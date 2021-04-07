"Слуга народу" Радуцький про паспорт вакцинації: "Швидше за все, це буде якийсь електронний документ"

Якщо кожна країна буде вводити свій паспорт вакцинації, то міжурядові угоди про визнання таких паспортів можуть зайняти багато часу.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"У світі провакциновано 0,88% населення, про які вакцинні паспорти можна говорити? Це більше медійна історія, ніж реальність. Якщо кожна країна буде вводити такий власний паспорт, то скільки часу займуть міжурядові угоди про визнання таких паспортів?", - запитав Радуцький.

За словами парламентарія, швидше за все, йдеться не про відмітку у міжнародному паспорті, а про те, що ми відкриваємо країну для тих, у кого є вакцинація.

"Можливо, буде розвиватися практика видачі документа про вакцинацію, який застосовувався для відвідування країн, де була поширена жовта лихоманка, такий спеціальний жовтий бланк міжнародного зразка. Але, швидше за все, це буде якийсь електронний документ", - додав нардеп.

