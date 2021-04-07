Сторони ТКГ підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню, але документально не зафіксували через позицію РФ, - Арестович
Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що всі сторони переговорів погодилися підтвердити свою прихильність необхідності дотримання режиму припинення вогню на сході України, однак документально її не зафіксували через позицію Росії і ОРДЛО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Говорили 6 годин. Всі сторони погодилися, що не існує жодних перешкод для повернення до дотримання режиму повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Дебати почалися навколо тексту спільної заяви. Росія і ОРДЛО чіплялися до окремих слів тексту, запропонованого послом ОБСЄ з питань безпеки Чевіком. Документально спільної заяви підписати не вдалося, не зважаючи навіть на готовність до компромісів щодо текстового проєкту заяви, який би задовольнив усіх", - розповів Арестович.
Як зазначив спікер української делегації в ТКГ, "в рамках наступного засідання продовжиться обговорення додаткових заходів щодо контролю за припиненням вогню, узгодженим 22 липня 2020 року".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
минск сдерживает Украину!! а Москва его нарушает когда хочет
ну и сейчас ФРГ и Франция добиваются выполнения минских договорённостей от Киева!
напомнить каких?
потом порошенко продлил ОДНОСТОРОННЕЕ прекращение огня ещё на 3 дня
далее. турчинов и порошенко даже брониками и касками НЕ обеспечили солдат - покупали за свои деньги - это сильно увеличило потери
далее. порошенко спец организовывал котлы - в которых погибали его главные враги - патриоты Украины
Немцов говорил: после Минска московские телеканалы РЕЗКО прекратили называть порошенко хунтой и бандеровцем.........
похоже путин получил от порошенко то что хотел - Киев официально НАЗВАЛ войну ВНУТРЕННИМ конфликтом. в минских договорняках РФ не упоминается вообще!!!! она там как НАБЛЮДАТЕЛЬ. и ничего НЕ ОБЯЗАНА ДЕЛАТЬ
Москва нападает ТОЛЬКО потому, что Украина слаба
если б за 7 лет хоть что-то сделали......
за 7 лет НОЛЬ выделило государство на НИОКР по БПЛА... в результате через 7 лет у нас отсутсвуют нормальные украиские БПЛА вообще - а вот Азербайджан создал свои.