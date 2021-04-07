УКР
Однокласниці побили чотирнадцятирічну дівчинку в Торецьку, змусили її голою купатися в річці і знімали все на відео

Однокласниці побили чотирнадцятирічну дівчинку в Торецьку, змусили її голою купатися в річці і знімали все на відео

Кілька дівчат запросили однокласницю на водойму, били і знущалися. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"4 квітня 2021 року 14-річна школярка разом із подругами запросила до водойми свою однокласницю, на яку тримала особисту образу. Спочатку дівчата ображали потерпілу, а потім - завдали їй тілесних ушкоджень і змусили купатися оголеною у водоймі. Внаслідок згаданих дій дівчина отримала забої обличчя і голови", - сказано в повідомленні прокуратури.

Підлітки знімали знущання над ровесницею на мобільні телефони і викладали в соцмережі, але потім видалили відео.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 162 (побої і мордування). Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на такий же термін.

+56
Батьків виродків також судити за невиховання!
показати весь коментар
07.04.2021 18:20 Відповісти
+45
донецькі девкі.. що тут візьмеш!
показати весь коментар
07.04.2021 18:20 Відповісти
+31
Посадять дівуль чи ні ?
показати весь коментар
07.04.2021 18:20 Відповісти
совсем малолетки мозгами двинулись! то с крыши прыгают, то таблетки жрут горстями, а тут вот! метод один, битие "ремнем" определяет сознание! только этим уже не поможет
показати весь коментар
07.04.2021 19:17 Відповісти
Наивно думать, что "донецкие девки" в плане воспитанности и поведения чем-то принципиально отличаются от "девок" любого другого региона.

5 февр. 2020 г. - В Киеве на Борщаговке две девушки избили школьницу
3 мар. 2021 г. - Четыре года длился суд по делу первой известной жертве буллинга в Украине - черниговской школьницы
18 февр. 2020 г. - В Бердичеве Житомирской области группа девочек в возрасте 13-14 лет пристала к 14-летней девочки и начала ее избивать
13 авг. 2020 г. - Во Львовской области девочки-подростки жестоко избили сверстницу руками и ногами

