УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5542 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 320 12

Найманці РФ відкривали вогонь по українських позиціях біля Опитного, Гнутового, Широкиного і Водяного, - пресцентр ОС

Найманці РФ відкривали вогонь по українських позиціях біля Опитного, Гнутового, Широкиного і Водяного, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, недалеко від селища Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине і Водяне, що на Приазов'ї, ворог використовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Читайте також: У зоні ООС загинув воїн 10-ї ОГШБр Ігор Байтала

Автор: 

обстріл (30481) Донбас (22363) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
вот и спрашивается в задачнике - на хрена было отводить наших в глубь с обжитых блокпостов...если толку ноль целых шиш десятых ??? ни тишины ни перемирия...и потери ...
за это кто то должен ответить???
показати весь коментар
07.04.2021 18:21 Відповісти
+6
ці кацапські паскуди ніколи не зупинять свою антиукраїнську політику... потрібно бути готовими до будь якої ситуації!
показати весь коментар
07.04.2021 18:18 Відповісти
+4
Донбасс это не последняя остановка московских захватчиков.
Цель Москвы - захват всей Украины, главное Киева.
Орда-Москва примазалась к Киеву-Руси, и

московским оккупантам всегда была нужна чужая земля, своей этнической территории гуССкие не имеют в составе РФ.
Нету у них своей республики или даже автономного округа в составе рф, типа республики Моксель
Поэтому Украине надо готовиться к постоянной войне с москалямы, пока существует Москва-Орда,
а не заглядывать московским захватчикам в глаза.
показати весь коментар
07.04.2021 18:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ці кацапські паскуди ніколи не зупинять свою антиукраїнську політику... потрібно бути готовими до будь якої ситуації!
показати весь коментар
07.04.2021 18:18 Відповісти
вот и спрашивается в задачнике - на хрена было отводить наших в глубь с обжитых блокпостов...если толку ноль целых шиш десятых ??? ни тишины ни перемирия...и потери ...
за это кто то должен ответить???
показати весь коментар
07.04.2021 18:21 Відповісти
Путин и его банда!!! А тебе похоже хочется другого?
показати весь коментар
07.04.2021 18:36 Відповісти
***** - однозначно ! плюс по-мелочи те, кто не выполняет договоров и те кто понадеялся на выполнение договоров теми, кто их никогда не выполняет (особенно если не прописан механизм наказания за не выполнение)... не наказанное зло - борзеет!
показати весь коментар
07.04.2021 19:07 Відповісти
Донбасс это не последняя остановка московских захватчиков.
Цель Москвы - захват всей Украины, главное Киева.
Орда-Москва примазалась к Киеву-Руси, и

московским оккупантам всегда была нужна чужая земля, своей этнической территории гуССкие не имеют в составе РФ.
Нету у них своей республики или даже автономного округа в составе рф, типа республики Моксель
Поэтому Украине надо готовиться к постоянной войне с москалямы, пока существует Москва-Орда,
а не заглядывать московским захватчикам в глаза.
показати весь коментар
07.04.2021 18:31 Відповісти
От тварі кацапські
показати весь коментар
07.04.2021 18:33 Відповісти
Я так розумію, шо "просто перестать стрелять" - не варіант?
І хто тепер "наживається на війні"?!
Невже найвеличніший таки був "трохи не правий"?
показати весь коментар
07.04.2021 18:36 Відповісти
Серіалчік свій продав, походу це не бізнес на крові...
показати весь коментар
07.04.2021 18:50 Відповісти
Єслі шо, то війська повернуться на старі позиції. Альо, говнокомандувач, де ти?
показати весь коментар
07.04.2021 18:53 Відповісти
Яка трагедія для українців мати в найтяжчі часи війни президентом паяца-зрадника…Чорна сторінка нашої історії, ганебна сторінка…
показати весь коментар
07.04.2021 19:24 Відповісти
Не чули, гарант з моря повернулся?
показати весь коментар
07.04.2021 20:26 Відповісти
 
 