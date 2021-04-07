УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4900 відвідувачів онлайн
Новини
2 283 29

Реформування СБУ за євроатлантичними принципами - ключовий крок на шляху України в НАТО, - Квін

Реформування СБУ за євроатлантичними принципами - ключовий крок на шляху України в НАТО, - Квін

Реформування Служби безпеки України згідно з євроатлантичними принципами є ключовим кроком для інтеграції України в Альянс.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін за підсумками нинішньої зустрічі з народним депутатом від фракції "Слуга народу", головою підкомітету ВР введення цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості Мар'яною Безуглою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін: Чудова зустріч з народною депутаткою Мар'яною Безуглою. Вдячні за очолювану нею роботу над законопроєктом щодо СБУ. Реформування Служби відповідно до євроатлантичних принципів і кращих практик є ключовим кроком на шляху України в НАТО", - цитує Квін посольство США.

Читайте також: Дії України щодо "Мотор Січі" і "ПриватБанку" обнадіюють, - Квін

Автор: 

НАТО (6729) посольство (959) СБУ (13278) США (24127) реформи (3230) Квін Крістіна (110) Безугла Мар’яна (315)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Один из ответов на вопрос "А почему Украина не в НАТО?" нашли в сейфе зам. главы внешней разведки Украины. Думаю, в сейфах руководства СБУ еще несколько ответов найдется.
показати весь коментар
07.04.2021 17:47 Відповісти
+10
Лучше создать новую службу безопасности с нуля, чем пытаться реформировать СБУ, которое раньше было КГБ и которым управляла Россия и там русской агентурой кишит. И еще члены русской мафии - Ройтман рассказывал, как им подчинялись в СБУ. При Яныке управлял СБУ русский агент с русским паспортом. Переводов было куча из ФСБ РФ в СБУ. СБУ Крыма и Донбасса всем составом после оккупации перешли на работу в ФСБ, а точнее они уже давно работали на ФСБ и тут просто уже не было смысла скрывать дальше. Так и СБУ сейчас с кучей русских агентов на РФ работает. Украине нужно создать со странами НАТО в Украине новые спецслужбы мощные и чтобы они работали в кооперации со спецслужбами НАТО.
показати весь коментар
07.04.2021 17:47 Відповісти
+7
А какой бизнес крышуют по по евроатлантическим принципам?
показати весь коментар
07.04.2021 17:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А какой бизнес крышуют по по евроатлантическим принципам?
показати весь коментар
07.04.2021 17:37 Відповісти
В нас СБУ ходить по маршрутках, перевіряє чи всі заплатили за проїзд електронним квитком
показати весь коментар
07.04.2021 17:38 Відповісти
ЄС та НАТО ,відкритим текстом сказали ,що головною проблемою України є,вісутність реальної судової реформи і реальної боротьби з корупцією!!!))))
показати весь коментар
07.04.2021 18:13 Відповісти
Та ясно...хто ж наважиться себе обділити )
показати весь коментар
07.04.2021 18:19 Відповісти
Нема питань. "Практично все зроблено!"
Зара Шмаркля вам на цю тему - такий гундосік нахрипить!
показати весь коментар
07.04.2021 17:38 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває,це чергова порція локшини на вуха лохтората!!!)))
показати весь коментар
07.04.2021 18:22 Відповісти
Ну вот и зачем СБУ такая реформа, если нельзя зарабатывать крышеванием?
показати весь коментар
07.04.2021 17:40 Відповісти
Один из ответов на вопрос "А почему Украина не в НАТО?" нашли в сейфе зам. главы внешней разведки Украины. Думаю, в сейфах руководства СБУ еще несколько ответов найдется.
показати весь коментар
07.04.2021 17:47 Відповісти
