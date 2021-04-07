УКР
Новини Е-декларації держслужбовців
"Слуга народу" Гурін: дачу в РФ дружина отримала у спадок, плануємо продати

Народний депутат "СН" Дмитро Гурін пояснив, звідки в його декларації взялися земля і нерухомість у Росії, що належать дружині.

Про це Гурін написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дружина успадкувала наприкінці року від члена сім'ї дачу (за документами ця будівля і ділянка землі з двох частин), яку ми плануємо продати цього року", - підкреслив нардеп.

Раніше про те, що дружина Гуріна придбала в Росії дві земельні ділянки і дачний будинок поширив, спираючись на декларацію депутата, Комітет виборців України.

Читайте також: "Слуга народу" Гурін про санкції США проти Коломойського: Байден набагато краще розуміє ситуацію в Україні

Слуга народу Гурін: дачу в РФ дружина отримала у спадок, плануємо продати 01

Автор: 

декларація (1453) нерухомість (934) росія (67347) Гурін Дмитро (33)
+16
"Слуга народа" Гурин: дачу в РФ жена получила в наследство, планируем продать - Цензор.НЕТ 2175"Слуга народа" Гурин: дачу в РФ жена получила в наследство, планируем продать - Цензор.НЕТ 1196
07.04.2021 21:32 Відповісти
+14
Крим- окупована територія. І Зеленський регулярно оплачує в окупованому Криму комуналку. Тобто, ще й має рахунок в російському банку, мій щирий українцю.
07.04.2021 21:35 Відповісти
+8
нормальные люди даже свиней не покупают в россии, а ты придурок жену взял...
07.04.2021 21:30 Відповісти
Это, конечно, не Рошен, который забрали. Тут можно заработать. Война ведь
07.04.2021 21:29 Відповісти
Кто и кого забрал?
08.04.2021 11:55 Відповісти
нормальные люди даже свиней не покупают в россии, а ты придурок жену взял...
07.04.2021 21:30 Відповісти
Ой мля да это чушь, у многих украинцев есть дальние родственники в России, есть друзья...Всех под одну гребенку определять будете? А насчет дачи, если она реально принадлежит им, то какого хера они должны от нее отказываться безвозмездно, читал многие благодетели мыслят именно так, только посмотрел бы я на них в этой ситуации, а рассуждать насчет чужих финансов мы все умеем.
07.04.2021 21:34 Відповісти
а почему надо было отказываться от липецкой фабрики?
07.04.2021 21:39 Відповісти
Это ты мне?) Если мне, то про что это?) Я не понял суть)
07.04.2021 21:43 Відповісти
дивлячись яка дачка, може там володіти нічим - домішко да курник.
07.04.2021 21:59 Відповісти
От лопух. Зеленський свою віллу під Ялтою навіть і не думає продавати.
07.04.2021 21:31 Відповісти
Тому що Ялта як і весь Крим - це Україна, кацапе.
07.04.2021 21:33 Відповісти
Крим- окупована територія. І Зеленський регулярно оплачує в окупованому Криму комуналку. Тобто, ще й має рахунок в російському банку, мій щирий українцю.
07.04.2021 21:35 Відповісти
де ти побачив щирих українців в в охвісті приЗЕдента? Чи навіть серед тих, хто там ботом підпрацьовує?
07.04.2021 21:56 Відповісти
Сарказм.
07.04.2021 22:06 Відповісти
У корпорации Рошен поди тоже счет есть в росийском банке. И налогов с коммуналкой платят миллионы долларов, агрессору на пули для украинских граждан.
08.04.2021 12:00 Відповісти
07.04.2021 21:32 Відповісти
Барига
07.04.2021 21:33 Відповісти
"...которую мы планируем продать в этом году", - подчеркнул нардеп

