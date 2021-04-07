Вакцина від COVID-19 може з'явитися на комерційному ринку пізніше, ніж очікувалося, - "слуга народу" Радуцький

Є мільйон охочих за свої гроші завезти вакцину і почати вакцинувати в приватних клініках, але ці спроби закінчуються нічим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Міністр (Степанов. - Ред.) говорив, що не раніше літа, але я думаю, що пізніше. Поки що виробники офіційно заявили, що торгують тільки з державами. Я, маючи досвід в приватному медичному бізнесі, не розумію, як вакцина може з'явитися на приватному медичному ринку", - зазначив нардеп.

Радуцький заявив, що "є мільйон бажаючих за свої гроші завезти вакцину і почати вакцинувати в приватних клініках, але ці спроби закінчуються нічим, тому що всі виробники просять лист від уряду, а уряд України, як і будь-який інший уряд, такий лист не дасть".

"Та кількість вакцин, яку Україна законтрактувала, досить для забезпечення потреби населення", - додав парламентарій.

Також читайте: "Слуга народу" Радуцький про паспорт вакцинації: "Швидше за все, це буде якийсь електронний документ"