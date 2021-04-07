Реформування СБУ за євроатлантичними принципами - ключовий крок на шляху України в НАТО, - Квін
Реформування Служби безпеки України згідно з євроатлантичними принципами є ключовим кроком для інтеграції України в Альянс.
Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін за підсумками нинішньої зустрічі з народним депутатом від фракції "Слуга народу", головою підкомітету ВР введення цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості Мар'яною Безуглою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін: Чудова зустріч з народною депутаткою Мар'яною Безуглою. Вдячні за очолювану нею роботу над законопроєктом щодо СБУ. Реформування Служби відповідно до євроатлантичних принципів і кращих практик є ключовим кроком на шляху України в НАТО", - цитує Квін посольство США.
Зара Шмаркля вам на цю тему - такий гундосік нахрипить!
Так само, як "суди" і прокурватуру.
В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями
Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.
«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.
Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.
- Тому що Україна до 2014-го була прохідним двором для агентів нашого головного ворога. А після президентських виборів 2019-го ці агенти взагалі обійняли найвищі державні посади. У НАТО ви будете хіба що "троянським конем" Росії. Але навіщо це нам?