УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5542 відвідувача онлайн
Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
604 18

Іран не повідомив Україні імена десятьох чиновників, яким пред'явлено звинувачення у справі про катастрофу літака МАУ, - Єнін

Іран не повідомив Україні імена десятьох чиновників, яким пред'явлено звинувачення у справі про катастрофу літака МАУ, - Єнін

Іран не надав Україні ніяких конкретних даних щодо 10 осіб, яких звинувачують у збиванні літака МАУ біля Тегерана, тому поки невідомо, чи справді ці люди мають стосунок до авіакатастрофи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"На превеликий жаль, ми вже неодноразово чуємо певні інформаційні зливи в ЗМІ Ірану, які згодом не підтверджуються. Ми неодноразово закликали іранську сторону до більшої прозорості як у напрямку технічного розслідування, так і в напрямку кримінально-правового переслідування осіб, причетних до збивання "Боїнга". На превеликий жаль, із тих 10 осіб, яким нібито пред'явлено звинувачення, українська сторона не знає жодного конкретного імені. Іранська сторона досі не передала нам жодних деталей, відповідно ми не можемо знати, чи це саме ті особи, які мають стосунок до катастрофи, чи ні", - розповів він.

За словами Єніна, іранська сторона "виключно формально ставиться до виконання своїх міжнародно-правових зобов'язань", а українська прокуратура на свої запити про міжнародно-правову допомогу постійно отримує відписки.

Читайте також: Україна має намір створити проблеми для Ірану: слідство щодо аварії літака МАУ мусить тривати, - Кулеба

"Замість цього правда дещо в іншому - технічне розслідування проведено для того, щоб виправдати дії іранської сторони. Жодне з фактичних зауважень по суті з української сторони в цьому технічному розслідуванні не враховано. Іранська сторона не надала по суті жодної конкретної відповіді нашим органам досудового розслідування і Генеральної прокуратури щодо обставин розслідування кримінального провадження", - підкреслив заступник міністра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що десятьом іранським чиновникам висунули обвинувачення у справі про катастрофу літака МАУ.

Автор: 

авіакатастрофа (1111) Іран (2328) МЗС (4248) Єнін Євген (348)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
кацапи дали наказ збивати...тут і віслюку зрозуміло
показати весь коментар
07.04.2021 18:13 Відповісти
+2
іранці, а кацапи наказали... добавляй...
показати весь коментар
07.04.2021 18:14 Відповісти
+1
Не сообщают, потому что никому и не предъявили ничего. В итоге, лет10 будут выпрашивать, а потом Иран скажет, что "засекреченные виновные" уже отсидели.
показати весь коментар
07.04.2021 18:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что сообщать? Скорее всего это не иранцы сбили самолёт Украины..
показати весь коментар
07.04.2021 17:58 Відповісти
іранці, а кацапи наказали... добавляй...
показати весь коментар
07.04.2021 18:14 Відповісти
А кто по-вашему? Ну-ка ну-ка...
показати весь коментар
08.04.2021 06:38 Відповісти
до сих пор ощущение, что не вмешайся Канада и Великобритания...
наши б телепні... повесили на своих пилотов эту катастрофу...
показати весь коментар
07.04.2021 18:07 Відповісти
кацапи дали наказ збивати...тут і віслюку зрозуміло
показати весь коментар
07.04.2021 18:13 Відповісти
Ты идиот?не,не так,ТЫ ИДИОТ,была выпущена ракета которая збила самолет,кто ***** бы все вешал на пилотов?
показати весь коментар
07.04.2021 18:20 Відповісти
не шуми!
вспомни первые часы и сутки!! когда нашефсе летало на случку в мацкву и только через 2 дня шо-то квакнуло...а наш перпуганный МИД заявил что основная версия пока - ошибка наших пилотов... и только КАНАДА дала первой расшифровку переговоров иранских военных и настояла на основной версии - сбиты 2 ракетами !!! 2 !! не по ошибке...случайно..одной... а 2.. т.е добивали!!!
поэтому....не начинай с оскорблений...
показати весь коментар
07.04.2021 18:26 Відповісти
Так к чему ты тогда провоцируеш,про это теперь знает весь мир,а ты цепляешся за покойных пилотов
показати весь коментар
07.04.2021 18:29 Відповісти
значит я криво высказался...
я просто хотел написать что вялость наших и беззубость могли в свое время сыграть совсем поганую штуку...и эта вялость и до сих пор дает повод Ирану не торопиться и динамить наших
показати весь коментар
07.04.2021 18:34 Відповісти
Чтобы понять причину поражения украинского самолета иранскими ВС надо просто ответить на простой вопрос: а почему по инциденту упорно молчат США и ЕС... разгадка этой простой загадки в этом...
показати весь коментар
08.04.2021 06:37 Відповісти
Вы упорно намекаете на виновность США ? с которой в тот катастрофический момент у Ирана была...скажем так напряженка (ибо именно американской "ответки" ждали военные ПВО Ирана)...но почему тогда не сбили вылетевший 10 мин до этого раша борт??? почему сбили "вылетающий" а не прилетающий (ждали ж прилета??) и саме главное...что делали раша консультанты там... в тот день...? но..но это все намеки и подозрения...а факт - иранские ПВО двумя (!!!) ракетами (сбили и добили...но не ошиблись как поют) украинский пассажирский самолет, вылетающий и точно сообщающий свои координаты и позывные иранским диспетчерам (почему не закрыли небо, если боялись атаки американцев??)
это мои выводы (поверхностные), Вы возможно знаете больше...
показати весь коментар
08.04.2021 08:23 Відповісти
Сбили естественно иранцы... по отработанному сценарию... небо не закрывали... сбили, чтобы захлебнуть предполагаемую атаку... сбили намеренно украинский борт, чтобы намекнуть и напомнить кое-кому кое-что... кое-кто намек поняли... молчат.
показати весь коментар
08.04.2021 20:11 Відповісти
Не сообщают, потому что никому и не предъявили ничего. В итоге, лет10 будут выпрашивать, а потом Иран скажет, что "засекреченные виновные" уже отсидели.
показати весь коментар
07.04.2021 18:21 Відповісти
Иран - союзник РФ ..
показати весь коментар
07.04.2021 18:34 Відповісти
Може тому, що не можуть серйозно сприймати вчорашнього блазня-піаніста?
показати весь коментар
07.04.2021 18:57 Відповісти
Интересно, а почему столько шума по МН 370 и почти ничего об иранском инциденте? Даже Украина больше говорит о малайзийском самолете, чем об украинском... и комментариев и обсждений по теме МН 370 здесь всегда намного больше... кто-нибудь заумывался над этим?
показати весь коментар
08.04.2021 06:30 Відповісти
МН17 sorry
показати весь коментар
08.04.2021 20:14 Відповісти
 
 