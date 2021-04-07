УКР
Речниця МЗС РФ Захарова: Закликаємо Україну і країни НАТО припинити "русофобську пропагандистську кампанію" про ескалацію на Донбасі

Речниця МЗС РФ Захарова: Закликаємо Україну і країни НАТО припинити

Росія закликає Україну і країни Північноатлантичного альянсу "зупинити військові приготування і нагнітання напруженості на Донбасі й утримуватися від дій, здатних привести до дестабілізації ситуації" на Донбасі.

Про це йдеться в коментарі речниці російського МЗС Марії Захарової, опублікованому на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаємо Україну і країни НАТО припинити русофобську пропагандистську кампанію, яка доходить до істерики, зупинити військові приготування і нагнітання напруженості на Донбасі й утримуватися від дій, здатних привести до дестабілізації ситуації на сході України. Виступаємо за врегулювання конфлікту на Донбасі виключно мирними засобами на безальтернативній основі мінського "комплексу заходів", схваленого резолюцією 2202 СБ ООН", - сказано в заяві Захарової.

Вона повідомила, що в Москві "звернули увагу на агресивну інформаційну кампанію, розв'язану останнім часом Україною і низкою західних країн, які намагаються звинуватити Росію в ескалації напруженості на Донбасі і російсько-українському кордоні".

Читайте також: Чехія занепокоєна активністю військ РФ на сході України

Захарова стверджує, що російські навчання з бойової підготовки є "плановими" і регулярно проходять у цей період часу, а також нібито не перевищують масштабів минулих років.

"Розглядаємо таку політику дезінформації і пропаганди як дії, покликані створити необхідний інформаційний фон і відвернути увагу від власних військових приготувань Києва на Донбасі, українського саботажу виконання мінських угод і нарощування військової активності країн НАТО на території України", - заявила спікерка російського МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков

Автор: 

МЗС рф (976) НАТО (6729) провокація (789) росія (67347) Донбас (22363) Захарова Марія (362)
Топ коментарі
+54
ПНХ
показати весь коментар
07.04.2021 21:44 Відповісти
+50
Які ж ви руське дибіли. Як же я вас ненавиджу, стягуючи війська до наших кордонів і при цьому кричати не "нагнетайте" можете тільки ви. рабська недокраїна!!!!
показати весь коментар
07.04.2021 21:46 Відповісти
+45
Спикер МИД РФ Захарова: Призываем Украину и страны НАТО прекратить "русофобскую пропагандистскую кампанию" об эскалации на Донбассе - Цензор.НЕТ 5275
показати весь коментар
07.04.2021 21:45 Відповісти
Интересная девушка, вопрос языка ее по-прежнему волнует
показати весь коментар
07.04.2021 23:53 Відповісти
Так бывает, когда есть, что пожрать и хочется чего-то еще...
показати весь коментар
07.04.2021 23:55 Відповісти
Язык у неё с мозолями и потёртостями, как и левая щека внутри.
показати весь коментар
08.04.2021 00:08 Відповісти
Пусть скажет конкретно какую руссофобию, пусть представит видео или другие факты этой руссофобии, а то ляпать ртом можно что угодно.
показати весь коментар
07.04.2021 23:58 Відповісти
Агрессивная кампания, это от военной техники на границе с Украиной.
показати весь коментар
08.04.2021 00:00 Відповісти
Машка прослышала какие у амеров есть дивайсы от "братской дружбы", вот и психует.
показати весь коментар
08.04.2021 00:10 Відповісти
Уже призывать начала, падла с немытой головой
показати весь коментар
08.04.2021 04:41 Відповісти
курица в дивайсах не разбирается... Черноротая отрабатывает свои 3 серебреника(зарплату), лишь бы не молчать.
показати весь коментар
08.04.2021 13:38 Відповісти
- Вы страдаете руссофобией?
- Чому страждаю? Насолоджуюсь!
показати весь коментар
08.04.2021 00:22 Відповісти
Никакой реальной эскалации нет.
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...
показати весь коментар
08.04.2021 00:37 Відповісти
Дырявая шлюпка рашкинского МУДа Речниця МЗС РФ Захарова: Закликаємо Україну і країни НАТО припинити "русофобську пропагандистську кампанію" про ескалацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 8408
показати весь коментар
08.04.2021 00:48 Відповісти
Она когда-нибудь просыхает?
показати весь коментар
08.04.2021 01:12 Відповісти
Есть 2 пути, никогда и ни за что
показати весь коментар
08.04.2021 04:43 Відповісти
Речниця МЗС РФ Захарова: Закликаємо Україну і країни НАТО припинити "русофобську пропагандистську кампанію" про ескалацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 3386
показати весь коментар
08.04.2021 01:33 Відповісти
Рівно навпаки
показати весь коментар
08.04.2021 05:34 Відповісти
ГЛЯДЯ НА ЗАТОЧКУ ЗАХАРОВОЙ ПОНИМАЕШЬ ЧТО ЕЕ БАБУШКА БАБА ЯГА..
показати весь коментар
08.04.2021 07:21 Відповісти
Речниця МЗС РФ Захарова: Закликаємо Україну і країни НАТО припинити "русофобську пропагандистську кампанію" про ескалацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 480
показати весь коментар
08.04.2021 07:29 Відповісти
Допризывалася! Спикера российского МИДа Марию Захарову в тяжёлом состоянии доставили в отделение интенсивной терапии больницы им. Склифосовского. Консилиум лучших врачей "Склифа" установил причину внезапного утяжеления состояния здоровья Захаровой - шутка сказать - на неё большие и толстые предметы одновременно положили Украина и страны НАТО. Кто ж такое выдержит?
показати весь коментар
08.04.2021 07:59 Відповісти
Ніякої фобії, тільки гидливість.
показати весь коментар
08.04.2021 07:59 Відповісти
Речниця МЗС РФ Захарова: Закликаємо Україну і країни НАТО припинити "русофобську пропагандистську кампанію" про ескалацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 1751
показати весь коментар
08.04.2021 12:35 Відповісти
Хотелось бы напомнить этой кремлевской ляди кое-что из истории человечества на планете Земля. Так вот: министр иностранных дел Германии времен гитлера - Риббентроп закончил свою жизнь на виселице по решению Нюрнбергского трибунала. За то что он проводил в жизнь политику своего фюрера и за преступления против человечества. Так что вы мадам со своим старым мерином лавровым на правильном пути. Как только ваш сцарь * уйло окочурится или смоется из кацапии - вы следующие на очереди. Желаю успеха на этом поприще. Адью!
показати весь коментар
08.04.2021 18:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 