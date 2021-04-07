Семенченко про "справу ПВК": Про все, що ми робили, знали в СБУ та інших правоохоронних органах
Колишній народний депутат Семен Семенченко заявив, що про його діяльність, яку слідство називає незаконною, було відомо Службі безпеки України та іншим правоохоронним органам.
Про це він заявив під час апеляційного засідання у так званій справі ПВК, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Те, що ми робили, було відомо і СБУ, і іншим правоохоронним органам. А те, що зараз відбувається — це шкодить нашій країні і знищує усе те, що ми робили", — сказав Семенченко.
Також екснардеп наголосив, що йому не залишають вибору і згодом він озвучить інформацію з прізвищами, яка може зашкодити національній безпеці України. Він запевнив, що не мав на меті порушувати закон, а хотів створити умови для колишніх військових.
"Ми хотіли, щоб хлопці, які повертаються з війни — не спивалися, не стрілялися, а мали нормальні умови, нормальний заробіток", — сказав Семенченко.
Семенченко пов'язує звинувачення на свою адресу із тим, що у лютому в Білорусі вийшов сюжет, де його звинувачували у зв'язках з повстанцями, які діяли нібито проти режиму Лукашенка та озвучили інформацію про те, що він тренує їх на базі під Києвом.
"Потім одного з тих, кого пов'язували зі мною (Миколу Автуховича — ред.), арештували за тероризм і активно почалась фальсифікація нашої справи в Україні", — сказав ексдепутат.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.
Печерський районний суд Києва на засіданні 26 березня заарештував колишнього народного депутата України Семена Семенченка без права внесення застави. 27 березня Семенченка госпіталізували. 1 квітня його перевезли з лікарні в ізолятор СБУ
7 квітня Апеляційний суд залишив без зміни запобіжний захід для Семенченка.
Ротный командир батальона «Днепр» Владимир Шилов (бывший боец «Донбасса») обвинил Семенченко в потерях под Карловкой: «В Карловке он за два дня выложил маршрут движения. И практически невооружённых людей кинул в мясорубку, при этом сам находился позади и расписывал всё в фейсбуке… После этого многие развернулись и ушли от него, кто в "Днепр", кто в "Шахтёрск"».
Семенченко - найманець Коломойського
Семенченко - торгує органами солдатів.
Семенченко - мародер
Семенченко - три рази ховав свій батальйон, який розбивали доблесні ополченці
Семенченко - завжди тікав з поля бою
Семенченко - змушував своїх солдатів вбивати мирних жителів, а тіла заливав вапном.
Семенченко - винен в котлі під Иловайском
Семенченко - комерційний проект МВС
Семенченко - взагалі не воював
Семенченко - брав участь у штурмі Дон ОДА на стороні ДНР в березні 2014
Семенченко - піариться на крові
Семенченко - втік з Дебальцеве
Семенченко - не був поранений під Иловайском
Семенченко - був поранений але своїми в п'яній перестрілці.
Семенченко - був поранений але в дупу
Семенченко - раніше судимий аферист
Семенченко - продавав автомати
Семенченко - викрав заступника начальника штабу Донбасу
Семенченко - взагалі не був в Дебальцеве
Семенченко - вкрав гроші волонтерів
Семенченко - вкрав гроші волонтерів США
Семенченко - вкрав військове звання
Семенченко - підробив посвідчення бійцям
Семенченко - не оформляв бійців Донбасу
Семенченко - незаконно оформив собі статус переселенця
Семенченко - піариться на блокаді
Семенченко - хоче віджати бізнес у Саші Стоматолога
Семенченко - працює проти Ахметова за гроші Коломойського
Семенченко - агент Кремля
это информация, собранная от людей, которые с ним воевали.
а Аваков его протащил в офицеры и с фамилией помог.
А ничего что в Украине нету законов которые регулируют деятельность ЧВК и по закону они запрещены?
этот козел из частной армии Бени влез в котел .. что повлекло к трагедии..
Беня - беняциар семенченка и его военной организации.
Те, кто с ним воевал, так ему верили, последнее отдавали ..
Очень сомнительно.
Или Гришин имеет в виду СБУ Баканова?
Звичайно, що не можна.
Ви так з Семена українського "джеймса бонда" зробите. Потім ще фільми про нього будуть знімати. "Грузинський гамбіт", наприклад. А що?
