Запорізька область має всі шанси для переходу в "червону зону", - Чернишов

Запорізька область може найближчим часом перейти в "червону" зону епіднебезпеки.

Про це заявив сьогодні на нараді за участю голови обласної державної адміністрації Олександра Старуха міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

"Запорізька область, на жаль, має всі шанси для переходу в" червону зону ". Тому медична система повинна бути готова і в змозі реагувати на будь-які позаштатні ситуації", - заявив Чернишов.

Як зазначив директор Департаменту охорони здоров'я Олексій Кулинич, в регіоні продовжує спостерігатися тенденція до зростання захворюваності. Кількість випадків виявлення коронавірусу на добу протягом останніх 2 тижнів збільшилася більш ніж в 2,5 раза. Також зростають показники госпіталізації пацієнтів. На сьогодні в області розгорнуто 2625 ковідніх ліжок. В даний час функціонує 2359 точок для забезпечення ліжок киснем, з яких 1541 - централізовані точки подачі кисню і 818 - кисневі концентратори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі лікарні заповнені на 110%, - Кличко відвідав ковідні відділення столиці