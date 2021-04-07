3 977 7
У Запорізькій і Хмельницькій областях з 9 квітня - "червона" зона, - Немчінов
Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 9 квітня в Запорізькій і Хмельницькій областях "червону" зону карантину.
Про це повідомив у соцмережах міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 9 квітня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областей. Також застосувати на території Запорізької та Хмельницької областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав він.
