Реформування СБУ за євроатлантичними принципами - ключовий крок на шляху України в НАТО, - Квін

Реформування Служби безпеки України згідно з євроатлантичними принципами є ключовим кроком для інтеграції України в Альянс.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін за підсумками нинішньої зустрічі з народним депутатом від фракції "Слуга народу", головою підкомітету ВР введення цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості Мар'яною Безуглою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін: Чудова зустріч з народною депутаткою Мар'яною Безуглою. Вдячні за очолювану нею роботу над законопроєктом щодо СБУ. Реформування Служби відповідно до євроатлантичних принципів і кращих практик є ключовим кроком на шляху України в НАТО", - цитує Квін посольство США.

Читайте також: Дії України щодо "Мотор Січі" і "ПриватБанку" обнадіюють, - Квін