганізацією та ж ситуація - хіба було незрозуміло, чим все закінчиться? Очевидно ж! Треба завжди думати, який ти матимеш вигляд. Те, що там сталося, було абсолютно прогнозованим. Іншого шляху там не могло бути".

Також читайте: Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили

З повним текстом інтерв'ю "слуги народу" Олега Дунди: "У нас мільйони громадян із російськими паспортами, а ми робимо вигляд, что все нормально. Держава офіційно не знає, хто, де і які громадянства має" можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 14 березня Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубінського. У свою чергу Дубінський назвав ініціаторів цього рішення аферистами і шахраями.

Крім цього, Дубінський оприлюднив відео такого собі засідання, на якому крім нього присутні ще три особи. Це зібрання він назвав позачерговою (екстреною) конференцією Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу".

15 березня "Слуга народу" виключила з партії народного депутата Олександра Дубінського за порушення статуту і непокору керівним органам партії.

1 лютого його виключили з фракції. Разом із тим, Дубінський залишається членом партії "Слуга народу" і "СН" тільки збирається розглянути питання членства Дубінського.

11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.