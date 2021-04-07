Семенченко про "справу ПВК": Про все, що ми робили, знали в СБУ та інших правоохоронних органах

Колишній народний депутат Семен Семенченко заявив, що про його діяльність, яку слідство називає незаконною, було відомо Службі безпеки України та іншим правоохоронним органам.

Про це він заявив під час апеляційного засідання у так званій справі ПВК, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Те, що ми робили, було відомо і СБУ, і іншим правоохоронним органам. А те, що зараз відбувається — це шкодить нашій країні і знищує усе те, що ми робили", — сказав Семенченко.

Також екснардеп наголосив, що йому не залишають вибору і згодом він озвучить інформацію з прізвищами, яка може зашкодити національній безпеці України. Він запевнив, що не мав на меті порушувати закон, а хотів створити умови для колишніх військових.

"Ми хотіли, щоб хлопці, які повертаються з війни — не спивалися, не стрілялися, а мали нормальні умови, нормальний заробіток", — сказав Семенченко.

Семенченко пов'язує звинувачення на свою адресу із тим, що у лютому в Білорусі вийшов сюжет, де його звинувачували у зв'язках з повстанцями, які діяли нібито проти режиму Лукашенка та озвучили інформацію про те, що він тренує їх на базі під Києвом.

"Потім одного з тих, кого пов'язували зі мною (Миколу Автуховича — ред.), арештували за тероризм і активно почалась фальсифікація нашої справи в Україні", — сказав ексдепутат.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Печерський районний суд Києва на засіданні 26 березня заарештував колишнього народного депутата України Семена Семенченка без права внесення застави. 27 березня Семенченка госпіталізували. 1 квітня його перевезли з лікарні в ізолятор СБУ

7 квітня Апеляційний суд залишив без зміни запобіжний захід для Семенченка.