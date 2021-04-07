Найманці РФ відкривали вогонь по українських позиціях біля Опитного, Гнутового, Широкиного і Водяного, - пресцентр ОС
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зокрема, недалеко від селища Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине і Водяне, що на Приазов'ї, ворог використовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.
за это кто то должен ответить???
Цель Москвы - захват всей Украины, главное Киева.
Орда-Москва примазалась к Киеву-Руси, и
московским оккупантам всегда была нужна чужая земля, своей этнической территории гуССкие не имеют в составе РФ.
Нету у них своей республики или даже автономного округа в составе рф, типа республики Моксель
Поэтому Украине надо готовиться к постоянной войне с москалямы, пока существует Москва-Орда,
а не заглядывать московским захватчикам в глаза.
І хто тепер "наживається на війні"?!
Невже найвеличніший таки був "трохи не правий"?