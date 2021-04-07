Харків з 10 квітня посилює карантин: Громадський транспорт працюватиме як зазвичай
Виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов заявив, що з 10 квітня в місті почнуть діяти додаткові карантинні обмеження. Жорсткість карантину не вплине на роботу харківського метро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Починаючи із суботи ми введемо жорсткіші заходи. Що стосується громадського транспорту, метро працюватиме, як і працювало. Громадський транспорт буде працювати, як і працював, оскільки це дійсно потрібно для перевезення людей", - зазначив Терехов.
Так, з 10 квітня в Харкові будуть діяти такі додаткові обмеження:
- робота кафе, барів і ресторанів до 20:00;
- робота непродовольчих магазинів до 20:00;
- на продовольчих ринках буде посилений контроль.
Крім того, з наступного тижня 5-11 класи харківських шкіл переходять на дистанційне навчання, учні 1-4 класів навчатимуться без змін. Дитячі садки також продовжать приймати дітей.