Лучше создать новую службу безопасности с нуля, чем пытаться реформировать СБУ, которое раньше было КГБ и которым управляла Россия и там русской агентурой кишит. И еще члены русской мафии - Ройтман рассказывал, как им подчинялись в СБУ. При Яныке управлял СБУ русский агент с русским паспортом. Переводов было куча из ФСБ РФ в СБУ. СБУ Крыма и Донбасса всем составом после оккупации перешли на работу в ФСБ, а точнее они уже давно работали на ФСБ и тут просто уже не было смысла скрывать дальше. Так и СБУ сейчас с кучей русских агентов на РФ работает. Украине нужно создать со странами НАТО в Украине новые спецслужбы мощные и чтобы они работали в кооперации со спецслужбами НАТО.
показати весь коментар
07.04.2021 17:47 Відповісти
Реформувати на 100% корумповану систему не можливо ,потрібен докорінний демонтаж !!!)))
показати весь коментар
07.04.2021 18:15 Відповісти
Так. Стадіон у Сантьяго 1973.
показати весь коментар
07.04.2021 18:44 Відповісти
помню как сбушник бегал по донецкому аэропорту , оркам двери своим электронным ключом открывал ...после такого их надо было ещё тогда разогнать , а они до сих пор "трудятся" , хотя нормальные люди там есть , но как структура безопасности они своё лицо утратили уже давно
показати весь коментар
07.04.2021 17:50 Відповісти
реформировать СБУ(КГБ Украины) - это море будет сил потрачено и ничего не исправить там, чтобы оно по назначению работало. СБУ - это поломанный механизм! Украине нужно создавать не из бывших российских спецслужб - новые спецслужбы нормальные, а нужно создать новые спецслужбы и не одни! Нужно создать аналог Моссада, аналог Ми 6, аналог ЦРУ, ФБР, АНБ, а СБУ распустить потом, когда будут новые службы!
показати весь коментар
07.04.2021 17:51 Відповісти
Можливо Мендль вдасться одним своїм "твітом" реформувати СБУ
показати весь коментар
07.04.2021 17:53 Відповісти
Так це від кого залежить? Хто заважав і завапжає позбавитись в СБУ зрадників хабарників корупціцонерів і всякої іншої погані? Це теж виборці винні і заважали минулійвладі і теперішній?
показати весь коментар
07.04.2021 17:54 Відповісти
Тю, а она что , не знает про 146 потужных .... куда-ж дальше
показати весь коментар
07.04.2021 17:56 Відповісти
после этого заявления ослу перехотелось в нато)))) где же они хачеваться будут?
показати весь коментар
07.04.2021 18:05 Відповісти
в черниговской обл весной 14 го почти все сбушники внезапно заболели и ушли на больничный)))
показати весь коментар
07.04.2021 18:07 Відповісти
Епідемія мабуть !!!)))
показати весь коментар
07.04.2021 18:26 Відповісти
Цю купу фсбшного лайна реформувати неможливо.
Так само, як "суди" і прокурватуру.
показати весь коментар
07.04.2021 18:21 Відповісти
Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі !!!))))
показати весь коментар
07.04.2021 18:23 Відповісти
Доброчесних в 100% корумпованій системі нема і бути не може !!!))))
показати весь коментар
07.04.2021 18:25 Відповісти
А им работать не хотца . Ну где же эта Ната взялась! ? Вот валютчиков крышевать иличто то ещё сормачное , это да.
показати весь коментар
07.04.2021 18:32 Відповісти
ну ну

В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями

Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.

«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.
показати весь коментар
07.04.2021 19:18 Відповісти
- Пане Байдене, а чому Україна досі не в НАТО?
- Тому що Україна до 2014-го була прохідним двором для агентів нашого головного ворога. А після президентських виборів 2019-го ці агенти взагалі обійняли найвищі державні посади. У НАТО ви будете хіба що "троянським конем" Росії. Але навіщо це нам?
показати весь коментар
07.04.2021 19:24 Відповісти
Квартал-95 буде реформувати СБУ? Стадо північних лисиць здохло в джунглях Амазонки...
показати весь коментар
07.04.2021 20:00 Відповісти
Де реформурвання СБУ і де, пардон позвоню баканову?
показати весь коментар
07.04.2021 20:01 Відповісти
 
 