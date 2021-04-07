УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11771 відвідувач онлайн
Новини
8 086 69

В Україні можна буде змінити оператора мобільного зв'язку за добу, залишивши поточний номер, - Мінцифри

В Україні можна буде змінити оператора мобільного зв'язку за добу, залишивши поточний номер, - Мінцифри

Спрощена процедура зміни мобільного оператора зі збереженням номера телефону запрацює з 1 грудня 2021 року.

Мінцифри активно підтримувала її впровадження, наголошується в повідомленні Урядового порталу, передає Цензор.НЕТ.

"Послугу з перенесення абонентських номерів в Україні почали надавати із 1 травня 2019 року. За майже 2 роки операторам надійшло близько 200 тис. офіційних звернень, але 40% заявникам відмовили. На заваді стала бюрократизованість процесів. Також важливо, що кожного року мобільних операторів залишають більше 7 млн користувачів, частина з яких потенційно могла б скористатися цією послугою", - говориться в повідомленні.

З 1 грудня 2021 року перенесення номера триватиме максимум 1 день, при цьому абонент зможе звернутися за цією послугою тільки до нового оператора (а не до двох, як було раніше), користувачі без контракту зможуть залишити свій номер під час зміни оператора за спрощеним порядком — реєстрація в попереднього оператора не потрібна.

Читайте також: "Віртуальні номери" для жителів окупованих територій почнуть діяти до липня 2021 року - заступник голови Мінцифри Сейтхалілєв

"Міністерство юстиції України 5 квітня зареєструвало зміни, які розробляла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку. Очікується, що новий порядок призведе до зростання конкуренції між мобільними операторами та стимулюватиме до поліпшення якості послуг, які отримують українці", - сказано в повідомленні.

Автор: 

мобільний зв’язок (1067) Мінцифри (1235)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
А пріпіздєнта можна змінити, разом з його номером?
показати весь коментар
07.04.2021 19:04 Відповісти
+10
Номер залишається без змін.
1. Якщо перейти на Водафон то буде голосове повідомлення, що абонент змінив оператора.
2. Якщо перейти на Лайф то буде голосове повідомлення що ви телефонуєте абоненту лайфсел.

Чудово, що появилась можливість звільнитись від рабства Київстару (якість послуг понизилась, а ціни найвищі в Україні) і перейти до любого іншого оператора, чим і скористався!

Три тижні назад з паспортом прийшов в Київстар, зареєстрував номер, сходив в відділення іншого оператора, вони 10 хвилин мене реєстрували як нового абонента, який хоче до них прийти зі збереженням номеру, купив за 100 грн стартовий пакет з місячним пакетом послуг і через 3-5 днів поміняв сімкартку, київстарівський номер збережений, а оператор тепер інший. Свобода!

