"ЄС" вимагає від Баканова звіту про підстави присутності спецпризначенців СБУ на виборах у 87 окрузі на Івано-Франківщині

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" звернулися до Голови СБУ Івана Баканова з вимогою пояснити, на яких підставах співробітники Служби безпеки України залучалися до виборчого процесу у 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

У "Європейській Солідарності" нагадують, що використання СБУ в партійних, групових чи особистих інтересах заборонене законом.

"СБУ не є суб’єктом виборчого процесу і не має повноважень впливати на діяльність виборчих комісій, кандидатів у депутати, інших суб’єктів виборчого процесу. Участь правоохоронних органів у забезпеченні правопорядку, захисті виборчих прав громадян чітко регламентована чинним виборчим законодавством, зокрема Виборчим кодексом України, а також спеціальними законами, зокрема, "Про Національну поліцію", – сказано у зверненні.

Депутати зазначають, що 28 березня 2021 року під час проміжних виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська обл.) мала місце низка порушень виборчого законодавства з боку співробітників СБУ.

"01.04.2021 року приміщення ОВК № 87 у м. Надвірній оточили спецпризначенці СБУ, згодом близько 6.00 ранку вони зайшли у приміщення ОВК та вивели з приміщення людей, які там перебували. За повідомленнями представників руху "ОПОРА", в приміщенні ОВК перебували мішки з виборчою документацією, яку здали члени ДВК і залишали на ніч. Проте після появи в приміщенні співробітників СБУ положення мішків, за словами членів ОВК, змінилося. Це дозволяє припустити, що змінився і їх вміст, тобто могло трапитися протиправне втручання у виборчу документацію з метою вплинути на підсумки голосування у спосіб, заборонений законом", – пояснюють депутати.

"Залучення підрозділу СБУ до забезпечення правопорядку на ОВО № 87 (під прикриттям нібито необхідності реагування на начебто факти мінування, захоплення заручників тощо) мало, на наш погляд, ознаки прямого втручання у виборчий процес на стадії встановлення його результатів", – наголошують у "Євросолідарності".

Депутати також звертають увагу на те, що рішення взяти співробітниками СБУ під охорону об’єкти ОВО № 87 є незаконними. "СБУ, її органи і співробітники мають право брати під охорону певні приміщення лише у разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності. Закон повністю виключає довільні дії співробітників СБУ зі взяття під охорону тих чи інших об’єктів у ході виборчого процесу", – пояснюють депутати.

Ці факти викликали негативну реакцію як усередині країни, так і серед зарубіжних партнерів України, наголошують в "ЄС".

У "Європейській Солідарності" вважають, що підрозділи СБУ були використані в партійних інтересах на користь кандидата в народні депутати України від правлячої партії "Слуга Народу".

Голова СБУ має надати офіційну інформацію щодо підстав перебування підрозділу СБУ на території приміщенні ОВК № 87, строків такого перебування, а також правових підстав взяття ними під охорону будівлі, де розміщена ОВК, а в разі виявлення фактів порушень вимог чинного законодавства – вжити заходів реагування, передбачених законодавством, – йдеться у зверненні "Європейської Солідарності".