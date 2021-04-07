УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4900 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 992 58

На коронавірус перехворіли 170 депутатів, деякі з них - по три рази, - "слуга народу" Стефанчук

На коронавірус перехворіли 170 депутатів, деякі з них - по три рази, -

Парламент змінив через COVID-19 календарний графік, депутати пішли працювати в комітети.

Про це віцеспікер Верховної Ради, нардеп "СН" Руслан Стефанчук повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада змінила календарний графік, щоб було менше пленарних засідань і не було скупчень, оскільки більш ніж 170 депутатів уже перехворіли на Covid, а деякі з них - уже тричі. Ми будемо збиратися на позачергові засідання для розгляду важливих питань, щоб законотворча діяльність не припинялася" , - написав Стефанчук.

Він зазначив, що працювати дистанційно парламент не може. На початку пандемії законопроєкт про дистанційну роботу парламенту було подано, але його не підтримали. Тому віддалено, з дому, депутати можуть брати участь тільки в роботі комітетів.

Читайте також: "Слуга народу" підтримує зменшення кількості нардепів до 300, - Корнієнко

"Оскільки Парламент України є єдиним законодавчим органом, необхідно мати запобіжник у разі, якщо він не може зібратися і прийняти важливі рішення. Чинний Регламент фактично унеможливлює прийняття таких рішень", - зазначив Стефанчук.

На коронавірус перехворіли 170 депутатів, деякі з них - по три рази, - слуга народу Стефанчук 01
На коронавірус перехворіли 170 депутатів, деякі з них - по три рази, - слуга народу Стефанчук 02

Автор: 

ВР (15194) депутат (1804) карантин (18172) Стефанчук Руслан (780) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
якщо мати таке рило, як у Стефанчука, то можете і по 33 рази перехворіти
показати весь коментар
07.04.2021 17:40 Відповісти
+13
Шкода що всі живі ..
показати весь коментар
07.04.2021 17:36 Відповісти
+11
по триста тридцять три рази Кожний!
показати весь коментар
07.04.2021 17:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по триста тридцять три рази Кожний!
показати весь коментар
07.04.2021 17:35 Відповісти
СКОЛЬКО ЗДОХЛО ?
показати весь коментар
07.04.2021 23:32 Відповісти
Так по мальдивам меньше шляться надо.
показати весь коментар
07.04.2021 17:36 Відповісти
и по забугорным борделям
показати весь коментар
07.04.2021 19:32 Відповісти
и все живы как? Что им вкололи?
показати весь коментар
07.04.2021 17:36 Відповісти
Шкода що всі живі ..
показати весь коментар
07.04.2021 17:36 Відповісти
Так они же носители.
показати весь коментар
07.04.2021 17:37 Відповісти
Вірус необкрадеш...
показати весь коментар
07.04.2021 17:37 Відповісти
Чому? 2 тижні оплаченої нами відпустки.
показати весь коментар
07.04.2021 18:10 Відповісти
И компенсация,на оздоровление.
показати весь коментар
07.04.2021 19:42 Відповісти
Постковидный синдром - сразу, ну, и летом - отдаленные последствия - на море, в санаторий от соцстраха.
показати весь коментар
07.04.2021 20:05 Відповісти
якщо мати таке рило, як у Стефанчука, то можете і по 33 рази перехворіти
показати весь коментар
07.04.2021 17:40 Відповісти
Бог шельму мітить а де котрих по три рази.
показати весь коментар
07.04.2021 17:41 Відповісти
смулянты
показати весь коментар
07.04.2021 17:42 Відповісти
Депутаты от вируса не мрут.
Поэтому решили, что покупать вакцины для остального нарида-это лишнее
показати весь коментар
07.04.2021 17:46 Відповісти
Куртка замшевая - 3 шт.)!
показати весь коментар
07.04.2021 17:48 Відповісти
Бреше собака: за статистикою смертності 3 - 4 кнопкодави мали дуба врізати, а вони всі живі. Пожалєйки від мене не буде.
показати весь коментар
07.04.2021 17:49 Відповісти
Все правільно і все по статістікє . Всі перехворіють , - і кожен , мабуть , пятидесятий із хворих -- мабуть помре . (( ... . Це загальна статистика , а у кнопкодавів мабуть там своя , - вони по трі жізні будуть жить . ))
показати весь коментар
07.04.2021 18:34 Відповісти
и ни одно не сдохло- ПОТОМУ КАК ЛЕЧИЛИ, а не как народ в коридоре и только если температура 40, пока легкие не сгорят, а потом берут в больницу
показати весь коментар
07.04.2021 17:49 Відповісти
Це дійсно повний триндець, що лише при температурі в 40 в лікарню кладуть. Де і коли таке було, щоб з фактично пневмонією людина сиділа вдома "на самоізоляції" без капельниць та уколів?
показати весь коментар
07.04.2021 18:05 Відповісти
у мене минулого року два рази була температура під сорок - день-два і я йду працювати, бо за мене ніхто не буде. Не слухай Васю2 - не згорять легені від температури. Бо температуру організовує організм а не вірус. Якщо організм не розладжений, то температура до смертельної не повиситься.
Якщо ж людина втрачає надію і чекає смерті а не одужання, то шанси 50на50.
показати весь коментар
07.04.2021 18:38 Відповісти
ну и х\с ними... ни один не сдох.... может бы вакцина появилась....
показати весь коментар
07.04.2021 17:55 Відповісти
....по три. А можно и по четыре или даже пять. А потом написать заявку в ВР на получение компенсационных. Все логично)
показати весь коментар
07.04.2021 18:03 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26529615.html Сеньор Ковидомор

Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 1557
показати весь коментар
07.04.2021 18:05 Відповісти
Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 520
показати весь коментар
07.04.2021 18:06 Відповісти
ЭТО ПАБЬЕДА ЗЕ!!!! УРЯЯЯЯЯЯЯ!!!!
ШАХ И МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТЫ СОЕВЫЕ!
Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 1629
показати весь коментар
07.04.2021 18:15 Відповісти
Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 8625
показати весь коментар
07.04.2021 18:07 Відповісти
Ну, во-первых, коронавируса ж не существует...
А во-вторых, это они что -- на сочувствие напрашиваются, что ли?
показати весь коментар
07.04.2021 18:09 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26530612.html Лично у меня сочувствие к таким не возникает.

Коронавирусом переболели 170 депутатов, некоторые из них – по три раза, – "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 5380

Державна фіскальна служба у Києві викрила підприємство, яке не сплатило податків на 18,6 млн гривень, водночас, воно неодноразово ставало переможцем публічних торгів у програмі "Велике будівництво".

Про це повідомила пресслужба ДФС.

Зазначають, що компанія штучно завищувала вартість проведених робіт. Вона проводила безтоварні операції, а у документах зазначала придбання товарів та послуг в іншого товариства. Останнє працювало з "ризиковими суб'єктами господарювання".

Таким чином зловмисники змогли ухилитися від сплати податків на загальну суму у понад 18,6 млн гривень.

