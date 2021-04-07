"Слуга народу" Гурін: дачу в РФ дружина отримала у спадок, плануємо продати

Народний депутат "СН" Дмитро Гурін пояснив, звідки в його декларації взялися земля і нерухомість у Росії, що належать дружині.

Про це Гурін написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дружина успадкувала наприкінці року від члена сім'ї дачу (за документами ця будівля і ділянка землі з двох частин), яку ми плануємо продати цього року", - підкреслив нардеп.

Раніше про те, що дружина Гуріна придбала в Росії дві земельні ділянки і дачний будинок поширив, спираючись на декларацію депутата, Комітет виборців України.

Читайте також: "Слуга народу" Гурін про санкції США проти Коломойського: Байден набагато краще розуміє ситуацію в Україні