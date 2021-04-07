Обов'язкове медстрахування має з'явитися в Україні в 2023 році, але законопроєкту ще немає, а модель не визначена, - "слуга народу" Радуцький
Обов'язкове медичне страхування має з'явитися в Україні в 2023 році. Медстрахування має розвиватися в рамках Національної служби здоров'я України (НСЗУ).
Про це голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"У 2023 році в Україні має бути обов'язкове медичне страхування. Сьогодні ми працюємо над вибором моделі. Як тільки визначимо модель, почнемо писати закон", - сказав він.
"Моє бачення: медичне страхування має розвиватися в рамках НСЗУ. НСЗУ - це не медики, це фінансисти, вони рахують гроші, відповідають за стандарти якості, виконують контрольні функції", - додав Радуцький.
Як зазначив "слуга народу", з об'єктивних причин медичне страхування не можна впровадити раніше через дуже високий відсоток "чорної" зарплати в країні.
Есть в мире модели, доказавшие свою эффективность.
Берем японскую модель ...