и так далее множество других случаев агрессии по всей стране.
показати весь коментар
07.04.2021 19:21 Відповісти
Та вистачає по всій країні. І раніше було.
показати весь коментар
07.04.2021 19:42 Відповісти
Меня интересует другое-школьниц за избиение себе подобной собираются дать 5 лет лишения свободы, а братьев Ермака и Вовка за взятки и хищения на сотни тысяч дол. даже на 1 день в СИЗО не посадили.
показати весь коментар
07.04.2021 19:45 Відповісти
а ничё, шо у нас Рифмастер за принт на футболке уже больше года сидит?
показати весь коментар
08.04.2021 09:37 Відповісти
та то такое ! не раскачивай лодку !!! на шел что сравнивать!
показати весь коментар
08.04.2021 11:29 Відповісти
Уродки сами несчастны, и не могут простить красоту другим.
показати весь коментар
07.04.2021 19:46 Відповісти
Грустно. В Украине совсем недавно такое было не мыслимо. К сожалению... НЕКОМУ воспитывать детей! И мальчишек и девчонок. Казенная отбывальщина в детском саду ,школе и трэш горе-родителей. Надо кричать во весь голос ,- ЛЮДИ ОДУМАЙТЕСЬ!
показати весь коментар
07.04.2021 19:47 Відповісти
Вы просто с этим воочию, видимо, не сталкивались. А это было всегда, и в совковой Украине, и в пост-совковой.
показати весь коментар
07.04.2021 20:50 Відповісти
Я не стану вспоминать как нас 20летних студентов девчата на селе величали на вы ,не стану и рассказывать о том .что будучи вполне хулиганствующими ,не позволяли при посторонних матерную брань . ( А наши девчонки такое и не позволяли...) А воспитание начинается в семье. Ни мои дети ни мои внуки такого бы не сделали.
показати весь коментар
07.04.2021 21:14 Відповісти
Уклад, нравы и быт сельской жизни вообще раньше сильно отличались от городского.
Вы правы в том, что азы воспитания прививаются в семье, но в то же время недооцениваете и влияние кругов общения вне семьи, а они чрезвычайно разнообразны по своей природе.
А в подростковом возрасте такие конфликты были, есть и будут, это возраст самоутверждения.
Другое дело, что в одних случаях проявляется больше агрессии, в других меньше. И воспитание здесь не решающий фактор.
показати весь коментар
07.04.2021 22:33 Відповісти
Древние инстинкты. Человек существует три миллиона лет, а трусы надел только пару тысяч лет назад.
показати весь коментар
07.04.2021 19:48 Відповісти
Если кто-то из этих сучек утопит в уличном туалете своего нежелательного ребенка, я буду очень возмущаться, но не удивлюсь.
показати весь коментар
07.04.2021 20:04 Відповісти
Сказать что вели себя как животные даже не поворачивается язык, они гуманнее чем люди по отношению к своему виду.
показати весь коментар
07.04.2021 20:22 Відповісти
Наличие двух ног и двух рук не означает принадлежность к одному виду.
Это война разных рас.
показати весь коментар
07.04.2021 20:55 Відповісти
І це Украіна ???
показати весь коментар
07.04.2021 20:55 Відповісти
Це Торецьк (від слова Тора).
показати весь коментар
07.04.2021 20:56 Відповісти
А ще колись но казали - Зарядити в торец . Може це від цього ?)
показати весь коментар
07.04.2021 21:03 Відповісти
от слова торец(край,конец,грань)дальше шахт нет,дальше ,,артемсоль"
показати весь коментар
07.04.2021 21:13 Відповісти
от названия речки Торец,которая там проходит,но течку в метр шириной и глубиной по щиколотку сложно назвать речкой.
показати весь коментар
08.04.2021 09:25 Відповісти
Где, говоришь, дальше шахт нет??? Учебник географии купи, краезнавец!
показати весь коментар
08.04.2021 10:22 Відповісти
на позьірь.
показати весь коментар
08.04.2021 15:23 Відповісти
Дядька,название города от речки Кривой Торец,а не какой то там край или чей то конец.На счет дальше шахт нет,не понятно где находится это ДАЛЬШЕ?)))На пример ДАЛЬШЕ к Горловке шахты имеются,по крайней мере были раньше,ДАЛЬШЕ на Красноармейск-Доброполье-шахты,Макеевка-шахты,Дружковка-Донецк-шахты,Рядом за Артемовском -Луганская область-Первомайск,Лисичанск,Стаханов-шахты,шахты,шахты будь они не ладны...
показати весь коментар
08.04.2021 16:17 Відповісти
за шахтой Торецкая в сторону Бахмута углей нет. Торецкая(она-же 1-1 бис) крайняя по линии Горловка-Майорск-Бахмут ажжж до Луганской обл
показати весь коментар
08.04.2021 16:37 Відповісти
Скажем так -не углей нет,а шахт нет.Промышленная угленосность бассейна захватывает и Бахмут и Краматорск,хотя угольных шахт там нет.И не смотря на все это,на название города это не повлияло.
показати весь коментар
08.04.2021 16:58 Відповісти
))))шахтьі как -раз и есть.Соляньіе
показати весь коментар
08.04.2021 17:14 Відповісти
А я и написал-УГОЛЬНЫХ шахт там нет)))
