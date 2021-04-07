"Слуга народу" Гурін: дачу в РФ дружина отримала у спадок, плануємо продати
Народний депутат "СН" Дмитро Гурін пояснив, звідки в його декларації взялися земля і нерухомість у Росії, що належать дружині.
Про це Гурін написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Дружина успадкувала наприкінці року від члена сім'ї дачу (за документами ця будівля і ділянка землі з двох частин), яку ми плануємо продати цього року", - підкреслив нардеп.
Раніше про те, що дружина Гуріна придбала в Росії дві земельні ділянки і дачний будинок поширив, спираючись на декларацію депутата, Комітет виборців України.
Уверен, что парашное добро будет патриотично продано не за оккупантские рубли, а за союзнические долляры!
они внатуре это не считают косяками...бо просто недоразвитые?чы вкрай оборзевшие?
странное мировозрение...
я не знаю чтоб делал я...вот честно..я даже не могу представить что б я попробовал забрать с собой, зная что не вернусь ..а там будут рыскать хари перетряхивая и оскверняя мои нажитки..
и потом...тот, о ком я каркнул...не так беден как я))) и имидж должен иметь выше всяких намеков и подозрений...но увы!
Чи багато українців змогли продати свою нерухомість у Криму та на донбасі???