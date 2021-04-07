На коронавірус перехворіли 170 депутатів, деякі з них - по три рази, - "слуга народу" Стефанчук
Парламент змінив через COVID-19 календарний графік, депутати пішли працювати в комітети.
Про це віцеспікер Верховної Ради, нардеп "СН" Руслан Стефанчук повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Рада змінила календарний графік, щоб було менше пленарних засідань і не було скупчень, оскільки більш ніж 170 депутатів уже перехворіли на Covid, а деякі з них - уже тричі. Ми будемо збиратися на позачергові засідання для розгляду важливих питань, щоб законотворча діяльність не припинялася" , - написав Стефанчук.
Він зазначив, що працювати дистанційно парламент не може. На початку пандемії законопроєкт про дистанційну роботу парламенту було подано, але його не підтримали. Тому віддалено, з дому, депутати можуть брати участь тільки в роботі комітетів.
"Оскільки Парламент України є єдиним законодавчим органом, необхідно мати запобіжник у разі, якщо він не може зібратися і прийняти важливі рішення. Чинний Регламент фактично унеможливлює прийняття таких рішень", - зазначив Стефанчук.
Поэтому решили, что покупать вакцины для остального нарида-это лишнее
Якщо ж людина втрачає надію і чекає смерті а не одужання, то шанси 50на50.
ШАХ И МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТЫ СОЕВЫЕ!
А во-вторых, это они что -- на сочувствие напрашиваются, что ли?
Адже з цього випливає, що небезпека коронавірусу в інфопросторі навмисно перебільшена і знаходиться на рівні звичайного грипу
Если по три раза переболели, то и иммунитета в принципе нет против ковида?
И они своими "прививками" привиты Витаминчики, экзотические фрукты, вырощеные специально для них овощи и тд...
И никакие пфайзеры им не нужны...3 дня полежал с 38 и очухался..пошел дальше воровать...