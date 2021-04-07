УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11771 відвідувач онлайн
Новини
1 526 12

Ще 23 звільнені бранці ОРДЛО отримають по 100 тис. грн, - заступник глави Мінреінтеграції Яременко

Ще 23 звільнені бранці ОРДЛО отримають по 100 тис. грн, - заступник глави Мінреінтеграції Яременко

Ще 23 українці, які були ув’язнені в ОРДЛО, отримають по 100 тис. грн допомоги від держави.

Про це розповів заступник міністра з питань реінтеграції ТОТ України Ігор Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Відповідне рішення ухвалила спеціальна міжвідомча комісія.

"Впродовж першого кварталу 2021 року Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб, позбавлених волі внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, 23 громадян визнала позбавленими волі внаслідок збройної агресії проти України, і їм призначено виплати на загальну суму 2,3 млн грн – по 100 тис. грн кожному", - повідомляють у пресслужбі.

Читайте також: Для абітурієнтів з окупованих територій планується запустити підготовчі курси зі стипендіальним забезпеченням, - Мінреінтеграції

У відомстві нагадали, що від початку 2021 року українцям, яких насильно утримували на тимчасово окупованих територіях, Україна перерахувала 1,2 млн грн. Допомогу отримали 12 громадян.

Автор: 

компенсації (713) полонені (2346) Міністерство реінтеграції (500)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
С каких херов?!
Таксовали, катались туда сюда (икстати продолжат после освобождения)..а теперь им за это по 100 тыс?
показати весь коментар
07.04.2021 19:43 Відповісти
+6
Я за то , что бы пленники получили компенсацию , но не за счёт украинских налогоплательщиков, а за счёт московии .
В суд по правам человека
показати весь коментар
07.04.2021 19:47 Відповісти
+3
А кто от произвола мусоров украинских пострадал компенсацию получит?
показати весь коментар
07.04.2021 19:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надеюсь не токо таксисты..
показати весь коментар
07.04.2021 19:43 Відповісти
С каких херов?!
Таксовали, катались туда сюда (икстати продолжат после освобождения)..а теперь им за это по 100 тыс?
показати весь коментар
07.04.2021 19:43 Відповісти
Я за то , что бы пленники получили компенсацию , но не за счёт украинских налогоплательщиков, а за счёт московии .
В суд по правам человека
показати весь коментар
07.04.2021 19:47 Відповісти
хороша ідея.
показати весь коментар
07.04.2021 19:49 Відповісти
А кто от произвола мусоров украинских пострадал компенсацию получит?
показати весь коментар
07.04.2021 19:49 Відповісти
Не, Аваков сказал что только мусора имеют право на насилие, а значит ***** тебя, они на совесть выполняют свою работу и никакой компенсации тебе на положено, зато им положена зарплата и премия (за твой же счет как налогоплательщика)
показати весь коментар
07.04.2021 22:20 Відповісти
А може компенсацію повинні виплачувати окупанти, а не окуповані?
показати весь коментар
07.04.2021 19:50 Відповісти
А Клоуну то шо, он же не со своего кармана раздает (как в прочем и сам получает зарплату из бюджета в который сам, ни разу деньги не клал)
показати весь коментар
07.04.2021 22:22 Відповісти
Сподіваюсь в списках таксистів, урода з Ізоляції і інших не буде, хоча подадуть до суду і таки можуть отримати. Закон один для всіх.
показати весь коментар
07.04.2021 19:52 Відповісти
Так там саме вони і будуть - більше обмінів не було з того часу...
показати весь коментар
07.04.2021 19:57 Відповісти
деньги от оккупантов или из офшоров зеленского?
показати весь коментар
07.04.2021 19:55 Відповісти
М-де... Це як з врученням Героя України екіпажу збитого в Ірані літака. З яких уїв ? А так.Не жалко.
показати весь коментар
07.04.2021 19:59 Відповісти
 
 