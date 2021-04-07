УКР
Новини Боротьба з коронавірусом
"Слуга народу" Радуцький про паспорт вакцинації: "Швидше за все, це буде якийсь електронний документ"

Якщо кожна країна буде вводити свій паспорт вакцинації, то міжурядові угоди про визнання таких паспортів можуть зайняти багато часу.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"У світі провакциновано 0,88% населення, про які вакцинні паспорти можна говорити? Це більше медійна історія, ніж реальність. Якщо кожна країна буде вводити такий власний паспорт, то скільки часу займуть міжурядові угоди про визнання таких паспортів?", - запитав Радуцький.

За словами парламентарія, швидше за все, йдеться не про відмітку у міжнародному паспорті, а про те, що ми відкриваємо країну для тих, у кого є вакцинація.

Читайте також: Данія від сьогодні ввела COVID-паспорти для відвідування музеїв, кафе і перукарень

"Можливо, буде розвиватися практика видачі документа про вакцинацію, який застосовувався для відвідування країн, де була поширена жовта лихоманка, такий спеціальний жовтий бланк міжнародного зразка. Але, швидше за все, це буде якийсь електронний документ", - додав нардеп.

Читайте також: З міркувань справедливості: ВООЗ поки не підтримує запровадження паспортів вакцинації для поїздок

вакцина (4419) паспорт (1166) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19767)
Шо, крадуцкие еще и на "паспортах" хотят прибарахлится?
07.04.2021 17:02 Відповісти
Звичайно , паспорт електронний. На ньому немає слідів ДНК злодіїв як на паперовому...
07.04.2021 17:08 Відповісти
Ето будет электронный гешефт.
07.04.2021 17:08 Відповісти
А вакцина ГДЕ?
07.04.2021 18:14 Відповісти
Это будет очередная фикция, которую можно будет купить в переходах метро.
07.04.2021 19:44 Відповісти
Це має бути документ в додатку "Дія".
07.04.2021 20:44 Відповісти
 
 