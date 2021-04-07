Харків з 10 квітня посилює карантин: Громадський транспорт працюватиме як зазвичай

Виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов заявив, що з 10 квітня в місті почнуть діяти додаткові карантинні обмеження. Жорсткість карантину не вплине на роботу харківського метро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Починаючи із суботи ми введемо жорсткіші заходи. Що стосується громадського транспорту, метро працюватиме, як і працювало. Громадський транспорт буде працювати, як і працював, оскільки це дійсно потрібно для перевезення людей", - зазначив Терехов.

Так, з 10 квітня в Харкові будуть діяти такі додаткові обмеження:

- робота кафе, барів і ресторанів до 20:00;

- робота непродовольчих магазинів до 20:00;

- на продовольчих ринках буде посилений контроль.

Також читайте: Запорізька область має всі шанси для переходу в "червону зону", - Чернишов

Крім того, з наступного тижня 5-11 класи харківських шкіл переходять на дистанційне навчання, учні 1-4 класів навчатимуться без змін. Дитячі садки також продовжать приймати дітей.