Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10028 відвідувачів онлайн
Журналіст Сидоренко осадив прем'єр-міністра Шмигаля: українська мова була на сайті НАТО ще в 2009 році. СКРИНШОТИ

Новини українською публікували на офіційному сайті НАТО ще в 2009 і 2014 роках. Нинішнє оновлення - це не знак зближення з НАТО, а крок Альянсу в боротьбі з дезінформацією українською та російською мовами.

Про це пише у фейсбуці журналіст Сергій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Було як мінімум два етапи - в 2009 році і суттєве розширення в 2014, як відповідь на гібридну агресію РФ (на 2 і 3 зображенні - скрін головної сторінки сайту 2009 і 2014 рік відповідно). А окремий контент, як кажуть в Альянсі, почали перекладати ще в 1997", - написав він.

Журналіст Сидоренко осадив премєр-міністра Шмигаля: українська мова була на сайті НАТО ще в 2009 році 01Журналіст Сидоренко осадив премєр-міністра Шмигаля: українська мова була на сайті НАТО ще в 2009 році 02

Журналіст зазначив, що і зараз українською мовою дублюється не весь контент сайту. А сам факт появи україномовної версії не говорить про зближення з НАТО.

Журналіст Сидоренко осадив премєр-міністра Шмигаля: українська мова була на сайті НАТО ще в 2009 році 03

"Просто включіть логіку. Одночасно з українською там з'явилася російська - то раша теж інтегрується, так? Ні! Причина перекладу зовсім інша - це боротьба з дезінформацією про Альянс у російсько- та україномовному сегменті", - зазначив Сидоренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сайті НАТО з'явилася українська мова

Він також нагадав, що в НАТО - тільки дві офіційні мови: англійська і французька. Мови інших країн-членів НАТО не є для Альянсу офіційними.

Журналіст Сидоренко осадив премєр-міністра Шмигаля: українська мова була на сайті НАТО ще в 2009 році 04

Журналіст Сидоренко осадив премєр-міністра Шмигаля: українська мова була на сайті НАТО ще в 2009 році 05

НАТО (6730) українська мова (847)
Топ коментарі
+23
Видавати бажане за дійсне ,це в стилі зеленої плісняви !!!! Пишатись будем ,коли українська мова запонує в переважній більшості української спільноти !!!)))
07.04.2021 18:57 Відповісти
+22
Достижения Порошенко за два года закончились.
Теперь Зе-влада взялась присваивать достижения Ющенко.
07.04.2021 19:08 Відповісти
+18
Гарний знак буде коли українська мова запанує в усіх сферах життя українців !!!))
07.04.2021 18:58 Відповісти
это тогда жена скабеевой фиолетовые кальсоны надела?
07.04.2021 18:56 Відповісти
гарний знак...
07.04.2021 18:56 Відповісти
Гарний знак буде коли українська мова запанує в усіх сферах життя українців !!!))
07.04.2021 18:58 Відповісти
Гарний знак буде коли всi українцi будуть жити заможно
07.04.2021 19:44 Відповісти
Реальним критерієм оцінювання діяльності влади,є рівень життя народа,всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!))))
07.04.2021 19:47 Відповісти
Це потужна підтримка проти агресії москалів
07.04.2021 18:57 Відповісти
Видавати бажане за дійсне ,це в стилі зеленої плісняви !!!! Пишатись будем ,коли українська мова запонує в переважній більшості української спільноти !!!)))
07.04.2021 18:57 Відповісти
Як ординська мразь не викорінювала мову, - та все одно вона живе!
І - буде жити ще віки й віки.
Слава Україні!
07.04.2021 19:04 Відповісти
Достижения Порошенко за два года закончились.
Теперь Зе-влада взялась присваивать достижения Ющенко.
07.04.2021 19:08 Відповісти
Зелена плснява наполеглево та послідовно нищит все, набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
07.04.2021 19:22 Відповісти
Снова зебильо обосрались...как вы уже задолбали,зесрань брехливая
07.04.2021 19:28 Відповісти
"Ложь,звиздьож и провокация"-гасло зеленої плісняви !!!)))
07.04.2021 19:30 Відповісти
классика:
***
зеленые всегда работают слаженно - слажались и на этот раз!
07.04.2021 19:33 Відповісти
от не бреши!
це заслуга найвеличнішого!
07.04.2021 19:36 Відповісти
Ну журналюга не знав шо вже давно є українська, а хотілось новиною блєстануть
07.04.2021 19:39 Відповісти
а толку?
07.04.2021 19:54 Відповісти
Краще б ЯЗ не зникала з території України , то й було би ***** що в них на сайті!
07.04.2021 21:20 Відповісти
з такими темпами скоро Зе-коМанда заявить, що виявляється "Україна - це незалежна держава, небо - синє, а вода - мокра і це все їх заслуга, і що би ми робили без ЗЕ - дайош другий термін"!
08.04.2021 06:50 Відповісти
 
 