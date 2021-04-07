Іран не повідомив Україні імена десятьох чиновників, яким пред'явлено звинувачення у справі про катастрофу літака МАУ, - Єнін

Іран не надав Україні ніяких конкретних даних щодо 10 осіб, яких звинувачують у збиванні літака МАУ біля Тегерана, тому поки невідомо, чи справді ці люди мають стосунок до авіакатастрофи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"На превеликий жаль, ми вже неодноразово чуємо певні інформаційні зливи в ЗМІ Ірану, які згодом не підтверджуються. Ми неодноразово закликали іранську сторону до більшої прозорості як у напрямку технічного розслідування, так і в напрямку кримінально-правового переслідування осіб, причетних до збивання "Боїнга". На превеликий жаль, із тих 10 осіб, яким нібито пред'явлено звинувачення, українська сторона не знає жодного конкретного імені. Іранська сторона досі не передала нам жодних деталей, відповідно ми не можемо знати, чи це саме ті особи, які мають стосунок до катастрофи, чи ні", - розповів він.

За словами Єніна, іранська сторона "виключно формально ставиться до виконання своїх міжнародно-правових зобов'язань", а українська прокуратура на свої запити про міжнародно-правову допомогу постійно отримує відписки.

Читайте також: Україна має намір створити проблеми для Ірану: слідство щодо аварії літака МАУ мусить тривати, - Кулеба

"Замість цього правда дещо в іншому - технічне розслідування проведено для того, щоб виправдати дії іранської сторони. Жодне з фактичних зауважень по суті з української сторони в цьому технічному розслідуванні не враховано. Іранська сторона не надала по суті жодної конкретної відповіді нашим органам досудового розслідування і Генеральної прокуратури щодо обставин розслідування кримінального провадження", - підкреслив заступник міністра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що десятьом іранським чиновникам висунули обвинувачення у справі про катастрофу літака МАУ.