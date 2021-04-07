УКР
Із загиблим у зоні ООС воїном 1-ї ОТБр Максимом Стеблянком попрощаються 10 квітня на Сумщині

У суботу, 10 квітня, в місті Лебедин Сумської області відбудеться прощання з Максимом Стеблянком, 1998 року народження, солдатом, військовослужбовцем механізованого батальйону 1-ї окремої танкової бригади.

Максим Стеблянко загинув 6 квітня, близько 9.30. Він зазнав несумісних із життям поранень унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

У січні Максиму виповнилося 23 роки. Він був старшою дитиною в багатодітній родині. Його батько теж служить за контрактом.

Стеблянко народився в Лебедині, закінчив школу №3. Потім навчався в Лебединському вищому професійному училищі лісового господарства. Отримав спеціальність лісника, тракториста, машиніста, водія. Після закінчення училища був призваний на строкову військову службу у Збройні сили, у 2018 році. Після цього підписав контракт і продовжив службу.

