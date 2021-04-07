УКР
Новини Боротьба з коронавірусом
Вакцина від COVID-19 може з'явитися на комерційному ринку пізніше, ніж очікувалося, - "слуга народу" Радуцький

Вакцина від COVID-19 може з'явитися на комерційному ринку пізніше, ніж очікувалося, -

Є мільйон охочих за свої гроші завезти вакцину і почати вакцинувати в приватних клініках, але ці спроби закінчуються нічим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Міністр (Степанов. - Ред.) говорив, що не раніше літа, але я думаю, що пізніше. Поки що виробники офіційно заявили, що торгують тільки з державами. Я, маючи досвід в приватному медичному бізнесі, не розумію, як вакцина може з'явитися на приватному медичному ринку", - зазначив нардеп.

Радуцький заявив, що "є мільйон бажаючих за свої гроші завезти вакцину і почати вакцинувати в приватних клініках, але ці спроби закінчуються нічим, тому що всі виробники просять лист від уряду, а уряд України, як і будь-який інший уряд, такий лист не дасть".

"Та кількість вакцин, яку Україна законтрактувала, досить для забезпечення потреби населення", - додав парламентарій.

Автор: 

вакцина (4419) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19767)
Те, кто хочет вакцинироваться вакцинами Pfiser, о поставках которых говорил Зеленский, должны знать, что в этом случае они не должны вакцинироваться китайскими вакцинами, за которые уже заплатил 700 млн. гривен министр Степанов.


Дело в в том, что вакцинирование разнотипными вакцинами категорически противопоказано. Китайские вакцины Sinovac - это живые, химически инактивированные, культуральные вакцины, а вакцины Pfiser - это вакцины на базе модифицированного РНК .
07.04.2021 16:41 Відповісти
Операционный отдел компании Pfizer согласовал меморандум намерений для подписания контракта с Украиной на поставку вакцины производства копании Pfizer в течении четвертого квартала 2021 года.
Основное условие меморандума - сроки его выполнения привязаны к срокам выполнения контракта с правительством США и могут быть сдвинуты в случае увеличения объемов заказа от США.
07.04.2021 16:45 Відповісти
Кстати: а как поживают украинские учёные, которые занимаются этой темой? Обещанный преЗЕдентом в прошлом году "дамМиллион" так и остался невостребованным?
07.04.2021 16:52 Відповісти
07.04.2021 16:41 Відповісти
а когда ожидалось? до того, как провакцинируют бесплатно хотя бы 10% населения Украины или позже...
07.04.2021 16:41 Відповісти
у выдчаї крадуцкій рве пейсі на своїй дупі....такий гешефт на гойях прогорає
07.04.2021 16:43 Відповісти
а разве что то хорошее ожидалось?
07.04.2021 16:43 Відповісти
А в Одессе уже продают вовсю.... Думаю не только там..
07.04.2021 16:44 Відповісти
На Малой Арнаутской?
07.04.2021 17:10 Відповісти
А вы сколько брать будете?
07.04.2021 17:18 Відповісти
Заверните 3х литровый бутылёк Pfizerа - короладского жука травить ))
07.04.2021 19:06 Відповісти
У нас опт от жд цистерны....
В розницу это вам к тете Соне в рыбном ряду....
08.04.2021 12:47 Відповісти
охренеть как неожиданно
07.04.2021 16:45 Відповісти
Операционный отдел компании Pfizer согласовал меморандум намерений для подписания контракта с Украиной на поставку вакцины производства копании Pfizer в течении четвертого квартала 2021 года.
Основное условие меморандума - сроки его выполнения привязаны к срокам выполнения контракта с правительством США и могут быть сдвинуты в случае увеличения объемов заказа от США.
07.04.2021 16:45 Відповісти
гавнасос радуцкий маски верни в госрезерв, а потом хавальник раскрывай.
07.04.2021 16:47 Відповісти
та да...у нас бесплатной не хотят - все усиленно ждут платную (и по-дороже)
07.04.2021 16:48 Відповісти


07.04.2021 16:49 Відповісти
дивно, про "повний провал вакцинації в Україні" верещать в основному ті, хто і не збирається вакцинуватися
хоча... тут нічого дивного
07.04.2021 16:49 Відповісти
Расскажи о успехах.
Думаю интересно будет не только мне!
07.04.2021 16:53 Відповісти
тобі цікаво лише шоу "криве дзеркало" з Петросяном
07.04.2021 16:55 Відповісти
Зачем нам Петросян, у нас свой клован имеется
07.04.2021 17:06 Відповісти
Приблизительно это я и вижу.
Жалкую пародию.
07.04.2021 17:20 Відповісти
Ну тебе то никто ж не мешает уколоться, никто за руки не держит. Что ты так за других беспокоишься? Иди колись
07.04.2021 17:10 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0.html Нардеп: новость от Зеленского о контрактации Украиной 10 млн доз вакцин Pfizer - это фейк 7 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0.html#comments Комментарии: 9 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0.html Вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке позже, чем ожидалось, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 3272 Новость о контрактации Украиной 10 млн доз вакцин против коронавируса производства Pfizer напрямую Офисом Президента - это фейк и очередное вранье.https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0.html#more-129264 Читать далее
07.04.2021 16:52 Відповісти
так, заява Дубінського це 100% правда
у заявах Дубінського не можна сумніватись
07.04.2021 16:54 Відповісти
А по сути есть что сказать?
07.04.2021 17:07 Відповісти
07.04.2021 16:52 Відповісти
От печалька. А зеленій мерзоті ж так бабла хочеться, а тут облом. Приходиться лише бюджетними грошенятами обходитись.
07.04.2021 16:52 Відповісти
А ковидный фонд для чего?
07.04.2021 17:07 Відповісти
З бюджетних вимивається лише те, що накручує прокладка. 20-30-50%. І все. Мало! А от коли через приватну фірму, то тут межі нема. Мало того, так і бюджетну вакцину можна штовхнути. Профіт може трьох-чотирьохзначними числами визначатись! В процентах! Тому вони й організовують той штучний дефіцит, щоб попит на комерційну вакцину створити!
07.04.2021 18:02 Відповісти
"То количество вакцин, которое Украина законтрактовала, достаточно для обеспечения потребности населения", - добавил парламетарий.Источник: https://censor.net/ru/n3258284

ниче не понимаю, там каждый на своей волне)
100 млн законтрактовали?)
07.04.2021 16:56 Відповісти
КОЛИ ВОНИ ПОЧНУТЬ ВАКЦИНУ ПРОДАВАТИ В АПТЕЧНІЙ МЕРЕЖІ , ТО НЕ МАТИМУТЬ І ТІЄЇ ВАКЦИНИ ЩО УКРАЇНІ ЗАРАЗ СВІТ ВИДІЛЯЄ І ПРОДАЄ .
07.04.2021 17:27 Відповісти
Такое впечатление шо вы имеете желание шоб мы издохли?
07.04.2021 18:16 Відповісти
На фоне "успехов" Зе команды в дерибане масок, провалы в вакцинации даже и не удивляют...
07.04.2021 18:21 Відповісти
 
 