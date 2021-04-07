"У сейфі голови Окружного адмінсуду виламали двері! Вимагаємо позачергового засідання ВР", - реакція соцмереж на затримання брата Вовка Зонтова зі $ 100 тис. хабаря

Соцмережі бурхливо відреагували на затримання брата глави ОАСК Павла Вовка Юрія Зонтова і ще одного адвоката на одержанні $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК.

Як передає Цензор.НЕТ, найоригінальніші коментарі з цього приводу в Facebook опублікував координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков.

"1. В сейфі виламали ДВЕРІ. Вимагаємо позачергового засідання ВР!

Зато тепер ми знаємо для чого ОАСКу гумки для грошей. Схоже, знайшлися гроші на конверти і марки. В телефоні Коломойського є абонент, який підписаний "Паша 100 шекелей". Це ніхто ще в городі в Вовка не копав", - йдеться в публікації.

"Було все, але не було рублів. Чому всі про це мовчать? Пишаюся. Справжні патріоти України", - зазначив екскерівник експертної групи в Офісі Президента Сергій Кошман.

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.