показати весь коментар
08.04.2021 17:22 Відповісти
сорь, точно.Назвали конечно по речке.тоьлко не понятно, почему депутатьі вернули Новгородскому историческое название Нью-Йорк,а Торецку Щербиновка нет
показати весь коментар
08.04.2021 17:32 Відповісти
Потому как за название города сепаромэр Слепцов захотел бабосиков срубить))),устроил конкурс,сам придумал название сам и 20штук гр получил,все в лучших традициях)))
показати весь коментар
08.04.2021 17:58 Відповісти
Лучший способ, тоже избить и заставить купаться голыми. И штраф тысяч на двести. Чтобы родителям мозги вправить.
показати весь коментар
08.04.2021 01:45 Відповісти
а в тюрьму посадим тетю Любу ? на пять лет ? баланду кушать ням -ням вкусна така , чи тетю Любу низзя садить ?
показати весь коментар
08.04.2021 11:30 Відповісти
В колонию. Пусть срок мотают. Всё равно ТАКИХ исправить невозможно, тут нужна только изоляция от нормального общества.
показати весь коментар
08.04.2021 16:16 Відповісти
Я бы отстегал этих девушек по задницам крапивой, снял это на камеры и показал ролики их родителям.
показати весь коментар
08.04.2021 05:47 Відповісти
а вот за такое в єтой стране можно сесть ! не подстрекайте людей !
показати весь коментар
08.04.2021 11:31 Відповісти
тема не раскрыта. где видео?
показати весь коментар
08.04.2021 09:38 Відповісти
Какие родители,такие и дети.
показати весь коментар
08.04.2021 09:45 Відповісти
Родители, дети. Общество больное.! Вот где беда. Воспитанием не занимаются . Все добывают деньги.
показати весь коментар
08.04.2021 09:56 Відповісти
Судячи із коментів на інших статтях, особливо про тарифи, якось вони невдало їх добувають?
показати весь коментар
08.04.2021 12:25 Відповісти
В совке, в колхозах, при трудоднях, тоже деньги добывали?)
показати весь коментар
08.04.2021 13:01 Відповісти
Дамбасята любят рузге мир.
показати весь коментар
08.04.2021 11:11 Відповісти
как то пять таких девах, лет по 16 правда, мужика избили -шел с работы домой, подпитый никого не трогал- ну уже за сорок ему было , он потом в реанимации умер через три дня. а сын его нашел етих мокрощелок , дал одной в рожу - так его доблестный украинский суд посадил за нанесение чего то там на пять лет ..... все село знало етого дядьку Серега звали , никого никогда не трогал, не лез ни к кому , ото таке правосудіє ...
показати весь коментар
08.04.2021 11:25 Відповісти
Лучше бы они читали пособие "как делать лучший в мире минет", в жизни больше бы пригодилось, чем дурью маяться
показати весь коментар
08.04.2021 11:44 Відповісти
Прям репортаж из мира животных. Я мож старый уже стал, но у нас до такого не доходило даже в девяностые, когда я в школе учился.
показати весь коментар
08.04.2021 11:52 Відповісти
Да ладно) И при совке село на село женихов делили) И в методах не церемонились)))
показати весь коментар
08.04.2021 12:57 Відповісти
За волосы соперницу действительно могли оттаскать. Но вот до такого дойти им в голову не приходило.
показати весь коментар
08.04.2021 13:33 Відповісти
А не было тогда ни интернета в совке, ни телефонов, потому и не доходило до такого.
показати весь коментар
08.04.2021 18:55 Відповісти
Ну тогда я может вообще древний. ))
Школу заканчивал в конце 70-х, и тогда бывал трэш, даже покруче.
показати весь коментар
09.04.2021 00:54 Відповісти
РуССкий мир... Потім самки виростуть, наплодять від такої самої алкашні виводок, а той, через 18 років буде когось вбивати, гвалтувати, грабувати. Круговорот лайна в природі.
показати весь коментар
08.04.2021 12:24 Відповісти
Хто всрався?-Руський мир))))Какие ж вы далекие боженька,боженька....А Оноприенко кто вырастил,кто Чикатило вырастил?тоже рюсьге мир?тоже родители алкаши у них были?да война идет на половине земного шара,на всей планете кого то сейчас насилуют или грабят-это тоже всесильный рюсьге мир?тюрьмы в Украине урками тоже рюсьге мир забил?какого русский мир относится к воспитанию украинских детей?или они уже для вас не украинские?стадо перепуганых овец....не так страшен сраный русский мир,как наша быдлота которая в чужом глазу соринку видит,а в своем бревно не замечает,тьфу...
показати весь коментар
08.04.2021 17:50 Відповісти
Через кілька років це бидло почне розмножуватись.
показати весь коментар
08.04.2021 13:02 Відповісти
А как же там учителя? Что неужели учителей виноватыми не сделают?
показати весь коментар
08.04.2021 14:01 Відповісти
А они говорят - "Как нам платят, так мы их и учим".
показати весь коментар
08.04.2021 16:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 