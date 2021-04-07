УКР
"ЄС" вимагає від Баканова звіту про підстави присутності спецпризначенців СБУ на виборах у 87 окрузі на Івано-Франківщині

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" звернулися до Голови СБУ Івана Баканова з вимогою пояснити, на яких підставах співробітники Служби безпеки України залучалися до виборчого процесу у 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

У "Європейській Солідарності" нагадують, що використання СБУ в партійних, групових чи особистих інтересах заборонене законом.

"СБУ не є суб’єктом виборчого процесу і не має повноважень впливати на діяльність виборчих комісій, кандидатів у депутати, інших суб’єктів виборчого процесу. Участь правоохоронних органів у забезпеченні правопорядку, захисті виборчих прав громадян чітко регламентована чинним виборчим законодавством, зокрема Виборчим кодексом України, а також спеціальними законами, зокрема, "Про Національну поліцію", – сказано у зверненні.

Депутати зазначають, що 28 березня 2021 року під час проміжних виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська обл.) мала місце низка порушень виборчого законодавства з боку співробітників СБУ.

"01.04.2021 року приміщення ОВК № 87 у м. Надвірній оточили спецпризначенці СБУ, згодом близько 6.00 ранку вони зайшли у приміщення ОВК та вивели з приміщення людей, які там перебували. За повідомленнями представників руху "ОПОРА", в приміщенні ОВК перебували мішки з виборчою документацією, яку здали члени ДВК і залишали на ніч. Проте після появи в приміщенні співробітників СБУ положення мішків, за словами членів ОВК, змінилося. Це дозволяє припустити, що змінився і їх вміст, тобто могло трапитися протиправне втручання у виборчу документацію з метою вплинути на підсумки голосування у спосіб, заборонений законом", – пояснюють депутати.

"Залучення підрозділу СБУ до забезпечення правопорядку на ОВО № 87 (під прикриттям нібито необхідності реагування на начебто факти мінування, захоплення заручників тощо) мало, на наш погляд, ознаки прямого втручання у виборчий процес на стадії встановлення його результатів", – наголошують у "Євросолідарності".

Депутати також звертають увагу на те, що рішення взяти співробітниками СБУ під охорону об’єкти ОВО № 87 є незаконними. "СБУ, її органи і співробітники мають право брати під охорону певні приміщення лише у разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності. Закон повністю виключає довільні дії співробітників СБУ зі взяття під охорону тих чи інших об’єктів у ході виборчого процесу", – пояснюють депутати.

Ці факти викликали негативну реакцію як усередині країни, так і серед зарубіжних партнерів України, наголошують в "ЄС".

У "Європейській Солідарності" вважають, що підрозділи СБУ були використані в партійних інтересах на користь кандидата в народні депутати України від правлячої партії "Слуга Народу".

Голова СБУ має надати офіційну інформацію щодо підстав перебування підрозділу СБУ на території приміщенні ОВК № 87, строків такого перебування, а також правових підстав взяття ними під охорону будівлі, де розміщена ОВК, а в разі виявлення фактів порушень вимог чинного законодавства – вжити заходів реагування, передбачених законодавством, – йдеться у зверненні "Європейської Солідарності".

вибори (6740) СБУ (13281) Баканов Іван (330) Європейська Солідарність (1106)
+15
Зелені макаки пішли ва-банк! Вони ще б спецназ зовнішньої розвідки задіяли б)
07.04.2021 20:45 Відповісти
+13
Він був зайнятий псуванням відносин з Молдовою.
07.04.2021 20:46 Відповісти
+9
Это заслуга голосовавших по приколу и лижбынепорошенков
07.04.2021 20:56 Відповісти
Вообще там цирк вместе с 95 кварталом и бородатым дедушкой хитрожопым ресторатором и еще с СБУ там шо сходняк
показати весь коментар
07.04.2021 20:46 Відповісти
зєлєнський завзято йде на імпічмент.
показати весь коментар
07.04.2021 20:51 Відповісти
угу...У 29 році...
показати весь коментар
07.04.2021 23:18 Відповісти
07.04.2021 20:53 Відповісти
про підкуп виборців та фейкові протоколи написала скаргу інша сторона. Про фейкові мінування - ще інша.. А про крадіжку бюлетнів - то тебе в жОПі так навчили не помічати скарг.
07.04.2021 21:18 Відповісти
Так не вопрос кто, кому и на кого подавал, вопрос - что там делало СБУ, вот я и спрашиваю кража и "минирование" это партийные интересы или работа СБУ ?
07.04.2021 21:28 Відповісти
Які підстави? Зєля подзвонив Баканову про цього "козла". Про двух "козлів"
07.04.2021 20:57 Відповісти
Вибачаюсь, "козли" були у Янека. У Зєлі - "чорти". Своя специфіка
07.04.2021 21:14 Відповісти
Баканов сверхбдительный патриот, на протестном митинге в защиту Стерненко лохи не увидел российский след, а баканов увидел, потому в этот раз он решил предупредить, человек старается.
07.04.2021 20:58 Відповісти
Уже не стыдно за Украину....Просто стоишь и обтекаешь....Бессильно....
07.04.2021 21:02 Відповісти
репетиция презЕдентских... запомни-те!
07.04.2021 21:17 Відповісти
спочатку парламентських. Ну, так по Конституції. Хоча: і на Конституцію зелені ложили з пробором.
07.04.2021 21:19 Відповісти
Спочатку президентські(дострокові)
07.04.2021 22:51 Відповісти
Последние демократические выборы прошли весной 2019 года, больше их не будет. Юдены просто так власть не отдадут и 18-20 февраля 2014 ещё покажутся цветочками
07.04.2021 22:16 Відповісти
Напомните какие функции зе по конституции?
07.04.2021 21:19 Відповісти
а що ще вимагають? Може ключи від помешкання де гроші знаходяться?
07.04.2021 23:00 Відповісти
А хто сказав, що не можна? Ддя бакланових все мона. Вони рулять без правил. А як там паспорт дружини із курками московськими? Не жме ксіву СБУшника?
08.04.2021 10:04 Відповісти
""Привлечение подразделения СБУ к обеспечению правопорядка на ОИО №87 (под прикрытием якобы необходимости реагирования на якобы факты минирования, захвата заложников и т.д....." - а что?
Изящное решение!
08.04.2021 10:10 Відповісти
 
 