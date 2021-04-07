УКР
Новини Агресія Росії проти України
3 518 19

Сторони ТКГ підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню, але документально не зафіксували через позицію РФ, - Арестович

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що всі сторони переговорів погодилися підтвердити свою прихильність необхідності дотримання режиму припинення вогню на сході України, однак документально її не зафіксували через позицію Росії і ОРДЛО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Говорили 6 годин. Всі сторони погодилися, що не існує жодних перешкод для повернення до дотримання режиму повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Дебати почалися навколо тексту спільної заяви. Росія і ОРДЛО чіплялися до окремих слів тексту, запропонованого послом ОБСЄ з питань безпеки Чевіком. Документально спільної заяви підписати не вдалося, не зважаючи навіть на готовність до компромісів щодо текстового проєкту заяви, який би задовольнив усіх", - розповів Арестович.

Як зазначив спікер української делегації в ТКГ, "в рамках наступного засідання продовжиться обговорення додаткових заходів щодо контролю за припиненням вогню, узгодженим 22 липня 2020 року".

Читайте також: Арестович: Україна спробує розблокувати питання відновлення "режиму тиші" в Нормандському форматі

Автор: 

Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (383)
+6
Люся, конкретизуй позицію касапів стосовно тексту заяви! Що, не захотіли підписувати, як "сторона конфлікту"? Що, наполягали, що "посередник"?
07.04.2021 21:45 Відповісти
+3
Сколько тебе нужно документов, чтобы осознать, что Россия их соблюдать не будет?
07.04.2021 21:46 Відповісти
+3
А вилизати чоботи "любим" кацапам не пробували! - Може ще більш "тихіший" ррежим "псевдотиші" буде. А те, що вбивають українців, то так дурня, нічого такого для того, щоби звертати уваги. Капітулянти довбані.
07.04.2021 21:47 Відповісти
Люся, конкретизуй позицію касапів стосовно тексту заяви! Що, не захотіли підписувати, як "сторона конфлікту"? Що, наполягали, що "посередник"?
07.04.2021 21:45 Відповісти
Сколько тебе нужно документов, чтобы осознать, что Россия их соблюдать не будет?
07.04.2021 21:46 Відповісти
нам срочно нужно Минск 3!!! альтернативы минским договорённостям нет! - это нам доказали 6,5 лет назад
07.04.2021 21:53 Відповісти
Минск хоть немного, но сдерживает ситуацию. Но расчет на полное прекращение конфликта неверен. Ни на третий Минск, ни на четвертый огонь полностью не прекратится. Россия от Украины не отвяжется. Никогда. Потому Минск нужен, но срочность нет.
07.04.2021 22:00 Відповісти
вы сами себе противоречите
минск сдерживает Украину!! а Москва его нарушает когда хочет
ну и сейчас ФРГ и Франция добиваются выполнения минских договорённостей от Киева!
напомнить каких?
08.04.2021 00:49 Відповісти
Нет, не противоречу. Минск не позволяет Москве уйти в разнос. Но Минск также полностью Москву не остановит и она будет нарушать договор, но в определенных рамках. За них она переходить не будет. Проще говоря, Минск тормозит войну, но не прекращает. И для нас это хорошо, поскольку худая война лучше войны не худой.
08.04.2021 07:32 Відповісти
🐖🐕 тебе напомнить в каких условиях Минск подписывался? После Минск 1 было лишь 3 крупных боя-32 блокпост(спасибо харьковским беркутам которые с серверами там водку пили и в футбол играли), ДАП и Дебальцево (где легло пару тысяч орков. После Минск 2 была лишь попытка 🐓 взять Марьинку( где они опять кучу организмов потеряли) чтобы оттянуть силы орков от делали, провели наступление на Широкого, куда оттянули силы 1 АК мо рф ( те побоялись проспать берег Азовского моря)на лоханском направлении что наступать удобных точек не было, что не было резервов, если бы бить в район Брянка-Стаханов-Алчевск то там с ям наступать на высоты, сколько там народу бы полегло?
07.04.2021 22:45 Відповісти
порошенко начал с одностороннего прекращения огня. чем буквально спас сепаратистов - которые тогда бежали с дикой скоростью
потом порошенко продлил ОДНОСТОРОННЕЕ прекращение огня ещё на 3 дня
далее. турчинов и порошенко даже брониками и касками НЕ обеспечили солдат - покупали за свои деньги - это сильно увеличило потери
далее. порошенко спец организовывал котлы - в которых погибали его главные враги - патриоты Украины
Немцов говорил: после Минска московские телеканалы РЕЗКО прекратили называть порошенко хунтой и бандеровцем.........
похоже путин получил от порошенко то что хотел - Киев официально НАЗВАЛ войну ВНУТРЕННИМ конфликтом. в минских договорняках РФ не упоминается вообще!!!! она там как НАБЛЮДАТЕЛЬ. и ничего НЕ ОБЯЗАНА ДЕЛАТЬ
08.04.2021 00:48 Відповісти
Стороны ТКГ подтвердили приверженность соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали из-за позиции РФ, - Арестович - Цензор.НЕТ 6149
07.04.2021 21:46 Відповісти
А вилизати чоботи "любим" кацапам не пробували! - Може ще більш "тихіший" ррежим "псевдотиші" буде. А те, що вбивають українців, то так дурня, нічого такого для того, щоби звертати уваги. Капітулянти довбані.
07.04.2021 21:47 Відповісти
надо усиливать армию - это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ достижения мира
Москва нападает ТОЛЬКО потому, что Украина слаба
если б за 7 лет хоть что-то сделали......
за 7 лет НОЛЬ выделило государство на НИОКР по БПЛА... в результате через 7 лет у нас отсутсвуют нормальные украиские БПЛА вообще - а вот Азербайджан создал свои.
07.04.2021 21:55 Відповісти
что создал? Байрактар? ну есть и них совместное производство в Израиле ... но это не те беспилотники.. так что не мели того чего не знаешь
08.04.2021 08:00 Відповісти
Ну и какой толк от чей-то там приверженности ?
07.04.2021 21:57 Відповісти
Все минские договорняки с протоколами надо отменять и начинать переговоры в Монреале с участием Великобритании и США.
07.04.2021 21:59 Відповісти
ну раз не закрепили - то давайте сепарне прикурить чтоб аж сандали слетали
07.04.2021 22:18 Відповісти
Минский формат был в свое время нужен только для того, чтобы дать нам время собрать разрушенную украинскую армию в боеспособный кулак. Цель была заманить тупина на переговоры, которые тот считал актом капитуляции. Время было выиграно и мы смогли противопоставить оркам боеспособные подразделения. После этого Минские встречи бессмысленны. Остался только Нормандский формат, который закономерно отправит тупина в Гаагу.
07.04.2021 23:15 Відповісти
Бестлковая говорильня эти ваши ТКГ.
08.04.2021 02:37 Відповісти
ОРДЛО - четверта сторона у Арестовича, як видно з його пояснень
08.04.2021 03:10 Відповісти
У Люси со рта вояет. Слушать невозможно(
08.04.2021 07:02 Відповісти
 
 