Найманці РФ відкривали вогонь по українських позиціях біля Опитного, Гнутового, Широкиного і Водяного, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, недалеко від селища Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине і Водяне, що на Приазов'ї, ворог використовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