Можливо на Лайф перейду, там мають знижку давати - 40% від базових пакетів, якщо перейти від іншого оператора до них (ще треба уточнити це тільки в перший місяць, чи на постійні основі скидка 40%). Почалась здорова конкуренція як в цивілізованому світі, а не рабська монополія Київстару, який з думкою про наші гроші втратив відчуття реальності.
показати весь коментар
07.04.2021 20:00 Відповісти
+9
МОБ связь - это стратегическая связь . Потому мобильные сети агрессора надо закрыть . А если он на нет перерегистрации в других странах - тут внешняя розведка должна поработать и наказать большими штрафами , вплоть до банкротства оператора
показати весь коментар
07.04.2021 19:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А пріпіздєнта можна змінити, разом з його номером?
показати весь коментар
07.04.2021 19:04 Відповісти
*101\\ туту
показати весь коментар
07.04.2021 19:11 Відповісти
Там номер не міняється, тільки 95, навєчно
показати весь коментар
07.04.2021 19:22 Відповісти
ну это раз в 4 года .. только сначала мудрый нарид нужно сменить ..
показати весь коментар
07.04.2021 19:22 Відповісти
Если бы 4, пять.
показати весь коментар
07.04.2021 23:18 Відповісти
Обменять,....ь на мендюлиты с посекундной оплатой входяще-выходящих с мобилы-антенкой такой,шоб она у ниво сломалась...
показати весь коментар
07.04.2021 19:25 Відповісти
Обменять,....ь на мендюлиты с посекундной оплатой входяще-выходящих с мобилы-антенкой такой,шоб она у ниво сломалась...
показати весь коментар
07.04.2021 19:26 Відповісти
Интересно, а код старого оператора остаётся?
показати весь коментар
07.04.2021 19:05 Відповісти
интересный вопрос), нас даже старая мегакорпорация не хочет отпускать с номерами), сдавайте номера и валите!)))
показати весь коментар
07.04.2021 19:11 Відповісти
Тут вопрос вот в чём: человек к примеру сменил Киевстар на Водафон, а код у него остался 067. Вы ему звоните со своего Киевстра в полной уверенности, что ваш звонок - бесплатный. А потом вдруг деньги неожиданно заканчиваются.
показати весь коментар
07.04.2021 19:14 Відповісти
Не надо фантазировать.
Автоинформатор на украинском и английском предупреждает, что идет звонок другому оператору.
показати весь коментар
07.04.2021 19:18 Відповісти
Да я в принципе не фантазировал, а интересовался. Но тоже не очень удобно: звонишь человеку при малой сумме денег/минут на других операторов на счету, а тебе говорят, что он - на другом операторе.
показати весь коментар
07.04.2021 19:23 Відповісти
А его надо дополнительно включать?
показати весь коментар
07.04.2021 19:23 Відповісти
При наборе твоего номера твоим абонентом ему идет автоматическое предупреждение, что ты сменил оператора и дается время отказаться от звонка.
показати весь коментар
07.04.2021 19:25 Відповісти
Всё ясно - это функция работает только для тех, у кого оператор отличается от кода.
показати весь коментар
07.04.2021 20:04 Відповісти
Хреново то, что не говорят на какого и при смене оператора с тебя берут все паспортные данные.
показати весь коментар
07.04.2021 19:27 Відповісти
В противном случае любой желающий может оформить на себя ваш номер и обнулить ваш банковский счёт.
показати весь коментар
07.04.2021 20:50 Відповісти
украинсике операторь так бабло дерут, что как можно говрить, что там есть что-то бесплатное?
показати весь коментар
07.04.2021 20:14 Відповісти
кацапа,вот ща специально прошерстил предлагаемые тарифы мегафон 790 ,650 и 500 ржублей .
а я сижу на киевстаре и на лайфе по 100 грн...
надеюсь,сравнишь сам?хватит финансовых навыков ?
показати весь коментар
07.04.2021 21:22 Відповісти
по 100 грн за что? єто те, которьіе положил и они улетучились?
показати весь коментар
07.04.2021 22:13 Відповісти
у тябя 500 или 790 ржублей улетучилось...
не надо завидовать,финансист лахтинский
показати весь коментар
07.04.2021 22:54 Відповісти
а чо ти рішило, шо у мене ржубли? так, як списують покладені на телефон гроші в Україні, деінде ще треба пошукати.
показати весь коментар
07.04.2021 23:15 Відповісти
дык ,а зачем тебе прокси ,ксли ты не кацап?
и зачем тебе совать нос в украинские дела,если ты немец?
показати весь коментар
07.04.2021 23:16 Відповісти
походу, у тебе ребус на цілу ніч.
показати весь коментар
08.04.2021 00:41 Відповісти
А куда они эти номера девают. Лет 12 назад я потерял телефон. Ну естественно пришлось покупать и телефон и симку. Так от недавно наткнулся на свой старый номер в архивах. Думаю, ану наберу ради интереса. Набрал. Робот говорит (номер не обслуживается) Дык прошло уже 12 лет, а его так и не используют...
показати весь коментар
07.04.2021 19:25 Відповісти
это корпорация?
показати весь коментар
07.04.2021 19:48 Відповісти
Да какая корпорация? Личная симка была, купленная в обычном киоске лет 12 назад.
показати весь коментар
07.04.2021 20:44 Відповісти
Дык, конечно, если с Номера нет исходящих- входящих, год вроде он блокируется, потом вроде ещё можно пополнить баланс через терминал, исключения корпоративное симки, которые ставят в джпс, всякие счетчики для передачи показаний
показати весь коментар
07.04.2021 21:12 Відповісти
А, нуда... Разве, что в этих целях используют, а на звонки робот говорит, что не обслуживается....
показати весь коментар
07.04.2021 21:25 Відповісти
залишається, і при дзвінках обонента з чужого оператора спочатку лунає попередження
показати весь коментар
07.04.2021 19:18 Відповісти
Код не меняется. После переноса всё работает как часы. Менять оператора можно 1 раз в месяц и это отлично.
показати весь коментар
07.04.2021 19:26 Відповісти
Да останется.
показати весь коментар
07.04.2021 19:46 Відповісти
Номер залишається без змін.
1. Якщо перейти на Водафон то буде голосове повідомлення, що абонент змінив оператора.
2. Якщо перейти на Лайф то буде голосове повідомлення що ви телефонуєте абоненту лайфсел.

Чудово, що появилась можливість звільнитись від рабства Київстару (якість послуг понизилась, а ціни найвищі в Україні) і перейти до любого іншого оператора, чим і скористався!

Три тижні назад з паспортом прийшов в Київстар, зареєстрував номер, сходив в відділення іншого оператора, вони 10 хвилин мене реєстрували як нового абонента, який хоче до них прийти зі збереженням номеру, купив за 100 грн стартовий пакет з місячним пакетом послуг і через 3-5 днів поміняв сімкартку, київстарівський номер збережений, а оператор тепер інший. Свобода!

Можливо на Лайф перейду, там мають знижку давати - 40% від базових пакетів, якщо перейти від іншого оператора до них (ще треба уточнити це тільки в перший місяць, чи на постійні основі скидка 40%). Почалась здорова конкуренція як в цивілізованому світі, а не рабська монополія Київстару, який з думкою про наші гроші втратив відчуття реальності.
показати весь коментар
07.04.2021 20:00 Відповісти
Стільки разів у мене Київстар крав гроші що змінив оператора п'ять років тому і не хвилини не жалкував. Останній раз Київстар обманув маму, вона пів року не користувалася їхніми послугами і їй прийшла непогана пропозиція зі зміною на новий тарифний план. Вона змінила тариф на той що пропонували заплативши при цьому кошти за зміну і сам тариф, а вже ввечері їй прийшла смс що наступного місяця а точніше через 10днів її переводять на дорожчий новий тарифний план. У мене взагалі були такі історії що поповнивши рахунок на суму тариф.плану у мене не вистачало коштів тому що відразу списували за день, далі я вніс гроші і замовив послугу, а вже через три дні у мене відключили так як розпочався новий місяць, тобто я заплатив за два дня як за цілий місяць.
показати весь коментар
08.04.2021 11:02 Відповісти
Водахвон уже давно ох..ели . )) Предлагают вещи от которых нельзя отказаться . Прям как у Марио Пьюзо .
показати весь коментар
07.04.2021 19:06 Відповісти
Моб оператори скуплені лаптями.
показати весь коментар
07.04.2021 19:09 Відповісти
это конечно и позор и капец нацбезопасности....
показати весь коментар
07.04.2021 19:12 Відповісти
Плохо, что нельзя привлечь оператора к ответственности за некачественное предоставление услуг. Если втюхиваете тарифный план 4g, то сделайте норм. покрытие.
показати весь коментар
07.04.2021 19:13 Відповісти
нарешті у українців з'явився шанс..тепер самі обиратимуть кого годувати - огли чи рабіновича...і все завдяки найвеличнішому сонцесяйному дауну криворогому...
показати весь коментар
07.04.2021 19:13 Відповісти
МОБ связь - это стратегическая связь . Потому мобильные сети агрессора надо закрыть . А если он на нет перерегистрации в других странах - тут внешняя розведка должна поработать и наказать большими штрафами , вплоть до банкротства оператора
показати весь коментар
07.04.2021 19:13 Відповісти
Идея правильная, но тогда ляжет вся мобильная связь в Украине. Кацапы не упустят такого момента.
показати весь коментар
07.04.2021 19:16 Відповісти
Та ну! А якщо у оператора до якого переходить користувач є діючий абонент з таким же номером? Тоді як?
показати весь коментар
07.04.2021 19:15 Відповісти
вместе с номером переходит и код
показати весь коментар
07.04.2021 19:17 Відповісти
У мене в сім'ї п'ять однакових номери на двох операторах... І як?
показати весь коментар
07.04.2021 19:25 Відповісти
Несешь какую то чушь.
показати весь коментар
07.04.2021 19:31 Відповісти
Код старого оператора остаётся с вами. Поэтому после все этой услуги код фактически ничего не значит и не является привязкой к конкретному оператору. Ваш номер - ваша собственность и вам решать каким оператором пользоваться.
показати весь коментар
07.04.2021 19:34 Відповісти
бл. как вы с таким интеллектом телефоном научились пользоваться?
показати весь коментар
07.04.2021 19:43 Відповісти
А как быть с городской телефонной связью .
Административные и др. учреждения имеют городские телефоны,
а наши АТС - отключены. Звони в больницу как на междугородку.
Стоимость 1 мин. более 1 грн. Вот сколько выигрывают операторы.
показати весь коментар
07.04.2021 19:26 Відповісти
Лайф позволяет бесплатно звонить старым абонентам, новым эту услугу уже не предоставляет.
А со старых стал брать 5 грн в месяц за сохранение возможности.
показати весь коментар
07.04.2021 19:30 Відповісти
Покупаете GSM-шлюз (GSM-мост) врубаете его к стационарному и наслаждаетесь, если вам так уж часто и накладно звонить на городские номера
показати весь коментар
07.04.2021 19:52 Відповісти
А не проще власть напрячь то?
Регулятор связи есть. Могут урегулировать цену GSMстационар.
