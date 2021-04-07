Однокласниці побили чотирнадцятирічну дівчинку в Торецьку, змусили її голою купатися в річці і знімали все на відео

Кілька дівчат запросили однокласницю на водойму, били і знущалися. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"4 квітня 2021 року 14-річна школярка разом із подругами запросила до водойми свою однокласницю, на яку тримала особисту образу. Спочатку дівчата ображали потерпілу, а потім - завдали їй тілесних ушкоджень і змусили купатися оголеною у водоймі. Внаслідок згаданих дій дівчина отримала забої обличчя і голови", - сказано в повідомленні прокуратури.

Підлітки знімали знущання над ровесницею на мобільні телефони і викладали в соцмережі, але потім видалили відео.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 162 (побої і мордування). Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на такий же термін.

