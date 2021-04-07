УКР
Семенченко про "справу ПВК": Про все, що ми робили, знали в СБУ та інших правоохоронних органах

Семенченко про

Колишній народний депутат Семен Семенченко заявив, що про його діяльність, яку слідство називає незаконною, було відомо Службі безпеки України та іншим правоохоронним органам.

Про це він заявив під час апеляційного засідання у так званій справі ПВК, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Те, що ми робили, було відомо і СБУ, і іншим правоохоронним органам. А те, що зараз відбувається — це шкодить нашій країні і знищує усе те, що ми робили", — сказав Семенченко.

Також екснардеп наголосив, що йому не залишають вибору і згодом він озвучить інформацію з прізвищами, яка може зашкодити національній безпеці України. Він запевнив, що не мав на меті порушувати закон, а хотів створити умови для колишніх військових.

"Ми хотіли, щоб хлопці, які повертаються з війни — не спивалися, не стрілялися, а мали нормальні умови, нормальний заробіток", — сказав Семенченко.

Семенченко пов'язує звинувачення на свою адресу із тим, що у лютому в Білорусі вийшов сюжет, де його звинувачували у зв'язках з повстанцями, які діяли нібито проти режиму Лукашенка та озвучили інформацію про те, що він тренує їх на базі під Києвом.

"Потім одного з тих, кого пов'язували зі мною (Миколу Автуховича — ред.), арештували за тероризм і активно почалась фальсифікація нашої справи в Україні", — сказав ексдепутат.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Печерський районний суд Києва на засіданні 26 березня заарештував колишнього народного депутата України Семена Семенченка без права внесення застави. 27 березня Семенченка госпіталізували. 1 квітня його перевезли з лікарні в ізолятор СБУ

7 квітня Апеляційний суд залишив без зміни запобіжний захід для Семенченка.

