Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з головою Військового комітету НАТО Пічем

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Військового комітету НАТО Стюартом Пічем.

"Ми вдячні за серйозну цікавість НАТО до ситуації в Україні, на сході та в окупованому Криму. Вдячні нашим партнерам за постійну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. На жаль, ми дійсно бачимо зараз ускладнення на сході України, саме на Донбасі. Дійсно бачимо збільшення кількості пострілів", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна здійснила потужні кроки задля деескалації ситуації на сході, коли домоглася запровадження з 27 липня сталого режиму припинення вогню.

"Це мало результат – з початку дії режиму тиші до грудня 2020-го спостерігалися лише поодинокі постріли та значно зменшилася кількість загиблих захисників, констатував він. Однак, зауважив Глава держави, з грудня почалося ускладнення, і до цього часу Україна втратила понад 20 своїх воїнів. У зв’язку з цим наша держава постійно закликає до дотримання режиму припинення вогню у тому форматі, в якому він діяв торік після 27 липня", сказано в повідомленні.

