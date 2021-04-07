Після вакцинації проти COVID-19 в Україні зафіксовано 816 випадків побічних реакцій, - МОЗ

Після вакцинації проти COVID-19 в Україні зафіксували 816 випадків побічних реакцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

При цьому в МОЗ зазначили, що 99,1% побічних ефектів - несерйозні.

У 94,73% випадків прояви несприятливих подій після імунізації були передбачуваними, тобто відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування.

Від початку прищеплювальної кампанії в Україні проти коронавірусу щеплено 320 265 осіб, двоє отримали другу дозу. Щеплення проводяться вакциною Covishield (вакцина AstraZeneca індійського виробництва).