+16
Гришин типа рюсский Семен доброволец Коломойского украинские журналисты все нарыли про этого "добровольца" с телевизора не вылазил...маски-шоу устраивал.вояка блин...
показати весь коментар
07.04.2021 20:21 Відповісти
+15
На одному диханні прочитав. Уявляю, скільки сала залив Сьома за шкіру олігархам, що вони спустили на нього всі свої ботоферми...
показати весь коментар
07.04.2021 20:47 Відповісти
+13
Так вони в Польщі були зареєстровані. І діяльність їх мала б бути за кордоном, а не в Україні. Цілком легальна діяльність.
показати весь коментар
07.04.2021 20:44 Відповісти
тобиш батальйон Донбас признали ЧВК ?
показати весь коментар
07.04.2021 20:16 Відповісти
Семеченко аферист , не путай с бойцами Донбасса
показати весь коментар
07.04.2021 20:17 Відповісти
Безталанний він аферист. Ні квартири, ні автівки, ні грошей. В чому в Раду прийшов, в тому і пішов. Навіть просить, щоб сім'ю його підтримали, поки він буде за гратами. Який розумний піде до нього в банду?
показати весь коментар
07.04.2021 20:50 Відповісти
Бывший начальник штаба батальона «Донбасс» Сергей Ерёмин в интервью «Обозревателю» 4 сентября 2014 года обвинил Семенченко в непрофессионализме и излишнем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC популизме . По словам Ерёмина, батальон для Семенченко - это коммерческий проект, он хорошо пишет в фейсбуке, но военным не является, а в критические моменты просто самоустраняется. Для раскрутки батальона Семенченко часто приглашал журналистов и устраивал фотосессии. По словам Ерёмина, Семенченко говорил: «Я понимаю, что телевидение из никого может сделать кого-то».
Ротный командир батальона «Днепр» Владимир Шилов (бывший боец «Донбасса») обвинил Семенченко в потерях под Карловкой: «В Карловке он за два дня выложил маршрут движения. И практически невооружённых людей кинул в мясорубку, при этом сам находился позади и расписывал всё в фейсбуке… После этого многие развернулись и ушли от него, кто в "Днепр", кто в "Шахтёрск"».
показати весь коментар
07.04.2021 21:01 Відповісти
вместо того чтобы оглядываться на СБУ , надо было законы знать
показати весь коментар
07.04.2021 20:18 Відповісти
Гришин типа рюсский Семен доброволец Коломойского украинские журналисты все нарыли про этого "добровольца" с телевизора не вылазил...маски-шоу устраивал.вояка блин...
показати весь коментар
07.04.2021 20:21 Відповісти
информация о гришине, хоть старая, но все же:
Семенченко - найманець Коломойського
Семенченко - торгує органами солдатів.
Семенченко - мародер
Семенченко - три рази ховав свій батальйон, який розбивали доблесні ополченці
Семенченко - завжди тікав з поля бою
Семенченко - змушував своїх солдатів вбивати мирних жителів, а тіла заливав вапном.
Семенченко - винен в котлі під Иловайском
Семенченко - комерційний проект МВС
Семенченко - взагалі не воював
Семенченко - брав участь у штурмі Дон ОДА на стороні ДНР в березні 2014
Семенченко - піариться на крові
Семенченко - втік з Дебальцеве
Семенченко - не був поранений під Иловайском
Семенченко - був поранений але своїми в п'яній перестрілці.
Семенченко - був поранений але в дупу
Семенченко - раніше судимий аферист
Семенченко - продавав автомати
Семенченко - викрав заступника начальника штабу Донбасу
Семенченко - взагалі не був в Дебальцеве
Семенченко - вкрав гроші волонтерів
Семенченко - вкрав гроші волонтерів США
Семенченко - вкрав військове звання
Семенченко - підробив посвідчення бійцям
Семенченко - не оформляв бійців Донбасу
Семенченко - незаконно оформив собі статус переселенця
Семенченко - піариться на блокаді
Семенченко - хоче віджати бізнес у Саші Стоматолога
Семенченко - працює проти Ахметова за гроші Коломойського
Семенченко - агент Кремля
показати весь коментар
07.04.2021 20:36 Відповісти
