Обов'язкове медстрахування має з'явитися в Україні в 2023 році, але законопроєкту ще немає, а модель не визначена, - "слуга народу" Радуцький

Обов'язкове медстрахування має з'явитися в Україні в 2023 році, але законопроєкту ще немає, а модель не визначена, -

Обов'язкове медичне страхування має з'явитися в Україні в 2023 році. Медстрахування має розвиватися в рамках Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Про це голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У 2023 році в Україні має бути обов'язкове медичне страхування. Сьогодні ми працюємо над вибором моделі. Як тільки визначимо модель, почнемо писати закон", - сказав він.

"Моє бачення: медичне страхування має розвиватися в рамках НСЗУ. НСЗУ - це не медики, це фінансисти, вони рахують гроші, відповідають за стандарти якості, виконують контрольні функції", - додав Радуцький.

Як зазначив "слуга народу", з об'єктивних причин медичне страхування не можна впровадити раніше через дуже високий відсоток "чорної" зарплати в країні.

+6
😁 ой, вам не звикати, зробите, як завжди робили неодноразово. Знайдете прихильників У.Супрун покладете на них всю відповідальність і чекатимете на результат. Завізуєте зроблену роботу і ордена собі на гудзик почепите
показати весь коментар
07.04.2021 16:46 Відповісти
Снова будем изобретать велосипед?
Есть в мире модели, доказавшие свою эффективность.
Берем японскую модель ...
показати весь коментар
07.04.2021 16:46 Відповісти
Они не в состоянии наладить просто тестирование и вакцинацию населения. О чем еще можно говорить? О каких реформах?
показати весь коментар
07.04.2021 16:48 Відповісти
Ковидная пандемия показала ущербность и полный провал страховой медицины, лучше как в Скандинавии - никакой страховки, медицина - не товар, США уже пошли по этой модели, а начинал еще Обама.
показати весь коментар
07.04.2021 20:19 Відповісти
Если бы не вы, государственное медстрахование уже было бы введено. Но вы умеете только разрушать и воровать. Больше ничего.
показати весь коментар
07.04.2021 16:46 Відповісти
ну так нехер и тявкать
показати весь коментар
07.04.2021 16:49 Відповісти
Якщо хто забув, Радуцький це зечмо що продало маски на початку епідемії.
показати весь коментар
07.04.2021 17:41 Відповісти
Радуцький це жид, бандит з банди Совлохова який отруїв самого Бриса Савлохова у вязниці та привласнив його клініку "Борис". Він має сидіти в тюрмі пожиттєво. Що це чмо з освітою медбрата і психологією україноненависника і бандита робить в МОЗ нікому не відомо окрім Зєлєнського, який від нього відрізняється хіба тим що зассав піти в бандити в 90-і....
показати весь коментар
07.04.2021 18:17 Відповісти
Гнида ТЫ.
показати весь коментар
07.04.2021 18:17 Відповісти
Трохи не розумію. Додатково до податків, що ми вже платимо, збираються ввести, фактично, ще один, але вже суто для медичних потреб громадянина. Дарма, але виникає питання: а як же інші служби? Може, варто ввести ще і поліцейську, пожежну, освітню страховку? Бо, не дай Бог, образяться за таку несправедливість і не приїдуть гасити пожежу, чи дітей вчити відмовляться...
показати весь коментар
07.04.2021 19:44 Відповісти
Судя по высказываниям этого медкорифея к тому времени все инфекционисты будут на том свете, а их место займут (вы не можете себе представить), телефонные доктора семейного типа. Жаль что зараза не передаётся на этих прохиндеев через телефон.
показати весь коментар
07.04.2021 19:49 Відповісти
Т.е. у ЗЕ-манды, как всегда, по делу нет ничего, кроме пустого звиздежа.
показати весь коментар
08.04.2021 01:59 Відповісти
 
 