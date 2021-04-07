Сторони ТКГ підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню, але документально не зафіксували через позицію РФ, - Арестович

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що всі сторони переговорів погодилися підтвердити свою прихильність необхідності дотримання режиму припинення вогню на сході України, однак документально її не зафіксували через позицію Росії і ОРДЛО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Говорили 6 годин. Всі сторони погодилися, що не існує жодних перешкод для повернення до дотримання режиму повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Дебати почалися навколо тексту спільної заяви. Росія і ОРДЛО чіплялися до окремих слів тексту, запропонованого послом ОБСЄ з питань безпеки Чевіком. Документально спільної заяви підписати не вдалося, не зважаючи навіть на готовність до компромісів щодо текстового проєкту заяви, який би задовольнив усіх", - розповів Арестович.

Як зазначив спікер української делегації в ТКГ, "в рамках наступного засідання продовжиться обговорення додаткових заходів щодо контролю за припиненням вогню, узгодженим 22 липня 2020 року".

