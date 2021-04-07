УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9790 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 500 27

Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з головою Військового комітету НАТО Пічем

Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з головою Військового комітету НАТО Пічем

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Військового комітету НАТО Стюартом Пічем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми вдячні за серйозну цікавість НАТО до ситуації в Україні, на сході та в окупованому Криму. Вдячні нашим партнерам за постійну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. На жаль, ми дійсно бачимо зараз ускладнення на сході України, саме на Донбасі. Дійсно бачимо збільшення кількості пострілів", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна здійснила потужні кроки задля деескалації ситуації на сході, коли домоглася запровадження з 27 липня сталого режиму припинення вогню.

"Це мало результат – з початку дії режиму тиші до грудня 2020-го спостерігалися лише поодинокі постріли та значно зменшилася кількість загиблих захисників, констатував він. Однак, зауважив Глава держави, з грудня почалося ускладнення, і до цього часу Україна втратила понад 20 своїх воїнів. У зв’язку з цим наша держава постійно закликає до дотримання режиму припинення вогню у тому форматі, в якому він діяв торік після 27 липня", сказано в повідомленні.

Читайте також: В Україні з візитом перебуває глава Військового комітету НАТО маршал авіації Піч, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) НАТО (6729) Піч (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Мне нравится активность НАТО в отношении Украины
показати весь коментар
07.04.2021 21:50 Відповісти
+10
А може ідіот колись промовчати? -"...видим увеличение количества выстрелов, - "выстрелы" можуть бути тільки з його дупи.
показати весь коментар
07.04.2021 21:59 Відповісти
+7
Он забыл объяснить председателю Военного комитета НАТО, как и кудой нужно убегать от четырех повесток, чтобы это действительно дало результат.
показати весь коментар
07.04.2021 21:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну всё,теперь народ за пво спокоен...
показати весь коментар
07.04.2021 21:49 Відповісти
Он забыл объяснить председателю Военного комитета НАТО, как и кудой нужно убегать от четырех повесток, чтобы это действительно дало результат.
показати весь коментар
07.04.2021 21:50 Відповісти
Мне нравится активность НАТО в отношении Украины
показати весь коментар
07.04.2021 21:50 Відповісти
Не Украины, а в отношении Зеленского! -- к его лохторату, как его тут принято называть, нихто не обращается...
показати весь коментар
07.04.2021 21:53 Відповісти
а низзя было прислать благодарочку по скайпу?чы буба в зенки любит зырить по живому?
показати весь коментар
07.04.2021 21:52 Відповісти
на пианино сыграл перед ним уем?
показати весь коментар
07.04.2021 21:53 Відповісти
А може ідіот колись промовчати? -"...видим увеличение количества выстрелов, - "выстрелы" можуть бути тільки з його дупи.
показати весь коментар
07.04.2021 21:59 Відповісти
Клоун в памперсах ,янелох катарский , не холостых выстрелов , а расстрелов в спину Героев Украины
показати весь коментар
08.04.2021 02:02 Відповісти
здається у альянсу забагато чиновництва.
показати весь коментар
07.04.2021 21:59 Відповісти
А Осел хоть знает что у нас война с **********??
показати весь коментар
07.04.2021 22:04 Відповісти
Так то у нас. Не у него.
показати весь коментар
07.04.2021 22:38 Відповісти
То у нього перемир'я і «несистемні» обстріли, то зустрічається із представниками НАТО, а представника від України за два роки так і не пр значив...
показати весь коментар
07.04.2021 22:14 Відповісти
И в обращении Зе ни одного слова о том, что виной всему кацапы. Вокруг до около и ни разу кто инициатор. Вот шут гороховый 😡
показати весь коментар
07.04.2021 22:16 Відповісти
10 числа Зеля летит в Анкару на стрелку с Султаном Эрдоганом,кажуть шо Эрдоганыч соорудил 100 Байрактаров Мавзолейные,вам не страшно после Карабаха*?
показати весь коментар
07.04.2021 22:23 Відповісти
ВОСЕМЬ ВОЕННЫХ БАЗ НАТО
Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з головою Військового комітету НАТО Пічем - Цензор.НЕТ 2685
показати весь коментар
07.04.2021 22:36 Відповісти
В настоящее время Соединенные Штаты располагают оснащенными воздушными и морскими базами в таких странах ( регион Персидского залива) как Катар, Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Ирак, Саудовская Аравия, Оман, Турция, Афганистан и Пакистан.

информация по этим базам НАТО
https://censor.net/ru/comments/locate/3076099/01921615-c65d-71b2-9977-c1f39d7f5da6
показати весь коментар
07.04.2021 22:38 Відповісти
https://twitter.com/Vola08444204

https://twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 https://twitter.com/Vola08444204 @Vola08444204 https://twitter.com/Vola08444204/status/1379826798624710662 3 ч

Отой балет ***** навколо наших кордонів свідчить, що "шатун" всередині нас не вдається, і плешивий втрачає терпець.
показати весь коментар
07.04.2021 22:40 Відповісти
Наконец то зашевелились, но я что то не вижу что бы нашу армию готовили к отражению сильной атаки России, какие то мелкие учения этого очень мало.
показати весь коментар
07.04.2021 22:57 Відповісти
Даже если Россия пойдет в атаку, какого то быстрого прорыва у них не получится, у нас сейча армия в разы сильнее чем была в 2014 году.
показати весь коментар
07.04.2021 23:01 Відповісти
Если даже Россия и нападет всеми своими силами, то будет битва не детская, может даже будем самая сильная битва после Второй Мировой.
А Россию изолируют от всего и на долго, и не факт что Россию поддержит Китай, может быть что Китай тоже пойдет против России.
показати весь коментар
07.04.2021 23:05 Відповісти
Раша после этой атаки развалится . 😀😀😀
Говорят , Чечня готова отвалить от козломордии .
показати весь коментар
07.04.2021 23:08 Відповісти
И не только Чечня.
показати весь коментар
07.04.2021 23:30 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky


Макрон и Керри- 2 козыря в путинском плане войны с Украиной. Макрон должен прибежать по вызову с мирным планом, отрезающим ещё один кусок украинской территории. Керри получил в Дели задание от Риббентропа пытаться парализовать кабинет Байдена изнутри.Ну и ещё один Козырь в Киеве.
показати весь коментар
07.04.2021 23:35 Відповісти
Меркель ще в 2014 р заявила, що Україна "должна поделиться своей территорией".
показати весь коментар
08.04.2021 09:06 Відповісти
Я пропустила это. А на какой встрече/контексте она это сказанула?
показати весь коментар
08.04.2021 19:40 Відповісти
 
 