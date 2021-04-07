УКР
Харків з 10 квітня посилює карантин: Громадський транспорт працюватиме як зазвичай

Виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов заявив, що з 10 квітня в місті почнуть діяти додаткові карантинні обмеження. Жорсткість карантину не вплине на роботу харківського метро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Починаючи із суботи ми введемо жорсткіші заходи. Що стосується громадського транспорту, метро працюватиме, як і працювало. Громадський транспорт буде працювати, як і працював, оскільки це дійсно потрібно для перевезення людей", - зазначив Терехов.

Так, з 10 квітня в Харкові будуть діяти такі додаткові обмеження:

- робота кафе, барів і ресторанів до 20:00;

- робота непродовольчих магазинів до 20:00;

- на продовольчих ринках буде посилений контроль.

Також читайте: Запорізька область має всі шанси для переходу в "червону зону", - Чернишов

Крім того, з наступного тижня 5-11 класи харківських шкіл переходять на дистанційне навчання, учні 1-4 класів навчатимуться без змін. Дитячі садки також продовжать приймати дітей.

+3
Ну просто нелюдські умови роблять. Як же я куплю викрутку після 22?))
07.04.2021 17:31 Відповісти
+3
как то слабовато, наверное не хочет Терехов конфликтов перед выборами в меры.

- работа кафе, баров и ресторанов до 20:00;
- работа непродовольственных магазинов до 20:00;
- на продовольственных рынках будет усилен контроль.

т.е. практически ни чего не изменится. просто для видимости
07.04.2021 17:37 Відповісти
+3
Ну хоть у таксистов мозг охолонет , а то уже мабуть хотели ипотеку оформлять . )) .
07.04.2021 18:10 Відповісти
А Гепа це дозволив ??? В нього спитали???)))
07.04.2021 17:30 Відповісти
Ну просто нелюдські умови роблять. Як же я куплю викрутку після 22?))
07.04.2021 17:31 Відповісти
А шо ти збираешся робити викруткою після 22 ? )) .
07.04.2021 18:06 Відповісти
Собирать дураков и показывать им выкрутку.
07.04.2021 19:38 Відповісти
отвертка = сок + водка или еще какая нибудь комбинация))
07.04.2021 21:09 Відповісти
а после 20 часов ПРИХОДИТ... ВИРУС!!! Курам на смех!
07.04.2021 17:36 Відповісти
Вірус,це нічний птах !!!)))
07.04.2021 17:40 Відповісти
Вірус - це "ужас, летящий на ткрыльях ночи".
07.04.2021 18:02 Відповісти
как то слабовато, наверное не хочет Терехов конфликтов перед выборами в меры.

- работа кафе, баров и ресторанов до 20:00;
- работа непродовольственных магазинов до 20:00;
- на продовольственных рынках будет усилен контроль.

т.е. практически ни чего не изменится. просто для видимости
07.04.2021 17:37 Відповісти
Як заведено в Україні ,імітація бурхливої діяльності !!!)))
07.04.2021 17:39 Відповісти
Фактически без изменений. Школы уже с понедельника на дистанционке. На той неделе его зам Рубан, журналистам сказала, что мэрия настроена удержать "оранжевое настроение", а каким образом. можно догадаться...Это действительно видимость.
07.04.2021 17:52 Відповісти
Хочет не хочет, а всю эту шоблу имени крокодила Гепы надо гнать из горсовета в дворники.
07.04.2021 19:40 Відповісти
надо, но думаю все равно Терехов как ни печально пролезет в меры. Гепу вот точно обойдет, а за Светличную в городе мало кто проголосует. В области у нее есть еще поддержка. а в городе нет
07.04.2021 21:06 Відповісти
За 4 месяца на 5 тысяч больше смертей по области, чем в до ковидное время Січ.21 4176 Гру.20 4659 Лис.20 4414 Жов.20 4883 Вер.20 3470 Сер.20 3113 Лип.20 3477 Чер.20 3404 Тра.20 3181 Кві.20 3213 Бер.20 3366 Лют.20 3329 Січ.20 3690
07.04.2021 17:41 Відповісти
На 50 тисяч. Ні, на 100.
07.04.2021 18:04 Відповісти
сайт облстата посмотри, потом умничай.
07.04.2021 18:08 Відповісти
Доковідні часи теж різні були, треба брати великий діапазон років.
07.04.2021 18:17 Відповісти
учитывая убыль население на 300 тысяч в год, плюс выехавшие, то процент умерших значительно увеличится. Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу на эту категорию большая половина, учитывая тромбоз вызванный короной, то с большей долей вероятности можно сказать в основнм от короны
07.04.2021 19:46 Відповісти
Будет больше: лечение по телефону и недоступность медицины - дороговизна и тесты, особенно для сельских.
07.04.2021 19:55 Відповісти
Про 300 тыс не брехал бы уже, даже учитывая всех навсегда выехавших.
07.04.2021 20:03 Відповісти
гугл в помощь, в Украине в ноябре и декабре умерло 130 тысяч, в 2019 году 90 тысяч, родилось в два раза меньше. +40 % примерно увеличение смертности на 100 тысяч населения
07.04.2021 20:44 Відповісти
+140
07.04.2021 21:32 Відповісти
ты шо зелёный? или статистику в университете не проходил?
08.04.2021 11:42 Відповісти
Ну хоть у таксистов мозг охолонет , а то уже мабуть хотели ипотеку оформлять . )) .
07.04.2021 18:10 Відповісти
Ужесточение карантинных мер будет сопровождаться увеличением групп членов ПР блуждающих по улицам Харькова с перекошенными от злобы рожами. Только таким методом они смогут загнать под веник не членов партии ПР. А вот соседский цуцык Филя решил от нечего делать, вылизать жопу.
07.04.2021 19:37 Відповісти
У Харькавє карантін? Так це ж ущємлєніє рускоізычьных!
Путін! Пріді!
07.04.2021 20:20 Відповісти
 
 