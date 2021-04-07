"У сейфі голови Окружного адмінсуду виламали двері! Вимагаємо позачергового засідання ВР", - реакція соцмереж на затримання брата Вовка Зонтова зі $ 100 тис. хабаря
Соцмережі бурхливо відреагували на затримання брата глави ОАСК Павла Вовка Юрія Зонтова і ще одного адвоката на одержанні $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК.
Як передає Цензор.НЕТ, найоригінальніші коментарі з цього приводу в Facebook опублікував координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков.
"1. В сейфі виламали ДВЕРІ. Вимагаємо позачергового засідання ВР!
- Зато тепер ми знаємо для чого ОАСКу гумки для грошей.
- Схоже, знайшлися гроші на конверти і марки.
- В телефоні Коломойського є абонент, який підписаний "Паша 100 шекелей".
- Це ніхто ще в городі в Вовка не копав", - йдеться в публікації.
"Було все, але не було рублів. Чому всі про це мовчать? Пишаюся. Справжні патріоти України", - зазначив екскерівник експертної групи в Офісі Президента Сергій Кошман.
Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.
7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.
Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.
Высокопоставленный руководитесь внешней разведки Украины (то мы о Зонтове) не способен нормально организовать конспиративную квартиру в собственной (!) стране (!). Его банально отслеживает банальная наружка ... Разведка такая же как Зеленский президент .
Найбільш несподіване те, що Юрій Зонтов працює на посаді ....... заст.начальника управління Служби Зовнішньої Розвідки України !
"А люди удивляются почему Вовк-ОАСК развалил дело Роттердам-плюс на котором нажился ДТЭК Ахметова", - отметил Бондаренко.
Как сообщалось, НАБУ выявило склад денег и драгоценностей в офисной квартире Пхайко по адресу: ул. Джона Маккейна, 22, на Печерске
Во время обысков здесь нашли значительную часть из 100 тысяч долларов взятки, которую Зонтов должен был передать судье ОАСК. Также в офисе адвоката обнаружили значительные суммы наличных денег: 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.