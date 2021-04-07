3 836 22
Після вакцинації проти COVID-19 в Україні зафіксовано 816 випадків побічних реакцій, - МОЗ
Після вакцинації проти COVID-19 в Україні зафіксували 816 випадків побічних реакцій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
При цьому в МОЗ зазначили, що 99,1% побічних ефектів - несерйозні.
У 94,73% випадків прояви несприятливих подій після імунізації були передбачуваними, тобто відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування.
Від початку прищеплювальної кампанії в Україні проти коронавірусу щеплено 320 265 осіб, двоє отримали другу дозу. Щеплення проводяться вакциною Covishield (вакцина AstraZeneca індійського виробництва).
Тут еще неизвестно, кто счастливчик.
Я отказался колоться этой фигней
Ну, и причем тут вакцина? Иммунитет после первой дозы не особо сильный и формируется не за день-два.
Конечно, можно списать что еще не развился иммунитет, но по кол-ву подобных случаев, есть подозрение что эта вакцина сама создает заболевание.