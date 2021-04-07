УКР
Новини Скандали в Слузі народу
5 470 23

"Слуга народу" Дунда про виключення Дубінського: Не треба було робити "мильну оперу". Хіба було незрозуміло, чим все закінчиться?

Нардеп Олександр Дубінський повинен був сам вийти з фракції і партії "Слуга народу" після введення санкцій США.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю "слуга народу" Олег Дунда, коментуючи виключення нардепа Олександра Дубінського зі "Слуги народу".

За його словами у Дубінського ще залишився якийсь вплив у партосередку в Київській області, яку він раніше очолював, але "він весь час звужується".

"Це помилкова думка вважати депутатів, обраних до Верховної Ради або облради, якимись іграшками і нерозумними людьми. Повірте, кожен думає про своє майбутнє. Тому, якщо обиралися від "Слуги народу", прислухатимуться до партії і йтимуть у межах її лінії. Навіть ті, хто нібито наближений до Дубінського. Іншого не буде, як би не складалася ситуація з ним чи ще кимось", - пояснив Дунда.

Читайте також: Дубінський поводиться як кинута наречена, копирсається в спідній білизні. Це весняна депресія через важкі життєві обставини, - Арахамія

Він також зазначив, що підтримував рішення про виключення Дубінського зі "СН": "Це правильна позиція. По-перше, я не думаю, що Дубінський - шпигун, як про це говорили. Але якщо вже склалася така ситуація, то потрібно згадати, що Америка - це наш стратегічний партнер. Тому треба думати не про себе, а про відносини між нашими країнами. Якщо ти став у них на шляху, то повинен самостійно зробити крок назад. Вийти з фракції, сказавши: "Це питання важливе для України, а я не готовий ставити власні інтереси вище державних, тому відступаю". Це була б позиція державного діяча. Не треба було робити, умовно кажучи, "мильну оперу". З облорганізацією та ж ситуація - хіба було незрозуміло, чим все закінчиться? Очевидно ж! Треба завжди думати, який ти матимеш вигляд. Те, що там сталося, було абсолютно прогнозованим. Іншого шляху там не могло бути".

Також читайте: Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили

З повним текстом інтерв'ю "слуги народу" Олега Дунди: "У нас мільйони громадян із російськими паспортами, а ми робимо вигляд, что все нормально. Держава офіційно не знає, хто, де і які громадянства має" можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 14 березня Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубінського. У свою чергу Дубінський назвав ініціаторів цього рішення аферистами і шахраями.

Крім цього, Дубінський оприлюднив відео такого собі засідання, на якому крім нього присутні ще три особи. Це зібрання він назвав позачерговою (екстреною) конференцією Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу".

15 березня "Слуга народу" виключила з партії народного депутата Олександра Дубінського за порушення статуту і непокору керівним органам партії.

1 лютого його виключили з фракції. Разом із тим, Дубінський залишається членом партії "Слуга народу" і "СН" тільки збирається розглянути питання членства Дубінського.

11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

Автор: 

Слуга народу (2848) Дубінський Олександр (492) Дунда Олег (17)
Топ коментарі
+9
Участь всієї вашої партії передбачити не складно.
показати весь коментар
07.04.2021 16:30 Відповісти
+7
https://twitter.com/prm_ua
https://twitter.com/prm_ua

Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·https://twitter.com/prm_ua/status/1379727415933550596 4 год

У 2020 році 97 нардепів від "Слуги народу" та члени їхніх сімей купили нове житло чи автомобіль. А дружина нардепа Гуріна навіть придбала будинок в Росії.
показати весь коментар
07.04.2021 16:35 Відповісти
+4
Власть украдет столько бюллетеней, сколько ей надо. Как на 87-м округе организовали победу Вирастюку

https://mignews.com.ua/politics/24651418.html
показати весь коментар
07.04.2021 16:38 Відповісти
Участь всієї вашої партії передбачити не складно.
показати весь коментар
07.04.2021 16:30 Відповісти
Шо не дубина, то дунда, партия проходимцев
показати весь коментар
07.04.2021 16:30 Відповісти
и приспособленцев! продажных, тупых и жадных !
показати весь коментар
07.04.2021 16:51 Відповісти
эта дунда мечтает вместе с дубинеску влиться в партию шарика...
показати весь коментар
07.04.2021 16:31 Відповісти
непонятно чы цензор задарма пиарит вылупка дунду?чы то новая говорящая тыква от квартала?
показати весь коментар
07.04.2021 16:35 Відповісти
" что о ситуации думают сами избиратели выясняла "Страна".

И давно для вас источником информации стала эта антиукраинская помойка "страна.уа"?
показати весь коментар
07.04.2021 16:57 Відповісти
Какая же клоака эта СН. То, что дубинский мудак, пустозвон и предатель было понятно изначально, но то, как на него сейчас налетели вчерашние "трускавецкие братья" вызывает отвращение.
показати весь коментар
07.04.2021 16:42 Відповісти
Пусть не дундит, поди тоже любит скорость.
показати весь коментар
07.04.2021 16:48 Відповісти
Он должен был сам выйти из фракции и партии "слуга народа"

Мешки кацапского бабла впереть, стать за это бабло депутатом а потом просто так взять и самому выйти из фракции кухарок ?
Та хто ему позволил-бы ?
показати весь коментар
07.04.2021 16:50 Відповісти
бред...наивный или наоборот рассчитанный на наивный и доверчивый лохторат...
показати весь коментар
07.04.2021 16:53 Відповісти
Ні,це типова єврейська політика.На людях гризуться,аж піняться,а потім тихо збираються і домовляються,як краще взути гоїв необрізаних.
показати весь коментар
07.04.2021 17:10 Відповісти
не мешайте...идет процесс брожения и разделения фракции на отдельные составляюшие.
и дай бог,шоб они не к опазажопам или юлькам отошли...
показати весь коментар
07.04.2021 16:58 Відповісти
Вы неправы.Идет очередной деребан страны между бандитами из 80-90-х как теперь называемых "алигархами".
А на самом деле по существу между "нуворишами" кто из них после 90-х остался жив и разбогател на распиле железа на металлолом всех украинских заводов и фабрик по всей Украине.
В Европе и Америке есть Алигархи по 100 лет движущая сила США. а в недодолбленном постСовке есть только "нувориши", которым удалось при развале Совка хапануть и остаться в живых.
показати весь коментар
07.04.2021 17:14 Відповісти
законы мироздания одинаковы для всех...просто надо создать определенные стимулы
показати весь коментар
07.04.2021 20:50 Відповісти
а где ты видел олигарха-чиновника?или олигарха -работягу?
вообще,о чем речь?
показати весь коментар
07.04.2021 21:35 Відповісти
ты вообще представляешь себе,что означает олигарх?
показати весь коментар
07.04.2021 22:43 Відповісти
козлов и жлобов полно по миру,независимо от времени (и при иисусе были) и от места рождления.полно таких и в америке,и в россии.или ьы хочешь ,чтоб УЦкраина была идеальным государством?
помни,что благими намерениями дорога в ад вымощена...причем для носителей таких намерений.
10.заповедь христова..."Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего."
показати весь коментар
07.04.2021 22:50 Відповісти
Украина,конечно,палец соскочил
показати весь коментар
07.04.2021 22:51 Відповісти
Из всех слуг народа создают стадо бездумных животных.Сценаристы зе и приблежёные.исполнители:арахамия,стеанчук и им подобные.
показати весь коментар
07.04.2021 16:59 Відповісти
 
 