У Запорізькій і Хмельницькій областях з 9 квітня - "червона" зона, - Немчінов

У Запорізькій і Хмельницькій областях з 9 квітня -

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 9 квітня в Запорізькій і Хмельницькій областях "червону" зону карантину.

Про це повідомив у соцмережах міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 9 квітня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областей. Також застосувати на території Запорізької та Хмельницької областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав він.

давно пора.в Запорожье вообще офуели.спорткомплекс типа закрыт на карантин а внутри полно народу.и это при том шо через забор спецподразделение КОРД базируется.
показати весь коментар
07.04.2021 19:32 Відповісти
Как Вы уже запарили со своим карантином, нету в больницах больных запарили *******.1 ****** индус пришел за всю неделю в 7 медсанчасть и то упросили что б остался хоть на пару дней. Откуда эти цифры? А что делать рабочему классу кто работает на предприятии? Сдохнуть с голоду? А когда сдохнут вы опять напишете что от короновируса что отчасти будит правда. Мы с этим вирусом постоянно будим жить как и с гриппом и что теперь логдауны на 10 летия ? У кого сильный имунитет будит жить спокойно,у кого нет будит болеть так всегда было нахрена весь это фарс?
показати весь коментар
07.04.2021 20:27 Відповісти
Кто вам такую ерунду сообщил? Какой индус? Реанимация забита. Возле моего подьезда вход вамбулаторию. Очередь на вирусный прием с 6 утра.
показати весь коментар
07.04.2021 21:17 Відповісти
Какая очередь? ><
показати весь коментар
07.04.2021 21:55 Відповісти
Возле какой больницы у вас вход в амбулаторию? Могу по больницам сказать где и сколько человек болеют ну и тем более лежит в интенсивке.
показати весь коментар
08.04.2021 10:08 Відповісти
Яке "з 9 квітня"?! Вона у нас вже сьогодні!
показати весь коментар
07.04.2021 22:15 Відповісти
 
 