Головні новини 7 квітня: Кравчук готовий відстрілюватися від окупантів, новий рекорд смертей від COVID-19

Головні новини 7 квітня: Кравчук готовий відстрілюватися від окупантів, новий рекорд смертей від COVID-19

87-річний перший президент налаштував зброю, брат судді Вовка виявився розвідником і швидко став колишнім розвідником, в Україні - новий рекорд за смертями від коронавірусу, - головні новини 7 квітня.

Кравчук готовий відстрілюватися від окупантів

Перший президент України і глава нашої делегації в ТКГ Леонід Макарович Кравчук розповів у телеефірі про готовність захищати свій дім від окупантів. "Зброя почищена і підготовлена ... Місця в будинку пристріляні ... Стріляю я добре ... Буду стріляти до останнього - поки руки зброю будуть тримати і поки бачити ворога буду. Я його - сукиного сина, до себе не запрошував. Сам прийшов. Я його вб'ю", - сказав Кравчук.

Він додав, що торік на полюванні влучив у ціль зі 150 метрів.

Росія грає м'язами

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що тільки від президента РФ залежить, скільки російські війська перебуватимуть на кордоні з Україною. Речник МЗС РФ Захарова закликала Україну і країни НАТО припинити "русофобську пропагандистську кампанію" про ескалацію на Донбасі.

НАТО реагує: в Україну прилетів глава Військового комітету Альянсу маршал авіації Піч, зустрівся із Зеленським та Хомчаком. Литва пообіцяла, що проситиме союзників по НАТО надати Україні план дій щодо членства в Альянсі. А американський дипломат Фрід скромно сказав: якщо Росія нападе на Україну, США відреагують.

Що з коронавірусом?

В Україні новий рекорд смертей - за добу від COVID-19 померла 481 особа. При цьому, згідно з підрахунками НАН України, країна виходить на плато і ситуація поступово стабілізується, а в статистиці зростає частка давніх випадків.

Міністр охорони здоров'я Степанов вірить, що Україна зможе перемогти коронавірус до кінця року. Також він говорить, що до кінця року зможуть вакцинувати всіх охочих, щеплення "Сіноваком" почнуть робити після 10 квітня, а "Пфайзер" буде в країні у травні-червні.

Брат судді Вовка і справді розвідник. Щоправда, вже колишній

Інформацію головного редактора Цензор.НЕТ підтвердила Служба зовнішньої розвідки. Вона ж повідомила, що заступник начальника управління Юрій Зонтов відсторонений від виконання службових обов'язків. Під час обшуку у квартирі Зонтова знайшли $3,7 млн, 840 тис. євро, антикваріат і документи на ім'я глави ОАСК.

Відзначилися ще троє діючих і колишніх представників влади

Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що "Якби у світі проводилася Олімпіада для повій, Україна завжди б посідала всі призові місця".

Мер Черкас Бондаренко на засіданні міськради накинувся на представника "Нацкорпусу", який звинуватив його в корупції і невиконанні обіцянок.

Колишній депутат Київради Віталій Даниленко з ревнощів підпалив квартиру дружини, в якій на той час перебували четверо дітей.

У Хмельницькому створили фейкову міськраду

"Міськраду" курирували спецслужби РФ, а співпрацювала вона з пропагандистом Шарієм. Розбирається з цим усім СБУ.

Кравчук Леонід (546) НАТО (6729) росія (67347) Кива Ілля (377) COVID-19 (19767)