Написав слово "доблесні ополченці" без кавычек ты подорвал доверие ко всему остальному тексту. А потом еще и про "мирных жителей/сочувствующих сепарам" проговорился. Если для тебя попочленцы доблестные то сам больше похож на агента *****.
показати весь коментар
07.04.2021 20:44 Відповісти
впопучленцы не могут быть доблестными, априори,
но,
это информация, собранная от людей, которые с ним воевали.
показати весь коментар
07.04.2021 20:54 Відповісти
Ты лично собирал?
показати весь коментар
08.04.2021 08:38 Відповісти
На одному диханні прочитав. Уявляю, скільки сала залив Сьома за шкіру олігархам, що вони спустили на нього всі свої ботоферми...
показати весь коментар
07.04.2021 20:47 Відповісти
на олигархов тот Сьома работал,
а Аваков его протащил в офицеры и с фамилией помог.
показати весь коментар
07.04.2021 20:57 Відповісти
А з грошами не допоміг. Ні квартири, ні автівки, ні грошей. З чим в Раду прийшов, з тим і пішов. Просить допомогти сім'ї, поки він за гратами
показати весь коментар
07.04.2021 21:18 Відповісти
Залыв, залыв. Работая на Коломойского "по военной теме". Тебе тоже не мешало бы для Тюльки-Жульки, создать банду титушек и стать "брыгадыром". Всеж престижнее, чем идиотничать на Цензоре.
показати весь коментар
08.04.2021 10:11 Відповісти
остап ибрагимович наткнулся на свору зелёных детей лейтенанта...
показати весь коментар
07.04.2021 20:23 Відповісти
ну там же тараканы по морде не ползают как на лукьяновке , в этом изоляторе сбу , и жрать будет то шо привык жрать на свободе , че орать ? как в пятом классе ..ля
показати весь коментар
07.04.2021 20:23 Відповісти
Он заверил, что не имел целью нарушать закон, а хотел создать условия для бывших военных.
А ничего что в Украине нету законов которые регулируют деятельность ЧВК и по закону они запрещены?
показати весь коментар
07.04.2021 20:26 Відповісти
Так вони в Польщі були зареєстровані. І діяльність їх мала б бути за кордоном, а не в Україні. Цілком легальна діяльність.
показати весь коментар
07.04.2021 20:44 Відповісти
Как не зарегистрированное в Украине вооруженное формирование "Цілком легальне"? Это про тебя-"психических заболеваний не имеет-просто дурак".
показати весь коментар
08.04.2021 10:16 Відповісти
корпус морскої піхоти сполучених штатів америки - незареестроване в украіні цілком легальне формування. які до нього в тебе є питання?
показати весь коментар
08.04.2021 11:09 Відповісти
Естественно! А что вы хотели от главы СБУ - прихожанина ФСБ (РПЦвУ)
показати весь коментар
07.04.2021 20:28 Відповісти
а если бы был мусульманином?
показати весь коментар
07.04.2021 20:52 Відповісти
В Киеве есть два мусульманских центра. Один проукраинский другой прокадыровский. Догадаетесь какой из них постоянно кошмарами СБУ?
показати весь коментар
07.04.2021 21:47 Відповісти
Вот так вот прямо верят в кадырова? Может все таки в аллаха? )))
показати весь коментар
08.04.2021 09:11 Відповісти
Ты лучше у представителей ФСБ (РПЦвУ) попробуй узнать в кого они верят.
показати весь коментар
08.04.2021 09:36 Відповісти
они мне нах не надо вместе с тобой
показати весь коментар
08.04.2021 11:08 Відповісти
Герой!
(Забыл кавычки поставить)
показати весь коментар
07.04.2021 20:29 Відповісти
Да не Семенченко это какой то, это аферист и фамилия у него другая.
этот козел из частной армии Бени влез в котел .. что повлекло к трагедии..
показати весь коментар
07.04.2021 20:30 Відповісти
Хто для нас герой, не тобі малоросу вирішувати. Нам достатньо вашого хєроя зєсцикуна.
показати весь коментар
07.04.2021 20:37 Відповісти
цікава розповідь. але ти все до купи змішав.і висновок- всі гамнюки окрім тебе і бубочки. одні ви захисники України.
показати весь коментар
07.04.2021 21:01 Відповісти
куда он пропал?
показати весь коментар
07.04.2021 21:07 Відповісти
це не я.
показати весь коментар
07.04.2021 21:09 Відповісти
