Новини
23 625 128

"У сейфі голови Окружного адмінсуду виламали двері! Вимагаємо позачергового засідання ВР", - реакція соцмереж на затримання брата Вовка Зонтова зі $ 100 тис. хабаря

Соцмережі бурхливо відреагували на затримання брата глави ОАСК Павла Вовка Юрія Зонтова і ще одного адвоката на одержанні $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК.

Як передає Цензор.НЕТ, найоригінальніші коментарі з цього приводу в Facebook опублікував координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков.

"1. В сейфі виламали ДВЕРІ. Вимагаємо позачергового засідання ВР!

  1. Зато тепер ми знаємо для чого ОАСКу гумки для грошей.
  2. Схоже, знайшлися гроші на конверти і марки.
  3. В телефоні Коломойського є абонент, який підписаний "Паша 100 шекелей".
  4. Це ніхто ще в городі в Вовка не копав", - йдеться в публікації.

"Було все, але не було рублів. Чому всі про це мовчать? Пишаюся. Справжні патріоти України", - зазначив екскерівник експертної групи в Офісі Президента Сергій Кошман.

Також читайте: Луценко про затримання брата Вовка Зонтова зі $ 100 тис. хабаря для суддів ОАСК: Респект НАБУ! Для справ такого масштабу Бюро і створювалося

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

+60
эх!.. заглянуть бы в сейф Ермака..
07.04.2021 17:25 Відповісти
+52
если повыламывать двери в сейфах у судей, прокуроров, налоговиков, таможни, министров, оп-будет несколько бюджетов Украины.
07.04.2021 17:27 Відповісти
+48
Двері сейфа - в студію "1 + 1"!
07.04.2021 17:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Чому ж не «заціпив»?! В тебе є данні?!
07.04.2021 19:15 Відповісти
Как там поживают бриллиантовые прокуроры, Шлапакин, Корниец, как там ребята , которые довали взятку 6 миллионов от Злочевского, уже посадили????????????????
07.04.2021 19:09 Відповісти
Мерщій на пляшку, кацап!
07.04.2021 19:16 Відповісти
Я, не кацап, живу в Киеве, так, что **...це свое прикрой.
07.04.2021 19:21 Відповісти
Да сча! Пиши українською, козломордна свиняча мерзота-твого рохкання не розумію!
07.04.2021 19:24 Відповісти
пх-пх-пх))) троль детектед. Ти чого такий лінивий, кацап?)))
07.04.2021 19:27 Відповісти
Кто ж их посадит, Венедиктова? Так она "свой в доску прокурор".
07.04.2021 20:09 Відповісти
Я кажу стули свого їба....ника, так тобі зрозуміло????
07.04.2021 19:26 Відповісти
Кацап, твоя сторінка на ФБ як в дебіла!))) не лінись, тролятина!
07.04.2021 19:28 Відповісти
Та ти шо!!!! Скидай URL , разом подивимось, який ти пиз....бол.
07.04.2021 19:29 Відповісти
Я чекаю, півень фарбований, скидай сторінку, разом посміємось, чі ти порохобот балабол???
07.04.2021 19:32 Відповісти
тепер треба крашенки у дверцята того сейфу і.... трошки притиснути.... і буде ще мільойн і щиросердечне визнання провини.
07.04.2021 19:27 Відповісти
Высокопоставленный руководитесь внешней разведки Украины (то мы о Зонтове) не способен нормально организовать конспиративную квартиру в собственной (!) стране (!). Его банально отслеживает банальная наружка ... Разведка такая же как Зеленский президент .
07.04.2021 19:29 Відповісти
Опять Порошенко!!! Доколе?
07.04.2021 19:30 Відповісти
При Петі-накрав при Вові-віддав)))))
07.04.2021 19:31 Відповісти
Порох создал набу, а зебил хочет Ситника убрать, бо воровать мешает. Дерьмак со степашкой в сто раз больше украли, зебильониг в доле 100%
07.04.2021 19:40 Відповісти
У вас зебилов Порох всегда и во всем виноват, зато гринпоц катарский самый честный.
07.04.2021 20:10 Відповісти
За Порошенко була спланована та підготовлена операція з захоплення вагнеровців, За зє-блазня операцію злили ворогу...
08.04.2021 13:17 Відповісти
А двери в чем виноваты? Может не двери надо ломать? Может нам надо научиться думать....когда и кого выбираем,кому хлопаем ,кому верим и за кем идем ?
07.04.2021 19:52 Відповісти
Какие 100 тысяч??? Там миллионы нашли! Цензор отстаёт.
07.04.2021 20:09 Відповісти
Ну почему он жулик? ЧЕЛОВЕК УМЕЕТ ЖИТЬ!
07.04.2021 20:24 Відповісти
Зонтов прийшов на службу в СЗР восени 2018 року на посаду помічника заступника керівника апарату управління Служби (цитата). Призначений, звісно, Порошенком. Як і Семочко. Отак Кнур знищував Службу зовнішньої розвідки - найреальнішу загрозу собі в першу чергу, бо зв'язки Порошенка з російськими спецслужбами абсолютно очевидні - давні і тісні. Бо ким може бути засновник СДПУ(о) та ПР, людина, що буквально знищила і дискредитувала перший Майдан і цілеспрямовано звела нанівець другий, що масово саджала добровольців і випускала сепаратистів - як не російським агентом.
07.04.2021 20:25 Відповісти
Чого варте оце все "бла-бла-бла" - яскраво видно з фрази "людина, що масово саджала добровольців"...

"У сейфі голови Окружного адмінсуду виламали двері! Вимагаємо позачергового засідання ВР", - реакція соцмереж на затримання брата Вовка Зонтова зі $ 100 тис. хабаря
08.04.2021 00:05 Відповісти
Спасибо деду за Победу, а США - за НАБУ!
07.04.2021 20:32 Відповісти
Цензор.Нет - ".....задержание брата главы ОАСК Павла Вовка Юрия Зонтова и еще одного адвоката при получении $100 тыс."

Найбільш несподіване те, що Юрій Зонтов працює на посаді ....... заст.начальника управління Служби Зовнішньої Розвідки України !

"У сейфі голови Окружного адмінсуду виламали двері! Вимагаємо позачергового засідання ВР", - реакція соцмереж на затримання брата Вовка Зонтова зі $ 100 тис. хабаря
07.04.2021 22:19 Відповісти
"У сейфі голови Окружного адмінсуду виламали двері! Вимагаємо позачергового засідання ВР", - реакція соцмереж на затримання брата Вовка Зонтова зі $ 100 тис. хабаря
08.04.2021 03:51 Відповісти
Пхайко является парнтершей брата Вовка - Юрия Зонтова, который был арестован по делу о взятке для судьи ОАСК Татьяны Балась.

"А люди удивляются почему Вовк-ОАСК развалил дело Роттердам-плюс на котором нажился ДТЭК Ахметова", - отметил Бондаренко.

Как сообщалось, НАБУ выявило склад денег и драгоценностей в офисной квартире Пхайко по адресу: ул. Джона Маккейна, 22, на Печерске

Во время обысков здесь нашли значительную часть из 100 тысяч долларов взятки, которую Зонтов должен был передать судье ОАСК. Также в офисе адвоката обнаружили значительные суммы наличных денег: 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.
10.04.2021 14:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 