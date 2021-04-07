УКР
Після вакцинації проти COVID-19 в Україні зафіксовано 816 випадків побічних реакцій, - МОЗ

Після вакцинації проти COVID-19 в Україні зафіксували 816 випадків побічних реакцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

При цьому в МОЗ зазначили, що 99,1% побічних ефектів - несерйозні.

У 94,73% випадків прояви несприятливих подій після імунізації були передбачуваними, тобто відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування.

Від початку прищеплювальної кампанії в Україні проти коронавірусу щеплено 320 265 осіб, двоє отримали другу дозу. Щеплення проводяться вакциною Covishield (вакцина AstraZeneca індійського виробництва).

а при чём тут твой укол 31 марта и температура 1 апреля? Ты кололся уже больной.
07.04.2021 19:20 Відповісти
Так вам же говорили, что вода из реки Ганг не всем по вкусу, тем более когда клизму ставят принудительно как в колхозе.
07.04.2021 19:30 Відповісти
кто ети счасливчики которие смогли вакцинироватся в Украине ?
07.04.2021 17:57 Відповісти
когда жена ушла к другому - еще неизвестно кому повезло.
Тут еще неизвестно, кто счастливчик.
Я отказался колоться этой фигней
07.04.2021 21:23 Відповісти
Не мруть люди, і то добре!
07.04.2021 17:38 Відповісти
По 400 это не мрут, потихоньку в мир иной переходят?
07.04.2021 19:38 Відповісти
Я имела в виду людей, получивших иммунизацию от COVID-19 и не имеющих серьезных последствий. Они немного защищены, и я за них искренне радуюсь.
07.04.2021 20:10 Відповісти
А сколько заболевших Ковидом после вакцинации? Толку от нее....
07.04.2021 17:39 Відповісти
А сколько?
07.04.2021 19:05 Відповісти
это он просто должен ляпнуть. А то не заплатят
07.04.2021 19:17 Відповісти
Думаешь тебе осветят статистику? 6.5 млрдов МЗО запросило на закупку вакцині! У меня на работе сотрудница сделала вакцину 3 недели назад, сейчас в болеет, а ее коллеги на самоизоляции. И это маленький городишко....А Ваня Старичков, сидит на диване и умничает....
07.04.2021 19:26 Відповісти
Поэтому вместо статистики Вы предлагаете свои фантазии?
07.04.2021 19:28 Відповісти
Предлагаю личные наблюдения, логику , сведения знакомых,признание других стран, чтение между строк, складывание логических пазлов, а не хлопание в ладошки под всеобщее одобрямс....
07.04.2021 19:32 Відповісти
///
МОЗ України хоче додатково 6,5 мільярда гривень на вакцини від коронавірусу
У держбюджеті на 2021 рік закладено 4 мільярда гривень на вакцини. Глава МОЗ України Максим Степанов виступає за виділення додатково ще 6,5 мільярда гривень."Коли формувався бюджет на 2021 рік, ми пропонували цифру 15,1 мільярда гривень на закупівлю вакцин, отримали 4 мільярди гривень. І чітко визначили: за необхідності одразу буде знайдено відповідні кошти й переказано на потреби закупівлі додаткових доз вакцин. На сьогодні ця необхідність орієнтовно становить 6,5 мільярда гривень", - пояснив міністр
07.04.2021 17:42 Відповісти
Трындеж чистой воды!!! Ну я сделал прививку 31 марта в Одессе, 1 апреоя уже лежал с температурой, а уже в воскресение не смог встать с кровати, сегодня диагностировали короновирус. А на минуточку сегодня 7ой день. Когда калоли спросил куда обращаться если что - ответ без апелляционный - к семейному доктору. Ну а дальше я уже выше написал....так я есть в этой статистике как думаете?
07.04.2021 17:45 Відповісти
А с каких пор твой Мухосраеск Усть-Зажопинский стал Одессой? Я что-то не слышал что у вас в Лаптестане что-то реиминовывали?
07.04.2021 18:12 Відповісти
Маєш бути зараз щасливим - ти ж вберіг себе від вірусу "вакцинкою"
07.04.2021 18:55 Відповісти
https://medicover.ua/koronavirus/symptomy.html У людей, інфікованих SARS-COV-2, симптоми захворювання, як правило, проявляються через 5-6 днів з моменту контакту з вірусом. Інкубаційний період становить 1-14 днів, а це означає, що були випадки, коли симптоми проявлялися на другий день після зареження, а в інших випадках майже через 2 тижні.

Ну, и причем тут вакцина? Иммунитет после первой дозы не особо сильный и формируется не за день-два.
07.04.2021 19:18 Відповісти
это уже не 1ый случай, когда люди заболевают после вакцинации.
Конечно, можно списать что еще не развился иммунитет, но по кол-ву подобных случаев, есть подозрение что эта вакцина сама создает заболевание.
07.04.2021 21:43 Відповісти
Отак у нас писали про спалахи захворювання в старечих будинках, де люди отримали щеплення.
08.04.2021 01:51 Відповісти
Так вам же говорили, что вода из реки Ганг не всем по вкусу, тем более когда клизму ставят принудительно как в колхозе.
07.04.2021 19:30 Відповісти
 
 