Уверен, что парашное добро будет патриотично продано не за оккупантские рубли, а за союзнические долляры!
07.04.2021 21:34 Відповісти
а ещё оно джавелинов для всу прикупит с продажи будки...нэ забувайтэ голосуваты за слуг нарота...
они внатуре это не считают косяками...бо просто недоразвитые?чы вкрай оборзевшие?
07.04.2021 21:36 Відповісти
И каким образом этот "слуга народа" планирует продать дачу в оккупированном Крыме. Случайно не по российским законам? Тупицкий тоже свой домик и землю переоформил по российским законам, за это против него возбудили уголовные дела. Или это другое и зе депутатам можно **** на рояле играть?
07.04.2021 21:37 Відповісти
Без біографії дружини та її родичів що звинувачення, що виправдання - просто лайно на вентиляторі...
07.04.2021 21:38 Відповісти
ну да ну да... а кое-кто и продавать не собирается...и кварплаты платит во-время...
07.04.2021 21:38 Відповісти
Я спорить не хочу , просто интересно твое мнение, если бы у тебя была твоя собственность, на которую ты пахал всю жизнь, пришли плохие люди и ты потерял до нее доступ. Ты бы ее отдал за бесценок, зная что возможно еще вернуть ее в будущем?
07.04.2021 21:42 Відповісти
депутат не токо пахал,оно ещё и голодало всю жизнь..всем кагалом,не токо с сожительницей..
07.04.2021 21:47 Відповісти
Да мля, представляешь Зеленский пахал как ишак, чтобы стать обеспеченным человеком. Речь не о том какой он президент и тому подобное, речь про его заработанное имущество, которое он не хочет терять, и не пойму какое имеют право за это его судить?
07.04.2021 21:51 Відповісти
О як! Я продовжу твою думку.... улюблену тему зедебілів... ліпецька фабрика!
07.04.2021 21:54 Відповісти
да никакого...при венедиктовой с портновым токо памятники ставить.
странное мировозрение...
07.04.2021 22:01 Відповісти
Це особливо кумедно читати на фоні цього висера твого ***********.

"Слуга народа" Гурин: дачу в РФ жена получила в наследство, планируем продать - Цензор.НЕТ 8532
07.04.2021 21:48 Відповісти
я знаю многих, которые собрав барахло в узлы и напихав детьми тещами-родителями авто драпали из руцкомирского ада...сначала с надеждой вернуться через месяц-год-два... а потам даже не пробовали что-то продать ибо боялись попасть на подвал...
я не знаю чтоб делал я...вот честно..я даже не могу представить что б я попробовал забрать с собой, зная что не вернусь ..а там будут рыскать хари перетряхивая и оскверняя мои нажитки..
и потом...тот, о ком я каркнул...не так беден как я))) и имидж должен иметь выше всяких намеков и подозрений...но увы!
07.04.2021 21:54 Відповісти
"....планируем продать тёще" )))
07.04.2021 21:44 Відповісти
За якими законами продавати збираєтесь???
Чи багато українців змогли продати свою нерухомість у Криму та на донбасі???
07.04.2021 21:48 Відповісти
Я свою дачу никогда не продам. Чистый воздух, река, лес, своя картошка.
07.04.2021 21:48 Відповісти
А поджечь не пробовали..
07.04.2021 21:54 Відповісти
То Спорлото, то наследство...
07.04.2021 22:25 Відповісти
"Слуга народа" Гурин: дачу в РФ жена получила в наследство от папы КГБиста, планируем продать
07.04.2021 23:06 Відповісти
Генерал денщику- кто это мне обрыгал камзол? Деньщик генералу- да это тот же негодяй что насрал вам в штаны. От бедолаги ,ну беда с этими родственниками из Раши- все дарят и дарят( впрочем как и в Украине). И это с пенсией в 8700" ублей"( в Украине с пенсией 2700,дарят майбахи) От,с₽ка,щедрые родственники! Только,с#ка,почему-то они только у чинуш,щедрые и опытные бизнесмены и удачные игроки в лотерею,и счастливые приобретали элитных участков( гектаров?) за сущие пустяки. И почему то это вообще не интересно,как предмет"счастья",вопросов нет. Чудеса,как только становишься госчиновником,вдруг начинает "переть" твоим родственникам и причем регулярно,а сами чиновники как церковные"крисы" нищие. Но все им "помагают", дают в аренду дома по тысяче квадратов( по стоимости однушки),дают в долг миллионы долларов( друзья? И даже такое подозрительное обстоятельство,все же на госслужбы НЕ является подозрительным),откуда то вдруг возникают у "талантливых"( до этого почему то НЕ талантливых) родственников бизнесы и конечно недвижимость,как подарки альтруистов- родственников. А затем ,после ТОЛЬКО на службе у государства возникают"непонятные" накопления и у самих госчиновников!!! Какое везение!!! Или все же пид#ры( не хочу оскорблять голубых) у власти?( причем ВЕЗДЕ на протяжении тридцати лет)
08.04.2021 01:33 Відповісти
Подкинули *****!
08.04.2021 08:15 Відповісти
 
 