У офісах та помешканнях фігурантів справи співробітники податкової міліції провели обшуки. Там виявили тендерну документацію та фінансово-господарські документи, які свідчать про факти розкрадання держбюджету. Також знайшли чорнові записи та готівки на понад 6 млн грн.
https://prm.ua/zavyshchuvala-vartist-robit-ta-ne-splachuvala-podatky-kompaniiu-uchasnytsiu-velykoho-budivnytstva-vykryly-u-shakhraystvi/ Джерело
показати весь коментар
07.04.2021 18:12 Відповісти
І що, жодна падла не здохла?
показати весь коментар
07.04.2021 18:22 Відповісти
Мазохісти, сер!
показати весь коментар
07.04.2021 19:38 Відповісти
Це просто ще не кінець пригод зеїмБецилів!
показати весь коментар
07.04.2021 21:13 Відповісти
****, скока вас подохло? Болеют они. Какая на хрен жалость.
показати весь коментар
07.04.2021 18:31 Відповісти
Стефанчук не в курсе дела: "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью.
показати весь коментар
07.04.2021 18:35 Відповісти
Якщо депутати з легкістю по три рази за рік встигли перехворіти, тоді навіщо вакцинація?
Адже з цього випливає, що небезпека коронавірусу в інфопросторі навмисно перебільшена і знаходиться на рівні звичайного грипу
показати весь коментар
07.04.2021 18:38 Відповісти
небезпека звичайно ж вища, ніж від грипу. Бо вірус так і характеризований - викликає атипову пневмонію. Нове тобто. Антибіотики при такій пневмонії мало допомагають. Кисень - так собі. Коли появиться справді дієвий протокол лікування ( а багато визначних осіб таки вилікували), то і ковід19 перейде у розряд звичайно циркулючих захворювань.
показати весь коментар
07.04.2021 18:44 Відповісти
Ты в своём уме? Атибиотики при вирусной инфекции.
показати весь коментар
07.04.2021 19:12 Відповісти
я про пневмонію, яка є ускладненням при вірусній інфекції. Погугль перш ніж щось коментувати.
показати весь коментар
07.04.2021 19:18 Відповісти
Придурок недогугленный, именно коронавирус является причиной пневмонии и высокой смертности.
показати весь коментар
07.04.2021 20:08 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2021 20:38 Відповісти
Фуя собі , штамів не виявлено , а так фігачить!
показати весь коментар
07.04.2021 21:14 Відповісти
А чего тогда все живы, если вирус настолько смертельный?
показати весь коментар
07.04.2021 18:41 Відповісти
Нельзя им померать, за народ думать надо.
показати весь коментар
07.04.2021 20:56 Відповісти
добавить сюда несколько тысяч персонала рады и не одной жертвы чам не чистый експеремент этой брехни от коронобесов про страшный ковид.
показати весь коментар
07.04.2021 18:43 Відповісти
Стефанчук, это что такое было сейчас? Антивакцинная пропаганда?

Если по три раза переболели, то и иммунитета в принципе нет против ковида?
показати весь коментар
07.04.2021 18:51 Відповісти
"По три рази"...Хтось в це повірить?
показати весь коментар
07.04.2021 18:51 Відповісти
Скажите Стефанчуку, шо не надо путать ковид с триппером. Три раза, *****, насмешил))
показати весь коментар
07.04.2021 19:00 Відповісти
"Из-за таких как ты мы по три раза сифилисои переболели!"
показати весь коментар
07.04.2021 19:08 Відповісти
А сколько из этих заболевших депутанов-пидров подохло?
показати весь коментар
07.04.2021 19:24 Відповісти
Опередил....
И они своими "прививками" привиты Витаминчики, экзотические фрукты, вырощеные специально для них овощи и тд...
И никакие пфайзеры им не нужны...3 дня полежал с 38 и очухался..пошел дальше воровать...
показати весь коментар
07.04.2021 19:36 Відповісти
На коронавірус перехворіли 170 депутатів, деякі з них - по три рази, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 8873Увы, так оно и есть на самом деле.
показати весь коментар
07.04.2021 19:42 Відповісти
Не плутайте ковід і трипер.
показати весь коментар
07.04.2021 20:06 Відповісти
и ни один не сдох. живучее тараканов, сволочи, ядерную войну переживут, даже оказавшись в эпицентре взрыва.
показати весь коментар
07.04.2021 20:32 Відповісти
Они на взрыве еще и заработают)
показати весь коментар
07.04.2021 21:32 Відповісти
Им все равно. Все лечение за наш счет. Зато если сам болеешь, то все оплачиваешь сам. Лекарств в больницах нет.
показати весь коментар
07.04.2021 23:22 Відповісти
 
 