Бубочка? А в твоїй голові ніяк не вкладається думка що можна просто мати власну думку та гідність, а не лизати дупу бубочккам чи шоколадним мародерам. Ти не думав що мені начхати на клоуна, баригу та на кума ***** разом Бойко та всім тим кодлом?
показати весь коментар
07.04.2021 23:55 Відповісти
Та якось мені на тебе пох. Як і на твої висновки.
показати весь коментар
08.04.2021 08:08 Відповісти
кто этот прихильник гундяєвської секти?
показати весь коментар
07.04.2021 21:06 Відповісти
Орет на суде прям как гадя...дежавю какое то...
показати весь коментар
07.04.2021 20:31 Відповісти
Гадя Петрович Хреново?
показати весь коментар
07.04.2021 20:53 Відповісти
Це не означає що потрібно звільнити "Вомбата",це означає що має "сісти хто сь з СБУ!
показати весь коментар
07.04.2021 20:34 Відповісти
Ну.мутный персонаж
показати весь коментар
07.04.2021 20:37 Відповісти
Зараз УБД мали б заробіток 2000 баксів в місяць, виконуючи завдання десь за кордоном. І платили б їм іноземці. Цілком легально. Ось, що хотів Семен.
показати весь коментар
07.04.2021 20:37 Відповісти
А сьогодні УБД навіть не беруть на роботу, бо фірма, що їх бере, має їм виплачувати гроші у разі їх мобілізації. Мій знайомий не міг влаштуватись в гіпермаркет охоронцем з за цього. Це геноцид наших захісників. Лише на Травневі свята кидають якусь подачку у півтори-три тисячі, і далі хоч вішайся.
показати весь коментар
07.04.2021 20:41 Відповісти
Семенченко и Аваков - проходимцы.
Беня - беняциар семенченка и его военной организации.
Те, кто с ним воевал, так ему верили, последнее отдавали ..
показати весь коментар
07.04.2021 20:46 Відповісти
В 2018 году в Грузию с бригадой тоже десантировались с ведома СБУ?
Очень сомнительно.
Или Гришин имеет в виду СБУ Баканова?
показати весь коментар
07.04.2021 20:50 Відповісти
Всі чули? В Грузію тепер ні-ні. Бо пані Ала приштопає вам справу. "Грузинський десант" буде називатись.
показати весь коментар
07.04.2021 20:54 Відповісти
Втручатись у справи іншої країни?
Звичайно, що не можна.
показати весь коментар
07.04.2021 21:02 Відповісти
"Втручатись у справи іншої країни"
_________
Ви так з Семена українського "джеймса бонда" зробите. Потім ще фільми про нього будуть знімати. "Грузинський гамбіт", наприклад. А що?
показати весь коментар
07.04.2021 21:13 Відповісти
Обрана вами влада пише сценарій про Грішина.
показати весь коментар
07.04.2021 21:14 Відповісти
Обрана влада у 2010му досьогодні не міняється. А у 2010му я за Юлю голосував.
показати весь коментар
07.04.2021 21:21 Відповісти
Тоді і я за неї голосувала. Недостатньо знала.
показати весь коментар
07.04.2021 21:26 Відповісти
Суліма вже бухнув?
показати весь коментар
07.04.2021 22:59 Відповісти
тільки школу закінчили?
показати весь коментар
08.04.2021 08:49 Відповісти
Путінська рф так не вважає і воює не тільки на території України, а в Сірії в Лівії, в Африці руками вагнерівців. Тобто Алла Новосад хоче щоби найманцям кремлівського карлика ніхто з українців не заважав робити свою справу та створює їм комфортні умови роботи.
показати весь коментар
08.04.2021 08:54 Відповісти
В Грузію Грішин та Ко відправлялись воювати з путіним?
показати весь коментар
08.04.2021 09:03 Відповісти
Семенченко о "деле ЧВК": Обо всем, что мы делали - знали в СБУ и других правоохранительных органах - Цензор.НЕТ 7979
показати весь коментар
07.04.2021 20:59 Відповісти
так прямо и сказал?
показати весь коментар
07.04.2021 20:59 Відповісти
теперь у него одна дорога
показати весь коментар
07.04.2021 21:40 Відповісти
Давай кино обещаное о вагнерцах или уже забыли.
показати весь коментар
07.04.2021 22:16 Відповісти
Сценаріст забухав,гроші скінчились,кіна не буде))
показати весь коментар
07.04.2021 22:20 Відповісти
И так всегда.
показати весь коментар
07.04.2021 22:52 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1

ackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1379804838410653707 5 ч

Оказывается сидит только Семенченко! Побратимы под домашним арестом,а вот Шевченко,о котором писали,что он и есть цель СБУ,а не Семенченко,вышел под залог. Такое право ему дали. Цель таки Семенченко!!!(с)
показати весь коментар
07.04.2021 22:56 Відповісти
Сумно не від того. Сумно, що українці затулили очі на Антоненка. Всі інші злочини цієї влади вже йдуть, як по маслу
показати весь коментар
07.04.2021 23:33 Відповісти
Хочете знати хто пішов в СБУ і написав наклеп на Семена Семенченко ? Та не питання. Знайомтесь - "Мєдвєдь". Він же - Вадим Боровик. Людина, яку позбавили батьківських прав. Злодій. Вкрав кілька автомобілів (в т.ч. у своїх же побратимів), за що і був засуджений.

Ухилянт від сплати аліментів та кредитів...
Він же - помічений в лісі біля тренувального табору за кілька днів до того, як СБУ "героїчно" розкопали схрон зі зброєю... в тому ж лісі. Обліко мораллє...Та і інші в цьому "процесі" - йому подібні.Народ України - вам би теж варто було замислитись і зважити і на слова і на вчинки його (Семенченка )"опонентів". Щось я так відчуваю - що про подвиги всіх цих "свідків" і "викривачів" скоро дізнається вся Україна. Там один Фагот чого вартий... Унікальний "ахвіцер", якого офіцерським судом засуджено за недостойну поведінку в бою і в полоні. Чи там Мелія - отой, хто вибухівку в руки дав Сенцову... Є багато і свідків і очевидців. Некст.
... І щось я так думаю - що судилище над Семеном може перетворитися на суд реально іменем України над його "обвинувальниками". (с)
показати весь коментар
08.04.2021 00:25 Відповісти
Его посадили в надежде что некому будет собирать добровольцев если куйло полезет... Семен очень радовался предоставленной возможности укрепления териториальной обороны. Семенченко: обо всем, что мы делали, знали в СБУ и других правоохранительных органах .. Стерненка кста тоже закрыли по такой же причине, что некому будет защитить Одессу.
показати весь коментар
08.04.2021 01:07 Відповісти
Как он органично смотрится в новой среде обитания
показати весь коментар
08.04.2021 08:51 Відповісти
влада мародерив панически боится самоорганизации граждан. Временщики видят в населении
только стадо бесловесное, которое мжно стричь, а если не брыкается то и драть шкуру.
Еднайтесь пока не поздно конституция в помощь ст 142,143. И покончим с этими свиньями корыта.
показати весь коментар
08.04.2021 09:44 Відповісти
Тоб-то СБУ та МВС були в долі
показати весь коментар
08.04.2021 09:57 Відповісти
Незаконні збройні формування Авакова нікого не хвилюють?
показати весь коментар
08.04.2021 10:18 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__cft__%5b0%5d=AZWGeCR81YqMrnmkbnoi-aQkAEhc7MmV0lqn0j0gD72yqm5dsp6YzyZZpYrqKeciZxCtx0J2zaYFTHNUZfZq69_FVf8RSyLYoWLnBPmnVQc67IE0TKusAmG-g-O4btZiHC_leB-6BBq1FRLRzHwhExUY&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

СЕМЕН І РОСІЯНИ
Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні позову екс-командира бату «Донбас» Семена Семенченка (Костянтин Грішин) та залишив його під вартою до 24 травня. Без права внесення застави. Дружина екс-комбата записала відео-чолобитну до президента Зеленського з проханням втрутитися в справу її чоловіка, бо СБУ та судам вона не вірить. Їхня зелена величність не втрутилися.
Тільки-но екс-комбат опинився за гратами - на світ Божий полизло до біса аж надто цікавих деталей, з яких відверто стирчать червоні вушка Москви. Звернемо увагу на просто надмірну кількість зв'язків комбата Семена з Росією.
Характерна риса фан-клубу Семена - вони категорично не вміють тримати язика за зубами. Коли тхне смаленим, вони самі в інтерв'ю починають розбалакувати чимало дивовижних деталей. Придивимося до них уважно.
Семен Семенченко - уродженець Севастополя, де на всю іванівську працювала російська розвідка. Він навчався якийсь час у Москві - у ВГІКу. Не завершив. Семенченко був ідентифікований як один з учасників штурму Донецької ОДА 3 березня 2014 р. бойовиками терориста Губарева.
показати весь коментар
08.04.2021 10:27 Відповісти
Після розколу в батальйоні «Донбас» (після Іловайська) і уходу в депутати, Семен починає вести дуже активну діяльність. Зимою 2016-2017 рр. він виступив одним з організаторів «Блокади торгівлі з окупантами. Громадський активіст і колишній боєць «Донбасу» Дмитро Резниченко ще тоді казав, що ніякі редути в зоні АТО не могли з'явитися без сприяння керівництва МВС - там вони керують геть всім. Цікаво й інше.
Організацією «редутів» безпосередньо, займалася організація «Штаб блокади торгівлі з окупантами», керівником якої був колишній офіцер батальйону «Донбас» Сергій Акимович.

