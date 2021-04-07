РФ перед засіданням Тристоронньої контактної групи збільшує кількість провокацій вздовж всієї лінії розмежування, - СЦКК

Українська сторона зі Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) заявляє про збільшення вогневих провокацій з боку озброєних формувань РФ.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про збільшення вогневих провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації вздовж усієї лінії розмежування, а також продовжено тиражування неправдивої інформації з метою дискредитації ЗС України напередодні ініційованого українською стороною, позачергового засідання Тристоронньої контактної групи", - говориться в повідомленні.

Зокрема, 6 квітня, найманці Російської Федерації розповсюджували фейки щодо обстрілу водонасосної станції поблизу населеного пункту Василівка на тимчасово непідконтрольній Уряду України території Донецької області. збройні формування Російської Федерації, обстрілюючи позиції Збройних Сил України, що розташовані в районі населеного пункту Новоселівка, в той же час навмисно обстріляли насосну станцію першого підйому, незначно пошкодивши лінію електропередач, котра забезпечує її роботу.

Зазначається, що унаслідок пошкоджень лінії електропередач, припинено подачу електроенергії на водонасосну станцію, як наслідок, припинено подачу води. Без води на тимчасово окупованих територіях залишилися н.п. Оленівка та Докучаївськ.

На підконтрольній урядові України території залишилися без централізованого водопостачання м.Волноваха і 12 населених пунктів Волноваського району (всього близько 60 тис. осіб), а також м. Покровськ і 23 населені пункти Покровського району (всього близько 191 тис. осіб).

При цьому одразу після обстрілу в інформаційному просторі ОРДО окупанти почали тиражувати звинувачування у бік ЗС України.

"Кількість деструктивної пропаганди та фейкової інформації, що розповсюджується самопроголошеними адміністраціями ОРДЛО останнім часом значно зросла, особливо на фоні збільшення випадків перешкоджання роботі патрулів ОБСЄ саме у районах провокацій, що вкотре підтверджує цілеспрямовану підготовку замовних інформаційних вкидів", - зауважили в пресслужбі штабу ООС.

За наявною в Української сторони СЦКК інформацією, у безпосередній близькості до насосної станції окупантами облаштовано взводний опорний пункт, з якого найманці систематично здійснюють обстріли позицій ЗС України.

Незважаючи на те, що розташування озброєння та військової техніки поблизу важливих об’єктів інфраструктури категорично заборонено нормами міжнародного гуманітарного права – окупанти найманці збройних формувань Російської Федерації нарощують військову присутність у населених пунктах та безпосередньо на об’єктах критичної інфраструктури, підкреслили в штабі ООС.

Зазначається, що важливим фактом абсурдності звинувачень в обстрілі водонасосної станції з боку Збройних Сил України є те, що внаслідок обстрілу, в основному, без водопостачання залишилися населені пункти на території підконтрольній урядові України.

"Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - запевняють у штабі ООС.

Українська сторона СЦКК інформує, що такого роду провокації мають системний характер і використовуються представниками збройних формувань Російської Федерації для приховування власних злочинів, нарощування соціальної напруги в регіоні та дискредитації Збройних Сил України.

