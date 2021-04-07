Журналіст Сидоренко осадив прем'єр-міністра Шмигаля: українська мова була на сайті НАТО ще в 2009 році. СКРИНШОТИ

Новини українською публікували на офіційному сайті НАТО ще в 2009 і 2014 роках. Нинішнє оновлення - це не знак зближення з НАТО, а крок Альянсу в боротьбі з дезінформацією українською та російською мовами.

Про це пише у фейсбуці журналіст Сергій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Було як мінімум два етапи - в 2009 році і суттєве розширення в 2014, як відповідь на гібридну агресію РФ (на 2 і 3 зображенні - скрін головної сторінки сайту 2009 і 2014 рік відповідно). А окремий контент, як кажуть в Альянсі, почали перекладати ще в 1997", - написав він.

Журналіст зазначив, що і зараз українською мовою дублюється не весь контент сайту. А сам факт появи україномовної версії не говорить про зближення з НАТО.

"Просто включіть логіку. Одночасно з українською там з'явилася російська - то раша теж інтегрується, так? Ні! Причина перекладу зовсім інша - це боротьба з дезінформацією про Альянс у російсько- та україномовному сегменті", - зазначив Сидоренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сайті НАТО з'явилася українська мова

Він також нагадав, що в НАТО - тільки дві офіційні мови: англійська і французька. Мови інших країн-членів НАТО не є для Альянсу офіційними.