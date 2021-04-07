Речниця МЗС РФ Захарова: Закликаємо Україну і країни НАТО припинити "русофобську пропагандистську кампанію" про ескалацію на Донбасі

Росія закликає Україну і країни Північноатлантичного альянсу "зупинити військові приготування і нагнітання напруженості на Донбасі й утримуватися від дій, здатних привести до дестабілізації ситуації" на Донбасі.

Про це йдеться в коментарі речниці російського МЗС Марії Захарової, опублікованому на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаємо Україну і країни НАТО припинити русофобську пропагандистську кампанію, яка доходить до істерики, зупинити військові приготування і нагнітання напруженості на Донбасі й утримуватися від дій, здатних привести до дестабілізації ситуації на сході України. Виступаємо за врегулювання конфлікту на Донбасі виключно мирними засобами на безальтернативній основі мінського "комплексу заходів", схваленого резолюцією 2202 СБ ООН", - сказано в заяві Захарової.

Вона повідомила, що в Москві "звернули увагу на агресивну інформаційну кампанію, розв'язану останнім часом Україною і низкою західних країн, які намагаються звинуватити Росію в ескалації напруженості на Донбасі і російсько-українському кордоні".

Читайте також: Чехія занепокоєна активністю військ РФ на сході України

Захарова стверджує, що російські навчання з бойової підготовки є "плановими" і регулярно проходять у цей період часу, а також нібито не перевищують масштабів минулих років.

"Розглядаємо таку політику дезінформації і пропаганди як дії, покликані створити необхідний інформаційний фон і відвернути увагу від власних військових приготувань Києва на Донбасі, українського саботажу виконання мінських угод і нарощування військової активності країн НАТО на території України", - заявила спікерка російського МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков