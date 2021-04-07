В Україні можна буде змінити оператора мобільного зв'язку за добу, залишивши поточний номер, - Мінцифри

Спрощена процедура зміни мобільного оператора зі збереженням номера телефону запрацює з 1 грудня 2021 року.

Мінцифри активно підтримувала її впровадження, наголошується в повідомленні Урядового порталу, передає Цензор.НЕТ.

"Послугу з перенесення абонентських номерів в Україні почали надавати із 1 травня 2019 року. За майже 2 роки операторам надійшло близько 200 тис. офіційних звернень, але 40% заявникам відмовили. На заваді стала бюрократизованість процесів. Також важливо, що кожного року мобільних операторів залишають більше 7 млн користувачів, частина з яких потенційно могла б скористатися цією послугою", - говориться в повідомленні.

З 1 грудня 2021 року перенесення номера триватиме максимум 1 день, при цьому абонент зможе звернутися за цією послугою тільки до нового оператора (а не до двох, як було раніше), користувачі без контракту зможуть залишити свій номер під час зміни оператора за спрощеним порядком — реєстрація в попереднього оператора не потрібна.

"Міністерство юстиції України 5 квітня зареєструвало зміни, які розробляла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку. Очікується, що новий порядок призведе до зростання конкуренції між мобільними операторами та стимулюватиме до поліпшення якості послуг, які отримують українці", - сказано в повідомленні.