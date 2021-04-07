Вакцина від COVID-19 може з'явитися на комерційному ринку пізніше, ніж очікувалося, - "слуга народу" Радуцький
Є мільйон охочих за свої гроші завезти вакцину і почати вакцинувати в приватних клініках, але ці спроби закінчуються нічим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
"Міністр (Степанов. - Ред.) говорив, що не раніше літа, але я думаю, що пізніше. Поки що виробники офіційно заявили, що торгують тільки з державами. Я, маючи досвід в приватному медичному бізнесі, не розумію, як вакцина може з'явитися на приватному медичному ринку", - зазначив нардеп.
Радуцький заявив, що "є мільйон бажаючих за свої гроші завезти вакцину і почати вакцинувати в приватних клініках, але ці спроби закінчуються нічим, тому що всі виробники просять лист від уряду, а уряд України, як і будь-який інший уряд, такий лист не дасть".
"Та кількість вакцин, яку Україна законтрактувала, досить для забезпечення потреби населення", - додав парламентарій.
Дело в в том, что вакцинирование разнотипными вакцинами категорически противопоказано. Китайские вакцины Sinovac - это живые, химически инактивированные, культуральные вакцины, а вакцины Pfiser - это вакцины на базе модифицированного РНК .
В розницу это вам к тете Соне в рыбном ряду....
Основное условие меморандума - сроки его выполнения привязаны к срокам выполнения контракта с правительством США и могут быть сдвинуты в случае увеличения объемов заказа от США.
хоча... тут нічого дивного
Думаю интересно будет не только мне!
Жалкую пародию.
у заявах Дубінського не можна сумніватись
ниче не понимаю, там каждый на своей волне)
100 млн законтрактовали?)