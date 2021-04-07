Ще 23 звільнені бранці ОРДЛО отримають по 100 тис. грн, - заступник глави Мінреінтеграції Яременко

Ще 23 українці, які були ув’язнені в ОРДЛО, отримають по 100 тис. грн допомоги від держави.

Про це розповів заступник міністра з питань реінтеграції ТОТ України Ігор Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Відповідне рішення ухвалила спеціальна міжвідомча комісія.

"Впродовж першого кварталу 2021 року Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб, позбавлених волі внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, 23 громадян визнала позбавленими волі внаслідок збройної агресії проти України, і їм призначено виплати на загальну суму 2,3 млн грн – по 100 тис. грн кожному", - повідомляють у пресслужбі.

У відомстві нагадали, що від початку 2021 року українцям, яких насильно утримували на тимчасово окупованих територіях, Україна перерахувала 1,2 млн грн. Допомогу отримали 12 громадян.