А шлюз это тройная оплата звонка, плюс стоимость оборудования.
показати весь коментар
08.04.2021 07:24 Відповісти
Стационарная связь относится к естественным монополиям. Как в случае с газом, электричеством и канализацией, никто не будет тянуть альтернативные линии связи и рыть колодцы чтобы предложить более выгодный тариф. Поэтому цены естественных монополий не регулируются рынком, да могут регулироваться государством, но закончится это может окончанием предоставления услуг вообще!
показати весь коментар
08.04.2021 09:05 Відповісти
При чем тут цены на услуги оператора если поднимаете вопрос о физическом переходе между операторами.
Вы ж не ставите шлюз при звонке с одного GSM на другой GSM оперетор, правильно? Зачем же советовать делать то что операторы давно сделали, просто это нужно регламентировать так же как в свое время запретили снимать оплату за входящий звонок например.
Делов то!
показати весь коментар
08.04.2021 13:50 Відповісти
Выбор есть всегда: не нравица Орбит-покупай Дирол!
показати весь коментар
07.04.2021 19:31 Відповісти
джусифрут зубам капут!
показати весь коментар
07.04.2021 20:22 Відповісти
Выбор в другой плоскости с возможностью.
показати весь коментар
08.04.2021 07:21 Відповісти
Это просто пипец какой-то , все в Украине через сраку . В Дании уже 20 как можно оператора сменить на раз два.
Просто позвонив тому , кому ты хочешь перейти .
показати весь коментар
07.04.2021 19:43 Відповісти
Позвонил к оператору "ZeDebil", ответил автоатветчик:"Не доступен,временно"...
показати весь коментар
07.04.2021 20:12 Відповісти
Тут моно подобную пургу гнать сколько хочешь, правда?
Проверить то не возможно 😁😁😁😁
показати весь коментар
08.04.2021 07:19 Відповісти
Свежо преданье, да верится с трудом.
показати весь коментар
07.04.2021 21:04 Відповісти
Молодці !!! Єдине нормальне і реально потрібне міністервсво яке робить велику роботу для людей . Мені зміна оператора при переході на "вільний лайф" зайняла 2 тижні .
показати весь коментар
08.04.2021 06:56 Відповісти
Бутафория очередная.
Со сменой оператора, меняется код оператора. Соответственно новый номер который никто не знает, в том числе те сервисы у которых номер используется как ключ.
показати весь коментар
08.04.2021 07:17 Відповісти
З чого ви взяли що код оператора змінюється. Все говорить про те що перенесення здійснюється з кодом, інакше з однаковими номерами перенесення було би неможливе.
показати весь коментар
08.04.2021 10:35 Відповісти
Интересно каким образом новый оператор (с выделенным ему кодом и абонентской ёмкостью регулятором) будет обслуживать новый номер если код будет поинадлежать другому оператору?
У каждого оператора связи есть строго расписанная сетка как кода сети так и номерная ёмкость под этот код.
Это как радиочастоты, не может на одной полосе работать больше одного передатчика.
показати весь коментар
08.04.2021 13:36 Відповісти
Мабуть там розумніші люди працюють. Mobile Number Portability (MNP) - послуга портації (переходу абонента) від одного оператора мобільного зв'язку до іншого з повним збереженням номера. Це означає, що всі цифри, разом з тими, які зараз ми називаємо кодом оператора, залишаться без змін.
показати весь коментар
09.04.2021 00:18 Відповісти
Якщо так то я дуже радий що нарешті адекватні зміни у сфері зв'язку відбудуться.
Цікаво перевірити як воно є в реальному житті.
Ця опція суттєво вплине на цінову політику надавачів послуг.
показати весь коментар
09.04.2021 07:50 Відповісти
Завдяки вам знайшов:
To use this service, the pre-paid subscribers should register at the operator the mobile number is ported from by providing an identifying document. Then they will be able to apply to the operator for servicing. The contract customers need not perform this procedure. The operators emphasize that the subscribers will not get confused in the networks, as prior to connection they will be informed that they call to the mobile number ported.
Потрібно буде надати повну інформацію про себе.
Дякую за інформацію.
показати весь коментар
09.04.2021 08:28 Відповісти
Вот это класс, это очень удобно, крутая функция. Кстати, вы знали,что можно пополнить Киевстар без комиссии через Глобал24 электронный кошелек. Я так не только счет на телефоне пополняю, но и домашний интернет без комиссии оплачиваю.
показати весь коментар
17.06.2021 09:32 Відповісти
 
 