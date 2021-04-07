Ще 23 звільнені бранці ОРДЛО отримають по 100 тис. грн, - заступник глави Мінреінтеграції Яременко
Ще 23 українці, які були ув’язнені в ОРДЛО, отримають по 100 тис. грн допомоги від держави.
Про це розповів заступник міністра з питань реінтеграції ТОТ України Ігор Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
Відповідне рішення ухвалила спеціальна міжвідомча комісія.
"Впродовж першого кварталу 2021 року Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб, позбавлених волі внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, 23 громадян визнала позбавленими волі внаслідок збройної агресії проти України, і їм призначено виплати на загальну суму 2,3 млн грн – по 100 тис. грн кожному", - повідомляють у пресслужбі.
У відомстві нагадали, що від початку 2021 року українцям, яких насильно утримували на тимчасово окупованих територіях, Україна перерахувала 1,2 млн грн. Допомогу отримали 12 громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Таксовали, катались туда сюда (икстати продолжат после освобождения)..а теперь им за это по 100 тыс?
В суд по правам человека