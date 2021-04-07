Однокласниці побили чотирнадцятирічну дівчинку в Торецьку, змусили її голою купатися в річці і знімали все на відео
Кілька дівчат запросили однокласницю на водойму, били і знущалися. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"4 квітня 2021 року 14-річна школярка разом із подругами запросила до водойми свою однокласницю, на яку тримала особисту образу. Спочатку дівчата ображали потерпілу, а потім - завдали їй тілесних ушкоджень і змусили купатися оголеною у водоймі. Внаслідок згаданих дій дівчина отримала забої обличчя і голови", - сказано в повідомленні прокуратури.
Підлітки знімали знущання над ровесницею на мобільні телефони і викладали в соцмережі, але потім видалили відео.
Справу розслідують за ч. 2 ст. 162 (побої і мордування). Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на такий же термін.
Вы правы в том, что азы воспитания прививаются в семье, но в то же время недооцениваете и влияние кругов общения вне семьи, а они чрезвычайно разнообразны по своей природе.
А в подростковом возрасте такие конфликты были, есть и будут, это возраст самоутверждения.
Другое дело, что в одних случаях проявляется больше агрессии, в других меньше. И воспитание здесь не решающий фактор.
Это война разных рас.
на позьірь.
Школу заканчивал в конце 70-х, и тогда бывал трэш, даже покруче.