До речі - затриманий нині разом із Семеном. У біографії Акимовича найбільш цікавий пункт - він колишній офіцер російської (!) армії, учасник війни на Кавказі і кавалер російського ордену «За военные заслуги». Акимович - колишній помічник нардепа Семенченка.
Щойно, товариші і колеги комбата Семена, Виногродський і Ружицький дали «Українській правді» інтерв'ю, з якого витікає, що вся подальше діяльність Семена з компанією почалася саме з «редутів» - тоді біля Семена опинився бізнесмен з Казахстану (!) Сергій Борисенко. Виногродський і Ружицький називають Борисенка агентом ФСБ, який втерся до них у довіру аби дискредитувати добровольчий рух. Що це за птах?
показати весь коментар
08.04.2021 10:28 Відповісти
Сергій Борисенко - бізнесмен, що інтереси в галузі чорної металургії. Нібито - надавав матеріальну допомогу батальйону «Донбас». За словами Виногродського і Ружицького саме Борисенко був акціонером Приватної військової компанії ім. Семенченка і фінансував її створення. Колишні товариші Семена розповіли також, що Борисенко міг фінансувати «міхомайданчик» - акції Михєіла Саакашвілі проти Петра Порошенка зимою 2017-2018 рр. Говорять вони, що Борисенко був дотичний і до вояжу колишніх бійців «Донбасу» до Тбілісі - там у грудні 2018 р. їх прийняла грузинська поліція з цілим арсеналом зброї. Це спричинило міжнародний скандал.
Саме Борисенка обоє прибічників Семена називають винуватцем проблем екс-комбата - мовляв, щось вони не поділили і Борисенко замовив Семена СБУ. Те з якою наполегливістю СБУ веде цю справу, а суди виносять вироки, наводить на думку, що причина там набагато серйозніша. Але нас цікавить не це.
Колеги Семенченка по суті розповіли, що і «редути», і «міхомайданчик», і вояж Семена до Грузії відбувалися на гроші казахського бізнесмена слов'янського походження, якого вони самі називають агентом ФСБ. Тобто - більшість акції проти Петра Порошенка за участі Семена, Єгора Соболєва, Сергія Акимовича, Міхо Саакашвілі та інших дивовижних людей, фінансувала Москва! Про це говорять самі прибічники і колеги Семенченка.
І це не єдине джерело - були ще гроші «бабці Курченко».
Кортить крикнути - а ми що казали?
показати весь коментар
08.04.2021 10:29 Відповісти
бабло вместе делили? ведь покупали по одной , а продавали намного дороже, патриот ты иопаный
показати весь коментар
08.04.2021 10:38 Відповісти
Семенченко , агент кремля !
показати весь коментар
08.04.2021 10:39 Відповісти
Сидят только патриоты! Ни одна путинская тварь не сидит. При Авакове, убиты Музычко, Лесник. Посажено более 8000 добровольцев включая Торнадо, Равликов ! Уже до батальона Донбас добрались поганые руки внутренних сепаратистов. Сидит Стерненко! Когда защищали Одессу подчиненные Авакова прикрывали сепаратистов!!! Ждем когда они просто отдадут страну раше?
показати весь коментар
08.04.2021 10:42 Відповісти
Фотка к новости напомнила мем.

Семенченко про "справу ПВК": Про все, що ми робили, знали в СБУ та інших правоохоронних органах - Цензор.НЕТ 6957
показати весь коментар
08.04.2021 10:59 Відповісти
 
 