Оказывается сидит только Семенченко! Побратимы под домашним арестом,а вот Шевченко,о котором писали,что он и есть цель СБУ,а не Семенченко,вышел под залог. Такое право ему дали. Цель таки Семенченко!!!(с)
Ухилянт від сплати аліментів та кредитів...
Він же - помічений в лісі біля тренувального табору за кілька днів до того, як СБУ "героїчно" розкопали схрон зі зброєю... в тому ж лісі. Обліко мораллє...Та і інші в цьому "процесі" - йому подібні.Народ України - вам би теж варто було замислитись і зважити і на слова і на вчинки його (Семенченка )"опонентів". Щось я так відчуваю - що про подвиги всіх цих "свідків" і "викривачів" скоро дізнається вся Україна. Там один Фагот чого вартий... Унікальний "ахвіцер", якого офіцерським судом засуджено за недостойну поведінку в бою і в полоні. Чи там Мелія - отой, хто вибухівку в руки дав Сенцову... Є багато і свідків і очевидців. Некст.
... І щось я так думаю - що судилище над Семеном може перетворитися на суд реально іменем України над його "обвинувальниками". (с)
только стадо бесловесное, которое мжно стричь, а если не брыкается то и драть шкуру.
Еднайтесь пока не поздно конституция в помощь ст 142,143. И покончим с этими свиньями корыта.
СЕМЕН І РОСІЯНИ
Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні позову екс-командира бату «Донбас» Семена Семенченка (Костянтин Грішин) та залишив його під вартою до 24 травня. Без права внесення застави. Дружина екс-комбата записала відео-чолобитну до президента Зеленського з проханням втрутитися в справу її чоловіка, бо СБУ та судам вона не вірить. Їхня зелена величність не втрутилися.
Тільки-но екс-комбат опинився за гратами - на світ Божий полизло до біса аж надто цікавих деталей, з яких відверто стирчать червоні вушка Москви. Звернемо увагу на просто надмірну кількість зв'язків комбата Семена з Росією.
Характерна риса фан-клубу Семена - вони категорично не вміють тримати язика за зубами. Коли тхне смаленим, вони самі в інтерв'ю починають розбалакувати чимало дивовижних деталей. Придивимося до них уважно.
Семен Семенченко - уродженець Севастополя, де на всю іванівську працювала російська розвідка. Він навчався якийсь час у Москві - у ВГІКу. Не завершив. Семенченко був ідентифікований як один з учасників штурму Донецької ОДА 3 березня 2014 р. бойовиками терориста Губарева.
Організацією «редутів» безпосередньо, займалася організація «Штаб блокади торгівлі з окупантами», керівником якої був колишній офіцер батальйону «Донбас» Сергій Акимович.
До речі - затриманий нині разом із Семеном. У біографії Акимовича найбільш цікавий пункт - він колишній офіцер російської (!) армії, учасник війни на Кавказі і кавалер російського ордену «За военные заслуги». Акимович - колишній помічник нардепа Семенченка.
Щойно, товариші і колеги комбата Семена, Виногродський і Ружицький дали «Українській правді» інтерв'ю, з якого витікає, що вся подальше діяльність Семена з компанією почалася саме з «редутів» - тоді біля Семена опинився бізнесмен з Казахстану (!) Сергій Борисенко. Виногродський і Ружицький називають Борисенка агентом ФСБ, який втерся до них у довіру аби дискредитувати добровольчий рух. Що це за птах?
Саме Борисенка обоє прибічників Семена називають винуватцем проблем екс-комбата - мовляв, щось вони не поділили і Борисенко замовив Семена СБУ. Те з якою наполегливістю СБУ веде цю справу, а суди виносять вироки, наводить на думку, що причина там набагато серйозніша. Але нас цікавить не це.
Колеги Семенченка по суті розповіли, що і «редути», і «міхомайданчик», і вояж Семена до Грузії відбувалися на гроші казахського бізнесмена слов'янського походження, якого вони самі називають агентом ФСБ. Тобто - більшість акції проти Петра Порошенка за участі Семена, Єгора Соболєва, Сергія Акимовича, Міхо Саакашвілі та інших дивовижних людей, фінансувала Москва! Про це говорять самі прибічники і колеги Семенченка.
І це не єдине джерело - були ще гроші «бабці Курченко».
Кортить крикнути - а ми що казали?